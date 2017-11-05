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Стадион:
Сент-Этьен
0:1
Первый тайм: 24'
Лион
0'
0:1
11' Гол
Депай Мемфис
24'
Первый тайм
24'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Диас Мариано и мяч снова в игре
Фол, нарушение
24'
Содерлунд Александер из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Морель Жереми.
Фол, нарушение
23'
Фекир Набиль из команды Лион. Это Теофил-Катерин Кевин заработал фол.
22'
Содерлунд Александер из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен делает навес
20'
Морель Жереми из команды Лион остановил атаку, перехватив мяч.
20'
Содерлунд Александер из команды Сент-Этьен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
20'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
19'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Бамба Джонатан и мяч снова в игре
19'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
19'
Марсал Фернандо из команды Лион делает неудачный навес.
19'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
М'Бенге Шейх из команды Сент-Этьен делает навес
17'
После удара через себя Депай Мемфис, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
17'
Тете Кенни из команды Лион делает отличный навес.
Фол, нарушение
16'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен делает подножку. Ауа Уссем заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
15'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен делает подножку. Марсал Фернандо заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
15'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен. Это Депай Мемфис заработал фол.
15'
Сельнес Оле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Марсело Антонио из команды Лион опасно играет. Чуть не пострадал Содерлунд Александер.
14'
Траоре Бертран из команды Лион наносит неточный удар с лета
Угловой
13'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой слева.
13'
Амума Ромен получил травму и заменен. Содерлунд Александер выходит на поле.
13'
Марсал Фернандо из команды Лион попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
Ауа Уссем сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Депай Мемфис записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
11'
Ауа Уссем из команды Лион делает пас партнеру.
11'
Фекир Набиль из команды Лион устремляется вперед с мячом.
11'
Игроки ФК "Лион" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
10'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен разыграл угловой с левого угла.
10'
Амума Ромен нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
10'
Амума Ромен оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
10'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
10'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
9'
Фекир Набиль наказан за толчок Сельнес Оле
9'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
М'Бенге Шейх из команды Сент-Этьен делает навес
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
1'
Файер бросили на поле, арбитру пришлось остановить игру.
Фол, нарушение
1'
Теофил-Катерин Кевин из команды Сент-Этьен делает подножку. Фекир Набиль заработал фол.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сент-Этьен". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:1 Лион
Сент-Этьен
7.4% (14)
Ничья:
28% (53)
Лион
64.6% (122)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
41.8% (79)
Ничья:
23.8% (45)
Лион:
11.6% (22)
Лион:
5.3% (10)
Сент-Этьен:
4.2% (8)
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