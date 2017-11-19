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Стадион: Конкордия
1:2
Конец матча
7' Желтая карточкаNicusor Fota
11' Желтая карточкаСэто Такаюки
1:0
15' ПенальтиБатин Паул
18' Желтая карточкаПольчак Пётр
31' Желтая карточкаИоницэ Александру II
40' Желтая карточкаСтан Александру
1:1
43' ГолНюядзи Серж
1:2
54' ПенальтиИоницэ Александру II
58' Вторая желтая карточкаNicusor Fota
71' Желтая карточкаЛе Таллек Энтони
83' Желтая карточкаГеорге Валентин
85' Желтая карточкаStjepan Babic
|
7'
11'
15'
1:0
18'
40'
43'
1:1
54'
1:2
58'
71'
83'
85'
Состав команд
Конкордия Кьяжна
- Основной состав
- 34 Бэлгрэдян Кристиан Вратарь
- 19 Патаке Андрей Защитник
- 73 Andrei Marc Защитник
- 8 Razvan Gradinaru Полузащитник
- 7 Бумба Клаудиу Полузащитник
- 18 Кристеску Мариан Полузащитник
- 29 Батин Паул Нападающий
- 15 Dan Bucsa
- 3 Cristian Albu
- 13 Stjepan Babic
- 14 Nicusor Fota
- Запасные игроки
- 16 Капарко Алессандро Вратарь
- 28 Энза-Ямисси Манассе Защитник
- 23 Bogdan Nicolae Bucurica Защитник
- 26 Буд Кристиан Нападающий
- 30 Пена Мариус Нападающий
- 97 Ronaldo Deaconu
- 11 Thaer Fayed Bawab
- Главный тренер: Ion Moldovan
Астра
- Основной состав
- 1 Лазар Давид Вратарь
- 77 Стан Александру Защитник
- 25 Польчак Пётр Защитник
- 7 Белу Клаудиу Защитник
- 6 Бейян Флориан Защитник
- 8 Сэто Такаюки Полузащитник
- 24 Мрзляк Филип Полузащитник
- 34 Нюядзи Серж Нападающий
- 9 Ле Таллек Энтони Нападающий
- 11 Георге Валентин Нападающий
- 10 Ионицэ Александру II Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Бошняг Ионуц Вратарь
- 21 Эрико Да Силва Защитник
- 18 Радунович Ристо Защитник
- 30 Дандя Александру Защитник
- 96 Балауре Сильвиу Полузащитник
- 95 Мойсе Ромарио Полузащитник
- 99 Абанг Анатоле Нападающий
- Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
Предыдущие игры
Конкордия Кьяжна (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 05.11.2017 Стяуа 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 27.10.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 20.10.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Университатя Крайова ПЛ
- 16.10.2017 Поли Тимишоара 0:3 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 02.10.2017 Волунтари 0:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 27.09.2017 Динамо Бухарест 2:3 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 23.09.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Сепси Оск ПЛ
- 17.09.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 11.09.2017 Газ Метан M 1:2 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 27.08.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Вииторул Констанца ПЛ
- 21.08.2017 Ботошани 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 12.08.2017 Конкордия Кьяжна 1:1 Ювентус Бухарест ПЛ
- 09.08.2017 Астра 1:0 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 06.08.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Стяуа ПЛ
- 28.07.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 КСМ Студенцеск ПЛ
- 22.07.2017 Университатя Крайова 1:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 15.07.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 Поли Тимишоара ПЛ
- 04.06.2017 Волунтари 0:1 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 29.05.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Ботошани Л1ГБ
- 23.05.2017 Газ Метан M 3:0 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
Астра (последние 20 матчей: +5 =10 -5)
- 11.11.2017 Бешикташ 1:1 Астра ТМК
- 03.11.2017 Астра 2:2 Университатя Крайова ПЛ
- 28.10.2017 Поли Тимишоара 2:1 Астра ПЛ
- 22.10.2017 Астра 2:3 Волунтари ПЛ
- 15.10.2017 Сепси Оск 0:0 Астра ПЛ
- 30.09.2017 Динамо Бухарест 1:1 Астра ПЛ
- 25.09.2017 Астра 2:3 ЧФР Клуж ПЛ
- 21.09.2017 Газ Метан M 0:0 Астра ПЛ
- 18.09.2017 Астра 3:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 08.09.2017 Ботошани 1:3 Астра ПЛ
- 25.08.2017 Астра 2:0 Ювентус Бухарест ПЛ
- 18.08.2017 Астра 0:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 12.08.2017 Стяуа 1:1 Астра ПЛ
- 09.08.2017 Астра 1:0 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 06.08.2017 Университатя Крайова 1:1 Астра ПЛ
- 03.08.2017 Александрия 1:0 Астра ЛЕ
- 31.07.2017 Астра 3:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 27.07.2017 Астра 0:0 Александрия ЛЕ
- 24.07.2017 Волунтари 3:1 Астра ПЛ
- 20.07.2017 Зира 0:0 Астра ЛЕ
Последние игры между собой
Конкордия Кьяжна: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
Астра: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
- 09.08.2017 Астра 1:0 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 27.02.2017 Конкордия Кьяжна 1:3 Астра Первая лига
- 15.10.2016 Астра 1:1 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 18.10.2015 Конкордия Кьяжна 0:2 Астра Первая лига
- 10.07.2015 Астра 2:2 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 22.02.2015 Астра 2:2 Конкордия Кьяжна Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|18
|11
|5
|2
|36 - 12
|38
|2.
|ЧФР Клуж
|17
|11
|4
|2
|26 - 10
|37
|3.
|Университатя Крайова
|18
|10
|6
|2
|31 - 20
|36
|4.
|Ботошани
|18
|9
|5
|4
|24 - 15
|32
|5.
|Вииторул Констанца
|17
|9
|2
|6
|24 - 13
|29
|6.
|Астра
|18
|7
|7
|4
|26 - 19
|28
|7.
|Динамо Бухарест
|17
|7
|3
|7
|24 - 19
|24
|8.
|КСМ Студенцеск
|18
|6
|6
|6
|21 - 24
|24
|9.
|Поли Тимишоара
|18
|6
|5
|7
|16 - 27
|23
|10.
|Волунтари
|17
|5
|5
|7
|17 - 19
|20
|11.
|Конкордия Кьяжна
|18
|5
|2
|11
|20 - 25
|17
|12.
|Сепси Оск
|18
|3
|3
|12
|11 - 31
|12
|13.
|Газ Метан M
|18
|2
|5
|11
|7 - 29
|11
|14.
|Ювентус Бухарест
|18
|1
|6
|11
|11 - 31
|9
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Степан Бабич получает желтую карточку.
83'
Георге Валентин получает желтую карточку.
76'
Конкордия Кьяжна производит замену. Кристеску Мариан уходит, и Пена Мариус заменяет его
71'
Ле Таллек Энтони получает желтую карточку.
70'
Астра Плоешти производит замену. Ле Таллек Энтони уходит, и Абанг Анатоле заменяет его
69'
Конкордия Кьяжна производит замену. Бумба Клаудиу уходит, и Богдан Николае Букурика заменяет его
58'
Nicusor Fota получает вторую желтую карточку. Удаление.
56'
Астра Плоешти производит замену. Нюядзи Серж уходит, и Мойсе Ромарио заменяет его
54'
Г О О О О О Л - Ионицэ Александру II из команды Астра Плоешти забивает пенальти
46'
Астра Плоешти производит замену. Польчак Пётр уходит, и Дандя Александру заменяет его
46'
Конкордия Кьяжна производит замену. Патаке Андрей уходит, и Энза-Ямисси Манассе заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Нюядзи Серж.
40'
Стан Александру получает желтую карточку.
31'
Ионицэ Александру II получает желтую карточку.
18'
Польчак Пётр получает желтую карточку.
15'
Г О О О О О Л - Батин Паул из команды Конкордия Кьяжна забивает пенальти
11'
Сэто Такаюки получает желтую карточку.
7'
Nicusor Fota получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Concordia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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