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Стадион:
Штуттгарт
 
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Боруссия Д
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 21 час 12 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Штуттгарт - Боруссия Д, который состоится 17.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Штуттгарт - Боруссия Д
Штуттгарт
3.8% (4)
Ничья:
14.3% (15)
Боруссия Д
81.9% (86)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия Д:
51.4% (54)
Боруссия Д:
10.5% (11)
Боруссия Д:
9.5% (10)
Ничья:
8.6% (9)
Боруссия Д:
6.7% (7)
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