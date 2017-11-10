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Стадион:
Сентрал Кост Маринерз
1:0
Перерыв
Сидней
0'
1:0
19' Гол
Хул Эндрю
33' Желтая карточка
Уилкинсон Алекс
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
33'
Уилкинсон Алекс получает желтую карточку.
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хул Эндрю.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Central Coast Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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