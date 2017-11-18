- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: НВ Арена
0:0
Конец матча
27' Желтая карточкаДрешер Даниэль
33' Желтая карточкаDavid Stec
33' Желтая карточкаChristoph Riegler
90' Желтая карточкаДумбуя Лонсана
|
27'
33'
90'
Состав команд
29
David
Stec
11
Риски
Роопе
15
Рнич
Неманья
Санкт-Пёльтен 4-5-1
- Основной состав
- 1 Christoph Riegler Вратарь
- 29 David Stec Защитник
- 3 Michael Huber Защитник
- 5 Ahmet Muhamedbegovic Защитник
- 22 Инголич Сандро Защитник
- 27 Байрами Элдис Полузащитник
- 8 Michael Ambichl Полузащитник
- 13 Lukas Thuerauer Полузащитник
- 39 Хофбауэр Доминик Полузащитник
- 20 Daniel Schuetz Полузащитник
- 11 Риски Роопе Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Babacar Diallo Защитник
- 17 Manuel Martic Полузащитник
- 14 Husein Balic Полузащитник
- 18 George Davies Полузащитник
- 89 Пак Кван Рён Нападающий
- 26 Думбуя Лонсана Нападающий
- 32 Thomas Vollnhofer
- Главный тренер: Oliver Lederer
Вольфсбергер 3-4-3
- Основной состав
- 31 Кофлер Александр Вратарь
- 26 Золльбауэр Михаэль Защитник
- 15 Рнич Неманья Защитник
- 27 Дрешер Даниэль Защитник
- 28 Цюндель Томас Полузащитник
- 18 Марио Лейтгеб Полузащитник
- 10 Оффенбахер Даниэль Полузащитник
- 24 Верницниг Кристофер Полузащитник
- 14 Florian Flecker Нападающий
- 12 Оргилль Девер Нападающий
- 9 Bernd Gschweidl Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Raphael Sallinger Вратарь
- 22 Dominik Frieser Защитник
- 33 Уэдраого Иссьяка Полузащитник
- 20 Рабич Кристоф Полузащитник
- 8 Топчагич Михрет Нападающий
- 23 Lukas Schoefl
- Marcel Monsberger
- Главный тренер: Heimo Pfeifenberger
Предыдущие игры
Санкт-Пёльтен (последние 20 матчей: +3 =4 -13)
- 05.11.2017 Санкт-Пёльтен 1:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 28.10.2017 Маттерсбург 1:1 Санкт-Пёльтен Б
- 21.10.2017 Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Б
- 14.10.2017 Рапид Вена 1:0 Санкт-Пёльтен Б
- 30.09.2017 Санкт-Пёльтен 0:3 Штурм Б
- 23.09.2017 Санкт-Пёльтен 1:1 Адмира Б
- 17.09.2017 Аустрия Вена 5:1 Санкт-Пёльтен Б
- 09.09.2017 Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Б
- 26.08.2017 Вольфсбергер 2:1 Санкт-Пёльтен Б
- 20.08.2017 Ред Булл Зальцбург 5:1 Санкт-Пёльтен Б
- 12.08.2017 Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург Б
- 05.08.2017 ЛАСК 2:0 Санкт-Пёльтен Б
- 29.07.2017 Санкт-Пёльтен 1:4 Рапид Вена Б
- 23.07.2017 Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Б
- 18.07.2017 Аустрия Клагенфурт 2:1 Санкт-Пёльтен К
- 07.07.2017 Санкт-Пёльтен 0:3 Монако ТМК
- 02.07.2017 Санкт-Пёльтен 2:1 Виенер Спортклуб ТМК
- 28.06.2017 Санкт-Пёльтен 1:0 Сепси Оск ТМК
- 23.06.2017 Санкт-Пёльтен 1:1 БВ Линц ТМК
- 17.06.2017 Санкт-Пёльтен 1:0 Нойштадт ТМК
Вольфсбергер (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 04.11.2017 Адмира 0:0 Вольфсбергер Б
- 29.10.2017 Вольфсбергер 0:2 Штурм Б
- 25.10.2017 Вимпассинг 1:0 Вольфсбергер К
- 21.10.2017 Альтах 3:2 Вольфсбергер Б
- 14.10.2017 Вольфсбергер 2:2 Маттерсбург Б
- 01.10.2017 Ред Булл Зальцбург 2:1 Вольфсбергер Б
- 23.09.2017 Рапид Вена 4:2 Вольфсбергер Б
- 19.09.2017 Глайсдорф 1:2 Вольфсбергер К
- 16.09.2017 Вольфсбергер 0:0 ЛАСК Б
- 09.09.2017 Аустрия Вена 2:2 Вольфсбергер Б
- 26.08.2017 Вольфсбергер 2:1 Санкт-Пёльтен Б
- 19.08.2017 Вольфсбергер 2:0 Адмира Б
- 12.08.2017 Штурм 2:1 Вольфсбергер Б
- 06.08.2017 Вольфсбергер 1:0 Альтах Б
- 29.07.2017 Маттерсбург 1:0 Вольфсбергер Б
- 25.07.2017 Вольфсбергер 0:0 Ганновер 96 ТМК
- 22.07.2017 Вольфсбергер 0:2 Ред Булл Зальцбург Б
- 15.07.2017 Маннсдорф 1:2 Вольфсбергер К
- 07.07.2017 Вольфсбергер 2:4 Унион Берлин ТМК
- 04.07.2017 Вольфсбергер 0:1 Ботошани ТМК
Последние игры между собой
Санкт-Пёльтен: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Вольфсбергер: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|14
|10
|2
|2
|27 - 14
|32
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|14
|9
|4
|1
|29 - 11
|31
|3.
|Рапид Вена
|15
|8
|5
|2
|25 - 17
|29
|4.
|Адмира
|15
|6
|4
|5
|27 - 25
|22
|5.
|ЛАСК
|15
|5
|5
|5
|21 - 20
|20
|6.
|Аустрия Вена
|15
|5
|4
|6
|26 - 25
|19
|7.
|Альтах
|15
|4
|4
|7
|16 - 22
|16
|8.
|Вольфсбергер
|15
|3
|5
|7
|15 - 21
|14
|9.
|Маттерсбург
|15
|3
|5
|7
|18 - 26
|14
|10.
|Санкт-Пёльтен
|15
|0
|4
|11
|10 - 33
|4
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Думбуя Лонсана получает желтую карточку.
88'
Вольфсбергер производит замену. Bernd Gschweidl уходит, и Dominik Frieser заменяет его
87'
Ст.Пельтен производит замену. Байрами Элдис уходит, и Думбуя Лонсана заменяет его
82'
Вольфсбергер производит замену. Florian Flecker уходит, и Уэдраого Иссьяка заменяет его
75'
Вольфсбергер производит замену. Оргилль Девер уходит, и Топчагич Михрет заменяет его
69'
Ст.Пельтен производит замену. Риски Роопе уходит, и Пак Кван Рён заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Ст.Пельтен производит замену. Лукас Тюрауэр уходит, и Husein Balic заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
33'
Кристоф Риглер получает желтую карточку.
33'
David Stec получает желтую карточку.
27'
Дрешер Даниэль получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
- Венесуэла
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Крым
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Межконтинентальные стыковые матчи
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Товарищеские матчи (до 19 лет)
- Товарищеские матчи (до 21 года)
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация