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Стадион: Вестпак
2:1
Первый тайм: 40'
0:1
9' ГолТоррес Хави
1:1
13' ГолВидошич Дарио
16' Желтая карточкаChris Harold
2:1
34' ГолПарацки Горан
37' Желтая карточкаBrandon Wilson
|
9'
0:1
13'
1:1
16'
34'
2:1
37'
Состав команд
Веллингтон Феникс
- Основной состав
- 30 Keegan Smith Вратарь
- 13 Росси Марко II Защитник
- 8 Видошич Дарио Полузащитник
- 9 Калуджерович Андрия Полузащитник
- 23 Ридентон Мэтью Полузащитник
- 21 Кришна Рой Нападающий
- 6 Dylan Fox
- 7 Guilherme XV
- 2 Daniel Mullen I
- 4 Парацки Горан
- 17 Ali Abbas
- Запасные игроки
- 1 Lewis Italiano Вратарь
- 19 Дойл Томас Защитник
- 14 Руфер Алекс Полузащитник
- 12 Adam Parkhouse
- 11 Hamish Watson
- Главный тренер: Des Buckingham
Перт Глори
- Основной состав
- 33 Liam Reddy Вратарь
- 4 Лоури Шейн Защитник
- 2 Alexander Grant Защитник
- 9 Кио Эндрю Полузащитник
- 8 Торрес Хави Полузащитник
- 6 Николс Митч Полузащитник
- 23 Scott Neville Полузащитник
- 17 Кастро Диего Полузащитник
- 15 Brandon Wilson
- 18 Andreu Guerao
- 14 Chris Harold
- Запасные игроки
- 5 Jacob Poscoliero Защитник
- 20 Jake Brimmer
- 11 Mitchell Mallia
- 13 Nick Feely
- 19 Joseph Knowles
- Главный тренер: Kenny Lowe
Предыдущие игры
Веллингтон Феникс (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 04.11.2017 Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 28.10.2017 Веллингтон Феникс 3:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 21.10.2017 Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 15.10.2017 Сидней 3:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 08.10.2017 Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 01.08.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс КФ
- 16.04.2017 Брисбен Роар 4:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 08.04.2017 Веллингтон Феникс 1:1 Сидней ЭЛ
- 02.04.2017 Мельбурн Виктори 0:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 26.03.2017 Веллингтон Феникс 5:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 19.03.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 04.03.2017 Веллингтон Феникс 3:3 Перт Глори ЭЛ
- 25.02.2017 Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 18.02.2017 Веллингтон Феникс 1:5 Мельбурн Сити ЭЛ
- 09.02.2017 Сидней 3:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 04.02.2017 Веллингтон Феникс 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 29.01.2017 Аделаида Юнайтед 2:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 21.01.2017 Веллингтон Феникс 0:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 17.01.2017 Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 14.01.2017 Веллингтон Феникс 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
Перт Глори (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 04.11.2017 Перт Глори 1:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 27.10.2017 Сидней 2:0 Перт Глори ЭЛ
- 22.10.2017 Перт Глори 2:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 15.10.2017 Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори ЭЛ
- 08.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 01.08.2017 Хейдельберг Юнайтед 1:0 Перт Глори КФ
- 29.04.2017 Сидней 3:0 Перт Глори ЭЛ
- 23.04.2017 Мельбурн Сити 0:2 Перт Глори ЭЛ
- 16.04.2017 Перт Глори 5:4 Мельбурн Сити ЭЛ
- 08.04.2017 Перт Глори 3:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 31.03.2017 Аделаида Юнайтед 1:1 Перт Глори ЭЛ
- 26.03.2017 Перт Глори 0:3 Сидней ЭЛ
- 11.03.2017 Мельбурн Виктори 4:1 Перт Глори ЭЛ
- 04.03.2017 Веллингтон Феникс 3:3 Перт Глори ЭЛ
- 25.02.2017 Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 18.02.2017 Перт Глори 2:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 10.02.2017 Аделаида Юнайтед 0:5 Перт Глори ЭЛ
- 04.02.2017 Перт Глори 3:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 28.01.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Перт Глори ЭЛ
- 21.01.2017 Перт Глори 2:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
Последние игры между собой
Веллингтон Феникс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Перт Глори: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
- 04.03.2017 Веллингтон Феникс 3:3 Перт Глори Эй-Лига
- 05.01.2017 Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 16.10.2016 Перт Глори 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 20.03.2016 Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Эй-Лига
- 07.02.2016 Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Эй-Лига
- 18.10.2015 Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 14.03.2015 Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 21.11.2014 Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 12.10.2014 Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Эй-Лига
- 09.03.2014 Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори Эй-Лига
- 06.12.2013 Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 09.11.2013 Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори Эй-Лига
- 17.03.2013 Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 02.02.2013 Веллингтон Феникс 1:0 Перт Глори Эй-Лига
- 24.11.2012 Перт Глори 1:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 08.01.2012 Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Хёндай А-Лига
- 10.12.2011 Веллингтон Феникс 1:0 Перт Глори Хёндай А-Лига
- 23.10.2011 Перт Глори 1:0 Веллингтон Феникс Хёндай А-Лига
- 23.01.2011 Веллингтон Феникс 4:0 Перт Глори Хёндай А-Лига
- 07.11.2010 Перт Глори 0:1 Веллингтон Феникс Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюкасл Джетс
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|2.
|Сидней
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|3.
|Мельбурн Сити
|5
|4
|0
|1
|7 - 2
|12
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|5.
|Перт Глори
|1:2
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|7.
|Аделаида Юнайтед
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|8.
|Веллингтон Феникс
|2:1
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|9.
|Мельбурн Виктори
|6
|0
|4
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Брисбен Роар
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
Первый тайм
37'
Brandon Wilson получает желтую карточку.
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Парацки Горан.
16'
Крис Харелд получает желтую карточку.
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Видошич Дарио.
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Торрес Хави.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Westpac Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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