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Стадион:
Халл Сити
 
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Ипсвич
announcement
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До начала матча осталось 22 часа 53 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Халл Сити - Ипсвич, который состоится 18.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Халл Сити - Ипсвич
Халл Сити
74.3% (78)
Ничья:
17.1% (18)
Ипсвич
8.6% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Халл Сити:
42.9% (45)
Халл Сити:
22.9% (24)
Ничья:
14.3% (15)
Ипсвич:
6.7% (7)
Халл Сити:
6.7% (7)
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