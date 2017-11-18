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Стадион: TGW Arena
0:2
Перерыв
19' Желтая карточкаКвилитая Георгий
0:1
25' ГолМург Томас
0:2
37' ГолШваб Швефан
|
19'
25'
0:1
37'
0:2
Состав команд
ЛАСК 4-4-2
- Основной состав
- 1 Pavao Pervan Вратарь
- 26 Reinhold Ranftl Защитник
- 18 Gernot Trauner Защитник
- 4 Погатец Эмануэль Защитник
- 13 Улльманн Максимилиан Защитник
- 27 Thomas Goiginger Полузащитник
- 8 Peter Michorl Полузащитник
- 6 Philipp Wiesinger Полузащитник
- 14 Bruno Felipe II Полузащитник
- 37 Бериша Мергим Нападающий
- 7 Гартлер Рене Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Felix Luckender Защитник
- 15 Рамсебнер Кристиан Защитник
- 23 Холланд Джеймс Защитник
- 30 Алан Осорио Полузащитник
- 9 Alexander Riemann Нападающий
- 24 Nicolas Schmid
- 19 Dominik Reiter
- Главный тренер: Oliver Glasner
Рапид Вена 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Штребингер Ричард Вратарь
- 24 Ауэр Штефан Защитник
- 20 Хофманн Максимилиан Защитник
- 3 Галвао Лукас Защитник
- 5 Болинголи-Мбомбо Боли Защитник
- 55 Пецос Атанасиос Полузащитник
- 8 Шваб Швефан Полузащитник
- 9 Бериша Ветон Полузащитник
- 19 Мург Томас Полузащитник
- 42 Eren Keles Полузащитник
- 13 Квилитая Георгий Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Зоннляйтнер Марио Защитник
- 4 Шраммель Томас Защитник
- 7 Шаберсбергер Филипп Полузащитник
- 27 Куэн Андреас Полузащитник
- 34 Жоэлинтон Нападающий
- 39 Dejan Ljubicic
- 32 Christoph Haas
- Главный тренер: Goran Djuricin
Предыдущие игры
ЛАСК (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 11.11.2017 ЛАСК 3:1 Лиферинг ТМК
- 04.11.2017 Альтах 2:4 ЛАСК Б
- 28.10.2017 ЛАСК 2:2 Аустрия Вена Б
- 24.10.2017 Рид 4:1 ЛАСК К
- 21.10.2017 Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Б
- 14.10.2017 ЛАСК 1:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 30.09.2017 Адмира 4:2 ЛАСК Б
- 23.09.2017 ЛАСК 2:2 Маттерсбург Б
- 19.09.2017 Грёдиг 4:4 ЛАСК К
- 16.09.2017 Вольфсбергер 0:0 ЛАСК Б
- 09.09.2017 ЛАСК 2:1 Штурм Б
- 26.08.2017 Рапид Вена 1:0 ЛАСК Б
- 20.08.2017 ЛАСК 0:0 Альтах Б
- 12.08.2017 Аустрия Вена 2:0 ЛАСК Б
- 05.08.2017 ЛАСК 2:0 Санкт-Пёльтен Б
- 01.08.2017 ЛАСК 2:2 Кёльн ТМК
- 29.07.2017 Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК Б
- 22.07.2017 ЛАСК 3:0 Адмира Б
- 16.07.2017 Флексопак Сирнинг 0:8 ЛАСК ТМК
- 15.07.2017 Кицбюэль 0:1 ЛАСК К
Рапид Вена (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 04.11.2017 Штурм 0:0 Рапид Вена Б
- 28.10.2017 Рапид Вена 1:0 Адмира Б
- 25.10.2017 Аустрия Вена 1:2 Рапид Вена К
- 22.10.2017 Аустрия Вена 0:1 Рапид Вена Б
- 14.10.2017 Рапид Вена 1:0 Санкт-Пёльтен Б
- 08.10.2017 SV Zwentendorf 0:10 Рапид Вена ТМК
- 30.09.2017 Маттерсбург 0:1 Рапид Вена Б
- 23.09.2017 Рапид Вена 4:2 Вольфсбергер Б
- 20.09.2017 Электра 0:4 Рапид Вена К
- 16.09.2017 Альтах 2:2 Рапид Вена Б
- 10.09.2017 Ред Булл Зальцбург 2:2 Рапид Вена Б
- 30.08.2017 Оберварт 1:10 Рапид Вена ТМК
- 26.08.2017 Рапид Вена 1:0 ЛАСК Б
- 19.08.2017 Рапид Вена 1:2 Штурм Б
- 13.08.2017 Адмира 3:1 Рапид Вена Б
- 06.08.2017 Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена Б
- 29.07.2017 Санкт-Пёльтен 1:4 Рапид Вена Б
- 22.07.2017 Рапид Вена 2:2 Маттерсбург Б
- 16.07.2017 Швац 0:2 Рапид Вена К
- 09.07.2017 Рапид Вена 2:2 Монако ТМК
Последние игры между собой
ЛАСК: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 10
Рапид Вена: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 3
- 26.08.2017 Рапид Вена 1:0 ЛАСК Бундеслига
- 26.04.2017 Рапид Вена 2:1 ЛАСК Кубок
- 14.07.2013 ЛАСК 0:0 Рапид Вена Кубок Австрии
- 25.05.2011 ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile)
- 19.03.2011 Рапид Вена 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 20.11.2010 Рапид Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 29.08.2010 ЛАСК 1:0 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile)
- 13.04.2010 Рапид Вена 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 12.02.2010 ЛАСК 4:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile)
- 08.11.2009 ЛАСК 3:3 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile)
- 23.08.2009 Рапид Вена 4:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 02.05.2009 ЛАСК 0:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile)
- 14.12.2008 Рапид Вена 1:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 15.11.2008 Рапид Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 30.08.2008 ЛАСК 2:5 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile)
- 06.04.2008 ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile)
- 16.12.2007 Рапид Вена 2:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 26.10.2007 Рапид Вена 4:4 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|14
|10
|2
|2
|27 - 14
|32
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|14
|9
|4
|1
|29 - 11
|31
|3.
|Рапид Вена
|2:0
|15
|8
|5
|2
|25 - 16
|29
|4.
|ЛАСК
|0:2
|15
|5
|5
|5
|20 - 20
|20
|5.
|Аустрия Вена
|14
|5
|4
|5
|24 - 22
|19
|6.
|Адмира
|14
|5
|4
|5
|24 - 23
|19
|7.
|Альтах
|14
|4
|4
|6
|16 - 21
|16
|8.
|Вольфсбергер
|14
|3
|4
|7
|15 - 21
|13
|9.
|Маттерсбург
|14
|2
|5
|7
|17 - 26
|11
|10.
|Санкт-Пёльтен
|14
|0
|3
|11
|10 - 33
|3
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шваб Швефан.
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мург Томас.
19'
Квилитая Георгий получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TGW Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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