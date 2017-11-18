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Стадион:
Вольфсбург
3:1
Второй тайм: 70'
Фрайбург
0'
1:0
3' Гол
Герардт Янник
2:0
29' Гол
Малли Юнус
44' Желтая карточка
Кох Робин
45' Желтая карточка
Тиссеран Марсель
52' Желтая карточка
Кат Флориан
2:1
68' Гол
Капустка Бартош
3:1
70' Гол
 70'
Второй тайм
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Команда "Вольфсбург" забила мяч!
70'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает навес прямо в штрафную.
70'
Герардт Янник из команды Вольфсбург устремляется вперед с мячом.
Описание гола
68'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Капустка Бартош!
68'
Капустка Бартош на финте ушёл от оппонента.
67'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
67'
Гюнтер Кристиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Капустка Бартош из команды Фрайбург делает навес
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
66'
После дальнего удара, который нанес Хаберер Яник мяч отбит вратарем
66'
Тиссеран Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Кат Флориан из команды Фрайбург делает навес
66'
Вратарь парирует удар, который нанес Штенцель Паскаль, и мяч снова в игре
65'
Тиссеран Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург подал угловой слева.
65'
Гомес Марио выбил мяч на угловой.
Угловой
65'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург подал угловой слева.
64'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург подал угловой справа.
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
59'
Удар от ворот произведет Фрайбург
59'
Дидави Даниэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
58'
Капустка Бартош из команды Фрайбург в офсайде
57'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург делает навес
Офсайд
57'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург в офсайде
56'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Гомес Марио и мяч снова в игре
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
55'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Вратарь парирует удар, который нанес Гомес Марио, и мяч снова в игре
53'
Вратарь парирует удар, который нанес Дидави Даниэль, и мяч снова в игре
53'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
53'
Тактическая замена. Гуэде Карим уходит с поля и его заменяет Капустка Бартош
Желтая карточка
52'
Кат Флориан получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
52'
Кат Флориан ныряет в попытке получить право на штрафной
52'
Кат Флориан из команды Фрайбург устремляется вперед с мячом.
52'
Кнохе Робин из команды Вольфсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
51'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург подал угловой справа.
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
51'
Герардт Янник из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
Гомес Марио из команды Вольфсбург сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
48'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает навес
47'
Штенцель Паскаль нанес удар, но тот был заблокирован.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
47'
Гомес Марио из команды Вольфсбург делает подножку. Штенцель Паскаль заработал фол.
47'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург делает навес
47'
Шустер Юлиан исполняет штрафной удар, но его блокируют
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Желтая карточка
46'
Тиссеран Марсель получает желтую карточку.
Фол, нарушение
46'
Тиссеран Марсель из команды Вольфсбург опасно играет. Чуть не пострадал Гуэде Карим.
45'
Гомес Марио не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
45'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников.
44'
Дидави Даниэль бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
44'
Кох Робин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
42'
Кох Робин совершает грубый фол. Малли Юнус был жертвой
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
40'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Кемпф Марк-Оливер из команды Фрайбург остановил атаку, перехватив мяч.
40'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург делает навес
39'
Удар от ворот произведет Фрайбург
39'
Малли Юнус бьет из пределов штрафной и упускает момент!
38'
Гилавоги Жошуа нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Кох Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Тиссеран Марсель из команды Вольфсбург делает навес
36'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
35'
Гилавоги Жошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург делает навес
Фол, нарушение
33'
Хаберер Яник блокирует соперника. Тиссеран Марсель заработал своей команде штрафной.
32'
Кастельс Коэн вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает навес
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
29'
Дидави Даниэль сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Малли Юнус записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
29'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург делает навес
29'
Игроки ФК "Вольфсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
Герардт Янник нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Малли Юнус делает скидку назад вдоль ворот
28'
Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Тиссеран Марсель из команды Вольфсбург делает навес
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
26'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Гомес Марио из команды Вольфсбург сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
23'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
23'
Кнохе Робин из команды Вольфсбург остановил атаку, перехватив мяч.
23'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает навес
Фол, нарушение
22'
Гуэде Карим из команды Фрайбург делает подножку. Дидави Даниэль заработал фол.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
20'
После дальнего удара, который нанес Кат Флориан мяч отбит вратарем
20'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Хёфлер Николас выбил мяч подальше от ворот.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург остановил атаку, перехватив мяч.
19'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает навес
18'
Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает навес
Фол, нарушение
17'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает подножку. Тиссеран Марсель заработал фол.
17'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Офсайд
17'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург в офсайде
17'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает навес
Фол, нарушение
16'
Гуэде Карим из команды Фрайбург опасно играет против оппонента.
13'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
11'
Гилавоги Жошуа нарушил правила.
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
10'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
10'
Кастельс Коэн ошибается в защите.
Фол, нарушение
10'
Хёфлер Николас коснулся мяча рукой.
7'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
7'
Удар от ворот произведет Фрайбург
7'
Малли Юнус бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Кох Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург делает навес
5'
Малли Юнус из команды Вольфсбург сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
3'
Дидави Даниэль сделал результативную передачу.
Описание гола
3'
ГОЛ! - Герардт Янник из команды Вольфсбург наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
3'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург делает навес прямо в штрафную.
3'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
3'
Малли Юнус из команды Вольфсбург устремляется вперед с мячом.
3'
Игроки ФК "Вольфсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
2'
Кастельс Коэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает навес
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вольфсбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вольфсбург 3:1 Фрайбург
Вольфсбург
87.4% (160)
Ничья:
12% (22)
Фрайбург
0.5% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Вольфсбург:
33.9% (62)
Вольфсбург:
29.5% (54)
Вольфсбург:
17.5% (32)
Ничья:
7.7% (14)
Вольфсбург:
3.3% (6)
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