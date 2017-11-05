Первый тайм

24' Вратарь парирует дальный удар, который нанес Диас Мариано и мяч снова в игре

22' Содерлунд Александер из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

21' Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Содерлунд Александер из команды Сент-Этьен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

20' Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

20' Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.

20' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.

19' Вратарь парирует дальный удар, который нанес Бамба Джонатан и мяч снова в игре

19' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

19' Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' После удара через себя Депай Мемфис , мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

15' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.

15' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.

15' Сельнес Оле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Депай Мемфис записывает на свой лицевой счёт этот мяч!

11' Игроки ФК " Лион " начинают контратаку, будет интересно, думаю.

10' Амума Ромен из команды Сент-Этьен разыграл угловой с левого угла.

10' Амума Ромен нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

10' Амума Ромен оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.

10' Пажо Венсан из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников.

10' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.

10' Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

9' Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

1' Файер бросили на поле, арбитру пришлось остановить игру.

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.

1' Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сент-Этьен". Встреча началась!