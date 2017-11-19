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Стадион:
Вердер
1:0
Перерыв
Ганновер 96
0'
1:0
39' Гол
Бартельс Фин
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
45'
Делани Томас из команды Вердер делает неудачный навес.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
Бартельс Фин из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
45'
Юнузович Златко из команды Вердер делает пас партнеру.
Фол, нарушение
43'
Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 опасно играет. Чуть не пострадал Делани Томас.
43'
Эссер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
41'
Харник Мартин из команды Ганновер 96 делает подножку. Эггештайн Максимилиан заработал фол.
40'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
39'
Крузе Макс сделал результативную передачу.
Описание гола
39'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бартельс Фин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
39'
Крузе Макс из команды Вердер делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
38'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 опасно играет. Чуть не пострадал Гебреселассие Теодор.
Фол, нарушение
38'
Юнузович Златко из команды Вердер делает подножку. Бакалорц Марвин заработал фол.
37'
Крузе Макс из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
37'
Эссер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Эссер Михаэль вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Юнузович Златко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 делает подножку. Делани Томас заработал фол.
35'
После дальнего удара, который нанес Сане Салиф мяч отбит вратарем
35'
Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
34'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Игрок из команды Ганновер 96 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
34'
Баргфреде Филипп из команды Вердер делает подножку. Харник Мартин заработал фол.
32'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
32'
Бартельс Фин из команды Вердер бьет головой мимо ворот
32'
Юнузович Златко из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
31'
Удар от ворот произведет Вердер
31'
Швеглер Пирмин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
31'
Павленка Иржи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
30'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
29'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает подножку. Хюбнер Флориан заработал фол.
28'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
27'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает навес
27'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Майер Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 опасно играет. Чуть не пострадал Юнузович Златко.
Фол, нарушение
26'
Баргфреде Филипп из команды Вердер делает подножку. Швеглер Пирмин заработал фол.
Офсайд
25'
Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 в офсайде
25'
Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
24'
Велькович Милош из команды Вердер делает подножку. Сане Салиф заработал фол.
24'
Мойсандер Никлас пробил головой, вратарь справился с ударом.
24'
Делани Томас имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
24'
Юнузович Златко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 опасно играет. Чуть не пострадал Юнузович Златко.
22'
Сане Салиф из команды Ганновер 96 остановил атаку, перехватив мяч.
Фол, нарушение
21'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 делает подножку. Велькович Милош заработал фол.
21'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
20'
Крузе Макс бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
20'
Вратарь парирует удар, который нанес Гебреселассие Теодор, и мяч снова в игре
20'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер устремляется вперед с мячом.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
20'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
19'
Жонатас Кристиан возвращается на поле, всё в порядке.
19'
Баргфреде Филипп бьет из пределов штрафной и упускает момент!
19'
Игроки ФК "Вердер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Бакалорц Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
18'
Жонатас Кристиан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
18'
Жонатас Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
17'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер опасно играет. Чуть не пострадал Жонатас Кристиан.
16'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
16'
Делани Томас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
14'
Хюбнер Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой слева.
13'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
После дальнего удара, который нанес Клаус Феликс мяч отбит вратарем
12'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает навес
Фол, нарушение
12'
Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 делает подножку. Баргфреде Филипп заработал фол.
11'
Хюбнер Флориан из команды Ганновер 96 остановил атаку, перехватив мяч.
11'
Эггештайн Максимилиан на финте ушёл от оппонента.
11'
Сане Салиф сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
11'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
11'
Крузе Макс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
11'
Велькович Милош из команды Вердер делает передачу за спину защитников.
10'
Хюбнер Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Делани Томас из команды Вердер делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
8'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
Фол, нарушение
6'
Эггештайн Максимилиан коснулся мяча рукой.
6'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
6'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 делает подножку. Гебреселассие Теодор заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
5'
После дальнего удара, который нанес Майер Себастьян мяч отбит вратарем
4'
Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Игроки ФК "Ганновер 96" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
Крузе Макс нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Хюбнер Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой слева.
3'
Швеглер Пирмин выбил мяч на угловой.
3'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает навес
2'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ганновер 96". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Weser-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вердер 1:0 Ганновер 96
Вердер
42.5% (79)
Ничья:
34.9% (65)
Ганновер 96
22.6% (42)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
31.7% (59)
Вердер:
23.7% (44)
Вердер:
14.5% (27)
Ганновер 96:
11.8% (22)
Ганновер 96:
5.9% (11)
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