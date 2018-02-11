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Стадион:
Вестерн Сидней Уондерерс
4:0
Конец матча
Веллингтон Феникс
0'
1:0
6' Гол
Риера Ориоль
37' Желтая карточка
Dylan Fox
2:0
63' Гол
Туэйт Майкл
3:0
72' Гол
Оикономидис Кристофер
4:0
82' Гол
Jaushua Sotirio
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Jaushua Sotirio бьет в цель!
80'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Карруска Марсело уходит с поля, а Брендон Санталаб выходит на его замену.
76'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Марк Бридж уходит с поля, а Jaushua Sotirio выходит на его замену.
73'
Веллингтон Феникс делает замену. Liberato Cacace уходит с поля, а Паттерсон Монти выходит на его замену.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Оикономидис Кристофер бьет в цель!

70'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Луштица Стивен уходит с поля, а Keanu Baccus выходит на его замену.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Туэйт Майкл бьет в цель!
58'
Веллингтон Феникс делает замену. Макглинчи Майкл уходит с поля, а Adam Parkhouse выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Dylan Fox получил желтую карточку от судьи
28'
Веллингтон Феникс делает замену. Дэниэл Муллен уходит с поля, а Геллоуэй Скотт выходит на его замену.
Описание гола
6'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Spotless Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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