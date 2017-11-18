Стадион: Фольксваген-Арена
3:1
Второй тайм: 70'
1:0
3' ГолГерардт Янник
2:0
29' ГолМалли Юнус
44' Желтая карточкаКох Робин
45' Желтая карточкаТиссеран Марсель
52' Желтая карточкаКат Флориан
2:1
68' ГолКапустка Бартош
Второй тайм
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Команда "Вольфсбург" забила мяч!
70'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает навес прямо в штрафную.
70'
Герардт Янник из команды Вольфсбург устремляется вперед с мячом.
68'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Капустка Бартош!
68'
Капустка Бартош на финте ушёл от оппонента.
67'
67'
Гюнтер Кристиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
67'
67'
Капустка Бартош из команды Фрайбург делает навес
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
66'
После дальнего удара, который нанес Хаберер Яник мяч отбит вратарем
66'
Тиссеран Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Кат Флориан из команды Фрайбург делает навес
66'
Вратарь парирует удар, который нанес Штенцель Паскаль, и мяч снова в игре
65'
Тиссеран Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург подал угловой слева.
65'
Гомес Марио выбил мяч на угловой.
65'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург подал угловой слева.
64'
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
62'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург подал угловой справа.
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
59'
59'
Дидави Даниэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
58'
Капустка Бартош из команды Фрайбург в офсайде
57'
57'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург делает навес
57'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург в офсайде
56'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Гомес Марио и мяч снова в игре
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
55'
54'
Вратарь парирует удар, который нанес Гомес Марио, и мяч снова в игре
53'
Вратарь парирует удар, который нанес Дидави Даниэль, и мяч снова в игре
53'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
53'
Тактическая замена. Гуэде Карим уходит с поля и его заменяет Капустка Бартош
52'
Кат Флориан получает желтую карточку за неспортивное поведение
52'
Кат Флориан ныряет в попытке получить право на штрафной
52'
Кат Флориан из команды Фрайбург устремляется вперед с мячом.
52'
Кнохе Робин из команды Вольфсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
51'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург подал угловой справа.
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
51'
Герардт Янник из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
Гомес Марио из команды Вольфсбург сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
48'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает навес
47'
Штенцель Паскаль нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Гомес Марио из команды Вольфсбург делает подножку. Штенцель Паскаль заработал фол.
47'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург делает навес
47'
Шустер Юлиан исполняет штрафной удар, но его блокируют
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
46'
Тиссеран Марсель получает желтую карточку.
46'
Тиссеран Марсель из команды Вольфсбург опасно играет. Чуть не пострадал Гуэде Карим.
45'
Гомес Марио не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
45'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников.
44'
Дидави Даниэль бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
44'
Кох Робин получает желтую карточку.
42'
Кох Робин совершает грубый фол. Малли Юнус был жертвой
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
40'
40'
Кемпф Марк-Оливер из команды Фрайбург остановил атаку, перехватив мяч.
40'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург делает навес
39'
39'
Малли Юнус бьет из пределов штрафной и упускает момент!
38'
Гилавоги Жошуа нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Кох Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Тиссеран Марсель из команды Вольфсбург делает навес
36'
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
35'
Гилавоги Жошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург делает навес
33'
Хаберер Яник блокирует соперника. Тиссеран Марсель заработал своей команде штрафной.
32'
Кастельс Коэн вышел из ворот и забрал мяч.
32'
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
29'
Дидави Даниэль сделал результативную передачу.
29'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Малли Юнус записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
29'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург делает навес
29'
Игроки ФК "Вольфсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
Герардт Янник нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Малли Юнус делает скидку назад вдоль ворот
28'
Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Тиссеран Марсель из команды Вольфсбург делает навес
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
26'
24'
Гомес Марио из команды Вольфсбург сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
23'
23'
Кнохе Робин из команды Вольфсбург остановил атаку, перехватив мяч.
23'
22'
Гуэде Карим из команды Фрайбург делает подножку. Дидави Даниэль заработал фол.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
20'
После дальнего удара, который нанес Кат Флориан мяч отбит вратарем
20'
20'
20'
Хёфлер Николас выбил мяч подальше от ворот.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург остановил атаку, перехватив мяч.
19'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает навес
18'
Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает навес
17'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает подножку. Тиссеран Марсель заработал фол.
17'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
17'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург в офсайде
17'
16'
16'
Гуэде Карим из команды Фрайбург опасно играет против оппонента.
13'
13'
11'
Гилавоги Жошуа нарушил правила.
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
10'
10'
Кастельс Коэн ошибается в защите.
10'
Хёфлер Николас коснулся мяча рукой.
7'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
7'
7'
Малли Юнус бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Кох Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург делает навес
5'
Малли Юнус из команды Вольфсбург сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
3'
Дидави Даниэль сделал результативную передачу.
3'
ГОЛ! - Герардт Янник из команды Вольфсбург наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
3'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург делает навес прямо в штрафную.
3'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
3'
Малли Юнус из команды Вольфсбург устремляется вперед с мячом.
3'
Игроки ФК "Вольфсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
2'
Кастельс Коэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает навес
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вольфсбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вольфсбург 3:1 Фрайбург
Вольфсбург
87.4% (160)
Ничья:
12% (22)
Фрайбург
0.5% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Вольфсбург:
33.9% (62)
1:0 Вольфсбург:
29.5% (54)
2:0 Вольфсбург:
17.5% (32)
1:1 Ничья:
7.7% (14)
3:1 Вольфсбург:
3.3% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация