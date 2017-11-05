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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Жоффруа Гишар
0:1
Первый тайм: 24'
0:1
11' ГолДепай Мемфис
|
11'
0:1
Состав команд
12
М'Бенге
Шейх
17
Сельнес
Оле
13
Маига
Хабиб
21
Амума
Ромен
23
Тете
Кенни
29
Тусар
Люка
18
Фекир
Набиль
11
Депай
Мемфис
Сент-Этьен 4-3-3
- Основной состав
- 16 Рюффье Стефан Вратарь
- 29 Пьер-Габриэль Ронаэль Защитник
- 2 Теофил-Катерин Кевин Защитник
- 4 Лакруа Лео Защитник
- 12 М'Бенге Шейх Защитник
- 5 Пажо Венсан Полузащитник
- 17 Сельнес Оле Полузащитник
- 13 Маига Хабиб Полузащитник
- 21 Амума Ромен Нападающий
- 14 Бамба Джонатан Нападающий
- 22 Монне-Паке Кевин Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Мулен Жесси Вратарь
- 19 Погба Флорентин Защитник
- 15 Янко Саиди Защитник
- 20 Эрнани Азеведо Полузащитник
- 7 Дабо Брайан Полузащитник
- 8 Диуссе Ассан Полузащитник
- 23 Содерлунд Александер Нападающий
- Главный тренер: Гарсия Оскар
Лион 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Лопеш Антони Вратарь
- 23 Тете Кенни Защитник
- 6 Марсело Антонио Защитник
- 15 Морель Жереми Защитник
- 20 Марсал Фернандо Защитник
- 29 Тусар Люка Полузащитник
- 8 Ауа Уссем Полузащитник
- 10 Траоре Бертран Полузащитник
- 18 Фекир Набиль Полузащитник
- 11 Депай Мемфис Полузащитник
- 9 Диас Мариано Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Горжелен Матьё Вратарь
- 5 Дьяаби Муктар Защитник
- 22 Менди Ферлан Защитник
- 4 Рафаэль да Сильва Защитник
- 27 Корне Максвелл Полузащитник
- 12 Ферри Жордан Полузащитник
- 28 Н'Домбеле Тангай Полузащитник
- Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Шейх Пап Травмирован
- Гренье Клеман Травмирован
Предыдущие игры
Сент-Этьен (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 29.10.2017 Тулуза 0:0 Сент-Этьен Л1
- 25.10.2017 Страсбург 1:1 Сент-Этьен КЛ
- 20.10.2017 Сент-Этьен 0:1 Монпелье Л1
- 14.10.2017 Сент-Этьен 3:1 Метц Л1
- 01.10.2017 Труа 2:1 Сент-Этьен Л1
- 24.09.2017 Сент-Этьен 2:2 Ренн Л1
- 16.09.2017 Дижон 0:1 Сент-Этьен Л1
- 10.09.2017 Сент-Этьен 1:1 Анже Л1
- 25.08.2017 ПСЖ 3:0 Сент-Этьен Л1
- 19.08.2017 Сент-Этьен 3:0 Амьен Л1
- 12.08.2017 Кан 0:1 Сент-Этьен Л1
- 05.08.2017 Сент-Этьен 1:0 Ницца Л1
- 29.07.2017 Сент-Этьен 0:3 Саутгемптон ТМК
- 26.07.2017 Монпелье 1:0 Сент-Этьен ТМК
- 22.07.2017 Реал Сосьедад 1:1 Сент-Этьен ТМК
- 15.07.2017 Дижон 0:4 Сент-Этьен ТМК
- 08.07.2017 Сент-Этьен 2:0 Аяччо ТМК
- 05.07.2017 Сент-Этьен 2:3 Стад де Ньон ТМК
- 20.05.2017 Нанси 3:1 Сент-Этьен Л1
- 17.05.2017 Монако 2:0 Сент-Этьен Л1
Лион (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 02.11.2017 Лион 3:0 Эвертон ЛЕ
- 29.10.2017 Лион 2:0 Метц Л1
- 22.10.2017 Труа 0:5 Лион Л1
- 19.10.2017 Эвертон 1:2 Лион ЛЕ
- 13.10.2017 Лион 3:2 Монако Л1
- 01.10.2017 Анже 3:3 Лион Л1
- 28.09.2017 Лион 1:1 Аталанта ЛЕ
- 23.09.2017 Лион 3:3 Дижон Л1
- 17.09.2017 ПСЖ 2:0 Лион Л1
- 14.09.2017 Аполлон 1:1 Лион ЛЕ
- 10.09.2017 Лион 2:1 Генгам Л1
- 26.08.2017 Нант 0:0 Лион Л1
- 19.08.2017 Лион 3:3 Бордо Л1
- 11.08.2017 Ренн 1:2 Лион Л1
- 05.08.2017 Лион 4:0 Страсбург Л1
- 30.07.2017 Лион 1:1 Монпелье ТМК
- 24.07.2017 Интер Милан 1:0 Лион МКЧ
- 18.07.2017 Лион 2:0 Аякс ТМК
- 15.07.2017 Селтик 0:4 Лион ТМК
- 08.07.2017 Бур-Перонна 1:3 Лион ТМК
Последние игры между собой
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Лион: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
- 05.02.2017 Сент-Этьен 2:0 Лион Лига 1
- 02.10.2016 Лион 2:0 Сент-Этьен Лига 1
- 17.01.2016 Сент-Этьен 1:0 Лион Лига 1
- 08.11.2015 Лион 3:0 Сент-Этьен Лига 1
- 19.04.2015 Лион 2:2 Сент-Этьен Лига 1
- 30.11.2014 Сент-Этьен 3:0 Лион Лига 1
- 30.03.2014 Лион 1:2 Сент-Этьен Лига 1
- 11.11.2013 Сент-Этьен 1:2 Лион Лига 1
- 28.04.2013 Лион 1:1 Сент-Этьен Лига 1
- 10.12.2012 Сент-Этьен 0:1 Лион Лига 1
- 18.03.2012 Сент-Этьен 0:1 Лион Лига 1
- 29.10.2011 Лион 2:0 Сент-Этьен Лига 1
- 26.10.2011 Сент-Этьен 1:2 Лион Кубок лиги
- 12.02.2011 Сент-Этьен 1:4 Лион Лига 1
- 25.09.2010 Лион 0:1 Сент-Этьен Лига 1
- 13.03.2010 Лион 1:1 Сент-Этьен Лига 1
- 31.10.2009 Сент-Этьен 0:1 Лион Лига 1
- 01.02.2009 Лион 1:1 Сент-Этьен Лига 1
- 31.08.2008 Сент-Этьен 0:1 Лион Лига 1
- 27.01.2008 Сент-Этьен 1:1 Лион Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|39 - 8
|32
|2.
|Монако
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|34 - 12
|28
|3.
|Лион
|1:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|28 - 15
|25
|4.
|Марсель
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 17
|24
|5.
|Нант
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|11 - 9
|23
|6.
|Кан
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|8 - 13
|18
|7.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 11
|18
|8.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|9 - 8
|16
|9.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 18
|16
|10.
|Ренн
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 15
|15
|11.
|Труа
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|12.
|Тулуза
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|13.
|Генгам
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 21
|14
|14.
|Ницца
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 19
|13
|15.
|Анже
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 19
|13
|16.
|Дижон
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 21
|12
|17.
|Амьен
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|7 - 14
|11
|18.
|Страсбург
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 23
|10
|19.
|Лилль
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 15
|9
|20.
|Метц
|Заявка
|12
|1
|0
|11
|5 - 24
|3
Первый тайм
24'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Диас Мариано и мяч снова в игре
24'
Содерлунд Александер из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Морель Жереми.
23'
Фекир Набиль из команды Лион. Это Теофил-Катерин Кевин заработал фол.
22'
Содерлунд Александер из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен делает навес
20'
Морель Жереми из команды Лион остановил атаку, перехватив мяч.
20'
Содерлунд Александер из команды Сент-Этьен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
20'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
19'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Бамба Джонатан и мяч снова в игре
19'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
19'
Марсал Фернандо из команды Лион делает неудачный навес.
19'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
М'Бенге Шейх из команды Сент-Этьен делает навес
17'
После удара через себя Депай Мемфис, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
17'
Тете Кенни из команды Лион делает отличный навес.
16'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен делает подножку. Ауа Уссем заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
15'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен делает подножку. Марсал Фернандо заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
15'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен. Это Депай Мемфис заработал фол.
15'
Сельнес Оле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Марсело Антонио из команды Лион опасно играет. Чуть не пострадал Содерлунд Александер.
14'
Траоре Бертран из команды Лион наносит неточный удар с лета
13'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой слева.
13'
Амума Ромен получил травму и заменен. Содерлунд Александер выходит на поле.
13'
Марсал Фернандо из команды Лион попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
Ауа Уссем сделал результативную передачу.
11'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Депай Мемфис записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
11'
Фекир Набиль из команды Лион устремляется вперед с мячом.
11'
Игроки ФК "Лион" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен разыграл угловой с левого угла.
10'
Амума Ромен нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
10'
Амума Ромен оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
10'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
10'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Фекир Набиль наказан за толчок Сельнес Оле
9'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
М'Бенге Шейх из команды Сент-Этьен делает навес
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
1'
Файер бросили на поле, арбитру пришлось остановить игру.
1'
Теофил-Катерин Кевин из команды Сент-Этьен делает подножку. Фекир Набиль заработал фол.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сент-Этьен". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:1 Лион
Сент-Этьен
7.4% (14)
Ничья:
28% (53)
Лион
64.6% (122)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Лион:
41.8% (79)
1:1 Ничья:
23.8% (45)
0:1 Лион:
11.6% (22)
0:2 Лион:
5.3% (10)
2:1 Сент-Этьен:
4.2% (8)
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Сент-Этьен, наверняка, постарается с первых минут обрушить всю свою мощь и ошарашить Лион, тем самым дать сопернику
понять, кто в доме хозяин, и при этом забить как можно быстрее. Поэтому, необходимо сдержать этот натиск, а по возможности
грамотно сыграть на контратаках. Пускай "зеленые" из кожи вон лезут, а нам нужно сыграть в свой лучший футбол прежде всего.
Все главные конкуренты одержали свои победы, нельзя отпускать их в этом туре. Марсель, Нант, Монако и ПСЖ продолжают
уверенно идти вперед, точнее вверх по турнирной таблице французского чемпионата. Дело за малым, не дать им спокойно дышать...
Уже весело на улицах Сент-Этьена, представляю что будет во время и после его завершения... Ведь не просто так армию подтягивают.
Еще одна безумная и бессонная ночка нас всех ожидает ожидает... Околофутбольных баталий будет не меньше, чем самого футбола.
Ну что"зеленые", мы идем, быстрой и уверенной походкой ! )))
Жаль, что ФК "Россиянка" в этом сезоне сыграла не очень, поэтому и заняла свое 6-е место в таблице :( Слишком много кадровых потерь было...
Ну да ладно, состоится это еще не скоро, сейчас на первом плане Сент-Этьен - Лион ...
БИИК-Казыгурт - Лион (1/8 финала, 08/11/2017) во всех телевизорах Франции, и не только... Ждем конечно с большим нетерпением !
Тут действительно, матч с Эвертоном провели мы не на самом своем высоком уровне, далеко не все свои козыри раскрыли, вполне могли прибавить по ходу игры... Но и без этого положили три безответных мяча в ворота соперника ! А вот АНГЛИЙСКИЙ клуб потерпел самое крупное свое поражение от ФРАНЦУЗСКОГО клуба за 20 лет, вот так вот !