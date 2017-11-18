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Стадион: Футбольный, Сидней
2:1
Конец матча
1:0
5' ГолНинкович Милош
2:0
59' ГолБобо
2:1
65' ГолDimitri Petratos
|
5'
1:0
59'
2:0
65'
2:1
Состав команд
Сидней
- Основной состав
- 1 Рэдмейн Эндрю Вратарь
- 17 Кэрни Дэвид Защитник
- 5 Буйс Йорди Защитник
- 4 Уилкинсон Алекс Защитник
- 10 Нинкович Милош Полузащитник
- 13 О'Нейлл Брэндон Полузащитник
- 6 Брилланте Джошуа Полузащитник
- 8 Ретре Пауло Полузащитник
- 7 Майкл Зулло Полузащитник
- 14 Броск Алекс Полузащитник
- 9 Бобо Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Хьюард-Белль Том Вратарь
- 22 Райолл Себастьян Защитник
- 16 Калик Энтони Полузащитник
- 11 Межеевски Адриан Полузащитник
- 21 Локолингой Чарльз Нападающий
- Главный тренер: Арнольд Грэм
Ньюкасл Джетс
- Основной состав
- 1 Данкан Джек Вратарь
- 17 Георгиевски Даниэль Защитник
- 13 Вуйица Иван Защитник
- 7 Dimitri Petratos Полузащитник
- 15 Andrew Nabbout Нападающий
- 24 Joseph Champness
- 3 Jason Hoffman
- 5 Ben Kantarovski
- 4 Nigel Boogaard
- 44 Топор-Стэнли Николай
- 6 Steven Ugarkovic
- Запасные игроки
- 30 Нечевски Иван Вратарь
- 23 Devante Clut
- 22 Lachlan Jackson
- 18 Johnny Koutroumbis
- 16 Nicholas Cowburn
- Главный тренер: Mark Jones
Предыдущие игры
Сидней (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 10.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Сидней ЭЛ
- 03.11.2017 Мельбурн Сити 0:1 Сидней ЭЛ
- 27.10.2017 Сидней 2:0 Перт Глори ЭЛ
- 21.10.2017 Сидней 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 15.10.2017 Сидней 3:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 11.10.2017 Саус Мельбурн 1:5 Сидней КФ
- 07.10.2017 Мельбурн Виктори 0:1 Сидней ЭЛ
- 13.09.2017 Сидней 2:0 Мельбурн Сити КФ
- 29.08.2017 Бэнстаун Берриз 0:3 Сидней КФ
- 02.08.2017 Шемрок Роверс Дарвин 0:8 Сидней КФ
- 13.07.2017 Сидней 0:2 Арсенал ТМК
- 24.05.2017 Сидней 0:3 Ливерпуль ТМК
- 07.05.2017 Сидней 1:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 29.04.2017 Сидней 3:0 Перт Глори ЭЛ
- 15.04.2017 Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 08.04.2017 Веллингтон Феникс 1:1 Сидней ЭЛ
- 01.04.2017 Сидней 3:0 Мельбурн Сити ЭЛ
- 26.03.2017 Перт Глори 0:3 Сидней ЭЛ
- 10.03.2017 Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 03.03.2017 Сидней 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
Ньюкасл Джетс (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 11.11.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 04.11.2017 Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 29.10.2017 Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 22.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 15.10.2017 Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори ЭЛ
- 07.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:5 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 09.08.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс КФ
- 15.04.2017 Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 09.04.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 01.04.2017 Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 26.03.2017 Веллингтон Феникс 5:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 18.03.2017 Мельбурн Сити 4:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 05.03.2017 Ньюкасл Джетс 1:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 26.02.2017 Ньюкасл Джетс 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 17.02.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 13.02.2017 Ньюкасл Джетс 0:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 04.02.2017 Перт Глори 3:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 27.01.2017 Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 22.01.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 15.01.2017 Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори ЭЛ
Последние игры между собой
Сидней: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Ньюкасл Джетс: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
- 15.04.2017 Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 04.12.2016 Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней Эй-Лига
- 29.10.2016 Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней Эй-Лига
- 09.01.2016 Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 04.12.2015 Сидней 1:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 17.10.2015 Ньюкасл Джетс 0:1 Сидней Эй-Лига
- 17.04.2015 Ньюкасл Джетс 3:4 Сидней Эй-Лига
- 06.03.2015 Ньюкасл Джетс 0:1 Сидней Эй-Лига
- 03.01.2015 Сидней 0:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 22.02.2014 Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней Эй-Лига
- 30.11.2013 Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 11.10.2013 Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 02.02.2013 Ньюкасл Джетс 2:2 Сидней Эй-Лига
- 22.12.2012 Ньюкасл Джетс 2:1 Сидней Эй-Лига
- 13.10.2012 Сидней 2:3 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 06.02.2012 Сидней 2:5 Ньюкасл Джетс Хёндай А-Лига
- 18.12.2011 Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Хёндай А-Лига
- 07.02.2011 Ньюкасл Джетс 1:1 Сидней Хёндай А-Лига
- 04.01.2011 Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Хёндай А-Лига
- 08.11.2010 Сидней 1:0 Ньюкасл Джетс Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|2.
|Ньюкасл Джетс
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|3.
|Мельбурн Сити
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|5.
|Аделаида Юнайтед
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|6.
|Перт Глори
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|7.
|Брисбен Роар
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|9.
|Веллингтон Феникс
|6
|1
|2
|3
|11 - 13
|5
|10.
|Мельбурн Виктори
|6
|0
|4
|2
|6 - 8
|4
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Ньюкасл Джетс производит замену. Steven Peter Ugarkovic уходит, и Lachlan Jackson заменяет его
79'
Ньюкасл Джетс производит замену. Joseph Champness уходит, и Johnny Koutroumbis заменяет его
71'
Сидней производит замену. Броск Алекс уходит, и Charles Lokolingoy заменяет его
66'
Сидней производит замену. Нинкович Милош уходит, и Межеевски Адриан заменяет его
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Димитрий Петратос.
62'
Сидней производит замену. Ретре Пауло уходит, и Райолл Себастьян заменяет его
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бобо.
46'
Начался второй тайм!
46'
Ньюкасл Джетс производит замену. Георгиевски Даниэль уходит, и Nicholas Cowburn заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Нинкович Милош.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydney Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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