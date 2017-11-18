Стадион: Опель-Арена
1:0
43' ПенальтиБрозински Даниэль
72' Красная карточкаДонати Джулио
Второй тайм
73'
Де Бласис Пабло возвращается на поле, всё в порядке.
72'
УДАЛЕНИЕ! Донати Джулио удаляет рефери за жёсткий фол.
71'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн делает подножку. Донати Джулио заработал фол.
70'
Де Бласис Пабло получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
69'
Юя Осако бьет из пределов штрафной и упускает момент!
69'
Гирасси Серу из команды Кельн делает пас партнеру.
69'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн делает передачу за спину защитников.
68'
Латца Данни из команды Майнц делает подножку. Гирасси Серу заработал фол.
67'
Сердар Суат из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Удар от ворот произведет Кельн
66'
Сердар Суат бьет из пределов штрафной и упускает момент!
66'
66'
Муто Йосинори из команды Майнц. Это Биттенкорт Леонардо заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
65'
Тактическая замена. Максим Александру уходит с поля и его заменяет Сердар Суат
65'
Леманн Маттиас из команды Кельн. Это Озтунали Левин заработал фол.
62'
Диалло Абду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Рауш Константин из команды Кельн делает навес
62'
Бель Штефан из команды Майнц остановил атаку, перехватив мяч.
61'
Кордоба Джон на финте ушёл от оппонента.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
Тактическая замена. Эзкан Салих уходит с поля и его заменяет Юя Осако
60'
Рауш Константин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
60'
Де Бласис Пабло атакует сзади соперника. Кордоба Джон пострадал.
59'
Удар от ворот произведет Кельн
59'
Диалло Абду бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
58'
Маро Доминик сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
58'
Максим Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Биттенкорт Леонардо блокирует соперника. Муто Йосинори заработал своей команде штрафной.
57'
56'
56'
Рауш Константин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
56'
Рауш Константин из команды Кельн устремляется вперед с мячом.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
55'
55'
55'
Бель Штефан из команды Майнц делает подножку. Кордоба Джон заработал фол.
53'
Максим Александру из команды Майнц делает подножку. Эзкан Салих заработал фол.
53'
Удар от ворот произведет Кельн
53'
Максим Александру бьет из пределов штрафной и упускает момент!
52'
Кордоба Джон из команды Кельн делает подножку. Латца Данни заработал фол.
52'
После дальнего удара, который нанес Латца Данни мяч отбит вратарем
52'
Леманн Маттиас ошибается в защите.
51'
Центнер Робин вышел из ворот и забрал мяч.
51'
Клюнтер Лукас из команды Кельн делает навес
51'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Йойич Милош нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
Соренсен Фредерик блокирует соперника. Муто Йосинори заработал своей команде штрафной.
49'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Муто Йосинори из команды Майнц в офсайде
46'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Донати Джулио из команды Майнц делает подножку. Йойич Милош заработал фол.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
43'
Матч остановлен
43'
Г О О О О О Л - Брозински Даниэль из команды Майнц забивает пенальти
43'
ПЕНАЛТИ! - Рауш Константин тянет соперника за майку в штрафной площади. Де Бласис Пабло заработал пенальти для своей команды
42'
Соренсен Фредерик ошибается в защите.
41'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
40'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает подножку. Клюнтер Лукас заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
39'
Гирасси Серу отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
39'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Рауш Константин и мяч снова в игре
38'
Удар от ворот произведет Кельн
38'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
37'
Цоллер Симон получил травму и заменен. Биттенкорт Леонардо выходит на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
36'
Гирасси Серу отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
36'
Цоллер Симон из команды Кельн делает передачу за спину защитников.
35'
Удар от ворот произведет Кельн
35'
Гбамин Жан-Филипп бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
35'
Озтунали Левин из команды Майнц делает навес
35'
35'
Диалло Абду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Леманн Маттиас из команды Кельн делает навес
34'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Рауш Константин из команды Кельн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
34'
Донати Джулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Йойич Милош из команды Кельн делает навес
34'
Диалло Абду из команды Майнц. Это Кордоба Джон заработал фол.
33'
33'
Диалло Абду нарушает правила. Кордоба Джон пострадал
32'
Соренсен Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
31'
Гирасси Серу из команды Кельн сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
30'
Рауш Константин из команды Кельн делает навес
30'
После удара головой, который нанес Клюнтер Лукас, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
29'
29'
Диалло Абду из команды Майнц опасно играет. Чуть не пострадал Кордоба Джон.
28'
Брозински Даниэль наказан за толчок Соренсен Фредерик
28'
28'
Латца Данни из команды Майнц попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
27'
Клюнтер Лукас из команды Кельн делает навес
27'
Клюнтер Лукас из команды Кельн устремляется вперед с мячом.
26'
Гбамин Жан-Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Цоллер Симон из команды Кельн делает навес
26'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Рауш Константин из команды Кельн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
25'
Йойич Милош из команды Кельн делает пас партнеру.
25'
Игроки ФК "Кельн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
Рауш Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Максим Александру из команды Майнц делает навес
25'
24'
24'
Гирасси Серу бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
Гирасси Серу из команды Кельн устремляется вперед с мячом.
23'
Озтунали Левин из команды Майнц сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
21'
21'
Йойич Милош из команды Кельн подал угловой справа.
21'
Гирасси Серу из команды Кельн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Удар от ворот произведет Кельн
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
19'
Кордоба Джон из команды Кельн делает пас партнеру.
19'
Игроки ФК "Кельн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
Латца Данни из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Кордоба Джон из команды Кельн в офсайде
17'
После дальнего удара, который нанес Гбамин Жан-Филипп мяч отбит вратарем
16'
Гирасси Серу из команды Кельн сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
Диалло Абду из команды Майнц делает подножку. Гирасси Серу заработал фол.
15'
Кордоба Джон наказан за толчок Бель Штефан
14'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Удар от ворот произведет Кельн
13'
Максим Александру имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
13'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает отличный навес.
13'
Кордоба Джон наказан за толчок Брозински Даниэль
12'
Йойич Милош из команды Кельн делает подножку. Де Бласис Пабло заработал фол.
11'
Эзкан Салих атакует сзади соперника. Латца Данни пострадал.
11'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Брозински Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
10'
Леманн Маттиас из команды Кельн делает навес
10'
10'
Эзкан Салих из команды Кельн делает навес
9'
После дальнего удара, который нанес Максим Александру мяч отбит вратарем
9'
8'
Хорн Тимо вышел из ворот и забрал мяч.
8'
7'
Соренсен Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает навес
7'
7'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Гирасси Серу из команды Кельн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
5'
Брозински Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Рауш Константин из команды Кельн подал угловой слева.
4'
Латца Данни выбил мяч на угловой.
4'
Рауш Константин из команды Кельн подал угловой слева.
4'
Цоллер Симон из команды Кельн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Брозински Даниэль из команды Майнц попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
3'
Клюнтер Лукас из команды Кельн делает неудачный навес.
2'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Кордоба Джон из команды Кельн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Де Бласис Пабло мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
2'
Донати Джулио из команды Майнц делает навес
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кельн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opel Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Майнц 1:0 Кёльн
Майнц
80.2% (146)
Ничья:
12.6% (23)
Кёльн
7.1% (13)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Майнц:
37.9% (69)
1:0 Майнц:
26.9% (49)
2:0 Майнц:
12.1% (22)
1:1 Ничья:
11% (20)
1:2 Кёльн:
3.8% (7)
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