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Стадион:
Сентрал Кост Маринерз
1:2
Конец матча
Аделаида Юнайтед
0'
37' Желтая карточка
Antony Golec
38' Желтая карточка
Гюлюм Эрсан
1:0
40' Пенальти
Брама Вут
42' Желтая карточка
Хул Эндрю
53' Желтая карточка
Jordan Elsey
1:1
59' Гол
Адлунг Даниэль
74' Желтая карточка
Блэквуд Джордж
76' Желтая карточка
Liam Rose
1:2
90' Гол
Ryan Kitto
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ryan Kitto.
86'
Сентрал Кост Маринерз производит замену. Хул Эндрю уходит, и Trent Buhagiar заменяет его
82'
Аделаида Юнайтед производит замену. Nikola Mileusnic уходит, и Mark Ochieng заменяет его
79'
Сентрал Кост Маринерз производит замену. Kwabena Appiah уходит, и Josh Bingham заменяет его
Желтая карточка
76'
Liam Rose получает желтую карточку.

Желтая карточка
74'
Блэквуд Джордж получает желтую карточку.
67'
Аделаида Юнайтед производит замену. Гюлюм Эрсан уходит, и Ben Warland заменяет его
64'
Аделаида Юнайтед производит замену. Диавара Баба уходит, и Блэквуд Джордж заменяет его
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Адлунг Даниэль.
Желтая карточка
53'
Jordan Elsey получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
42'
Хул Эндрю получает желтую карточку.
Описание гола
40'
Г О О О О О Л - Брама Вут из команды Сентрал Кост Маринерз забивает пенальти
Желтая карточка
38'
Гюлюм Эрсан получает желтую карточку.
Желтая карточка
37'
Энтони Голец получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Central Coast Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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