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Стадион:
Сидней
2:1
Конец матча
Ньюкасл Джетс
0'
1:0
5' Гол
Нинкович Милош
2:0
59' Гол
Бобо
2:1
65' Гол
Dimitri Petratos
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Ньюкасл Джетс производит замену. Steven Peter Ugarkovic уходит, и Lachlan Jackson заменяет его
79'
Ньюкасл Джетс производит замену. Joseph Champness уходит, и Johnny Koutroumbis заменяет его
71'
Сидней производит замену. Броск Алекс уходит, и Charles Lokolingoy заменяет его
66'
Сидней производит замену. Нинкович Милош уходит, и Межеевски Адриан заменяет его
Описание гола
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Димитрий Петратос.

62'
Сидней производит замену. Ретре Пауло уходит, и Райолл Себастьян заменяет его
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бобо.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Ньюкасл Джетс производит замену. Георгиевски Даниэль уходит, и Nicholas Cowburn заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Нинкович Милош.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydney Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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