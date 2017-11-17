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Стадион:
Брисбен Роар
3:1
Второй тайм: 84'
Мельбурн Сити
0'
5' Желтая карточка
Jacob Pepper
1:0
5' Гол
Пападопулос Авраам
21' Желтая карточка
Ботеак Эрик
27' Желтая карточка
Joe Caletti
2:0
43' Гол
Ботеак Эрик
45' Желтая карточка
Будзински Марчин
2:1
54' Гол
Маук Стефан
70' Желтая карточка
Osama Malik
3:1
70' Гол
Пападопулос Авраам
74' Желтая карточка
Мускат Эммануэль
74' Желтая карточка
Брэттан Люк
84'
Второй тайм
83'
Брисбен Роар производит замену. Joe Caletti уходит, и Mitchell Oxborrow заменяет его
76'
Мельбурн Херт производит замену. Мускат Эммануэль уходит, и Braedyn Crowley заменяет его
Желтая карточка
74'
Брэттан Люк получает желтую карточку.
Желтая карточка
74'
Мускат Эммануэль получает желтую карточку.
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пападопулос Авраам.
Желтая карточка
70'
Усама Малик получает желтую карточку.
65'
Брисбен Роар производит замену. Ботеак Эрик уходит, и Petros Skapetis заменяет его
Описание гола
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Маук Стефан.
46'
Мельбурн Херт производит замену. Якопо ла Рокка уходит, и Килкенни Нил заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Мельбурн Херт производит замену. Bruce Kamau уходит, и Брэттан Люк заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Будзински Марчин получает желтую карточку.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ботеак Эрик.
Желтая карточка
27'
Joe Caletti получает желтую карточку.
Желтая карточка
21'
Ботеак Эрик получает желтую карточку.
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пападопулос Авраам.
Желтая карточка
5'
Джекоб Пеппер получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suncorp Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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