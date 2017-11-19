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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Везерштадион
1:0
Перерыв
1:0
39' ГолБартельс Фин
|
39'
1:0
Состав команд
22
Бартельс
Фин
10
Крузе
Макс
25
Сорг
Оливер
20
Сане
Салиф
11
Клаус
Феликс
Вердер 4-3-3
- Основной состав
- 1 Павленка Иржи Вратарь
- 23 Гебреселассие Теодор Защитник
- 13 Велькович Милош Защитник
- 18 Мойсандер Никлас Защитник
- 5 Аугустинссон Людвиг Защитник
- 35 Эггештайн Максимилиан Полузащитник
- 44 Баргфреде Филипп Полузащитник
- 6 Делани Томас Полузащитник
- 22 Бартельс Фин Нападающий
- 10 Крузе Макс Нападающий
- 16 Юнузович Златко Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Дробны Ярослав Вратарь
- 4 Бауэр Роберт Защитник
- 3 Кальдирола Лука Защитник
- 26 Сане Людовик Защитник
- 8 Гондорф Жером Полузащитник
- 7 Кайнц Флориан Полузащитник
- 29 Бельфодиль Исхак Нападающий
- Главный тренер: Florian Kohfeldt
- Травмы и дисквалификации
- Цеттерер Михаэль Травмирован
Ганновер 96 4-3-3
- Основной состав
- 23 Эссер Михаэль Вратарь
- 25 Сорг Оливер Защитник
- 19 Хюбнер Флориан Защитник
- 20 Сане Салиф Защитник
- 3 Альборнос Миико Защитник
- 11 Клаус Феликс Полузащитник
- 27 Швеглер Пирмин Полузащитник
- 10 Майер Себастьян Полузащитник
- 14 Харник Мартин Нападающий
- 6 Бакалорц Марвин Нападающий
- 9 Жонатас Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Радлингер Самуэль Вратарь
- 13 Бебу Ихлас Полузащитник
- 26 Караман Кенан Полузащитник
- 8 Шмидебах Мануэль Полузащитник
- 22 Остшолек Маттиас Полузащитник
- 24 Фуллкруг Никлас Нападающий
- 15 Timo Huebers
- Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
- Травмы и дисквалификации
- Фелипе Мартиньш Травмирован
- Антон Вальдемар Травмирован
- Бех Уффе Травмирован
- Приб Эдгар Травмирован
Предыдущие игры
Вердер (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 13.11.2017 Вердер 4:1 Шварц-Вайсс Реден ТМК
- 09.11.2017 Вердер 2:2 Херенвен ТМК
- 03.11.2017 Айнтрахт Фр 2:1 Вердер Б
- 29.10.2017 Вердер 0:3 Аугсбург Б
- 25.10.2017 Вердер 1:0 Хоффенхайм КГ
- 22.10.2017 Кёльн 0:0 Вердер Б
- 15.10.2017 Вердер 0:2 Боруссия М Б
- 06.10.2017 Меппен 3:3 Вердер ТМК
- 30.09.2017 Гамбург 0:0 Вердер Б
- 23.09.2017 Вердер 0:0 Фрайбург Б
- 19.09.2017 Вольфсбург 1:1 Вердер Б
- 16.09.2017 Вердер 1:2 Шальке 04 Б
- 10.09.2017 Герта 1:1 Вердер Б
- 01.09.2017 Вердер 2:0 Корона Кельце ТМК
- 26.08.2017 Вердер 0:2 Бавария Б
- 19.08.2017 Хоффенхайм 1:0 Вердер Б
- 12.08.2017 Вюрцбург Кикерс 0:3 Вердер КГ
- 05.08.2017 Вердер 1:2 Валенсия ТМК
- 29.07.2017 Вердер 2:2 Вест Хэм ТМК
- 28.07.2017 Вердер 1:0 Вест Хэм ТМК
Ганновер 96 (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 04.11.2017 РБ Лейпциг 2:1 Ганновер 96 Б
- 28.10.2017 Ганновер 96 4:2 Боруссия Д Б
- 25.10.2017 Вольфсбург 1:0 Ганновер 96 КГ
- 21.10.2017 Аугсбург 1:2 Ганновер 96 Б
- 14.10.2017 Ганновер 96 1:2 Айнтрахт Фр Б
- 30.09.2017 Боруссия М 2:1 Ганновер 96 Б
- 24.09.2017 Ганновер 96 0:0 Кёльн Б
- 20.09.2017 Фрайбург 1:1 Ганновер 96 Б
- 15.09.2017 Ганновер 96 2:0 Гамбург Б
- 09.09.2017 Вольфсбург 1:1 Ганновер 96 Б
- 31.08.2017 Ганновер 96 7:0 Арминия Ганновер ТМК
- 27.08.2017 Ганновер 96 1:0 Шальке 04 Б
- 19.08.2017 Майнц 0:1 Ганновер 96 Б
- 13.08.2017 Боннер 2:6 Ганновер 96 КГ
- 02.08.2017 Германия Эгесторф 1:4 Ганновер 96 ТМК
- 30.07.2017 Удинезе 1:1 Ганновер 96 ТМК
- 27.07.2017 Кайсериспор 4:2 Ганновер 96 ТМК
- 27.07.2017 Ганновер 96 4:2 Лехвия ТМК
- 25.07.2017 Вольфсбергер 0:0 Ганновер 96 ТМК
- 15.07.2017 Ганновер 96 0:0 Твенте ТМК
Последние игры между собой
Вердер: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Ганновер 96: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
- 05.03.2016 Вердер 4:1 Ганновер 96 Бундеслига
- 03.10.2015 Ганновер 96 1:0 Вердер Бундеслига
- 09.05.2015 Ганновер 96 1:1 Вердер Бундеслига
- 24.01.2015 Ганновер 96 2:3 Вердер Товарищеские матчи. Клубы
- 13.12.2014 Вердер 3:3 Ганновер 96 Бундеслига
- 06.08.2014 Вердер 0:2 Ганновер 96 Товарищеские матчи. Сборные
- 30.03.2014 Ганновер 96 1:2 Вердер Бундеслига
- 03.11.2013 Вердер 3:2 Ганновер 96 Бундеслига
- 01.02.2013 Вердер 2:0 Ганновер 96 Бундеслига
- 15.09.2012 Ганновер 96 3:2 Вердер Бундеслига
- 11.03.2012 Вердер 3:0 Ганновер 96 Бундеслига
- 02.10.2011 Ганновер 96 3:2 Вердер Бундеслига
- 13.02.2011 Вердер 1:1 Ганновер 96 Бундеслига
- 21.09.2010 Ганновер 96 4:1 Вердер Бундеслига
- 13.02.2010 Ганновер 96 1:5 Вердер Бундеслига
- 13.09.2009 Вердер 0:0 Ганновер 96 Бундеслига
- 05.04.2009 Вердер 4:1 Ганновер 96 Бундеслига
- 25.10.2008 Ганновер 96 1:1 Вердер Бундеслига
- 10.05.2008 Вердер 6:1 Ганновер 96 Бундеслига
- 08.12.2007 Ганновер 96 4:3 Вердер Бундеслига
Вердер
Ганновер 96
-
1 Голы 0
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
8 Дистанция, км 2
-
6 Количество передач 4
-
60 Владение мячом, % 40
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 8
|29
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|16 - 10
|23
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 15
|23
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 21
|21
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|29 - 16
|20
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|21 - 15
|20
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 12
|19
|8.
|Ганновер 96
|0:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 12
|18
|9.
|Байер Л
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|25 - 18
|17
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|12 - 15
|16
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|12.
|Майнц
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 17
|15
|13.
|Герта
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 19
|14
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|2
|8
|2
|16 - 17
|14
|15.
|Гамбург
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 20
|10
|16.
|Вердер
|1:0 Заявка
|12
|1
|5
|6
|5 - 14
|8
|17.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 24
|8
|18.
|Кёльн
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|4 - 23
|2
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
45'
Делани Томас из команды Вердер делает неудачный навес.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
Бартельс Фин из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
45'
Юнузович Златко из команды Вердер делает пас партнеру.
43'
Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 опасно играет. Чуть не пострадал Делани Томас.
43'
Эссер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Харник Мартин из команды Ганновер 96 делает подножку. Эггештайн Максимилиан заработал фол.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
39'
Крузе Макс сделал результативную передачу.
39'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бартельс Фин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
39'
Крузе Макс из команды Вердер делает передачу за спину защитников.
38'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 опасно играет. Чуть не пострадал Гебреселассие Теодор.
38'
Юнузович Златко из команды Вердер делает подножку. Бакалорц Марвин заработал фол.
37'
Крузе Макс из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
37'
Эссер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Эссер Михаэль вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Юнузович Златко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 делает подножку. Делани Томас заработал фол.
35'
После дальнего удара, который нанес Сане Салиф мяч отбит вратарем
35'
Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
34'
34'
Игрок из команды Ганновер 96 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
34'
Баргфреде Филипп из команды Вердер делает подножку. Харник Мартин заработал фол.
32'
32'
Бартельс Фин из команды Вердер бьет головой мимо ворот
32'
Юнузович Златко из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
31'
Удар от ворот произведет Вердер
31'
Швеглер Пирмин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
31'
Павленка Иржи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
30'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает подножку. Хюбнер Флориан заработал фол.
28'
27'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает навес
27'
27'
Майер Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 опасно играет. Чуть не пострадал Юнузович Златко.
26'
Баргфреде Филипп из команды Вердер делает подножку. Швеглер Пирмин заработал фол.
25'
Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 в офсайде
25'
Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
24'
Велькович Милош из команды Вердер делает подножку. Сане Салиф заработал фол.
24'
Мойсандер Никлас пробил головой, вратарь справился с ударом.
24'
Делани Томас имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
24'
Юнузович Златко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 опасно играет. Чуть не пострадал Юнузович Златко.
22'
Сане Салиф из команды Ганновер 96 остановил атаку, перехватив мяч.
21'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 делает подножку. Велькович Милош заработал фол.
21'
20'
Крузе Макс бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
20'
Вратарь парирует удар, который нанес Гебреселассие Теодор, и мяч снова в игре
20'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер устремляется вперед с мячом.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
20'
19'
Жонатас Кристиан возвращается на поле, всё в порядке.
19'
Баргфреде Филипп бьет из пределов штрафной и упускает момент!
19'
Игроки ФК "Вердер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
19'
Бакалорц Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Жонатас Кристиан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
18'
Жонатас Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер опасно играет. Чуть не пострадал Жонатас Кристиан.
16'
16'
Делани Томас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
14'
14'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой слева.
13'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
После дальнего удара, который нанес Клаус Феликс мяч отбит вратарем
12'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает навес
12'
Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 делает подножку. Баргфреде Филипп заработал фол.
11'
Хюбнер Флориан из команды Ганновер 96 остановил атаку, перехватив мяч.
11'
Эггештайн Максимилиан на финте ушёл от оппонента.
11'
Сане Салиф сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
11'
11'
11'
Крузе Макс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
11'
Велькович Милош из команды Вердер делает передачу за спину защитников.
10'
10'
Делани Томас из команды Вердер делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
8'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
6'
Эггештайн Максимилиан коснулся мяча рукой.
6'
6'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 делает подножку. Гебреселассие Теодор заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
5'
После дальнего удара, который нанес Майер Себастьян мяч отбит вратарем
4'
Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Игроки ФК "Ганновер 96" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
Крузе Макс нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
3'
3'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой слева.
3'
Швеглер Пирмин выбил мяч на угловой.
3'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает навес
2'
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ганновер 96". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Weser-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вердер 1:0 Ганновер 96
Вердер
42.5% (79)
Ничья:
34.9% (65)
Ганновер 96
22.6% (42)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
31.7% (59)
2:1 Вердер:
23.7% (44)
1:0 Вердер:
14.5% (27)
1:2 Ганновер 96:
11.8% (22)
0:1 Ганновер 96:
5.9% (11)
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