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Стадион:
Санкт-Пёльтен
0:0
Конец матча
Вольфсбергер
0'
27' Желтая карточка
Дрешер Даниэль
33' Желтая карточка
David Stec
33' Желтая карточка
Christoph Riegler
90' Желтая карточка
Думбуя Лонсана
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Думбуя Лонсана получает желтую карточку.
88'
Вольфсбергер производит замену. Bernd Gschweidl уходит, и Dominik Frieser заменяет его
87'
Ст.Пельтен производит замену. Байрами Элдис уходит, и Думбуя Лонсана заменяет его
82'
Вольфсбергер производит замену. Florian Flecker уходит, и Уэдраого Иссьяка заменяет его
75'
Вольфсбергер производит замену. Оргилль Девер уходит, и Топчагич Михрет заменяет его

69'
Ст.Пельтен производит замену. Риски Роопе уходит, и Пак Кван Рён заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Ст.Пельтен производит замену. Лукас Тюрауэр уходит, и Husein Balic заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
33'
Кристоф Риглер получает желтую карточку.
Желтая карточка
33'
David Stec получает желтую карточку.
Желтая карточка
27'
Дрешер Даниэль получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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