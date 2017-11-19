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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Фелтинс-Арена
1:0
17' ПенальтиДи Санто Франко
28' Желтая карточкаИто Тацуя
|
17'
1:0
28'
Состав команд
20
Керер
Тило
28
Юнг
Гидеон
24
Сакаи
Готоку
43
Ито
Тацуя
14
Хант
Аарон
17
Костич
Филип
40
Арп
Янн-Фите
Шальке 04 3-5-2
- Основной состав
- 1 Ферман Ральф Вратарь
- 17 Стамбули Бенжамин Защитник
- 29 Налдо Родригес Защитник
- 20 Керер Тило Защитник
- 18 Калиджиури Даниэль Полузащитник
- 2 Маккенни Уэстон Полузащитник
- 7 Мейер Максимилиан Полузащитник
- 11 Коноплянка Евгений Полузащитник
- 24 Ощипка Бастиан Полузащитник
- 9 Ди Санто Франко Нападающий
- 19 Бургшталлер Гвидо Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Нюбель Александр Вратарь
- 5 Настасич Матия Защитник
- 28 Шёпф Алессандро Полузащитник
- 25 Арит Амин Полузащитник
- 23 Коке Хорхе II Полузащитник
- 36 Эмболо Брель Нападающий
- 16 Резе Фабиан Нападающий
- Главный тренер: Тедеско Доменико
- Травмы и дисквалификации
- Инсуа Пабло Травмирован
- Бенталеб Набиль Травмирован
- Горетцка Леон Травмирован
Гамбург 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Матения Кристиан Вратарь
- 2 Дикмайер Деннис Защитник
- 9 Пападопулос Кирьякос Защитник
- 5 Маврай Мергим Защитник
- 6 Дуглас Сантос Защитник
- 28 Юнг Гидеон Полузащитник
- 24 Сакаи Готоку Полузащитник
- 43 Ито Тацуя Полузащитник
- 14 Хант Аарон Полузащитник
- 17 Костич Филип Полузащитник
- 40 Арп Янн-Фите Нападающий
- Запасные игроки
- 36 Микель Том Вратарь
- 4 Ван Дронгелен Рик Защитник
- 23 Салихович Сеяд Полузащитник
- 16 Яньичич Василие Полузащитник
- 15 Вальдшмидт Лука Нападающий
- 7 Вуд Бобби Нападающий
- 11 Хан Андре Нападающий
- Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Тёлке Бьярне Травмирован
- Экдаль Олбин Травмирован
- Мюллер Николай Травмирован
Предыдущие игры
Шальке 04 (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 04.11.2017 Фрайбург 0:1 Шальке 04 Б
- 28.10.2017 Шальке 04 1:1 Вольфсбург Б
- 24.10.2017 Веен Висбаден 1:3 Шальке 04 КГ
- 20.10.2017 Шальке 04 2:0 Майнц Б
- 14.10.2017 Герта 0:2 Шальке 04 Б
- 29.09.2017 Шальке 04 1:1 Байер Л Б
- 23.09.2017 Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Б
- 19.09.2017 Шальке 04 0:3 Бавария Б
- 16.09.2017 Вердер 1:2 Шальке 04 Б
- 10.09.2017 Шальке 04 3:1 Штуттгарт Б
- 31.08.2017 Гютерсло 0:9 Шальке 04 ТМК
- 27.08.2017 Ганновер 96 1:0 Шальке 04 Б
- 19.08.2017 Шальке 04 2:0 РБ Лейпциг Б
- 14.08.2017 Динамо Берлин 0:2 Шальке 04 КГ
- 05.08.2017 Кристал Пэлас 1:1 Шальке 04 ТМК
- 30.07.2017 Шальке 04 1:0 Эйбар ТМК
- 26.07.2017 Шальке 04 1:0 Нефтчи ТМК
- 21.07.2017 Интер Милан 1:1 Шальке 04 ТМК
- 19.07.2017 Шальке 04 3:2 Бешикташ ТМК
- 15.07.2017 Падерборн 0:1 Шальке 04 ТМК
Гамбург (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 09.11.2017 Гамбург 6:0 Кюрслак-Нойенгамм ТМК
- 04.11.2017 Гамбург 3:1 Штуттгарт Б
- 28.10.2017 Герта 2:1 Гамбург Б
- 21.10.2017 Гамбург 0:1 Бавария Б
- 14.10.2017 Майнц 3:2 Гамбург Б
- 30.09.2017 Гамбург 0:0 Вердер Б
- 24.09.2017 Байер Л 3:0 Гамбург Б
- 20.09.2017 Гамбург 0:3 Боруссия Д Б
- 15.09.2017 Ганновер 96 2:0 Гамбург Б
- 08.09.2017 Гамбург 0:2 РБ Лейпциг Б
- 30.08.2017 Штранд 0:7 Гамбург ТМК
- 25.08.2017 Кёльн 1:3 Гамбург Б
- 19.08.2017 Гамбург 1:0 Аугсбург Б
- 13.08.2017 Оснабрюк 3:1 Гамбург КГ
- 06.08.2017 Гамбург 1:1 Эспаньол ТМК
- 31.07.2017 Гамбург 0:2 Антальяспор ТМК
- 25.07.2017 Гамбург 1:1 Спарта Роттердам ТМК
- 19.07.2017 Хольштайн Киль 5:3 Гамбург ТМК
- 15.07.2017 Бухгольц 0:4 Гамбург ТМК
- 20.05.2017 Гамбург 2:1 Вольфсбург Б
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Гамбург: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
- 13.05.2017 Шальке 04 1:1 Гамбург Бундеслига
- 20.12.2016 Гамбург 2:1 Шальке 04 Бундеслига
- 02.03.2016 Шальке 04 3:2 Гамбург Бундеслига
- 26.09.2015 Гамбург 0:1 Шальке 04 Бундеслига
- 23.05.2015 Гамбург 2:0 Шальке 04 Бундеслига
- 20.12.2014 Шальке 04 0:0 Гамбург Бундеслига
- 26.01.2014 Гамбург 0:3 Шальке 04 Бундеслига
- 11.08.2013 Шальке 04 3:3 Гамбург Бундеслига
- 28.04.2013 Шальке 04 4:1 Гамбург Бундеслига
- 27.11.2012 Гамбург 3:1 Шальке 04 Бундеслига
- 11.03.2012 Шальке 04 3:1 Гамбург Бундеслига
- 02.10.2011 Гамбург 1:2 Шальке 04 Бундеслига
- 15.01.2011 Шальке 04 0:1 Гамбург Бундеслига
- 21.08.2010 Гамбург 2:1 Шальке 04 Бундеслига
- 31.07.2010 Шальке 04 2:1 Гамбург Товарищеские матчи. Сборные
- 21.03.2010 Гамбург 2:2 Шальке 04 Бундеслига
- 25.10.2009 Шальке 04 3:3 Гамбург Бундеслига
- 22.03.2009 Шальке 04 1:2 Гамбург Бундеслига
- 19.10.2008 Гамбург 1:1 Шальке 04 Бундеслига
- 26.04.2008 Гамбург 0:1 Шальке 04 Бундеслига
Шальке 04
Гамбург
-
1 Голы 0
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
8 Дистанция, км 6
-
3 Количество передач 3
-
54 Владение мячом, % 46
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 8
|29
|2.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 10
|23
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 15
|23
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 21
|21
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|29 - 16
|20
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|21 - 15
|20
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 12
|19
|8.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|9.
|Байер Л
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|25 - 18
|17
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|12 - 15
|16
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|12.
|Майнц
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 17
|15
|13.
|Герта
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 19
|14
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|2
|8
|2
|16 - 17
|14
|15.
|Гамбург
|0:1 Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 19
|10
|16.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 24
|8
|17.
|Вердер
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|4 - 14
|5
|18.
|Кёльн
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|4 - 23
|2
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 в офсайде
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
Костич Филип из команды Гамбург. Это Калиджиури Даниэль заработал фол.
44'
Дикмайер Деннис из команды Гамбург делает подножку. Ощипка Бастиан заработал фол.
43'
Калиджиури Даниэль наказан за толчок Дуглас Сантос
43'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Дикмайер Деннис коснулся мяча рукой.
42'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Вальдшмидт Лука из команды Гамбург делает неудачный навес.
42'
Хант Аарон из команды Гамбург разыграл угловой с левого угла.
41'
Хант Аарон из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Вратарь парирует удар, который нанес Вальдшмидт Лука, и мяч снова в игре
41'
Хант Аарон из команды Гамбург делает передачу за спину защитников.
40'
Шальке 04 совершает вбрасывание на своей половине поля
40'
Дикмайер Деннис из команды Гамбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
38'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 делает подножку. Сакаи Готоку заработал фол.
36'
Пападопулос Кирьякос наказан за толчок Бургшталлер Гвидо
35'
Тактическая замена. Tatsuya Ito уходит с поля и его заменяет Вальдшмидт Лука
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
34'
Удар от ворот произведет Шальке 04
34'
Сакаи Готоку бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
34'
Дикмайер Деннис из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Weston McKennie из команды Шальке 04 делает подножку. Костич Филип заработал фол.
32'
Хант Аарон из команды Гамбург опасно играет. Чуть не пострадал Мейер Максимилиан.
31'
31'
Керер Тило из команды Шальке 04 бьет головой мимо ворот
31'
Ощипка Бастиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
30'
Tatsuya Ito из команды Гамбург делает подножку. Бургшталлер Гвидо заработал фол.
29'
29'
Weston McKennie из команды Шальке 04 наносит неточный удар с лета
29'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает передачу одноклубнику.
29'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
Tatsuya Ito получает желтую карточку.
28'
Tatsuya Ito из команды Гамбург. Это Калиджиури Даниэль заработал фол.
26'
Матения Кристиан вышел из ворот и забрал мяч.
26'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 делает навес
26'
Пападопулос Кирьякос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 делает навес
25'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 подал угловой справа.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
25'
Коноплянка Евгений бьет и мяч от рикошета проходит мимо
23'
Jann-Fiete Arp отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
23'
Керер Тило сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
23'
Дуглас Сантос из команды Гамбург делает навес
22'
Weston McKennie из команды Шальке 04. Это Сакаи Готоку заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
17'
Г О О О О О Л - Ди Санто Франко из команды Шальке 04 забивает пенальти
16'
ПЕНАЛЬТИ! – Юнг Гидеон сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Коноплянка Евгений заработал пенальти для своей команды
16'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
15'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
Удар от ворот произведет Шальке 04
15'
Сакаи Готоку из команды Гамбург наносит неточный удар с лета
15'
Ди Санто Франко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой слева.
14'
Налдо Родригес выбил мяч на угловой.
14'
Костич Филип из команды Гамбург делает навес
14'
Керер Тило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Хант Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает подножку. Костич Филип заработал фол.
13'
Ди Санто Франко коснулся мяча рукой.
12'
Налдо Родригес пробил головой, вратарь справился с ударом.
12'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 подал угловой слева.
11'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
10'
Сакаи Готоку из команды Гамбург делает подножку. Стамбули Бенжамин заработал фол.
9'
Weston McKennie из команды Шальке 04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
6'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Tatsuya Ito наказан за толчок Керер Тило
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
4'
4'
Weston McKennie имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
4'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 делает отличный навес.
3'
Дуглас Сантос наказан за толчок Стамбули Бенжамин
3'
Ди Санто Франко из команды Шальке 04 делает подножку. Сакаи Готоку заработал фол.
2'
Керер Тило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой слева.
1'
Костич Филип из команды Гамбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гамбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Шальке 04 1:0 Гамбург
Шальке 04
92.5% (172)
Ничья:
4.8% (9)
Гамбург
2.7% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Шальке 04:
31.7% (59)
2:0 Шальке 04:
30.6% (57)
1:0 Шальке 04:
21% (39)
3:1 Шальке 04:
5.9% (11)
1:1 Ничья:
3.2% (6)
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