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Стадион:
Маттерсбург
1:0
Конец матча
Альтах
0'
56' Желтая карточка
Зайдль Мануэль
77' Желтая карточка
Lukas Rath
84' Желтая карточка
Mathias Honsak
1:0
85' Гол
Nedejko Malic
89' Желтая карточка
Michael Perlak
90' Желтая карточка
Айгнер Ханнес
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Айгнер Ханнес получает желтую карточку.
Желтая карточка
89'
Михаэль Перлак получает желтую карточку.
88'
Альтах производит замену. Гебауэр Кристиан уходит, и Грбич Адриан заменяет его
Описание гола
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Неделько Малич.
Желтая карточка
84'
Mathias Honsak получает желтую карточку.

Желтая карточка
77'
Лукас Рат получает желтую карточку.
77'
Маттерсбург производит замену. Превляк Смаил уходит, и Майерхофер Штефан заменяет его
70'
Альтах производит замену. Добрас Кристиан уходит, и Нгват-Махоп Луи заменяет его
69'
Маттерсбург производит замену. Masaya Okugawa уходит, и Грубер Андреас заменяет его
66'
Альтах производит замену. Нутц Штефан уходит, и Mathias Honsak заменяет его
64'
Маттерсбург производит замену. Зайдль Мануэль уходит, и Philipp Erhardt заменяет его
Желтая карточка
56'
Зайдль Мануэль получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pappelstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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