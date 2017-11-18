Стадион: Олимпиаштадион Зрители: 48000
2:4
Конец матча
0:1
5' ГолШтиндль Ларс
13' Желтая карточкаРекик Карим
0:2
14' ПенальтиАзар Торган
0:3
20' ГолРаффаэл де Араужо
1:3
28' ГолИбишевич Ведад
2:3
71' ГолВайзер Митчелл
2:4
77' ГолРаффаэл де Араужо
90' Желтая карточкаИбишевич Ведад
90' Желтая карточкаДрмич Йосип
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
94'
Дрмич Йосип получает желтую карточку.
94'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
94'
Дрмич Йосип совершает грубый фол. Лангкамп Себастьян был жертвой
94'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
93'
Ибишевич Ведад получает желтую карточку.
93'
Ибишевич Ведад совершает грубый фол. Крамер Кристоф был жертвой
92'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Зельке Дейви попал в створ, но вратарь справился с ударом.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
90'
Тактическая замена. Азар Торган уходит с поля и его заменяет Дрмич Йосип
89'
Ибишевич Ведад из команды Герта опасно играет. Чуть не пострадал Эльведи Нико.
88'
87'
Тактическая замена. Раффаэл де Араужо уходит с поля и его заменяет Грифо Винченцо
87'
Ибишевич Ведад из команды Герта в офсайде
87'
86'
86'
Платтенхардт Марвин бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
85'
Гинтер Маттиас нарушает правила. Ибишевич Ведад пострадал
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
85'
После дальнего удара, который нанес Миттельштедт Максимилиан мяч отбит вратарем
84'
83'
Вратарь парирует удар, который нанес Зельке Дейви, и мяч снова в игре
82'
Тактическая замена. Калу Саломон уходит с поля и его заменяет Миттельштедт Максимилиан
82'
Эльведи Нико из команды Боруссия М делает подножку. Платтенхардт Марвин заработал фол.
81'
Херрман Патрик из команды Боруссия М в офсайде
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
80'
Сегодняшная посещаемость составляет 48000 болельщиков
79'
77'
Херрман Патрик сделал результативную передачу.
77'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Раффаэл де Араужо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
77'
Херрман Патрик из команды Боруссия М сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
76'
76'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М делает навес прямо в штрафную.
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
75'
Зоммер Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
74'
Лазаро Валентино бьет и мяч от рикошета проходит мимо
74'
Зельке Дейви из команды Герта сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
74'
Тактическая замена. Джонсон Фабиан уходит с поля и его заменяет Херрман Патрик
74'
Майер Арне из команды Герта делает подножку. Крамер Кристоф заработал фол.
71'
Калу Саломон сделал результативную передачу.
71'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Вайзер Митчелл записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
71'
Калу Саломон из команды Герта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
71'
Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
70'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает подножку. Калу Саломон заработал фол.
69'
Эльведи Нико из команды Боруссия М остановил атаку, перехватив мяч.
68'
Вайзер Митчелл из команды Герта делает навес
67'
Вайзер Митчелл из команды Герта делает подножку. Раффаэл де Араужо заработал фол.
67'
Зельке Дейви из команды Герта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
66'
Удар от ворот произведет Герта
66'
65'
Вендт Оскар из команды Боруссия М попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
65'
Майер Арне из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
64'
Игроки ФК "Герта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
64'
Ибишевич Ведад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
64'
Рекик Карим выбил мяч на угловой.
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
63'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
63'
Платтенхардт Марвин из команды Герта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
61'
Тактическая замена. Эшвайн Александер уходит с поля и его заменяет Лазаро Валентино
60'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
60'
Шелбред Пер-Сильян из команды Герта делает подножку. Раффаэл де Араужо заработал фол.
59'
59'
Закария Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Майер Арне из команды Герта делает навес
58'
58'
Эшвайн Александер из команды Герта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
58'
Рекик Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Шелбред Пер-Сильян из команды Герта делает подножку. Азар Торган заработал фол.
56'
Ибишевич Ведад нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
53'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М делает подножку. Шелбред Пер-Сильян заработал фол.
52'
52'
Крамер Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
51'
Крамер Кристоф выбил мяч на угловой.
51'
Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Закария Денис из команды Боруссия М делает подножку. Калу Саломон заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
50'
50'
49'
Майер Арне из команды Герта делает навес
47'
47'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М делает подножку. Ибишевич Ведад заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
46'
Вестергор Янник пробил головой, вратарь справился с ударом.
46'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
46'
Лангкамп Себастьян выбил мяч на угловой.
46'
Азар Торган из команды Боруссия М делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
45'
Закария Денис из команды Боруссия М делает подножку. Шелбред Пер-Сильян заработал фол.
44'
Азар Торган попал в створ, но вратарь справился с ударом.
44'
Азар Торган из команды Боруссия М устремляется вперед с мячом.
44'
Игроки ФК "Боруссия М" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
44'
44'
Калу Саломон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
44'
Ибишевич Ведад из команды Герта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
43'
Зельке Дейви из команды Герта сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
43'
42'
42'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
41'
Ибишевич Ведад имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
41'
41'
Гинтер Маттиас выбил мяч на угловой.
41'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
40'
ШТАНГА! – Ибишевич Ведад ударом головой попадает в штангу
40'
40'
После удара головой, который сделал Ибишевич Ведад мяч выносится вратарем на угловой
39'
39'
Ибишевич Ведад из команды Герта нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
39'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Калу Саломон из команды Герта делает навес
39'
39'
Лангкамп Себастьян из команды Герта нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
38'
38'
Вендт Оскар выбил мяч на угловой.
37'
Калу Саломон из команды Герта делает подножку. Азар Торган заработал фол.
36'
Ибишевич Ведад из команды Герта в офсайде
36'
Азар Торган наказан за толчок Рекик Карим
35'
Вайзер Митчелл из команды Герта делает подножку. Крамер Кристоф заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
35'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
Зельке Дейви из команды Герта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
34'
34'
34'
33'
Штиндль Ларс пробил головой, вратарь справился с ударом.
33'
Азар Торган из команды Боруссия М делает навес
32'
Шелбред Пер-Сильян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
Калу Саломон из команды Герта. Это Эльведи Нико заработал фол.
31'
Шелбред Пер-Сильян из команды Герта. Это Штиндль Ларс заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
28'
Вайзер Митчелл сделал результативную передачу.
28'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ибишевич Ведад записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
28'
Вайзер Митчелл из команды Герта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
28'
Ибишевич Ведад не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
28'
Зельке Дейви из команды Герта сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
28'
Эшвайн Александер из команды Герта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
28'
26'
26'
Майер Арне из команды Герта делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
24'
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Закария Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
20'
ГОООООЛ - Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М забивает из-за штрафной площади
20'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
Калу Саломон из команды Герта делает подножку. Эльведи Нико заработал фол.
20'
19'
Зельке Дейви пробил головой, вратарь справился с ударом.
19'
17'
Вайзер Митчелл коснулся мяча рукой.
16'
Эльведи Нико наказан за толчок Калу Саломон
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
14'
Г О О О О О Л - Азар Торган из команды Боруссия М забивает пенальти
13'
Рекик Карим получает желтую карточку.
13'
ПЕНАЛЬТИ! Рекик Карим сыграл рукой в своей штрафной площади.
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Матч остановлен
12'
Штиндль Ларс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
11'
Зоммер Ян вышел из ворот и забрал мяч.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
10'
Гинтер Маттиас из команды Боруссия М в офсайде
10'
10'
Зельке Дейви наказан за толчок Крамер Кристоф
8'
Зельке Дейви из команды Герта в офсайде
5'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Штиндль Ларс!
5'
Закария Денис из команды Боруссия М делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
Игроки ФК "Боруссия М" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
4'
Вайзер Митчелл из команды Герта делает подножку. Закария Денис заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Боруссия М". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Герта 2:4 Боруссия М
Герта
23.8% (43)
Ничья:
44.8% (81)
Боруссия М
31.5% (57)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
38.1% (69)
1:2 Боруссия М:
18.8% (34)
2:1 Герта:
12.7% (23)
1:0 Герта:
9.9% (18)
0:1 Боруссия М:
8.3% (15)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация