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Стадион:
Конкордия Кьяжна
1:2
Конец матча
Астра
0'
7' Желтая карточка
Nicusor Fota
11' Желтая карточка
Сэто Такаюки
1:0
15' Пенальти
Батин Паул
18' Желтая карточка
Польчак Пётр
31' Желтая карточка
Ионицэ Александру II
40' Желтая карточка
Стан Александру
1:1
43' Гол
Нюядзи Серж
1:2
54' Пенальти
Ионицэ Александру II
58' Вторая желтая карточка
Nicusor Fota
71' Желтая карточка
Ле Таллек Энтони
83' Желтая карточка
Георге Валентин
85' Желтая карточка
Stjepan Babic
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
85'
Степан Бабич получает желтую карточку.
Желтая карточка
83'
Георге Валентин получает желтую карточку.
76'
Конкордия Кьяжна производит замену. Кристеску Мариан уходит, и Пена Мариус заменяет его
Желтая карточка
71'
Ле Таллек Энтони получает желтую карточку.
70'
Астра Плоешти производит замену. Ле Таллек Энтони уходит, и Абанг Анатоле заменяет его

69'
Конкордия Кьяжна производит замену. Бумба Клаудиу уходит, и Богдан Николае Букурика заменяет его
58'
Nicusor Fota получает вторую желтую карточку. Удаление.
56'
Астра Плоешти производит замену. Нюядзи Серж уходит, и Мойсе Ромарио заменяет его
Описание гола
54'
Г О О О О О Л - Ионицэ Александру II из команды Астра Плоешти забивает пенальти
46'
Астра Плоешти производит замену. Польчак Пётр уходит, и Дандя Александру заменяет его
46'
Конкордия Кьяжна производит замену. Патаке Андрей уходит, и Энза-Ямисси Манассе заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Нюядзи Серж.
Желтая карточка
40'
Стан Александру получает желтую карточку.
Желтая карточка
31'
Ионицэ Александру II получает желтую карточку.
Желтая карточка
18'
Польчак Пётр получает желтую карточку.
Описание гола
15'
Г О О О О О Л - Батин Паул из команды Конкордия Кьяжна забивает пенальти
Желтая карточка
11'
Сэто Такаюки получает желтую карточку.
Желтая карточка
7'
Nicusor Fota получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Concordia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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