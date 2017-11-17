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Омония
1:3
Конец матча
АПОЭЛ
0'
0:1
66' Гол
Захид Гайас
0:2
77' Гол
Захид Гайас
1:2
80' Гол в свои ворота
Вурос Праксителис
1:3
90' Гол
Эфрем Георгиос
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эфрем Георгиос.
86'
Омония производит замену. Кателарис Фанос уходит, и Бреевелд Никандро заменяет его
84'
АПОЭЛ производит замену. Шаллаи Роланд уходит, и Эфрем Георгиос заменяет его
Описание гола
80'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Вурос Праксителис отправил мяч в свои ворота.
79'
Омония производит замену. Мамаду Канде уходит, и Антониа Ярхинио заменяет его

Описание гола
77'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Захид Гайас.
69'
АПОЭЛ производит замену. Эбесилио Лоренцо уходит, и Алонефтис Эфстатиос заменяет его
69'
Омония производит замену. Жаилсон уходит, и Деметриу Мариос заменяет его
Описание гола
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Захид Гайас.
61'
АПОЭЛ производит замену. Антониу Минас уходит, и Винисиус XXII заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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