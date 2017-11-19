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Стадион: Центральный стадион Динамо
0:2
Второй тайм: 69'
8' Желтая карточкаНеделчару Ионуц
31' Желтая карточкаНашименту Филипе
0:1
49' ГолОмрани Билель
0:2
55' ПенальтиКулио Хуан
|
31'
46'
49'
0:1
55'
0:2
Состав команд
Динамо Бухарест
- Основной состав
- 1 Пенедо Хайме Вратарь
- 3 Кацикас Георгиос Защитник
- 29 Ромера Хосе Защитник
- 5 Неделчару Ионуц Защитник
- 20 Саломау Диогу Полузащитник
- 15 Антон Пол Полузащитник
- 24 Нашименту Филипе Полузащитник
- 9 Ривалдиньо Нападающий
- 10 Бокила Лотетека Нападающий
- 33 Laurentiu Corbu
- 16 Maximiliano Oliva
- Запасные игроки
- 11 Бранеску Лорентиу Вратарь
- 28 Марич Лука Защитник
- 4 Ханка Серджу Защитник
- 17 Немец Адам Нападающий
- 32 Aleksandru Longher
- 22 Alin Dudea
- 23 Ionut Serban I
- Главный тренер: Vasile Miriuta
ЧФР Клуж
- Основной состав
- 87 Арлаускис Гедрюс Вратарь
- 21 Боли Кевин Защитник
- 55 Винисиус Пауло Защитник
- 45 Камора Мауру Защитник
- 28 Хобан Овидиу Полузащитник
- 19 Кулио Хуан Полузащитник
- 15 Нистор Дан Полузащитник
- 10 Дяк Чиприан Полузащитник
- 9 Омрани Билель Нападающий
- 8 Джокович Дамьян Нападающий
- 6 Cristian Manea II
- Запасные игроки
- 25 Tomislav Duka Вратарь
- 30 Мурешан Андрей Защитник
- 7 Alexandru Paun Полузащитник
- 57 Bryan Nouvier Полузащитник
- 34 Бальде Ибрагим Нападающий
- 27 Sebastian Mailat
- 77 Andrei Peteleu
- Главный тренер: Петреску Дан
Предыдущие игры
Динамо Бухарест (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 04.11.2017 Газ Метан M 0:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 30.10.2017 Динамо Бухарест 0:4 Вииторул Констанца ПЛ
- 23.10.2017 Ботошани 0:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 16.10.2017 Динамо Бухарест 3:0 Ювентус Бухарест ПЛ
- 30.09.2017 Динамо Бухарест 1:1 Астра ПЛ
- 27.09.2017 Динамо Бухарест 2:3 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 24.09.2017 Стяуа 1:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 16.09.2017 Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест ПЛ
- 11.09.2017 Динамо Бухарест 1:2 Поли Тимишоара ПЛ
- 26.08.2017 Волунтари 1:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 21.08.2017 Динамо Бухарест 1:0 Сепси Оск ПЛ
- 13.08.2017 КСМ Студенцеск 2:1 Динамо Бухарест ПЛ
- 10.08.2017 ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 07.08.2017 Динамо Бухарест 3:1 Газ Метан M ПЛ
- 03.08.2017 Атлетик Б 3:0 Динамо Бухарест ЛЕ
- 30.07.2017 Вииторул Констанца 0:1 Динамо Бухарест ПЛ
- 27.07.2017 Динамо Бухарест 1:1 Атлетик Б ЛЕ
- 23.07.2017 Динамо Бухарест 0:1 Ботошани ПЛ
- 15.07.2017 Ювентус Бухарест 0:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 05.07.2017 Динамо Бухарест 0:1 Анжи ТМК
ЧФР Клуж (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 05.11.2017 ЧФР Клуж 1:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 29.10.2017 ЧФР Клуж 0:0 Газ Метан M ПЛ
- 21.10.2017 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж ПЛ
- 15.10.2017 ЧФР Клуж 0:0 Ботошани ПЛ
- 01.10.2017 ЧФР Клуж 2:0 Ювентус Бухарест ПЛ
- 25.09.2017 Астра 2:3 ЧФР Клуж ПЛ
- 21.09.2017 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа ПЛ
- 17.09.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 10.09.2017 ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова ПЛ
- 26.08.2017 Поли Тимишоара 4:3 ЧФР Клуж ПЛ
- 20.08.2017 ЧФР Клуж 2:0 Волунтари ПЛ
- 14.08.2017 Сепси Оск 0:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 10.08.2017 ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 05.08.2017 КСМ Студенцеск 0:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 29.07.2017 Газ Метан M 0:3 ЧФР Клуж ПЛ
- 22.07.2017 ЧФР Клуж 2:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 17.07.2017 Ботошани 1:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 27.06.2017 ЧФР Клуж 1:1 Анжи ТМК
- 13.05.2017 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж Л1ГА
- 06.05.2017 ЧФР Клуж 0:3 Динамо Бухарест Л1ГА
Последние игры между собой
Динамо Бухарест: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
ЧФР Клуж: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
- 10.08.2017 ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест Первая лига
- 06.05.2017 ЧФР Клуж 0:3 Динамо Бухарест Лига 1. Группа А
- 05.04.2017 Динамо Бухарест 2:0 ЧФР Клуж Лига 1. Группа А
- 21.11.2016 Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж Первая лига
- 08.08.2016 ЧФР Клуж 0:0 Динамо Бухарест Первая лига
- 17.05.2016 Динамо Бухарест 2:2 ЧФР Клуж Кубок
- 20.12.2015 ЧФР Клуж 1:1 Динамо Бухарест Первая лига
- 14.10.2015 Динамо Бухарест 2:0 ЧФР Клуж Кубок лиги
- 14.09.2015 Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж Первая лига
- 24.04.2015 Динамо Бухарест 1:1 ЧФР Клуж Первая лига
- 18.10.2014 ЧФР Клуж 2:1 Динамо Бухарест Первая лига
- 06.05.2014 Динамо Бухарест 0:3 ЧФР Клуж Первая лига
- 08.11.2013 ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест Первая лига
- 06.04.2013 ЧФР Клуж 0:1 Динамо Бухарест Первая лига
- 28.11.2012 ЧФР Клуж 2:1 Динамо Бухарест Кубок Румынии
- 14.09.2012 Динамо Бухарест 0:1 ЧФР Клуж Первая лига
- 14.07.2012 ЧФР Клуж 2:2 Динамо Бухарест Суперкубок
- 05.05.2012 Динамо Бухарест 0:1 ЧФР Клуж Первая лига
- 05.11.2011 ЧФР Клуж 2:3 Динамо Бухарест Дивизион А
- 06.05.2011 Динамо Бухарест 1:2 ЧФР Клуж Дивизион А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|2:0
|18
|12
|4
|2
|28 - 10
|40
|2.
|Стяуа
|18
|11
|5
|2
|36 - 12
|38
|3.
|Университатя Крайова
|18
|10
|6
|2
|31 - 20
|36
|4.
|Ботошани
|18
|9
|5
|4
|24 - 15
|32
|5.
|Вииторул Констанца
|17
|9
|2
|6
|24 - 13
|29
|6.
|Астра
|18
|7
|7
|4
|26 - 19
|28
|7.
|Динамо Бухарест
|0:2
|18
|7
|3
|8
|24 - 21
|24
|8.
|КСМ Студенцеск
|18
|6
|6
|6
|21 - 24
|24
|9.
|Поли Тимишоара
|18
|6
|5
|7
|16 - 27
|23
|10.
|Волунтари
|17
|5
|5
|7
|17 - 19
|20
|11.
|Конкордия Кьяжна
|18
|5
|2
|11
|20 - 25
|17
|12.
|Сепси Оск
|18
|3
|3
|12
|11 - 31
|12
|13.
|Газ Метан M
|18
|2
|5
|11
|7 - 29
|11
|14.
|Ювентус Бухарест
|18
|1
|6
|11
|11 - 31
|9
Второй тайм
55'
Г О О О О О Л - Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж забивает пенальти
53'
Динамо Бухарест производит замену. Laurentiu Corbu уходит, и Ханка Серджу заменяет его
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Омрани Билель.
46'
ЧФР Клуж производит замену. Нистор Дан уходит, и Alexandru Paun заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Динамо Бухарест производит замену. Ривалдиньо уходит, и Немец Адам заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
31'
Нашименту Филипе получает желтую карточку.
8'
Неделчару Ионуц получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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