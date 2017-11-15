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Стадион:
Бавария
 
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Аугсбург
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До начала матча осталось 2 дня 16 часов 2 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бавария - Аугсбург, который состоится 18.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Бавария - Аугсбург
Бавария
90.5% (67)
Ничья:
5.4% (4)
Аугсбург
4.1% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
39.2% (29)
Бавария:
23% (17)
Бавария:
12.2% (9)
Бавария:
6.8% (5)
Бавария:
4.1% (3)
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