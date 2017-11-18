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Стадион: Зрители: 48000
Герта
2:4
Конец матча
Боруссия М
0'
0:1
5' Гол
Штиндль Ларс
13' Желтая карточка
Рекик Карим
0:2
14' Пенальти
Азар Торган
0:3
20' Гол
Раффаэл де Араужо
1:3
28' Гол
Ибишевич Ведад
2:3
71' Гол
Вайзер Митчелл
2:4
77' Гол
Раффаэл де Араужо
90' Желтая карточка
Ибишевич Ведад
90' Желтая карточка
Дрмич Йосип
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Желтая карточка
94'
Дрмич Йосип получает желтую карточку.
94'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
94'
Дрмич Йосип совершает грубый фол. Лангкамп Себастьян был жертвой
94'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

Желтая карточка
93'
Ибишевич Ведад получает желтую карточку.
Фол, нарушение
93'
Ибишевич Ведад совершает грубый фол. Крамер Кристоф был жертвой
92'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Зельке Дейви попал в створ, но вратарь справился с ударом.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
90'
Тактическая замена. Азар Торган уходит с поля и его заменяет Дрмич Йосип
Фол, нарушение
89'
Ибишевич Ведад из команды Герта опасно играет. Чуть не пострадал Эльведи Нико.
88'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Тактическая замена. Раффаэл де Араужо уходит с поля и его заменяет Грифо Винченцо
Офсайд
87'
Ибишевич Ведад из команды Герта в офсайде
87'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Удар от ворот произведет Боруссия М
86'
Платтенхардт Марвин бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
85'
Гинтер Маттиас нарушает правила. Ибишевич Ведад пострадал
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
85'
После дальнего удара, который нанес Миттельштедт Максимилиан мяч отбит вратарем
84'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Вратарь парирует удар, который нанес Зельке Дейви, и мяч снова в игре
82'
Тактическая замена. Калу Саломон уходит с поля и его заменяет Миттельштедт Максимилиан
Фол, нарушение
82'
Эльведи Нико из команды Боруссия М делает подножку. Платтенхардт Марвин заработал фол.
Офсайд
81'
Херрман Патрик из команды Боруссия М в офсайде
81'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
80'
Сегодняшная посещаемость составляет 48000 болельщиков
79'
Удар от ворот произведет Боруссия М
77'
Херрман Патрик сделал результативную передачу.
Описание гола
77'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Раффаэл де Араужо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
77'
Херрман Патрик из команды Боруссия М сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
76'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М делает навес прямо в штрафную.
76'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
75'
Зоммер Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.
74'
Лазаро Валентино бьет и мяч от рикошета проходит мимо
74'
Зельке Дейви из команды Герта сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
74'
Тактическая замена. Джонсон Фабиан уходит с поля и его заменяет Херрман Патрик
Фол, нарушение
74'
Майер Арне из команды Герта делает подножку. Крамер Кристоф заработал фол.
71'
Калу Саломон сделал результативную передачу.
Описание гола
71'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Вайзер Митчелл записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
71'
Калу Саломон из команды Герта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
71'
Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
70'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает подножку. Калу Саломон заработал фол.
69'
Эльведи Нико из команды Боруссия М остановил атаку, перехватив мяч.
68'
Вайзер Митчелл из команды Герта делает навес
Фол, нарушение
67'
Вайзер Митчелл из команды Герта делает подножку. Раффаэл де Араужо заработал фол.
67'
Зельке Дейви из команды Герта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
66'
Удар от ворот произведет Герта
66'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Вендт Оскар из команды Боруссия М попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
65'
Майер Арне из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
64'
Игроки ФК "Герта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
64'
Ибишевич Ведад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
64'
Рекик Карим выбил мяч на угловой.
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
63'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
63'
Платтенхардт Марвин из команды Герта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
61'
Тактическая замена. Эшвайн Александер уходит с поля и его заменяет Лазаро Валентино
Офсайд
60'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
60'
Шелбред Пер-Сильян из команды Герта делает подножку. Раффаэл де Араужо заработал фол.
59'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Закария Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Майер Арне из команды Герта делает навес
58'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Эшвайн Александер из команды Герта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
58'
Рекик Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
57'
Шелбред Пер-Сильян из команды Герта делает подножку. Азар Торган заработал фол.
56'
Ибишевич Ведад нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
53'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М делает подножку. Шелбред Пер-Сильян заработал фол.
52'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Крамер Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.
51'
Крамер Кристоф выбил мяч на угловой.
51'
Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Закария Денис из команды Боруссия М делает подножку. Калу Саломон заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
50'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Майер Арне из команды Герта делает навес
47'
Удар от ворот произведет Боруссия М
Фол, нарушение
47'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М делает подножку. Ибишевич Ведад заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
46'
Вестергор Янник пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
46'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
46'
Лангкамп Себастьян выбил мяч на угловой.
46'
Азар Торган из команды Боруссия М делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
45'
Закария Денис из команды Боруссия М делает подножку. Шелбред Пер-Сильян заработал фол.
44'
Азар Торган попал в створ, но вратарь справился с ударом.
44'
Азар Торган из команды Боруссия М устремляется вперед с мячом.
44'
Игроки ФК "Боруссия М" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Вайзер Митчелл из команды Герта подал угловой справа.
44'
Калу Саломон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
44'
Ибишевич Ведад из команды Герта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
43'
Зельке Дейви из команды Герта сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
43'
Эшвайн Александер из команды Герта делает навес
42'
Удар от ворот произведет Боруссия М
42'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
41'
Ибишевич Ведад имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
41'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.
41'
Гинтер Маттиас выбил мяч на угловой.
41'
Эшвайн Александер из команды Герта делает навес
40'
Удар от ворот произведет Боруссия М
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
40'
ШТАНГА! – Ибишевич Ведад ударом головой попадает в штангу
Угловой
40'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.
40'
После удара головой, который сделал Ибишевич Ведад мяч выносится вратарем на угловой
Угловой
39'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.
39'
Ибишевич Ведад из команды Герта нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
39'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Калу Саломон из команды Герта делает навес
Угловой
39'
Вайзер Митчелл из команды Герта подал угловой справа.
39'
Лангкамп Себастьян из команды Герта нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
38'
Вайзер Митчелл из команды Герта подал угловой справа.
38'
Вендт Оскар выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
37'
Калу Саломон из команды Герта делает подножку. Азар Торган заработал фол.
Офсайд
36'
Ибишевич Ведад из команды Герта в офсайде
Фол, нарушение
36'
Азар Торган наказан за толчок Рекик Карим
Фол, нарушение
35'
Вайзер Митчелл из команды Герта делает подножку. Крамер Кристоф заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
35'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает навес
35'
Зельке Дейви из команды Герта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
34'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает навес
34'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Штиндль Ларс пробил головой, вратарь справился с ударом.
33'
Азар Торган из команды Боруссия М делает навес
32'
Шелбред Пер-Сильян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Вендт Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Калу Саломон из команды Герта. Это Эльведи Нико заработал фол.
Фол, нарушение
31'
Шелбред Пер-Сильян из команды Герта. Это Штиндль Ларс заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
28'
Вайзер Митчелл сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ибишевич Ведад записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
28'
Вайзер Митчелл из команды Герта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
28'
Ибишевич Ведад не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
28'
Зельке Дейви из команды Герта сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
28'
Эшвайн Александер из команды Герта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает навес
26'
Удар от ворот произведет Боруссия М
26'
Майер Арне из команды Герта делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
25'
Удар от ворот произведет Боруссия М
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
24'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
22'
Закария Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Описание гола
20'
ГОООООЛ - Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М забивает из-за штрафной площади
20'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Вендт Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Калу Саломон из команды Герта делает подножку. Эльведи Нико заработал фол.
20'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Зельке Дейви пробил головой, вратарь справился с ударом.
19'
Эшвайн Александер из команды Герта делает навес
Фол, нарушение
17'
Вайзер Митчелл коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
16'
Эльведи Нико наказан за толчок Калу Саломон
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Описание гола
14'
Г О О О О О Л - Азар Торган из команды Боруссия М забивает пенальти
Желтая карточка
13'
Рекик Карим получает желтую карточку.
Фол, нарушение
13'
ПЕНАЛЬТИ! Рекик Карим сыграл рукой в своей штрафной площади.
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Матч остановлен
12'
Штиндль Ларс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
11'
Зоммер Ян вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Офсайд
10'
Гинтер Маттиас из команды Боруссия М в офсайде
10'
Вендт Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Зельке Дейви наказан за толчок Крамер Кристоф
Офсайд
8'
Зельке Дейви из команды Герта в офсайде
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Штиндль Ларс!
5'
Закария Денис из команды Боруссия М делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
Игроки ФК "Боруссия М" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
Фол, нарушение
4'
Вайзер Митчелл из команды Герта делает подножку. Закария Денис заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Боруссия М". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Герта 2:4 Боруссия М
Герта
23.8% (43)
Ничья:
44.8% (81)
Боруссия М
31.5% (57)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
38.1% (69)
Боруссия М:
18.8% (34)
Герта:
12.7% (23)
Герта:
9.9% (18)
Боруссия М:
8.3% (15)
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