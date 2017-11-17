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Стадион: Санкорп
3:1
Второй тайм: 84'
5' Желтая карточкаJacob Pepper
1:0
5' ГолПападопулос Авраам
21' Желтая карточкаБотеак Эрик
27' Желтая карточкаJoe Caletti
2:0
43' ГолБотеак Эрик
45' Желтая карточкаБудзински Марчин
2:1
54' ГолМаук Стефан
70' Желтая карточкаOsama Malik
3:1
70' ГолПападопулос Авраам
74' Желтая карточкаМускат Эммануэль
74' Желтая карточкаБрэттан Люк
|
5'
5'
1:0
21'
27'
43'
2:0
45'
54'
2:1
70'
70'
3:1
74'
74'
Состав команд
Брисбен Роар
- Основной состав
- 21 Jamie Young Вратарь
- 6 Пападопулос Авраам Защитник
- 19 Jack Hingert Защитник
- 8 Jacob Pepper Полузащитник
- 10 Холман Бретт Полузащитник
- 14 Бен-Халфаллах Фахид Полузащитник
- 22 Ботеак Эрик Полузащитник
- 17 Маккей Мэтт Полузащитник
- 9 Маккароне Массимо Нападающий
- 24 Connor O'Toole
- 18 Joe Caletti
- Запасные игроки
- 26 Nicholas D'Agostino Полузащитник
- 16 Mitchell Oxborrow Полузащитник
- 33 Petros Skapetis
- 34 Aaron Reardon
- 31 Brendan White
- Главный тренер: John Aloisi
Мельбурн Сити
- Основной состав
- 18 Галекович Эуджен Вратарь
- 5 Шенквельд Барт Защитник
- 3 Scott Jamieson Защитник
- 22 Michael Jakobsen II Защитник
- 2 Мускат Эммануэль Защитник
- 13 Маук Стефан Полузащитник
- 27 Будзински Марчин Полузащитник
- 6 Osama Malik
- 7 Nicholas Fitzgerald
- 25 Iacopo La Rocca
- 11 Bruce Kamau
- Запасные игроки
- 1 Бузанис Деян Вратарь
- 8 Килкенни Нил Полузащитник
- 26 Брэттан Люк Полузащитник
- 12 Braedyn Crowley
- 35 Ramy Najjarine
- Главный тренер: Michael Valkanis
Предыдущие игры
Брисбен Роар (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 11.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 05.11.2017 Брисбен Роар 0:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 28.10.2017 Веллингтон Феникс 3:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 22.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 13.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 06.10.2017 Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 09.08.2017 Брисбен Роар 1:5 Мельбурн Виктори КФ
- 10.05.2017 Брисбен Роар 2:3 Ульсан ЛЧА
- 30.04.2017 Мельбурн Виктори 1:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 26.04.2017 Муангтхонг Юнайтед 3:0 Брисбен Роар ЛЧА
- 21.04.2017 Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.04.2017 Брисбен Роар 4:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 12.04.2017 Брисбен Роар 2:1 Касима Антлерс ЛЧА
- 08.04.2017 Перт Глори 3:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 02.04.2017 Брисбен Роар 5:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 25.03.2017 Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 19.03.2017 Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 14.03.2017 Касима Антлерс 3:0 Брисбен Роар ЛЧА
- 05.03.2017 Ньюкасл Джетс 1:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 28.02.2017 Ульсан 6:0 Брисбен Роар ЛЧА
Мельбурн Сити (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 12.11.2017 Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 03.11.2017 Мельбурн Сити 0:1 Сидней ЭЛ
- 28.10.2017 Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 21.10.2017 Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 14.10.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 06.10.2017 Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 13.09.2017 Сидней 2:0 Мельбурн Сити КФ
- 29.08.2017 Акоа Сидней Сити Ист 2:3 Мельбурн Сити КФ
- 01.08.2017 Пенинсула Пауэр 0:2 Мельбурн Сити КФ
- 23.04.2017 Мельбурн Сити 0:2 Перт Глори ЭЛ
- 16.04.2017 Перт Глори 5:4 Мельбурн Сити ЭЛ
- 07.04.2017 Мельбурн Сити 1:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 01.04.2017 Сидней 3:0 Мельбурн Сити ЭЛ
- 24.03.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 18.03.2017 Мельбурн Сити 4:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 05.03.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:3 Мельбурн Сити ЭЛ
- 24.02.2017 Мельбурн Сити 1:3 Сидней ЭЛ
- 18.02.2017 Веллингтон Феникс 1:5 Мельбурн Сити ЭЛ
- 11.02.2017 Мельбурн Сити 2:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 04.02.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
Последние игры между собой
Брисбен Роар: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Мельбурн Сити: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
- 06.10.2017 Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 11.02.2017 Мельбурн Сити 2:2 Брисбен Роар Эй-Лига
- 03.12.2016 Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 04.11.2016 Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 18.03.2016 Мельбурн Сити 3:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 27.12.2015 Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 20.11.2015 Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 28.03.2015 Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 28.03.2015 Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 08.11.2014 Брисбен Роар 1:3 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 28.03.2014 Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 23.02.2014 Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 03.11.2013 Брисбен Роар 3:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 24.03.2013 Брисбен Роар 2:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 06.01.2013 Мельбурн Сити 3:2 Брисбен Роар Эй-Лига
- 09.11.2012 Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 02.03.2012 Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Сити Хёндай А-Лига
- 21.01.2012 Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар Хёндай А-Лига
- 09.12.2011 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Сити Хёндай А-Лига
- 30.01.2011 Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Сити Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюкасл Джетс
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|2.
|Сидней
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|3.
|Мельбурн Сити
|1:3
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|5.
|Аделаида Юнайтед
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|6.
|Перт Глори
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|7.
|Брисбен Роар
|3:1
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|9.
|Веллингтон Феникс
|6
|1
|2
|3
|11 - 13
|5
|10.
|Мельбурн Виктори
|6
|0
|4
|2
|6 - 8
|4
Второй тайм
83'
Брисбен Роар производит замену. Joe Caletti уходит, и Mitchell Oxborrow заменяет его
76'
Мельбурн Херт производит замену. Мускат Эммануэль уходит, и Braedyn Crowley заменяет его
74'
Брэттан Люк получает желтую карточку.
74'
Мускат Эммануэль получает желтую карточку.
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пападопулос Авраам.
70'
Усама Малик получает желтую карточку.
65'
Брисбен Роар производит замену. Ботеак Эрик уходит, и Petros Skapetis заменяет его
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Маук Стефан.
46'
Мельбурн Херт производит замену. Якопо ла Рокка уходит, и Килкенни Нил заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Мельбурн Херт производит замену. Bruce Kamau уходит, и Брэттан Люк заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Будзински Марчин получает желтую карточку.
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ботеак Эрик.
27'
Joe Caletti получает желтую карточку.
21'
Ботеак Эрик получает желтую карточку.
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пападопулос Авраам.
5'
Джекоб Пеппер получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suncorp Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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