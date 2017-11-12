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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: ААМИ Парк
Состав команд
Мельбурн Сити
- Основной состав
- 18 Галекович Эуджен Вратарь
- 22 Michael Jakobsen II Защитник
- 5 Шенквельд Барт Защитник
- 3 Scott Jamieson Защитник
- 2 Мускат Эммануэль Защитник
- 44 Маккормак Росс Полузащитник
- 13 Маук Стефан Полузащитник
- 25 Iacopo La Rocca
- 7 Nicholas Fitzgerald
- 6 Osama Malik
- 11 Bruce Kamau
- Запасные игроки
- 1 Бузанис Деян Вратарь
- 27 Будзински Марчин Полузащитник
- 26 Брэттан Люк Полузащитник
- 9 Карруска Марсело Полузащитник
- 8 Килкенни Нил Полузащитник
- Главный тренер: Michael Valkanis
Вестерн Сидней Уондерерс
- Основной состав
- 20 Янетович Ведран Вратарь
- 18 Корнтуэйт Роберт Защитник
- 5 Хэмилл Брендан Защитник
- 8 Боневасиа Ролиней Полузащитник
- 14 Кусуками Джампи Полузащитник
- 15 Беккас Кирин Полузащитник
- 24 Raul Llorente Полузащитник
- 16 Jaushua Sotirio Полузащитник
- 9 Риера Ориоль Нападающий
- 19 Марк Бридж
- 33 Туэйт Майкл
- Запасные игроки
- 30 Холл Джон Вратарь
- 22 Jonathan Aspropotamitis Защитник
- 10 Сехудо Альваро Полузащитник
- 11 Brendon Santalab Нападающий
- 42 Keanu Baccus
- Главный тренер: Попович Энтони
Предыдущие игры
Мельбурн Сити (последние 20 матчей: +10 =1 -9)
- 03.11.2017 Мельбурн Сити 0:1 Сидней ЭЛ
- 28.10.2017 Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 21.10.2017 Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 14.10.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 06.10.2017 Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 13.09.2017 Сидней 2:0 Мельбурн Сити КФ
- 29.08.2017 Акоа Сидней Сити Ист 2:3 Мельбурн Сити КФ
- 01.08.2017 Пенинсула Пауэр 0:2 Мельбурн Сити КФ
- 23.04.2017 Мельбурн Сити 0:2 Перт Глори ЭЛ
- 16.04.2017 Перт Глори 5:4 Мельбурн Сити ЭЛ
- 07.04.2017 Мельбурн Сити 1:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 01.04.2017 Сидней 3:0 Мельбурн Сити ЭЛ
- 24.03.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 18.03.2017 Мельбурн Сити 4:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 05.03.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:3 Мельбурн Сити ЭЛ
- 24.02.2017 Мельбурн Сити 1:3 Сидней ЭЛ
- 18.02.2017 Веллингтон Феникс 1:5 Мельбурн Сити ЭЛ
- 11.02.2017 Мельбурн Сити 2:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 04.02.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 27.01.2017 Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
Вестерн Сидней Уондерерс (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 06.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 29.10.2017 Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 24.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед КФ
- 21.10.2017 Сидней 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 14.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 08.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 20.09.2017 Блэктаун Сити 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс КФ
- 29.08.2017 Бентлей Гринз 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс КФ
- 01.08.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс КФ
- 15.07.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Арсенал ТМК
- 10.05.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 26.04.2017 Урава Редс 6:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЛЧА
- 21.04.2017 Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 15.04.2017 Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 11.04.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Сеул ЛЧА
- 08.04.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 01.04.2017 Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 24.03.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 19.03.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 15.03.2017 Сеул 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс ЛЧА
Последние игры между собой
Мельбурн Сити: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 10
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 5
- 24.03.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 06.01.2017 Мельбурн Сити 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 18.11.2016 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 21.09.2016 Мельбурн Сити 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс Кубок ФФА
- 29.01.2016 Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 09.01.2016 Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 13.11.2015 Мельбурн Сити 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 03.04.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 03.04.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 11.03.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 11.03.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 01.02.2015 Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 01.02.2015 Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 12.04.2014 Мельбурн Сити 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 07.12.2013 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 08.11.2013 Мельбурн Сити 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 16.03.2013 Мельбурн Сити 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 26.01.2013 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 02.11.2012 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюкасл Джетс
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|2.
|Сидней
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|3.
|Мельбурн Сити
|5
|4
|0
|1
|7 - 2
|12
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|5.
|Перт Глори
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|7.
|Веллингтон Феникс
|6
|1
|2
|3
|11 - 13
|5
|8.
|Аделаида Юнайтед
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|9.
|Мельбурн Виктори
|6
|0
|4
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Брисбен Роар
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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