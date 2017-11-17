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0:1
66' ГолЗахид Гайас
0:2
77' ГолЗахид Гайас
1:2
80' Гол в свои воротаВурос Праксителис
1:3
90' ГолЭфрем Георгиос
|
66'
0:1
77'
0:2
80'
1:2
90'
1:3
Состав команд
Омония
- Основной состав
- 25 Andreas Christodoulou Вратарь
- 6 Соарес Вильям Защитник
- 49 Кателарис Фанос Защитник
- 13 Жаилсон Защитник
- 24 Мамаду Канде Защитник
- 28 Маргаса Ренату Полузащитник
- 8 Алекс Соареш Полузащитник
- 77 Христофи Димитрос Полузащитник
- 27 Дербишир Мэтт Нападающий
- 10 Rubenilson Kanu II
- 21 Rafael Guimarães Lopes IV
- Запасные игроки
- 22 Велтхёйзен Пит Вратарь
- 71 Бреевелд Никандро Полузащитник
- 23 Мадуро Эдвигес Полузащитник
- 11 Гонсалес Леандро Полузащитник
- 15 Бентеке Жонатан Нападающий
- 14 Антониа Ярхинио Нападающий
- 19 Панайоту Антреас Нападающий
- 7 Деметриу Мариос Нападающий
- 65 Andreas Katsantonis
- 61 Alexandros Antoniou
- 68 Andreas Frangeskou
- Главный тренер: Христодулу Памбос
АПОЭЛ
- Основной состав
- 13 Наусет Сесилио Вратарь
- 50 Карлао Роберто Защитник
- 5 Руэда Хесус II Защитник
- 3 Лаго Роберто Защитник
- 29 Вурос Праксителис Защитник
- 22 Антониу Минас Защитник
- 6 Эбесилио Лоренцо Полузащитник
- 26 Нуну Мораиш Полузащитник
- 20 Шаллаи Роланд Полузащитник
- 17 Захид Гайас Полузащитник
- 8 Поте Микаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гудиньо Рауль Вратарь
- 30 Меркис Георге Защитник
- 11 Александру Нектариос Защитник
- 16 Винисиус XXII Полузащитник
- 25 Фарьяс Агустин Полузащитник
- 88 Соуза Лукас Полузащитник
- 46 Алонефтис Эфстатиос Нападающий
- 33 Макрис Андреас Нападающий
- 7 Эфрем Георгиос Нападающий
- 9 Де Камарго Игор Нападающий
- Главный тренер: Донис Йоргос
Предыдущие игры
Омония (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 04.11.2017 Арис Лимассол 2:2 Омония ПД
- 28.10.2017 Омония 1:1 Анортосис ПД
- 24.10.2017 Неа Саламина 1:3 Омония ПД
- 21.10.2017 Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 15.10.2017 Эрмис Арадиппу 2:1 Омония ПД
- 30.09.2017 Омония 1:1 Олимпиакос Никосия ПД
- 23.09.2017 Омония 2:2 Алки Ороклинис ПД
- 20.09.2017 Омония 5:2 АЕК Ларнака ПД
- 16.09.2017 Пафос 2:1 Омония ПД
- 10.09.2017 Омония 2:1 Этникос Ахна ПД
- 21.05.2017 АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония ПД
- 13.05.2017 Омония 1:3 АПОЭЛ ПД
- 07.05.2017 Аполлон 3:0 Омония ПД
- 29.04.2017 Анортосис 4:3 Омония ПД
- 22.04.2017 Омония 1:2 АЕК Ларнака ПД
- 12.04.2017 Омония 2:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 09.04.2017 АПОЭЛ 1:0 Омония ПД
- 02.04.2017 Омония 0:2 Аполлон ПД
- 18.03.2017 Омония 2:0 Анортосис ПД
- 13.03.2017 АЕК Ларнака 1:1 Омония ПД
АПОЭЛ (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 05.11.2017 АПОЭЛ 4:0 Пафос ПД
- 01.11.2017 Боруссия Д 1:1 АПОЭЛ ЛЧ
- 28.10.2017 Этникос Ахна 1:1 АПОЭЛ ПД
- 21.10.2017 АЕК Ларнака 3:1 АПОЭЛ ПД
- 17.10.2017 АПОЭЛ 1:1 Боруссия Д ЛЧ
- 13.10.2017 АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия ПД
- 01.10.2017 Алки Ороклинис 0:1 АПОЭЛ ПД
- 26.09.2017 АПОЭЛ 0:3 Тоттенхэм ЛЧ
- 22.09.2017 Арис Лимассол 0:0 АПОЭЛ ПД
- 18.09.2017 АПОЭЛ 0:1 Анортосис ПД
- 13.09.2017 Реал Мадрид 3:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 09.09.2017 Неа Саламина 1:4 АПОЭЛ ПД
- 23.08.2017 Славия Прага 0:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 15.08.2017 АПОЭЛ 2:0 Славия Прага ЛЧ
- 09.08.2017 АПОЭЛ 1:2 Аполлон С
- 02.08.2017 АПОЭЛ 4:0 Вииторул Констанца ЛЧ
- 26.07.2017 Вииторул Констанца 1:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 19.07.2017 Дюделанж 0:1 АПОЭЛ ЛЧ
- 12.07.2017 АПОЭЛ 1:0 Дюделанж ЛЧ
- 24.05.2017 АПОЭЛ 0:1 Аполлон К
Последние игры между собой
Омония: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 13
АПОЭЛ: победы: 13, ничьи: 6, поражения: 1
- 13.05.2017 Омония 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион
- 09.04.2017 АПОЭЛ 1:0 Омония Первый дивизион
- 04.03.2017 АПОЭЛ 2:1 Омония Первый дивизион
- 03.12.2016 Омония 1:4 АПОЭЛ Первый дивизион
- 23.04.2016 Омония 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион
- 12.03.2016 АПОЭЛ 2:1 Омония Первый дивизион
- 13.02.2016 АПОЭЛ 2:0 Омония Первый дивизион
- 09.11.2015 Омония 2:2 АПОЭЛ Первый дивизион
- 02.05.2015 АПОЭЛ 3:2 Омония Первый дивизион
- 22.04.2015 Омония 0:0 АПОЭЛ Кубок
- 08.04.2015 АПОЭЛ 3:0 Омония Кубок
- 14.03.2015 Омония 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион
- 28.02.2015 Омония 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион
- 30.11.2014 АПОЭЛ 1:0 Омония Первый дивизион
- 07.05.2014 АПОЭЛ 2:1 Омония Первый дивизион
- 05.04.2014 Омония 0:0 АПОЭЛ Первый дивизион
- 19.03.2014 Омония 0:0 АПОЭЛ Первый дивизион
- 16.12.2013 АПОЭЛ 2:0 Омония Первый дивизион
- 12.05.2013 АПОЭЛ 4:3 Омония Первый дивизион
- 06.04.2013 Омония 3:0 АПОЭЛ Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|2.
|Анортосис
|11
|6
|5
|0
|16 - 6
|23
|3.
|АЕЛ Лимаcсол
|10
|6
|1
|3
|11 - 4
|19
|4.
|АПОЭЛ
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|5.
|Аполлон
|8
|4
|4
|0
|18 - 8
|16
|6.
|Пафос
|10
|4
|4
|2
|10 - 10
|16
|7.
|Докса Катокопия
|11
|5
|1
|5
|20 - 17
|16
|8.
|Омония
|11
|4
|4
|3
|20 - 17
|16
|9.
|Олимпиакос Никосия
|11
|2
|5
|4
|8 - 18
|11
|10.
|Эрмис Арадиппу
|10
|3
|1
|6
|13 - 19
|10
|11.
|Алки Ороклинис
|11
|2
|3
|6
|12 - 20
|9
|12.
|Арис Лимассол
|11
|1
|5
|5
|9 - 17
|8
|13.
|Неа Саламина
|11
|1
|5
|5
|8 - 24
|8
|14.
|Этникос Ахна
|11
|1
|2
|8
|10 - 17
|5
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эфрем Георгиос.
86'
Омония производит замену. Кателарис Фанос уходит, и Бреевелд Никандро заменяет его
84'
АПОЭЛ производит замену. Шаллаи Роланд уходит, и Эфрем Георгиос заменяет его
80'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Вурос Праксителис отправил мяч в свои ворота.
79'
Омония производит замену. Мамаду Канде уходит, и Антониа Ярхинио заменяет его
77'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Захид Гайас.
69'
АПОЭЛ производит замену. Эбесилио Лоренцо уходит, и Алонефтис Эфстатиос заменяет его
69'
Омония производит замену. Жаилсон уходит, и Деметриу Мариос заменяет его
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Захид Гайас.
61'
АПОЭЛ производит замену. Антониу Минас уходит, и Винисиус XXII заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
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