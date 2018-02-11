- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Spotless Stadium
4:0
Конец матча
1:0
6' ГолРиера Ориоль
37' Желтая карточкаDylan Fox
2:0
63' ГолТуэйт Майкл
3:0
72' ГолОикономидис Кристофер
4:0
82' ГолJaushua Sotirio
|
6'
1:0
37'
63'
2:0
72'
3:0
82'
4:0
Состав команд
Вестерн Сидней Уондерерс
- Основной состав
- 20 Янетович Ведран Вратарь
- 33 Туэйт Майкл Защитник
- 5 Хэмилл Брендан Защитник
- 4 Рисдон Джош Защитник
- 24 Raul Llorente Защитник
- 19 Марк Бридж Полузащитник
- 6 Карруска Марсело Полузащитник
- 8 Боневасиа Ролиней Полузащитник
- 7 Луштица Стивен Полузащитник
- 18 Оикономидис Кристофер Полузащитник
- 9 Риера Ориоль Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Клисби Джек Защитник
- 16 Jaushua Sotirio Полузащитник
- 42 Keanu Baccus Полузащитник
- 11 Brendon Santalab Нападающий
- 40 Суман Николас
- Главный тренер: Попович Энтони
Веллингтон Феникс
- Основной состав
- 1 Lewis Italiano Вратарь
- 6 Dylan Fox Защитник
- 22 Эндрю Дуранте Защитник
- 4 Парацки Горан Полузащитник
- 10 Макглинчи Майкл Полузащитник
- 7 Бернс Натан Полузащитник
- 23 Ридентон Мэтью Полузащитник
- 9 Калуджерович Андрия Нападающий
- 8 Люич Матия Нападающий
- 26 Liberato Cacace
- 2 Daniel Mullen I
- Запасные игроки
- 30 Keegan Smith Вратарь
- 3 Геллоуэй Скотт Защитник
- 17 Паттерсон Монти Полузащитник
- 18 Sarpeet Singh
- 12 Adam Parkhouse
- Главный тренер: Des Buckingham
Предыдущие игры
Вестерн Сидней Уондерерс (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 04.02.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 28.01.2018 Перт Глори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 19.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 13.01.2018 Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 05.01.2018 Брисбен Роар 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 01.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 22.12.2017 Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 09.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:5 Сидней ЭЛ
- 02.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 26.11.2017 Аделаида Юнайтед 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 12.11.2017 Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 06.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 29.10.2017 Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 24.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед КФ
- 21.10.2017 Сидней 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 14.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 08.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 20.09.2017 Блэктаун Сити 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс КФ
Веллингтон Феникс (последние 20 матчей: +3 =5 -12)
- 02.02.2018 Сидней 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 27.01.2018 Веллингтон Феникс 0:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 20.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 13.01.2018 Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.01.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 31.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 23.12.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сидней ЭЛ
- 16.12.2017 Перт Глори 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 09.12.2017 Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 03.12.2017 Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 25.11.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 12.11.2017 Веллингтон Феникс 5:2 Перт Глори ЭЛ
- 04.11.2017 Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 28.10.2017 Веллингтон Феникс 3:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 21.10.2017 Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 15.10.2017 Сидней 3:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 08.10.2017 Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 01.08.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс КФ
- 16.04.2017 Брисбен Роар 4:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
Последние игры между собой
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 3
Веллингтон Феникс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 9
- 13.01.2018 Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 01.08.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Кубок ФФА
- 19.03.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 04.02.2017 Веллингтон Феникс 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 17.12.2016 Веллингтон Феникс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 02.08.2016 Веллингтон Феникс 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Кубок ФФА
- 10.04.2016 Веллингтон Феникс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 14.02.2016 Вестерн Сидней Уондерерс 2:5 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 21.11.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 08.02.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 01.01.2014 Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 01.12.2013 Веллингтон Феникс 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 20.10.2013 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 10.03.2013 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 13.01.2013 Веллингтон Феникс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 02.12.2012 Веллингтон Феникс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|20
|15
|4
|1
|50 - 14
|49
|2.
|Ньюкасл Джетс
|19
|11
|4
|4
|41 - 22
|37
|3.
|Мельбурн Сити
|20
|10
|3
|7
|30 - 26
|33
|4.
|Аделаида Юнайтед
|19
|8
|4
|7
|22 - 23
|28
|5.
|Мельбурн Виктори
|20
|7
|5
|8
|28 - 30
|26
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|19
|6
|7
|6
|24 - 31
|25
|7.
|Брисбен Роар
|20
|6
|4
|10
|24 - 31
|22
|8.
|Перт Глори
|19
|6
|1
|12
|23 - 39
|19
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|19
|3
|7
|9
|19 - 27
|16
|10.
|Веллингтон Феникс
|19
|3
|5
|11
|22 - 40
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Г О О О О Л - Jaushua Sotirio бьет в цель!
80'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Карруска Марсело уходит с поля, а Брендон Санталаб выходит на его замену.
76'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Марк Бридж уходит с поля, а Jaushua Sotirio выходит на его замену.
73'
Веллингтон Феникс делает замену. Liberato Cacace уходит с поля, а Паттерсон Монти выходит на его замену.
72'
Г О О О О Л - Оикономидис Кристофер бьет в цель!
70'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Луштица Стивен уходит с поля, а Keanu Baccus выходит на его замену.
63'
Г О О О О Л - Туэйт Майкл бьет в цель!
58'
Веллингтон Феникс делает замену. Макглинчи Майкл уходит с поля, а Adam Parkhouse выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Dylan Fox получил желтую карточку от судьи
28'
Веллингтон Феникс делает замену. Дэниэл Муллен уходит с поля, а Геллоуэй Скотт выходит на его замену.
6'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Spotless Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация