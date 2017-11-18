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Стадион:
Майнц
1:0
Второй тайм: 73'
Кёльн
0'
1:0
43' Пенальти
Брозински Даниэль
72' Красная карточка
Донати Джулио
73'
Второй тайм
Травма, повреждение
73'
Де Бласис Пабло возвращается на поле, всё в порядке.
72'
УДАЛЕНИЕ! Донати Джулио удаляет рефери за жёсткий фол.
Фол, нарушение
71'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн делает подножку. Донати Джулио заработал фол.
Травма, повреждение
70'
Де Бласис Пабло получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Удар от ворот произведет Майнц
69'
Юя Осако бьет из пределов штрафной и упускает момент!
69'
Гирасси Серу из команды Кельн делает пас партнеру.
69'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
68'
Латца Данни из команды Майнц делает подножку. Гирасси Серу заработал фол.
67'
Сердар Суат из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Удар от ворот произведет Кельн
66'
Сердар Суат бьет из пределов штрафной и упускает момент!
66'
Игроки ФК "Майнц" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
66'
Муто Йосинори из команды Майнц. Это Биттенкорт Леонардо заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
65'
Тактическая замена. Максим Александру уходит с поля и его заменяет Сердар Суат
Фол, нарушение
65'
Леманн Маттиас из команды Кельн. Это Озтунали Левин заработал фол.
62'
Диалло Абду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Рауш Константин из команды Кельн делает навес
62'
Бель Штефан из команды Майнц остановил атаку, перехватив мяч.
61'
Кордоба Джон на финте ушёл от оппонента.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
Тактическая замена. Эзкан Салих уходит с поля и его заменяет Юя Осако
60'
Рауш Константин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
Йойич Милош навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Де Бласис Пабло атакует сзади соперника. Кордоба Джон пострадал.
59'
Удар от ворот произведет Кельн
59'
Диалло Абду бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
58'
Маро Доминик сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
58'
Максим Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Биттенкорт Леонардо блокирует соперника. Муто Йосинори заработал своей команде штрафной.
57'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Удар от ворот произведет Майнц
56'
Рауш Константин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
56'
Рауш Константин из команды Кельн устремляется вперед с мячом.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
55'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Йойич Милош навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Бель Штефан из команды Майнц делает подножку. Кордоба Джон заработал фол.
Фол, нарушение
53'
Максим Александру из команды Майнц делает подножку. Эзкан Салих заработал фол.
53'
Удар от ворот произведет Кельн
53'
Максим Александру бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
52'
Кордоба Джон из команды Кельн делает подножку. Латца Данни заработал фол.
52'
После дальнего удара, который нанес Латца Данни мяч отбит вратарем
52'
Леманн Маттиас ошибается в защите.
51'
Центнер Робин вышел из ворот и забрал мяч.
51'
Клюнтер Лукас из команды Кельн делает навес
51'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Йойич Милош нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
49'
Соренсен Фредерик блокирует соперника. Муто Йосинори заработал своей команде штрафной.
49'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
47'
Муто Йосинори из команды Майнц в офсайде
46'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Донати Джулио из команды Майнц делает подножку. Йойич Милош заработал фол.
45'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
43'
Матч остановлен
Описание гола
43'
Г О О О О О Л - Брозински Даниэль из команды Майнц забивает пенальти
Фол, нарушение
43'
ПЕНАЛТИ! - Рауш Константин тянет соперника за майку в штрафной площади. Де Бласис Пабло заработал пенальти для своей команды
42'
Соренсен Фредерик ошибается в защите.
41'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
40'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает подножку. Клюнтер Лукас заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
39'
Гирасси Серу отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
39'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Рауш Константин и мяч снова в игре
38'
Удар от ворот произведет Кельн
38'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
37'
Цоллер Симон получил травму и заменен. Биттенкорт Леонардо выходит на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Удар от ворот произведет Майнц
36'
Гирасси Серу отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
36'
Цоллер Симон из команды Кельн делает передачу за спину защитников.
35'
Удар от ворот произведет Кельн
35'
Гбамин Жан-Филипп бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Озтунали Левин из команды Майнц делает навес
35'
Игроки ФК "Майнц" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
35'
Диалло Абду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Леманн Маттиас из команды Кельн делает навес
34'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Рауш Константин из команды Кельн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
34'
Донати Джулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Йойич Милош из команды Кельн делает навес
Фол, нарушение
34'
Диалло Абду из команды Майнц. Это Кордоба Джон заработал фол.
33'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
33'
Диалло Абду нарушает правила. Кордоба Джон пострадал
32'
Соренсен Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает навес
31'
Гирасси Серу из команды Кельн сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
Удар от ворот произведет Майнц
30'
Рауш Константин из команды Кельн делает навес
30'
После удара головой, который нанес Клюнтер Лукас, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
29'
Йойич Милош навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Диалло Абду из команды Майнц опасно играет. Чуть не пострадал Кордоба Джон.
28'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает навес
28'
Латца Данни из команды Майнц попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Клюнтер Лукас из команды Кельн делает навес
27'
Клюнтер Лукас из команды Кельн устремляется вперед с мячом.
26'
Гбамин Жан-Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Цоллер Симон из команды Кельн делает навес
26'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Рауш Константин из команды Кельн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
25'
Йойич Милош из команды Кельн делает пас партнеру.
25'
Игроки ФК "Кельн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
Рауш Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Максим Александру из команды Майнц делает навес
25'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Удар от ворот произведет Майнц
24'
Гирасси Серу бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
Гирасси Серу из команды Кельн устремляется вперед с мячом.
23'
Озтунали Левин из команды Майнц сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
21'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Йойич Милош из команды Кельн подал угловой справа.
21'
Гирасси Серу из команды Кельн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Удар от ворот произведет Кельн
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
19'
Кордоба Джон из команды Кельн делает пас партнеру.
19'
Игроки ФК "Кельн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
Латца Данни из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
17'
Кордоба Джон из команды Кельн в офсайде
17'
После дальнего удара, который нанес Гбамин Жан-Филипп мяч отбит вратарем
16'
Гирасси Серу из команды Кельн сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
15'
Диалло Абду из команды Майнц делает подножку. Гирасси Серу заработал фол.
Фол, нарушение
15'
Кордоба Джон наказан за толчок Бель Штефан
14'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Удар от ворот произведет Кельн
13'
Максим Александру имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
13'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает отличный навес.
Фол, нарушение
13'
Кордоба Джон наказан за толчок Брозински Даниэль
Фол, нарушение
12'
Йойич Милош из команды Кельн делает подножку. Де Бласис Пабло заработал фол.
Фол, нарушение
11'
Эзкан Салих атакует сзади соперника. Латца Данни пострадал.
11'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Брозински Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
10'
Леманн Маттиас из команды Кельн делает навес
10'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Эзкан Салих из команды Кельн делает навес
9'
После дальнего удара, который нанес Максим Александру мяч отбит вратарем
9'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Хорн Тимо вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает навес
7'
Соренсен Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает навес
7'
Игроки ФК "Майнц" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
7'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Гирасси Серу из команды Кельн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
5'
Брозински Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Рауш Константин из команды Кельн подал угловой слева.
4'
Латца Данни выбил мяч на угловой.
Угловой
4'
Рауш Константин из команды Кельн подал угловой слева.
4'
Цоллер Симон из команды Кельн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Брозински Даниэль из команды Майнц попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Удар от ворот произведет Майнц
3'
Клюнтер Лукас из команды Кельн делает неудачный навес.
2'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Кордоба Джон из команды Кельн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Де Бласис Пабло мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
2'
Донати Джулио из команды Майнц делает навес
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кельн". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opel Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Майнц 1:0 Кёльн
Майнц
80.2% (146)
Ничья:
12.6% (23)
Кёльн
7.1% (13)

Вы не участвовали в прогнозе

Майнц:
37.9% (69)
Майнц:
26.9% (49)
Майнц:
12.1% (22)
Ничья:
11% (20)
Кёльн:
3.8% (7)
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