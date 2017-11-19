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Стадион:
Шальке 04
1:0
Перерыв
Гамбург
0'
1:0
17' Пенальти
Ди Санто Франко
28' Желтая карточка
Ито Тацуя
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
45'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 в офсайде
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
45'
Костич Филип из команды Гамбург. Это Калиджиури Даниэль заработал фол.
Фол, нарушение
44'
Дикмайер Деннис из команды Гамбург делает подножку. Ощипка Бастиан заработал фол.
Фол, нарушение
43'
Калиджиури Даниэль наказан за толчок Дуглас Сантос
43'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
42'
Дикмайер Деннис коснулся мяча рукой.
42'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Вальдшмидт Лука из команды Гамбург делает неудачный навес.
Угловой
42'
Хант Аарон из команды Гамбург разыграл угловой с левого угла.
41'
Хант Аарон из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Вратарь парирует удар, который нанес Вальдшмидт Лука, и мяч снова в игре
41'
Хант Аарон из команды Гамбург делает передачу за спину защитников.
40'
Шальке 04 совершает вбрасывание на своей половине поля
40'
Дикмайер Деннис из команды Гамбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
38'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 делает подножку. Сакаи Готоку заработал фол.
35'
Тактическая замена. Tatsuya Ito уходит с поля и его заменяет Вальдшмидт Лука
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
34'
Удар от ворот произведет Шальке 04
34'
Сакаи Готоку бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
34'
Дикмайер Деннис из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
34'
Weston McKennie из команды Шальке 04 делает подножку. Костич Филип заработал фол.
Фол, нарушение
32'
Хант Аарон из команды Гамбург опасно играет. Чуть не пострадал Мейер Максимилиан.
31'
Удар от ворот произведет Гамбург
31'
Керер Тило из команды Шальке 04 бьет головой мимо ворот
31'
Ощипка Бастиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
30'
Tatsuya Ito из команды Гамбург делает подножку. Бургшталлер Гвидо заработал фол.
29'
Удар от ворот произведет Гамбург
29'
Weston McKennie из команды Шальке 04 наносит неточный удар с лета
29'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает передачу одноклубнику.
29'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Желтая карточка
28'
Tatsuya Ito получает желтую карточку.
Фол, нарушение
28'
Tatsuya Ito из команды Гамбург. Это Калиджиури Даниэль заработал фол.
26'
Матения Кристиан вышел из ворот и забрал мяч.
26'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 делает навес
26'
Пападопулос Кирьякос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 делает навес
Угловой
25'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 подал угловой справа.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
25'
Коноплянка Евгений бьет и мяч от рикошета проходит мимо
23'
Jann-Fiete Arp отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
23'
Керер Тило сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
23'
Дуглас Сантос из команды Гамбург делает навес
Фол, нарушение
22'
Weston McKennie из команды Шальке 04. Это Сакаи Готоку заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Описание гола
17'
Г О О О О О Л - Ди Санто Франко из команды Шальке 04 забивает пенальти
Фол, нарушение
16'
ПЕНАЛЬТИ! – Юнг Гидеон сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Коноплянка Евгений заработал пенальти для своей команды
16'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
15'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
Удар от ворот произведет Шальке 04
15'
Сакаи Готоку из команды Гамбург наносит неточный удар с лета
15'
Ди Санто Франко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой слева.
14'
Налдо Родригес выбил мяч на угловой.
14'
Костич Филип из команды Гамбург делает навес
14'
Керер Тило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Хант Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает подножку. Костич Филип заработал фол.
Фол, нарушение
13'
Ди Санто Франко коснулся мяча рукой.
12'
Налдо Родригес пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
12'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 подал угловой слева.
11'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
10'
Сакаи Готоку из команды Гамбург делает подножку. Стамбули Бенжамин заработал фол.
9'
Weston McKennie из команды Шальке 04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
6'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
5'
Tatsuya Ito наказан за толчок Керер Тило
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
4'
Удар от ворот произведет Гамбург
4'
Weston McKennie имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
4'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 делает отличный навес.
Фол, нарушение
3'
Дуглас Сантос наказан за толчок Стамбули Бенжамин
Фол, нарушение
3'
Ди Санто Франко из команды Шальке 04 делает подножку. Сакаи Готоку заработал фол.
2'
Керер Тило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой слева.
1'
Костич Филип из команды Гамбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гамбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Шальке 04 1:0 Гамбург
Шальке 04
92.5% (172)
Ничья:
4.8% (9)
Гамбург
2.7% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Шальке 04:
31.7% (59)
Шальке 04:
30.6% (57)
Шальке 04:
21% (39)
Шальке 04:
5.9% (11)
Ничья:
3.2% (6)
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