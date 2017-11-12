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Стадион:
Веллингтон Феникс
2:1
Первый тайм: 40'
Перт Глори
0'
0:1
9' Гол
Торрес Хави
1:1
13' Гол
Видошич Дарио
16' Желтая карточка
Chris Harold
2:1
34' Гол
Парацки Горан
37' Желтая карточка
Brandon Wilson
40'
Первый тайм
Желтая карточка
37'
Brandon Wilson получает желтую карточку.
Описание гола
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Парацки Горан.
Желтая карточка
16'
Крис Харелд получает желтую карточку.
Описание гола
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Видошич Дарио.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Торрес Хави.
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Westpac Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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