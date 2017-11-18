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Стадион: Мунисипаль Дробета-Турну Северин
3:1
Конец матча
1:0
39' ГолМитрицэ Александру
2:0
45' ГолМитрицэ Александру
50' Желтая карточкаМартич Иван
3:0
63' ГолГуставо Важенин
3:1
80' ГолStefan Catalin Tira
82' Желтая карточкаIlie Morariu
86' Желтая карточкаValentin Barbulescu
89' Желтая карточкаБанку Никусор
|
39'
1:0
45'
2:0
50'
63'
3:0
80'
3:1
82'
89'
Состав команд
Университатя Крайова
- Основной состав
- 1 Каланча Николай Вратарь
- 2 Феррейра Тьягу Защитник
- 3 Бричаг Марьюс Защитник
- 27 Мартич Иван Защитник
- 20 Даткович Нико Защитник
- 5 Скречу Владимир Полузащитник
- 10 Балута Александр Полузащитник
- 11 Банку Никусор Полузащитник
- 8 Матею Александру Полузащитник
- 70 Роман Михай V Нападающий
- 28 Митрицэ Александру Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Димитров Радослав Защитник
- 44 Спахия Хрвое Защитник
- 77 Бэрбуц Кристиан Полузащитник
- 7 Густаво Важенин Нападающий
- 50 Cristian Dica
- 43 Lucian Buzan
- 4 Попа Рэзван
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Ювентус Бухарест
- Основной состав
- 33 Virgil Andrei Draghia Вратарь
- 20 Сесар Иван Полузащитник
- 26 Дзаламидзе Ника Полузащитник
- 9 Simon Mazarache
- 89 George Calintaru
- 6 Madalin Mihaescu
- 10 Liviu Dorin Bajenaru
- 15 Valentin Costin Dima
- 7 Ilie Morariu
- 22 Iulian Carabela
- 8 Valentin Barbulescu
- Запасные игроки
- 70 Stefan Catalin Tira
- 80 Чиприан Каталин Петре
- 19 Marian Stoenac
- 11 Madalin Cazan
- 2 Alexandru Zaharia
- 5 Wallace VIII
- 1 Relu Stoian
- Главный тренер: Marin Barbu
Предыдущие игры
Университатя Крайова (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 03.11.2017 Астра 2:2 Университатя Крайова ПЛ
- 29.10.2017 Университатя Крайова 2:5 Стяуа ПЛ
- 20.10.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Университатя Крайова ПЛ
- 14.10.2017 КСМ Студенцеск 1:2 Университатя Крайова ПЛ
- 29.09.2017 Поли Тимишоара 0:2 Университатя Крайова ПЛ
- 22.09.2017 Университатя Крайова 1:1 Волунтари ПЛ
- 19.09.2017 Сепси Оск 2:3 Университатя Крайова ПЛ
- 16.09.2017 Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест ПЛ
- 10.09.2017 ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова ПЛ
- 25.08.2017 Университатя Крайова 2:0 Газ Метан M ПЛ
- 20.08.2017 Вииторул Констанца 0:2 Университатя Крайова ПЛ
- 13.08.2017 Университатя Крайова 1:0 Ботошани ПЛ
- 09.08.2017 Ювентус Бухарест 0:1 Университатя Крайова ПЛ
- 06.08.2017 Университатя Крайова 1:1 Астра ПЛ
- 03.08.2017 Милан 2:0 Университатя Крайова ЛЕ
- 30.07.2017 Стяуа 1:1 Университатя Крайова ПЛ
- 27.07.2017 Университатя Крайова 0:1 Милан ЛЕ
- 22.07.2017 Университатя Крайова 1:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 14.07.2017 Университатя Крайова 2:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 01.07.2017 Университатя Крайова 1:2 Уфа ТМК
Ювентус Бухарест (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 06.11.2017 Ювентус Бухарест 1:1 Поли Тимишоара ПЛ
- 28.10.2017 Волунтари 0:0 Ювентус Бухарест ПЛ
- 21.10.2017 Ювентус Бухарест 2:1 Сепси Оск ПЛ
- 16.10.2017 Динамо Бухарест 3:0 Ювентус Бухарест ПЛ
- 01.10.2017 ЧФР Клуж 2:0 Ювентус Бухарест ПЛ
- 24.09.2017 Ювентус Бухарест 1:1 Газ Метан M ПЛ
- 21.09.2017 Вииторул Констанца 3:0 Ювентус Бухарест ПЛ
- 15.09.2017 Ювентус Бухарест 0:2 Ботошани ПЛ
- 09.09.2017 Ювентус Бухарест 2:2 КСМ Студенцеск ПЛ
- 25.08.2017 Астра 2:0 Ювентус Бухарест ПЛ
- 19.08.2017 Ювентус Бухарест 1:2 Стяуа ПЛ
- 12.08.2017 Конкордия Кьяжна 1:1 Ювентус Бухарест ПЛ
- 09.08.2017 Ювентус Бухарест 0:1 Университатя Крайова ПЛ
- 04.08.2017 Поли Тимишоара 2:1 Ювентус Бухарест ПЛ
- 29.07.2017 Ювентус Бухарест 0:0 Волунтари ПЛ
- 21.07.2017 Сепси Оск 2:1 Ювентус Бухарест ПЛ
- 15.07.2017 Ювентус Бухарест 0:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 08.07.2017 Фенербахче 2:3 Ювентус Бухарест ТМК
- 31.05.2017 Ювентус Бухарест 3:0 Металул Решица ЛI
- 28.05.2017 Брэила 0:3 Ювентус Бухарест ЛI
Последние игры между собой
Университатя Крайова: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ювентус Бухарест: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 09.08.2017 Ювентус Бухарест 0:1 Университатя Крайова Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|18
|11
|5
|2
|36 - 12
|38
|2.
|ЧФР Клуж
|17
|11
|4
|2
|26 - 10
|37
|3.
|Университатя Крайова
|18
|10
|6
|2
|31 - 20
|36
|4.
|Ботошани
|18
|9
|5
|4
|24 - 15
|32
|5.
|Вииторул Констанца
|17
|9
|2
|6
|24 - 13
|29
|6.
|Астра
|17
|6
|7
|4
|24 - 18
|25
|7.
|Динамо Бухарест
|17
|7
|3
|7
|24 - 19
|24
|8.
|КСМ Студенцеск
|18
|6
|6
|6
|21 - 24
|24
|9.
|Поли Тимишоара
|18
|6
|5
|7
|16 - 27
|23
|10.
|Волунтари
|17
|5
|5
|7
|17 - 19
|20
|11.
|Конкордия Кьяжна
|17
|5
|2
|10
|19 - 23
|17
|12.
|Сепси Оск
|18
|3
|3
|12
|11 - 31
|12
|13.
|Газ Метан M
|18
|2
|5
|11
|7 - 29
|11
|14.
|Ювентус Бухарест
|18
|1
|6
|11
|11 - 31
|9
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Банку Никусор получает желтую карточку.
86'
Valentin Barbulescu получает желтую карточку.
82'
Ilie Morariu получает желтую карточку.
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Stefan Catalin Tira.
78'
Университатя Крайова производит замену. Балута Александр уходит, и Димитров Радослав заменяет его
74'
Университатя Крайова производит замену. Матею Александру уходит, и Попа Рэзван заменяет его
67'
Ювентус Бухарести производит замену. Дзаламидзе Ника уходит, и Чиприан Каталин Петре заменяет его
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Густаво Важенин.
62'
Университатя Крайова производит замену. Митрицэ Александру уходит, и Густаво Важенин заменяет его
56'
Ювентус Бухарести производит замену. Liviu Dorin Bajenaru уходит, и Stefan Catalin Tira заменяет его
50'
Мартич Иван получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Ювентус Бухарести производит замену. George Calintaru уходит, и Alexandru Zaharia заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Митрицэ Александру.
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Митрицэ Александру.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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