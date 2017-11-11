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Стадион: Этихад Стэдиум
0:0
Перерыв
Состав команд
Мельбурн Виктори
- Основной состав
- 20 Лоуренс Том II Вратарь
- 4 Уильямс Рис Защитник
- 8 Бериша Бесарт Полузащитник
- 41 Джордж Лерой Полузащитник
- 21 Валери Карл Полузащитник
- 23 Ингхэм Джей Нападающий
- 2 Герия Джейсон
- 14 Thomas Deng
- 22 Нигро Стефан
- 18 Matias Sanchez I
- 6 Броксхэм Ли
- Запасные игроки
- 31 Christian Theoharous
- 7 Kenjok Athiu
- 16 Хоуп Джош
- 15 Cameron McGilp
- 1 Matt Acton
- Главный тренер: Kevin Muscat
Брисбен Роар
- Основной состав
- 21 Jamie Young Вратарь
- 19 Jack Hingert Защитник
- 6 Пападопулос Авраам Защитник
- 8 Jacob Pepper Полузащитник
- 14 Бен-Халфаллах Фахид Полузащитник
- 17 Маккей Мэтт Полузащитник
- 22 Ботеак Эрик Полузащитник
- 9 Маккароне Массимо Нападающий
- 24 Connor O'Toole
- 18 Joe Caletti
- 33 Petros Skapetis
- Запасные игроки
- 26 Nicholas D'Agostino Полузащитник
- 10 Холман Бретт Полузащитник
- 31 Brendan White
- 25 Rahmat Akbari
- 27 Adam Sawyer
- Главный тренер: John Aloisi
Предыдущие игры
Мельбурн Виктори (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 06.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 29.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 20.10.2017 Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 14.10.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 07.10.2017 Мельбурн Виктори 0:1 Сидней ЭЛ
- 23.08.2017 Аделаида Юнайтед 3:0 Мельбурн Виктори КФ
- 09.08.2017 Брисбен Роар 1:5 Мельбурн Виктори КФ
- 07.05.2017 Сидней 1:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 30.04.2017 Мельбурн Виктори 1:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 14.04.2017 Мельбурн Виктори 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 08.04.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 02.04.2017 Мельбурн Виктори 0:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 25.03.2017 Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 11.03.2017 Мельбурн Виктори 4:1 Перт Глори ЭЛ
- 03.03.2017 Сидней 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 25.02.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 19.02.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 13.02.2017 Ньюкасл Джетс 0:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 04.02.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 26.01.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Сидней ЭЛ
Брисбен Роар (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 05.11.2017 Брисбен Роар 0:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 28.10.2017 Веллингтон Феникс 3:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 22.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 13.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 06.10.2017 Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 09.08.2017 Брисбен Роар 1:5 Мельбурн Виктори КФ
- 10.05.2017 Брисбен Роар 2:3 Ульсан ЛЧА
- 30.04.2017 Мельбурн Виктори 1:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 26.04.2017 Муангтхонг Юнайтед 3:0 Брисбен Роар ЛЧА
- 21.04.2017 Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.04.2017 Брисбен Роар 4:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 12.04.2017 Брисбен Роар 2:1 Касима Антлерс ЛЧА
- 08.04.2017 Перт Глори 3:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 02.04.2017 Брисбен Роар 5:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 25.03.2017 Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 19.03.2017 Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 14.03.2017 Касима Антлерс 3:0 Брисбен Роар ЛЧА
- 05.03.2017 Ньюкасл Джетс 1:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 28.02.2017 Ульсан 6:0 Брисбен Роар ЛЧА
- 25.02.2017 Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
Последние игры между собой
Мельбурн Виктори: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Брисбен Роар: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
- 09.08.2017 Брисбен Роар 1:5 Мельбурн Виктори Кубок ФФА
- 30.04.2017 Мельбурн Виктори 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 25.03.2017 Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 13.01.2017 Мельбурн Виктори 3:2 Брисбен Роар Эй-Лига
- 07.10.2016 Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 15.04.2016 Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 09.04.2016 Мельбурн Виктори 0:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 12.03.2016 Брисбен Роар 5:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 15.01.2016 Мельбурн Виктори 4:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 18.04.2015 Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 15.04.2015 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 27.04.2014 Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 22.03.2014 Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 04.01.2014 Мельбурн Виктори 0:3 Брисбен Роар Эй-Лига
- 25.10.2013 Мельбурн Виктори 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 09.03.2013 Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 15.12.2012 Мельбурн Виктори 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 13.10.2012 Брисбен Роар 5:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 18.02.2012 Брисбен Роар 3:2 Мельбурн Виктори Хёндай А-Лига
- 31.12.2011 Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Виктори Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюкасл Джетс
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|2.
|Сидней
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|3.
|Мельбурн Сити
|5
|4
|0
|1
|7 - 2
|12
|4.
|Перт Глори
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|7.
|Аделаида Юнайтед
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|8.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|9.
|Брисбен Роар
|0:0
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|10.
|Веллингтон Феникс
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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