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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Паппельштадион
1:0
Конец матча
56' Желтая карточкаЗайдль Мануэль
77' Желтая карточкаLukas Rath
84' Желтая карточкаMathias Honsak
1:0
85' ГолNedejko Malic
89' Желтая карточкаMichael Perlak
90' Желтая карточкаАйгнер Ханнес
|
56'
77'
84'
85'
1:0
89'
90'
Состав команд
18
Lukas
Rath
10
Jano
32
Markus
Pink
23
Цех
Бенедикт
22
Нутц
Штефан
Маттерсбург 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кустер Маркус Вратарь
- 8 Alois Holler Защитник
- 4 Nedejko Malic Защитник
- 31 Thorsten Mahrer Защитник
- 18 Lukas Rath Защитник
- 7 Зайдль Мануэль Полузащитник
- 10 Jano Полузащитник
- 32 Markus Pink Полузащитник
- 20 Michael Perlak Полузащитник
- 29 Masaya Okugawa Полузащитник
- 14 Превляк Смаил Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Ортис Сесар Защитник
- 11 Грубер Андреас Полузащитник
- 6 Philipp Erhardt Полузащитник
- 19 Майерхофер Штефан Нападающий
- 33 Patrick Buerger Нападающий
- 13 Tino Casali
- 26 Fran IV
- Главный тренер: Gerald Baumgartner
Альтах 4-5-1
- Основной состав
- 1 Кобрас Мартин Вратарь
- 17 Мюллер Валентино Защитник
- 23 Цех Бенедикт Защитник
- 5 Нетцер Филипп Защитник
- 16 Шрайнер Эммануэль Защитник
- 9 Гебауэр Кристиан Полузащитник
- 10 Саломон Патрик Полузащитник
- 18 Цвишенбруггер Ян Полузащитник
- 22 Нутц Штефан Полузащитник
- 30 Добрас Кристиан Полузащитник
- 25 Айгнер Ханнес Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Дмитровик Филип Вратарь
- 32 Янечек Бернхард Защитник
- 29 Нгват-Махоп Луи Полузащитник
- 27 Mathias Honsak Полузащитник
- 21 Писингер Симон Полузащитник
- 11 Текпетей Бернард Нападающий
- 8 Грбич Адриан Нападающий
- Главный тренер: Шмидт Клаус
Предыдущие игры
Маттерсбург (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 09.11.2017 Маттерсбург 5:2 Тренчин ТМК
- 05.11.2017 Аустрия Вена 1:3 Маттерсбург Б
- 28.10.2017 Маттерсбург 1:1 Санкт-Пёльтен Б
- 24.10.2017 Одт 0:3 Маттерсбург К
- 21.10.2017 Штурм 3:2 Маттерсбург Б
- 14.10.2017 Вольфсбергер 2:2 Маттерсбург Б
- 05.10.2017 Амштеттен 0:2 Маттерсбург ТМК
- 30.09.2017 Маттерсбург 0:1 Рапид Вена Б
- 26.09.2017 Парндорф 1:2 Маттерсбург К
- 23.09.2017 ЛАСК 2:2 Маттерсбург Б
- 17.09.2017 Маттерсбург 1:2 Ред Булл Зальцбург Б
- 09.09.2017 Маттерсбург 0:5 Адмира Б
- 29.08.2017 Маттерсбург 2:0 Нойзидль-ам-Зе-1919 ТМК
- 27.08.2017 Альтах 1:0 Маттерсбург Б
- 20.08.2017 Маттерсбург 1:3 Аустрия Вена Б
- 12.08.2017 Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург Б
- 06.08.2017 Маттерсбург 2:3 Штурм Б
- 29.07.2017 Маттерсбург 1:0 Вольфсбергер Б
- 22.07.2017 Рапид Вена 2:2 Маттерсбург Б
- 15.07.2017 Саальфельден 1:6 Маттерсбург К
Альтах (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 10.11.2017 Альтах 3:1 Вадуц ТМК
- 04.11.2017 Альтах 2:4 ЛАСК Б
- 28.10.2017 Ред Булл Зальцбург 2:0 Альтах Б
- 25.10.2017 Штурм 4:1 Альтах К
- 21.10.2017 Альтах 3:2 Вольфсбергер Б
- 14.10.2017 Альтах 2:2 Адмира Б
- 05.10.2017 Альтах 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 01.10.2017 Аустрия Вена 2:0 Альтах Б
- 23.09.2017 Штурм 0:0 Альтах Б
- 20.09.2017 Юнион Гюртен 3:4 Альтах К
- 16.09.2017 Альтах 2:2 Рапид Вена Б
- 09.09.2017 Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Б
- 27.08.2017 Альтах 1:0 Маттерсбург Б
- 24.08.2017 Маккаби Тель-Авив 2:2 Альтах ЛЕ
- 20.08.2017 ЛАСК 0:0 Альтах Б
- 17.08.2017 Альтах 0:1 Маккаби Тель-Авив ЛЕ
- 12.08.2017 Альтах 0:1 Ред Булл Зальцбург Б
- 06.08.2017 Вольфсбергер 1:0 Альтах Б
- 03.08.2017 Альтах 3:1 Гент ЛЕ
- 30.07.2017 Адмира 4:1 Альтах Б
Последние игры между собой
Маттерсбург: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Альтах: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
- 27.08.2017 Альтах 1:0 Маттерсбург Бундеслига
- 20.05.2017 Маттерсбург 1:0 Альтах Бундеслига
- 11.03.2017 Альтах 3:0 Маттерсбург Бундеслига
- 26.11.2016 Маттерсбург 1:2 Альтах Бундеслига
- 10.09.2016 Альтах 2:1 Маттерсбург Бундеслига
- 16.04.2016 Маттерсбург 0:0 Альтах Бундеслига
- 13.02.2016 Альтах 1:2 Маттерсбург Бундеслига
- 24.10.2015 Маттерсбург 2:1 Альтах Бундеслига
- 12.08.2015 Альтах 3:1 Маттерсбург Бундеслига
- 29.10.2014 Альтах 1:1 Маттерсбург Кубок Австрии
- 23.05.2014 Альтах 1:2 Маттерсбург Эрсте Лига
- 04.04.2014 Маттерсбург 1:1 Альтах Эрсте Лига
- 25.10.2013 Маттерсбург 3:3 Альтах Эрсте Лига
- 16.08.2013 Альтах 3:0 Маттерсбург Эрсте Лига
- 10.04.2009 Маттерсбург 5:4 Альтах Бундеслига (T-mobile)
- 22.11.2008 Альтах 4:1 Маттерсбург Бундеслига (T-mobile)
- 01.11.2008 Альтах 2:2 Маттерсбург Бундеслига (T-mobile)
- 01.08.2008 Маттерсбург 3:1 Альтах Бундеслига (T-mobile)
- 29.03.2008 Альтах 2:0 Маттерсбург Бундеслига (T-mobile)
- 08.12.2007 Маттерсбург 3:3 Альтах Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|14
|10
|2
|2
|27 - 14
|32
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|14
|9
|4
|1
|29 - 11
|31
|3.
|Рапид Вена
|15
|8
|5
|2
|25 - 17
|29
|4.
|Адмира
|15
|6
|4
|5
|27 - 25
|22
|5.
|ЛАСК
|15
|5
|5
|5
|21 - 20
|20
|6.
|Аустрия Вена
|15
|5
|4
|6
|26 - 25
|19
|7.
|Альтах
|15
|4
|4
|7
|16 - 22
|16
|8.
|Вольфсбергер
|15
|3
|5
|7
|15 - 21
|14
|9.
|Маттерсбург
|15
|3
|5
|7
|18 - 26
|14
|10.
|Санкт-Пёльтен
|15
|0
|4
|11
|10 - 33
|4
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Айгнер Ханнес получает желтую карточку.
89'
Михаэль Перлак получает желтую карточку.
88'
Альтах производит замену. Гебауэр Кристиан уходит, и Грбич Адриан заменяет его
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Неделько Малич.
84'
Mathias Honsak получает желтую карточку.
77'
Лукас Рат получает желтую карточку.
77'
Маттерсбург производит замену. Превляк Смаил уходит, и Майерхофер Штефан заменяет его
70'
Альтах производит замену. Добрас Кристиан уходит, и Нгват-Махоп Луи заменяет его
69'
Маттерсбург производит замену. Masaya Okugawa уходит, и Грубер Андреас заменяет его
66'
Альтах производит замену. Нутц Штефан уходит, и Mathias Honsak заменяет его
64'
Маттерсбург производит замену. Зайдль Мануэль уходит, и Philipp Erhardt заменяет его
56'
Зайдль Мануэль получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pappelstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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