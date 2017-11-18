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Стадион:
ЛАСК
0:2
Перерыв
Рапид Вена
0'
19' Желтая карточка
Квилитая Георгий
0:1
25' Гол
Мург Томас
0:2
37' Гол
Шваб Швефан
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шваб Швефан.
Описание гола
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мург Томас.
Желтая карточка
19'
Квилитая Георгий получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TGW Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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