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Стадион: Мерседес-Бенц-Арена
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Штуттгарт (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 04.11.2017 Гамбург 3:1 Штуттгарт Б
- 29.10.2017 Штуттгарт 3:0 Фрайбург Б
- 25.10.2017 Кайзерслаутерн 1:3 Штуттгарт КГ
- 21.10.2017 РБ Лейпциг 1:0 Штуттгарт Б
- 13.10.2017 Штуттгарт 2:1 Кёльн Б
- 06.10.2017 Ален 2:2 Штуттгарт ТМК
- 30.09.2017 Айнтрахт Фр 2:1 Штуттгарт Б
- 23.09.2017 Штуттгарт 0:0 Аугсбург Б
- 19.09.2017 Боруссия М 2:0 Штуттгарт Б
- 16.09.2017 Штуттгарт 1:0 Вольфсбург Б
- 10.09.2017 Шальке 04 3:1 Штуттгарт Б
- 03.09.2017 Зонненхоф Гроссашпах 1:0 Штуттгарт ТМК
- 31.08.2017 Штуттгарт 0:1 Ингольштадт ТМК
- 26.08.2017 Штуттгарт 1:0 Майнц Б
- 19.08.2017 Герта 2:0 Штуттгарт Б
- 13.08.2017 Энерги Коттбус 2:2 Штуттгарт КГ
- 06.08.2017 Штуттгарт 1:2 Бетис ТМК
- 01.08.2017 Штуттгарт 3:3 Хаддерсфилд Таун ТМК
- 29.07.2017 Штуттгарт 2:0 Астерас ТМК
- 26.07.2017 Штуттгарт 5:0 Касымпаша ТМК
Боруссия Д (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 04.11.2017 Боруссия Д 1:3 Бавария Б
- 01.11.2017 Боруссия Д 1:1 АПОЭЛ ЛЧ
- 28.10.2017 Ганновер 96 4:2 Боруссия Д Б
- 24.10.2017 Магдебург 0:5 Боруссия Д КГ
- 21.10.2017 Айнтрахт Фр 2:2 Боруссия Д Б
- 17.10.2017 АПОЭЛ 1:1 Боруссия Д ЛЧ
- 14.10.2017 Боруссия Д 2:3 РБ Лейпциг Б
- 30.09.2017 Аугсбург 1:2 Боруссия Д Б
- 26.09.2017 Боруссия Д 1:3 Реал Мадрид ЛЧ
- 23.09.2017 Боруссия Д 6:1 Боруссия М Б
- 20.09.2017 Гамбург 0:3 Боруссия Д Б
- 17.09.2017 Боруссия Д 5:0 Кёльн Б
- 13.09.2017 Тоттенхэм 3:1 Боруссия Д ЛЧ
- 09.09.2017 Фрайбург 0:0 Боруссия Д Б
- 26.08.2017 Боруссия Д 2:0 Герта Б
- 19.08.2017 Вольфсбург 0:3 Боруссия Д Б
- 12.08.2017 Рилазинген-Арлен 0:4 Боруссия Д КГ
- 06.08.2017 Рот-Вайсс Эрфурт 2:5 Боруссия Д ТМК
- 05.08.2017 Боруссия Д 2:2 Бавария С
- 01.08.2017 Боруссия Д 0:1 Аталанта ТМК
Последние игры между собой
Штуттгарт: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 11
Боруссия Д: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 2
- 23.04.2016 Штуттгарт 0:3 Боруссия Д Бундеслига
- 09.02.2016 Штуттгарт 1:3 Боруссия Д Кубок Германии
- 29.11.2015 Боруссия Д 4:1 Штуттгарт Бундеслига
- 20.02.2015 Штуттгарт 2:3 Боруссия Д Бундеслига
- 24.09.2014 Боруссия Д 2:2 Штуттгарт Бундеслига
- 29.03.2014 Штуттгарт 2:3 Боруссия Д Бундеслига
- 01.11.2013 Боруссия Д 6:1 Штуттгарт Бундеслига
- 30.03.2013 Штуттгарт 1:2 Боруссия Д Бундеслига
- 03.11.2012 Боруссия Д 0:0 Штуттгарт Бундеслига
- 30.03.2012 Боруссия Д 4:4 Штуттгарт Бундеслига
- 29.10.2011 Штуттгарт 1:1 Боруссия Д Бундеслига
- 22.01.2011 Боруссия Д 1:1 Штуттгарт Бундеслига
- 29.08.2010 Штуттгарт 1:3 Боруссия Д Бундеслига
- 31.01.2010 Штуттгарт 4:1 Боруссия Д Бундеслига
- 22.08.2009 Боруссия Д 1:1 Штуттгарт Бундеслига
- 07.03.2009 Штуттгарт 2:1 Боруссия Д Бундеслига
- 27.09.2008 Боруссия Д 3:0 Штуттгарт Бундеслига
- 06.05.2008 Боруссия Д 3:2 Штуттгарт Бундеслига
- 01.12.2007 Штуттгарт 1:2 Боруссия Д Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 8
|26
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 13
|22
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|28 - 14
|20
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 10
|20
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 14
|19
|6.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 19
|18
|9.
|Байер Л
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|23 - 16
|16
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 11
|16
|11.
|Герта
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 15
|14
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|13.
|Майнц
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|1
|8
|2
|13 - 16
|11
|15.
|Гамбург
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 18
|10
|16.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|6 - 21
|8
|17.
|Вердер
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|4 - 14
|5
|18.
|Кёльн
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|4 - 22
|2
-
До начала матча осталось 2 дня 21 час 12 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Штуттгарт - Боруссия Д, который состоится 17.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Штуттгарт - Боруссия Д, который состоится 17.11.2017.
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Прогнозы на матч Штуттгарт - Боруссия Д
Штуттгарт
3.8% (4)
Ничья:
14.3% (15)
Боруссия Д
81.9% (86)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Боруссия Д:
51.4% (54)
1:3 Боруссия Д:
10.5% (11)
0:1 Боруссия Д:
9.5% (10)
1:1 Ничья:
8.6% (9)
0:2 Боруссия Д:
6.7% (7)
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