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Стадион: Эрнст Хаппель
2:3
Конец матча
0:1
37' ГолВостри Маркус
58' Желтая карточкаСакс Максимилиан
1:1
59' ГолФризенбихлер Кевин
2:1
63' ГолПерес Фелипе
2:2
67' ГолКнасмюлльнер Кристоф
85' Желтая карточкаЦвиршиц Штефан
2:3
88' ГолКнасмюлльнер Кристоф
90' Желтая карточкаШтраусс Фабио
|
37'
0:1
58'
59'
1:1
63'
2:1
67'
2:2
85'
88'
2:3
90'
Состав команд
32
Пенц
Патрик
95
Перес
Фелипе
Аустрия Вена 4-2-3-1
- Основной состав
- 32 Пенц Патрик Вратарь
- 2 Глухакович Петар Защитник
- 6 Мохаммед Кадири Защитник
- 24 Боркович Александар Защитник
- 25 Саламон Томас Защитник
- 15 Сербест Таркан Полузащитник
- 26 Хольцхаузер Рафаэль Полузащитник
- 7 Тажури-Шради Исмаэль Полузащитник
- 16 Прокоп Доминик Полузащитник
- 95 Перес Фелипе Полузащитник
- 9 Фризенбихлер Кевин Нападающий
- Запасные игроки
- 99 Кос Мирко Вратарь
- 19 Блауэнштайнер Микаэль Защитник
- 23 Де Паула Давид Полузащитник
- 21 Ли Чжин-Хен Полузащитник
- 8 Альхассан Абдуллахи Полузащитник
- 14 Моншайн Кристоф Нападающий
- 39 Manprit Sarkaria
- Главный тренер: Финк Торстен
Адмира 4-4-2
- Основной состав
- 1 Ляйтнер Андреас Вратарь
- 4 Цвиршиц Штефан Защитник
- 21 Востри Маркус Защитник
- 2 Штраусс Фабио Защитник
- 32 Пош Филипп Защитник
- 7 Сакс Максимилиан Полузащитник
- 5 Эбнер Томас Полузащитник
- 6 Лакнер Маркус Полузащитник
- 37 Хольцманн Марсель Полузащитник
- 11 Грозурек Лукас Нападающий
- 17 Старкль Доминик Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Куттин Мануэль Вратарь
- 15 Маранда Мануэль Защитник
- 8 Кнасмюлльнер Кристоф Полузащитник
- 22 Marcus Maier Полузащитник
- 16 Шмидт Патрик Нападающий
- 9 Manuel Botic
- 18 Sasa Kalajdzic
- Главный тренер: Ernst Baumeister
Предыдущие игры
Аустрия Вена (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 10.11.2017 Аустрия Вена 3:2 Динамо-Брест ТМК
- 05.11.2017 Аустрия Вена 1:3 Маттерсбург Б
- 02.11.2017 Риека 1:4 Аустрия Вена ЛЕ
- 28.10.2017 ЛАСК 2:2 Аустрия Вена Б
- 25.10.2017 Аустрия Вена 1:2 Рапид Вена К
- 22.10.2017 Аустрия Вена 0:1 Рапид Вена Б
- 19.10.2017 Аустрия Вена 1:3 Риека ЛЕ
- 15.10.2017 Штурм 3:0 Аустрия Вена Б
- 05.10.2017 Аустрия Вена 0:3 Хартберг ТМК
- 01.10.2017 Аустрия Вена 2:0 Альтах Б
- 28.09.2017 АЕК 2:2 Аустрия Вена ЛЕ
- 24.09.2017 Ред Булл Зальцбург 0:0 Аустрия Вена Б
- 20.09.2017 Фёкламаркт 0:3 Аустрия Вена К
- 17.09.2017 Аустрия Вена 5:1 Санкт-Пёльтен Б
- 14.09.2017 Аустрия Вена 1:5 Милан ЛЕ
- 09.09.2017 Аустрия Вена 2:2 Вольфсбергер Б
- 01.09.2017 Анкерброт 0:16 Аустрия Вена ТМК
- 27.08.2017 Адмира 1:3 Аустрия Вена Б
- 24.08.2017 Аустрия Вена 0:1 Осиек ЛЕ
- 20.08.2017 Маттерсбург 1:3 Аустрия Вена Б
Адмира (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 11.11.2017 Адмира 0:0 Эбрайхсдорф РЛВ
- 04.11.2017 Адмира 0:0 Вольфсбергер Б
- 03.11.2017 Виенер Спортклуб 2:2 Адмира РЛВ
- 29.10.2017 Адмира 4:1 Швечат РЛВ
- 28.10.2017 Рапид Вена 1:0 Адмира Б
- 22.10.2017 Хорн 4:0 Адмира РЛВ
- 22.10.2017 Адмира 1:1 Ред Булл Зальцбург Б
- 15.10.2017 Адмира 3:0 Парндорф РЛВ
- 14.10.2017 Альтах 2:2 Адмира Б
- 07.10.2017 Карабах Вена 2:1 Адмира РЛВ
- 04.10.2017 Адмира 1:2 Нойштадт ТМК
- 01.10.2017 Адмира 2:3 Рапид-2 Вена РЛВ
- 30.09.2017 Адмира 4:2 ЛАСК Б
- 26.09.2017 Бад Глайхенберг 3:1 Адмира К
- 23.09.2017 Санкт-Пёльтен 1:1 Адмира Б
- 22.09.2017 Аркадия 1:0 Адмира РЛВ
- 17.09.2017 Адмира 2:2 Ферст Вена РЛВ
- 16.09.2017 Адмира 2:1 Штурм Б
- 09.09.2017 Маттерсбург 0:5 Адмира Б
- 08.09.2017 Маннсдорф 1:1 Адмира РЛВ
Последние игры между собой
Аустрия Вена: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Адмира: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
- 27.08.2017 Адмира 1:3 Аустрия Вена Бундеслига
- 28.05.2017 Адмира 1:6 Аустрия Вена Бундеслига
- 05.04.2017 Аустрия Вена 1:2 Адмира Кубок
- 01.04.2017 Аустрия Вена 0:2 Адмира Бундеслига
- 03.12.2016 Адмира 0:2 Аустрия Вена Бундеслига
- 24.09.2016 Аустрия Вена 1:2 Адмира Бундеслига
- 07.05.2016 Аустрия Вена 3:1 Адмира Бундеслига
- 02.03.2016 Адмира 0:3 Аустрия Вена Бундеслига
- 12.01.2016 Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи. Клубы
- 21.11.2015 Аустрия Вена 1:1 Адмира Бундеслига
- 29.08.2015 Адмира 0:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 20.05.2015 Аустрия Вена 0:1 Адмира Бундеслига
- 14.03.2015 Адмира 1:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 14.03.2015 Адмира 1:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 22.11.2014 Аустрия Вена 4:0 Адмира Бундеслига
- 30.08.2014 Адмира 2:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 22.03.2014 Адмира 0:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 07.12.2013 Аустрия Вена 2:2 Адмира Бундеслига
- 28.09.2013 Адмира 1:0 Аустрия Вена Бундеслига
- 20.07.2013 Аустрия Вена 2:0 Адмира Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|14
|10
|2
|2
|27 - 14
|32
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|14
|9
|4
|1
|29 - 11
|31
|3.
|Рапид Вена
|15
|8
|5
|2
|25 - 17
|29
|4.
|Адмира
|15
|6
|4
|5
|27 - 25
|22
|5.
|ЛАСК
|15
|5
|5
|5
|21 - 20
|20
|6.
|Аустрия Вена
|15
|5
|4
|6
|26 - 25
|19
|7.
|Альтах
|15
|4
|4
|7
|16 - 22
|16
|8.
|Вольфсбергер
|15
|3
|5
|7
|15 - 21
|14
|9.
|Маттерсбург
|15
|3
|5
|7
|18 - 26
|14
|10.
|Санкт-Пёльтен
|15
|0
|4
|11
|10 - 33
|4
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Штраусс Фабио получает желтую карточку.
88'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кнасмюлльнер Кристоф.
86'
Аустрия Вена производит замену. Тажури-Шради Исмаэль уходит, и Manprit Sarkaria заменяет его
85'
Цвиршиц Штефан получает желтую карточку.
84'
Адмира Ваккер Мёдлинг производит замену. Сакс Максимилиан уходит, и Sasa Kalajdzic заменяет его
81'
Аустрия Вена производит замену. Фризенбихлер Кевин уходит, и Моншайн Кристоф заменяет его
78'
Адмира Ваккер Мёдлинг производит замену. Эбнер Томас уходит, и Marcus Maier заменяет его
71'
Аустрия Вена производит замену. Хольцхаузер Рафаэль уходит, и Abdullahi Ibrahim Alhassan заменяет его
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кнасмюлльнер Кристоф.
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Перес Фелипе.
62'
Адмира Ваккер Мёдлинг производит замену. Хольцманн Марсель уходит, и Кнасмюлльнер Кристоф заменяет его
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фризенбихлер Кевин.
58'
Сакс Максимилиан получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Востри Маркус.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ernst Happel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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