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Стадион:
Динамо Бухарест
0:2
Второй тайм: 69'
ЧФР Клуж
0'
8' Желтая карточка
Неделчару Ионуц
31' Желтая карточка
Нашименту Филипе
0:1
49' Гол
Омрани Билель
0:2
55' Пенальти
Кулио Хуан
69'
Второй тайм
Описание гола
55'
Г О О О О О Л - Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж забивает пенальти
53'
Динамо Бухарест производит замену. Laurentiu Corbu уходит, и Ханка Серджу заменяет его
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Омрани Билель.
46'
ЧФР Клуж производит замену. Нистор Дан уходит, и Alexandru Paun заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Динамо Бухарест производит замену. Ривалдиньо уходит, и Немец Адам заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
31'
Нашименту Филипе получает желтую карточку.
Желтая карточка
8'
Неделчару Ионуц получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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