- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Сентрал Коаст
1:0
Перерыв
1:0
19' ГолХул Эндрю
33' Желтая карточкаУилкинсон Алекс
|
19'
1:0
33'
Состав команд
Сентрал Кост Маринерз
- Основной состав
- 1 Ben Kennedy I Вратарь
- 15 Баро Алан Защитник
- 7 Хул Эндрю Защитник
- 6 Хиаряй Том Защитник
- 23 Брама Вут Полузащитник
- 10 Да Силва Даниэль Полузащитник
- 9 Асдрубаль Падрон Нападающий
- 11 Connor Pain
- 5 Antony Golec
- 4 Jake McGing
- 3 Ёша Роус
- Запасные игроки
- 14 Adam Berry
- 13 Kwabena Appiah
- 16 Liam Rose
- 12 Trent Buhagiar
- 20 Adam Pearce
- Главный тренер: Paul Okon
Сидней
- Основной состав
- 1 Рэдмейн Эндрю Вратарь
- 4 Уилкинсон Алекс Защитник
- 5 Буйс Йорди Защитник
- 17 Кэрни Дэвид Защитник
- 26 Уилкшир Люк Защитник
- 7 Майкл Зулло Полузащитник
- 10 Нинкович Милош Полузащитник
- 14 Броск Алекс Полузащитник
- 13 О'Нейлл Брэндон Полузащитник
- 6 Брилланте Джошуа Полузащитник
- 9 Бобо Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Хьюард-Белль Том Вратарь
- 22 Райолл Себастьян Защитник
- 16 Калик Энтони Полузащитник
- 8 Ретре Пауло Полузащитник
- 18 Саймон Мэтт Нападающий
- Главный тренер: Арнольд Грэм
Предыдущие игры
Сентрал Кост Маринерз (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 05.11.2017 Брисбен Роар 0:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 29.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 22.10.2017 Перт Глори 2:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 14.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 07.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:5 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 02.08.2017 Блэктаун Сити 3:2 Сентрал Кост Маринерз КФ
- 14.04.2017 Мельбурн Виктори 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 09.04.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 02.04.2017 Брисбен Роар 5:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 25.03.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 10.03.2017 Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 05.03.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:3 Мельбурн Сити ЭЛ
- 26.02.2017 Ньюкасл Джетс 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 19.02.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 12.02.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 05.02.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 28.01.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Перт Глори ЭЛ
- 19.01.2017 Мельбурн Сити 2:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 14.01.2017 Веллингтон Феникс 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 08.01.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:3 Сидней ЭЛ
Сидней (последние 20 матчей: +16 =2 -2)
- 03.11.2017 Мельбурн Сити 0:1 Сидней ЭЛ
- 27.10.2017 Сидней 2:0 Перт Глори ЭЛ
- 21.10.2017 Сидней 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 15.10.2017 Сидней 3:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 11.10.2017 Саус Мельбурн 1:5 Сидней КФ
- 07.10.2017 Мельбурн Виктори 0:1 Сидней ЭЛ
- 13.09.2017 Сидней 2:0 Мельбурн Сити КФ
- 29.08.2017 Бэнстаун Берриз 0:3 Сидней КФ
- 02.08.2017 Шемрок Роверс Дарвин 0:8 Сидней КФ
- 13.07.2017 Сидней 0:2 Арсенал ТМК
- 24.05.2017 Сидней 0:3 Ливерпуль ТМК
- 07.05.2017 Сидней 1:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 29.04.2017 Сидней 3:0 Перт Глори ЭЛ
- 15.04.2017 Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 08.04.2017 Веллингтон Феникс 1:1 Сидней ЭЛ
- 01.04.2017 Сидней 3:0 Мельбурн Сити ЭЛ
- 26.03.2017 Перт Глори 0:3 Сидней ЭЛ
- 10.03.2017 Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 03.03.2017 Сидней 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 24.02.2017 Мельбурн Сити 1:3 Сидней ЭЛ
Последние игры между собой
Сентрал Кост Маринерз: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Сидней: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
- 10.03.2017 Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 08.01.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:3 Сидней Эй-Лига
- 15.10.2016 Сидней 4:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 19.03.2016 Сентрал Кост Маринерз 2:2 Сидней Эй-Лига
- 26.12.2015 Сидней 4:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 31.10.2015 Сентрал Кост Маринерз 1:3 Сидней Эй-Лига
- 21.02.2015 Сидней 4:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 24.01.2015 Сентрал Кост Маринерз 1:5 Сидней Эй-Лига
- 02.11.2014 Сидней 2:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 01.03.2014 Сентрал Кост Маринерз 2:1 Сидней Эй-Лига
- 18.01.2014 Сидней 0:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 07.12.2013 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сидней Эй-Лига
- 09.03.2013 Сидней 2:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 27.12.2012 Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 03.11.2012 Сентрал Кост Маринерз 7:2 Сидней Эй-Лига
- 03.03.2012 Сентрал Кост Маринерз 1:1 Сидней Хёндай А-Лига
- 08.01.2012 Сидней 0:1 Сентрал Кост Маринерз Хёндай А-Лига
- 19.11.2011 Сидней 2:3 Сентрал Кост Маринерз Хёндай А-Лига
- 24.01.2011 Сентрал Кост Маринерз 2:2 Сидней Хёндай А-Лига
- 04.12.2010 Сентрал Кост Маринерз 4:0 Сидней Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|0:1
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|2.
|Мельбурн Сити
|5
|4
|0
|1
|7 - 2
|12
|3.
|Ньюкасл Джетс
|5
|3
|2
|0
|13 - 5
|11
|4.
|Перт Глори
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|1:0
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|7.
|Аделаида Юнайтед
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|8.
|Мельбурн Виктори
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|9.
|Брисбен Роар
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|10.
|Веллингтон Феникс
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
33'
Уилкинсон Алекс получает желтую карточку.
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хул Эндрю.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Central Coast Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
- Венесуэла
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Межконтинентальные стыковые матчи
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация