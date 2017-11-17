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Стадион: Stadionul E. Alexandrescu
1:0
Конец матча
25' Желтая карточкаФрасинеску Козмин
45' Желтая карточкаБэдик Нарчис
1:0
47' ГолIonut Pantiru
52' Желтая карточкаБэлаша Михай
52' Желтая карточкаIonut Adrian Cioinac
79' Желтая карточкаМан Деннис
80' Желтая карточкаAndrei Sin
85' Желтая карточкаКака Камер
|
45'
47'
1:0
52'
79'
80'
85'
Состав команд
КСМ Студенцеск
- Основной состав
- 28 Кошелев Алексей Вратарь
- 4 Михалаке Мариус Защитник
- 23 Фрасинеску Козмин Защитник
- 92 Кака Камер Полузащитник
- 5 Бэдик Нарчис Полузащитник
- 11 Жоалиссон Сантос Нападающий
- 10 Кристя Андрей Нападающий
- 77 Mendes Pedro III
- 19 Andrei Sin
- 3 Ionut Pantiru
- 14 Ionut Adrian Cioinac
- Запасные игроки
- 1 Келава Иван Вратарь
- 2 Ягодинский Виталий Защитник
- 97 Marius Chelaru Полузащитник
- 7 Платини Суареш Полузащитник
- 9 Сиссе Салим Нападающий
- 88 Catalin Stefanescu
- 18 Vlad Danale
- Главный тренер: Flavius Stoican
Стяуа
- Основной состав
- 1 Ница Флорин Вратарь
- 4 Бэлаша Михай Защитник
- 16 Планич Богдан Защитник
- 44 Эначе Габриэль Защитник
- 15 Момчилович Марко Защитник
- 11 Будеску Константин Полузащитник
- 80 Тейшейра Андраде Полузащитник
- 5 Пинтилий Михай Полузащитник
- 6 Неделку Драгош Полузащитник
- 9 Ньоэр Харлем-Эдди Нападающий
- 10 Тэнасе Флорин Нападающий
- Запасные игроки
- 99 Влад Даниэл Вратарь
- 3 Ларие Йонуц Защитник
- 12 Жуниор Мораис Защитник
- 98 Ман Деннис Полузащитник
- 23 Попеску Овидиу Полузащитник
- 17 Коман Флоринел Полузащитник
- 26 Daniel Benzar
- Главный тренер: Дикэ Николае
Предыдущие игры
КСМ Студенцеск (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 05.11.2017 ЧФР Клуж 1:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 27.10.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 20.10.2017 Газ Метан M 0:2 КСМ Студенцеск ПЛ
- 14.10.2017 КСМ Студенцеск 1:2 Университатя Крайова ПЛ
- 30.09.2017 Вииторул Констанца 5:2 КСМ Студенцеск ПЛ
- 24.09.2017 КСМ Студенцеск 1:1 Поли Тимишоара ПЛ
- 20.09.2017 Ботошани 3:3 КСМ Студенцеск ПЛ
- 15.09.2017 КСМ Студенцеск 2:1 Волунтари ПЛ
- 09.09.2017 Ювентус Бухарест 2:2 КСМ Студенцеск ПЛ
- 28.08.2017 КСМ Студенцеск 0:2 Сепси Оск ПЛ
- 18.08.2017 Астра 0:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 13.08.2017 КСМ Студенцеск 2:1 Динамо Бухарест ПЛ
- 09.08.2017 Стяуа 1:1 КСМ Студенцеск ПЛ
- 05.08.2017 КСМ Студенцеск 0:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 28.07.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 КСМ Студенцеск ПЛ
- 23.07.2017 КСМ Студенцеск 0:0 Газ Метан M ПЛ
- 14.07.2017 Университатя Крайова 2:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 05.06.2017 Тыргу-Муреш 1:1 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 31.05.2017 КСМ Студенцеск 1:1 Волунтари Л1ГБ
- 25.05.2017 Ботошани 0:1 КСМ Студенцеск Л1ГБ
Стяуа (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 05.11.2017 Стяуа 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 02.11.2017 Стяуа 1:1 Хапоэль Беэр-Шева ЛЕ
- 29.10.2017 Университатя Крайова 2:5 Стяуа ПЛ
- 22.10.2017 Стяуа 7:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 19.10.2017 Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Стяуа ЛЕ
- 13.10.2017 Волунтари 0:0 Стяуа ПЛ
- 01.10.2017 Сепси Оск 0:4 Стяуа ПЛ
- 28.09.2017 Лугано 1:2 Стяуа ЛЕ
- 24.09.2017 Стяуа 1:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 21.09.2017 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа ПЛ
- 17.09.2017 Стяуа 4:0 Газ Метан M ПЛ
- 14.09.2017 Стяуа 3:0 Виктория Пльзень ЛЕ
- 09.09.2017 Вииторул Констанца 1:0 Стяуа ПЛ
- 27.08.2017 Стяуа 2:0 Ботошани ПЛ
- 23.08.2017 Стяуа 1:5 Спортинг Л ЛЧ
- 19.08.2017 Ювентус Бухарест 1:2 Стяуа ПЛ
- 15.08.2017 Спортинг Л 0:0 Стяуа ЛЧ
- 12.08.2017 Стяуа 1:1 Астра ПЛ
- 09.08.2017 Стяуа 1:1 КСМ Студенцеск ПЛ
- 06.08.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Стяуа ПЛ
Последние игры между собой
КСМ Студенцеск: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 2
Стяуа: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 0
- 09.08.2017 Стяуа 1:1 КСМ Студенцеск Первая лига
- 30.10.2016 КСМ Студенцеск 0:2 Стяуа Первая лига
- 31.08.2016 Стяуа 1:1 КСМ Студенцеск Первая лига
- 27.02.2016 Стяуа 1:1 КСМ Студенцеск Первая лига
- 03.10.2015 КСМ Студенцеск 1:2 Стяуа Первая лига
- 28.05.2015 КСМ Студенцеск 0:0 Стяуа Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|0:1
|18
|11
|5
|2
|36 - 12
|38
|2.
|ЧФР Клуж
|17
|11
|4
|2
|26 - 10
|37
|3.
|Университатя Крайова
|17
|9
|6
|2
|28 - 19
|33
|4.
|Ботошани
|18
|9
|5
|4
|24 - 15
|32
|5.
|Вииторул Констанца
|17
|9
|2
|6
|24 - 13
|29
|6.
|Астра
|17
|6
|7
|4
|24 - 18
|25
|7.
|Динамо Бухарест
|17
|7
|3
|7
|24 - 19
|24
|8.
|КСМ Студенцеск
|1:0
|18
|6
|6
|6
|21 - 24
|24
|9.
|Поли Тимишоара
|18
|6
|5
|7
|16 - 27
|23
|10.
|Волунтари
|17
|5
|5
|7
|17 - 19
|20
|11.
|Конкордия Кьяжна
|17
|5
|2
|10
|19 - 23
|17
|12.
|Сепси Оск
|17
|3
|2
|12
|11 - 31
|11
|13.
|Газ Метан M
|17
|2
|4
|11
|7 - 29
|10
|14.
|Ювентус Бухарест
|17
|1
|6
|10
|10 - 28
|9
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
КСМ Студенцеск производит замену. Жоалиссон Сантос уходит, и Marius Chelaru заменяет его
85'
Стяуа производит замену. Тэнасе Флорин уходит, и Daniel Benzar заменяет его
85'
Кака Камер получает желтую карточку.
80'
Andrei Sin получает желтую карточку.
79'
Dennis Man получает желтую карточку.
75'
Стяуа производит замену. Тейшейра Андраде уходит, и Коман Флоринел заменяет его
69'
КСМ Студенцеск производит замену. Кристя Андрей уходит, и Catalin Stefanescu заменяет его
52'
Ionut Adrian Cioinac получает желтую карточку.
52'
Бэлаша Михай получает желтую карточку.
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ionut Pantiru.
46'
Стяуа производит замену. Неделку Драгош уходит, и Dennis Man заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
КСМ Студенцеск производит замену. Pedro Mendes уходит, и Платини Суареш заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Бэдик Нарчис получает желтую карточку.
25'
Фрасинеску Козмин получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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