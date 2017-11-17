  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Румыния
  5. Первая лига
Стадион:
КСМ Студенцеск
1:0
Конец матча
Стяуа
0'
25' Желтая карточка
Фрасинеску Козмин
45' Желтая карточка
Бэдик Нарчис
1:0
47' Гол
Ionut Pantiru
52' Желтая карточка
Бэлаша Михай
52' Желтая карточка
Ionut Adrian Cioinac
79' Желтая карточка
Ман Деннис
80' Желтая карточка
Andrei Sin
85' Желтая карточка
Кака Камер
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
КСМ Студенцеск производит замену. Жоалиссон Сантос уходит, и Marius Chelaru заменяет его
85'
Стяуа производит замену. Тэнасе Флорин уходит, и Daniel Benzar заменяет его
Желтая карточка
85'
Кака Камер получает желтую карточку.
Желтая карточка
80'
Andrei Sin получает желтую карточку.
Желтая карточка
79'
Dennis Man получает желтую карточку.

75'
Стяуа производит замену. Тейшейра Андраде уходит, и Коман Флоринел заменяет его
69'
КСМ Студенцеск производит замену. Кристя Андрей уходит, и Catalin Stefanescu заменяет его
Желтая карточка
52'
Ionut Adrian Cioinac получает желтую карточку.
Желтая карточка
52'
Бэлаша Михай получает желтую карточку.
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ionut Pantiru.
46'
Стяуа производит замену. Неделку Драгош уходит, и Dennis Man заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
КСМ Студенцеск производит замену. Pedro Mendes уходит, и Платини Суареш заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Бэдик Нарчис получает желтую карточку.
Желтая карточка
25'
Фрасинеску Козмин получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация