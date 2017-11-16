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Стадион: Сентрал Коаст
1:2
Конец матча
37' Желтая карточкаAntony Golec
38' Желтая карточкаГюлюм Эрсан
1:0
40' ПенальтиБрама Вут
42' Желтая карточкаХул Эндрю
53' Желтая карточкаJordan Elsey
1:1
59' ГолАдлунг Даниэль
74' Желтая карточкаБлэквуд Джордж
76' Желтая карточкаLiam Rose
1:2
90' ГолRyan Kitto
|
37'
38'
40'
1:0
42'
53'
59'
1:1
74'
76'
90'
1:2
Состав команд
Сентрал Кост Маринерз
- Основной состав
- 1 Ben Kennedy I Вратарь
- 6 Хиаряй Том Защитник
- 7 Хул Эндрю Защитник
- 10 Да Силва Даниэль Полузащитник
- 23 Брама Вут Полузащитник
- 4 Jake McGing
- 11 Connor Pain
- 13 Kwabena Appiah
- 16 Liam Rose
- 5 Antony Golec
- 21 Kye Rowles
- Запасные игроки
- 20 Adam Pearce
- 17 Josh Bingham
- 14 Adam Berry
- 12 Trent Buhagiar
- 19 Harry Ascroft
- Главный тренер: Paul Okon
Аделаида Юнайтед
- Основной состав
- 20 Paul Izzo Вратарь
- 2 Michael Marrone Защитник
- 19 Benjamin Garuccio Защитник
- 22 Гюлюм Эрсан Защитник
- 8 Sanchez Cortes Isaias Полузащитник
- 37 Адлунг Даниэль Полузащитник
- 9 Диавара Баба Нападающий
- 10 Матмур Карим Нападающий
- 17 Nikola Mileusnic Нападающий
- 23 Jordan Elsey
- 7 Ryan Kitto
- Запасные игроки
- 1 Daniel Margush Вратарь
- 12 Mark Ochieng Защитник
- 16 Nathan Konstandopoulos Полузащитник
- 14 Блэквуд Джордж Нападающий
- 4 Ben Warland
- Главный тренер: Guillermo Amor
Предыдущие игры
Сентрал Кост Маринерз (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 10.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Сидней ЭЛ
- 05.11.2017 Брисбен Роар 0:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 29.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 22.10.2017 Перт Глори 2:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 14.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 07.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:5 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 02.08.2017 Блэктаун Сити 3:2 Сентрал Кост Маринерз КФ
- 14.04.2017 Мельбурн Виктори 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 09.04.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 02.04.2017 Брисбен Роар 5:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 25.03.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 10.03.2017 Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 05.03.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:3 Мельбурн Сити ЭЛ
- 26.02.2017 Ньюкасл Джетс 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 19.02.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 12.02.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 05.02.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 28.01.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Перт Глори ЭЛ
- 19.01.2017 Мельбурн Сити 2:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 14.01.2017 Веллингтон Феникс 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
Аделаида Юнайтед (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 11.11.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 04.11.2017 Перт Глори 1:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 28.10.2017 Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 24.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед КФ
- 20.10.2017 Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 13.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 08.10.2017 Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 13.09.2017 Хейдельберг Юнайтед 0:3 Аделаида Юнайтед КФ
- 23.08.2017 Аделаида Юнайтед 3:0 Мельбурн Виктори КФ
- 09.08.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс КФ
- 09.05.2017 Аделаида Юнайтед 0:1 Цзянсу Сунин ЛЧА
- 25.04.2017 Гамба Осака 3:3 Аделаида Юнайтед ЛЧА
- 15.04.2017 Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 11.04.2017 Чеджу Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед ЛЧА
- 07.04.2017 Мельбурн Сити 1:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 31.03.2017 Аделаида Юнайтед 1:1 Перт Глори ЭЛ
- 25.03.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 19.03.2017 Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 15.03.2017 Аделаида Юнайтед 3:3 Чеджу Юнайтед ЛЧА
- 04.03.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
Последние игры между собой
Сентрал Кост Маринерз: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Аделаида Юнайтед: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
- 25.03.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:3 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 05.02.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 06.11.2016 Аделаида Юнайтед 1:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 27.03.2016 Аделаида Юнайтед 4:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 14.02.2016 Сентрал Кост Маринерз 2:3 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 16.01.2016 Аделаида Юнайтед 3:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 12.03.2015 Аделаида Юнайтед 2:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 07.02.2015 Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 19.04.2014 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 14.02.2014 Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 14.12.2013 Аделаида Юнайтед 4:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 26.10.2013 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 24.03.2013 Аделаида Юнайтед 0:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 25.01.2013 Сентрал Кост Маринерз 3:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 01.12.2012 Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 22.01.2012 Сентрал Кост Маринерз 3:2 Аделаида Юнайтед Хёндай А-Лига
- 02.12.2011 Аделаида Юнайтед 0:4 Сентрал Кост Маринерз Хёндай А-Лига
- 29.01.2011 Аделаида Юнайтед 1:2 Сентрал Кост Маринерз Хёндай А-Лига
- 16.08.2010 Сентрал Кост Маринерз 1:1 Аделаида Юнайтед Хёндай А-Лига
- 15.01.2010 Аделаида Юнайтед 1:1 Сентрал Кост Маринерз Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюкасл Джетс
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|2.
|Мельбурн Сити
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|3.
|Сидней
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|5.
|Аделаида Юнайтед
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|6.
|Перт Глори
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|7.
|Сентрал Кост Маринерз
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|8.
|Веллингтон Феникс
|6
|1
|2
|3
|11 - 13
|5
|9.
|Мельбурн Виктори
|6
|0
|4
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Брисбен Роар
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ryan Kitto.
86'
Сентрал Кост Маринерз производит замену. Хул Эндрю уходит, и Trent Buhagiar заменяет его
82'
Аделаида Юнайтед производит замену. Nikola Mileusnic уходит, и Mark Ochieng заменяет его
79'
Сентрал Кост Маринерз производит замену. Kwabena Appiah уходит, и Josh Bingham заменяет его
76'
Liam Rose получает желтую карточку.
74'
Блэквуд Джордж получает желтую карточку.
67'
Аделаида Юнайтед производит замену. Гюлюм Эрсан уходит, и Ben Warland заменяет его
64'
Аделаида Юнайтед производит замену. Диавара Баба уходит, и Блэквуд Джордж заменяет его
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Адлунг Даниэль.
53'
Jordan Elsey получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
Хул Эндрю получает желтую карточку.
40'
Г О О О О О Л - Брама Вут из команды Сентрал Кост Маринерз забивает пенальти
38'
Гюлюм Эрсан получает желтую карточку.
37'
Энтони Голец получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Central Coast Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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