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Стадион:
Аустрия Вена
2:3
Конец матча
Адмира
0'
0:1
37' Гол
Востри Маркус
58' Желтая карточка
Сакс Максимилиан
1:1
59' Гол
Фризенбихлер Кевин
2:1
63' Гол
Перес Фелипе
2:2
67' Гол
Кнасмюлльнер Кристоф
85' Желтая карточка
Цвиршиц Штефан
2:3
88' Гол
Кнасмюлльнер Кристоф
90' Желтая карточка
Штраусс Фабио
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Штраусс Фабио получает желтую карточку.
Описание гола
88'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кнасмюлльнер Кристоф.
86'
Аустрия Вена производит замену. Тажури-Шради Исмаэль уходит, и Manprit Sarkaria заменяет его
Желтая карточка
85'
Цвиршиц Штефан получает желтую карточку.
84'
Адмира Ваккер Мёдлинг производит замену. Сакс Максимилиан уходит, и Sasa Kalajdzic заменяет его

81'
Аустрия Вена производит замену. Фризенбихлер Кевин уходит, и Моншайн Кристоф заменяет его
78'
Адмира Ваккер Мёдлинг производит замену. Эбнер Томас уходит, и Marcus Maier заменяет его
71'
Аустрия Вена производит замену. Хольцхаузер Рафаэль уходит, и Abdullahi Ibrahim Alhassan заменяет его
Описание гола
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кнасмюлльнер Кристоф.
Описание гола
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Перес Фелипе.
62'
Адмира Ваккер Мёдлинг производит замену. Хольцманн Марсель уходит, и Кнасмюлльнер Кристоф заменяет его
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фризенбихлер Кевин.
Желтая карточка
58'
Сакс Максимилиан получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Востри Маркус.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ernst Happel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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