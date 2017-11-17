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Стадион: Дан Палтинишану
0:0
Первый тайм: 5'
Состав команд
Поли Тимишоара
- Основной состав
- 33 Василе Мариус Курильяц Вратарь
- 17 Мелинте Кристиан Защитник
- 3 Крецу Валентин Защитник
- 7 Чюкур Алексанжру Полузащитник
- 22 Alexandru Muntean
- 18 Andrei Artean
- 15 Cristian Bocsan
- 5 Cosmin Birnoi
- 16 Josip Soljic
- 26 Camaldine Abraw
- 23 Габриель Кану
- Запасные игроки
- 25 Стратон Кэтэлин Вратарь
- 8 Кройтору Мариуc Полузащитник
- 85 Octavian Draghici
- 10 Catalin Petre Doman
- 46 Lucian Oprea
- 32 Bogdan Straut
- 94 Denis Harut
- Главный тренер: Ionut Popa
Ботошани
- Основной состав
- 1 Кобря Альберто Вратарь
- 18 Унгурушан Богдан Защитник
- 4 Мирон Джордже Защитник
- 7 Буш Лауренциу Полузащитник
- 28 Mihai Roman IV
- 37 Mihai Bordeianu
- 44 Daniel Popa III
- 3 Andrei Andonie Burca
- 30 Nicolae Musat
- 16 Тинчу Разван
- 10 Olimpiu Morutan
- Запасные игроки
- 12 Eduard Pap Вратарь
- 5 Пламада Флорин Защитник
- 23 Andrei Dumitras Полузащитник
- 24 Родригес Джонатан Нападающий
- 26 Razvan Oaida
- 15 Alexandru Tarnovan
- 25 Sebastian Chitosca
- Главный тренер: Constantin Enache
Предыдущие игры
Поли Тимишоара (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 06.11.2017 Ювентус Бухарест 1:1 Поли Тимишоара ПЛ
- 28.10.2017 Поли Тимишоара 2:1 Астра ПЛ
- 22.10.2017 Стяуа 7:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 16.10.2017 Поли Тимишоара 0:3 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 29.09.2017 Поли Тимишоара 0:2 Университатя Крайова ПЛ
- 24.09.2017 КСМ Студенцеск 1:1 Поли Тимишоара ПЛ
- 19.09.2017 Волунтари 1:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 16.09.2017 Поли Тимишоара 0:0 Сепси Оск ПЛ
- 11.09.2017 Динамо Бухарест 1:2 Поли Тимишоара ПЛ
- 26.08.2017 Поли Тимишоара 4:3 ЧФР Клуж ПЛ
- 19.08.2017 Газ Метан M 0:2 Поли Тимишоара ПЛ
- 11.08.2017 Поли Тимишоара 0:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 08.08.2017 Ботошани 1:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 04.08.2017 Поли Тимишоара 2:1 Ювентус Бухарест ПЛ
- 31.07.2017 Астра 3:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 21.07.2017 Поли Тимишоара 0:1 Стяуа ПЛ
- 15.07.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 Поли Тимишоара ПЛ
- 15.06.2017 Бэтрыня-Доамнэ 1:3 Поли Тимишоара LIQ
- 12.06.2017 Поли Тимишоара 2:1 Бэтрыня-Доамнэ LIQ
- 04.06.2017 Газ Метан M 2:2 Поли Тимишоара Л1ГБ
Ботошани (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 03.11.2017 Ботошани 1:0 Волунтари ПЛ
- 30.10.2017 Сепси Оск 0:2 Ботошани ПЛ
- 23.10.2017 Ботошани 0:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 15.10.2017 ЧФР Клуж 0:0 Ботошани ПЛ
- 29.09.2017 Газ Метан M 1:0 Ботошани ПЛ
- 25.09.2017 Ботошани 1:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 20.09.2017 Ботошани 3:3 КСМ Студенцеск ПЛ
- 15.09.2017 Ювентус Бухарест 0:2 Ботошани ПЛ
- 08.09.2017 Ботошани 1:3 Астра ПЛ
- 27.08.2017 Стяуа 2:0 Ботошани ПЛ
- 21.08.2017 Ботошани 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 13.08.2017 Университатя Крайова 1:0 Ботошани ПЛ
- 08.08.2017 Ботошани 1:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 04.08.2017 Волунтари 1:3 Ботошани ПЛ
- 28.07.2017 Ботошани 5:1 Сепси Оск ПЛ
- 23.07.2017 Динамо Бухарест 0:1 Ботошани ПЛ
- 17.07.2017 Ботошани 1:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 04.07.2017 Вольфсбергер 0:1 Ботошани ТМК
- 04.06.2017 Ботошани 2:1 Пандурий Л1ГБ
- 29.05.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Ботошани Л1ГБ
Последние игры между собой
Поли Тимишоара: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Ботошани: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
- 08.08.2017 Ботошани 1:0 Поли Тимишоара Первая лига
- 01.05.2017 Поли Тимишоара 1:1 Ботошани Лига 1. Группа Б
- 10.03.2017 Ботошани 1:2 Поли Тимишоара Лига 1. Группа Б
- 31.10.2016 Ботошани 2:0 Поли Тимишоара Первая лига
- 18.08.2016 Поли Тимишоара 0:5 Ботошани Первая лига
- 22.05.2016 Поли Тимишоара 1:4 Ботошани Лига 1. Группа Б
- 04.04.2016 Ботошани 6:1 Поли Тимишоара Лига 1. Группа Б
- 02.11.2015 Ботошани 1:1 Поли Тимишоара Первая лига
- 27.07.2015 Поли Тимишоара 1:0 Ботошани Первая лига
- 08.03.2014 Ботошани 1:0 Поли Тимишоара Первая лига
- 16.08.2013 Поли Тимишоара 0:1 Ботошани Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|17
|11
|5
|1
|36 - 11
|38
|2.
|ЧФР Клуж
|17
|11
|4
|2
|26 - 10
|37
|3.
|Университатя Крайова
|17
|9
|6
|2
|28 - 19
|33
|4.
|Ботошани
|0:0
|18
|9
|5
|4
|23 - 14
|32
|5.
|Вииторул Констанца
|17
|9
|2
|6
|24 - 13
|29
|6.
|Астра
|17
|6
|7
|4
|24 - 18
|25
|7.
|Динамо Бухарест
|17
|7
|3
|7
|24 - 19
|24
|8.
|Поли Тимишоара
|0:0
|18
|6
|5
|7
|15 - 26
|23
|9.
|КСМ Студенцеск
|17
|5
|6
|6
|20 - 24
|21
|10.
|Волунтари
|17
|5
|5
|7
|17 - 19
|20
|11.
|Конкордия Кьяжна
|17
|5
|2
|10
|19 - 23
|17
|12.
|Сепси Оск
|17
|3
|2
|12
|11 - 31
|11
|13.
|Газ Метан M
|17
|2
|4
|11
|7 - 29
|10
|14.
|Ювентус Бухарест
|17
|1
|6
|10
|10 - 28
|9
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dan Paltinisanu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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