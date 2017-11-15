- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Аллианц Арена
Предыдущие игры
Бавария (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 04.11.2017 Боруссия Д 1:3 Бавария Б
- 31.10.2017 Селтик 1:2 Бавария ЛЧ
- 28.10.2017 Бавария 2:0 РБ Лейпциг Б
- 25.10.2017 РБ Лейпциг 1:1 Бавария КГ
- 21.10.2017 Гамбург 0:1 Бавария Б
- 18.10.2017 Бавария 3:0 Селтик ЛЧ
- 14.10.2017 Бавария 5:0 Фрайбург Б
- 01.10.2017 Герта 2:2 Бавария Б
- 27.09.2017 ПСЖ 3:0 Бавария ЛЧ
- 22.09.2017 Бавария 2:2 Вольфсбург Б
- 19.09.2017 Шальке 04 0:3 Бавария Б
- 16.09.2017 Бавария 4:0 Майнц Б
- 12.09.2017 Бавария 3:0 Андерлехт ЛЧ
- 09.09.2017 Хоффенхайм 2:0 Бавария Б
- 30.08.2017 Киккерс Оффенбах 1:4 Бавария ТМК
- 26.08.2017 Вердер 0:2 Бавария Б
- 18.08.2017 Бавария 3:1 Байер Л Б
- 12.08.2017 Кемницер 0:5 Бавария КГ
- 05.08.2017 Боруссия Д 2:2 Бавария С
- 02.08.2017 Наполи 2:0 Бавария КА
Аугсбург (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 04.11.2017 Аугсбург 1:1 Байер Л Б
- 29.10.2017 Вердер 0:3 Аугсбург Б
- 21.10.2017 Аугсбург 1:2 Ганновер 96 Б
- 14.10.2017 Хоффенхайм 2:2 Аугсбург Б
- 30.09.2017 Аугсбург 1:2 Боруссия Д Б
- 23.09.2017 Штуттгарт 0:0 Аугсбург Б
- 19.09.2017 Аугсбург 1:0 РБ Лейпциг Б
- 16.09.2017 Айнтрахт Фр 1:2 Аугсбург Б
- 09.09.2017 Аугсбург 3:0 Кёльн Б
- 26.08.2017 Аугсбург 2:2 Боруссия М Б
- 19.08.2017 Гамбург 1:0 Аугсбург Б
- 13.08.2017 Магдебург 2:0 Аугсбург КГ
- 06.08.2017 Аугсбург 0:0 ПСВ ТМК
- 02.08.2017 Саутгемптон 0:4 Аугсбург ТМК
- 29.07.2017 Мидлсбро 2:1 Аугсбург ТМК
- 22.07.2017 Ульм 1846 2:3 Аугсбург ТМК
- 22.07.2017 Аугсбург 1:2 Ян ТМК
- 18.07.2017 Аугсбург 2:1 Токио ТМК
- 12.07.2017 Аугсбург 2:0 Кайзерслаутерн ТМК
- 05.07.2017 Аугсбург 0:1 Ваккер Инсбрук ТМК
Последние игры между собой
Бавария: победы: 14, ничьи: 0, поражения: 3
Аугсбург: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 14
- 01.04.2017 Бавария 6:0 Аугсбург Бундеслига
- 29.10.2016 Аугсбург 1:3 Бавария Бундеслига
- 26.10.2016 Бавария 3:1 Аугсбург Кубок Германии
- 14.02.2016 Аугсбург 1:3 Бавария Бундеслига
- 12.09.2015 Бавария 2:1 Аугсбург Бундеслига
- 12.07.2015 Аугсбург 2:1 Бавария Товарищеские матчи. Клубы
- 09.05.2015 Бавария 0:1 Аугсбург Бундеслига
- 13.12.2014 Аугсбург 0:4 Бавария Бундеслига
- 05.04.2014 Аугсбург 1:0 Бавария Бундеслига
- 04.12.2013 Аугсбург 0:2 Бавария Кубок Германии
- 09.11.2013 Бавария 3:0 Аугсбург Бундеслига
- 11.05.2013 Бавария 3:0 Аугсбург Бундеслига
- 18.12.2012 Аугсбург 0:2 Бавария Кубок Германии
- 08.12.2012 Аугсбург 0:2 Бавария Бундеслига
- 07.04.2012 Бавария 2:1 Аугсбург Бундеслига
- 06.11.2011 Аугсбург 1:2 Бавария Бундеслига
- 09.01.2008 Аугсбург 1:2 Бавария Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 8
|26
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 13
|22
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|28 - 14
|20
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 10
|20
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 14
|19
|6.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 19
|18
|9.
|Байер Л
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|23 - 16
|16
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 11
|16
|11.
|Герта
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 15
|14
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|13.
|Майнц
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|1
|8
|2
|13 - 16
|11
|15.
|Гамбург
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 18
|10
|16.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|6 - 21
|8
|17.
|Вердер
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|4 - 14
|5
|18.
|Кёльн
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|4 - 22
|2
-
До начала матча осталось 2 дня 16 часов 2 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бавария - Аугсбург, который состоится 18.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бавария - Аугсбург, который состоится 18.11.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Бавария - Аугсбург
Бавария
90.5% (67)
Ничья:
5.4% (4)
Аугсбург
4.1% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Бавария:
39.2% (29)
3:0 Бавария:
23% (17)
3:1 Бавария:
12.2% (9)
2:1 Бавария:
6.8% (5)
4:0 Бавария:
4.1% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
- Венесуэла
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Межконтинентальные стыковые матчи
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Товарищеские матчи (до 19 лет)
- Товарищеские матчи (до 21 года)
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация