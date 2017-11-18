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Стадион:
Университатя Крайова
3:1
Конец матча
Ювентус Бухарест
0'
1:0
39' Гол
Митрицэ Александру
2:0
45' Гол
Митрицэ Александру
50' Желтая карточка
Мартич Иван
3:0
63' Гол
Густаво Важенин
3:1
80' Гол
Stefan Catalin Tira
82' Желтая карточка
Ilie Morariu
86' Желтая карточка
Valentin Barbulescu
89' Желтая карточка
Банку Никусор
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
89'
Банку Никусор получает желтую карточку.
Желтая карточка
86'
Valentin Barbulescu получает желтую карточку.
Желтая карточка
82'
Ilie Morariu получает желтую карточку.
Описание гола
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Stefan Catalin Tira.
78'
Университатя Крайова производит замену. Балута Александр уходит, и Димитров Радослав заменяет его

74'
Университатя Крайова производит замену. Матею Александру уходит, и Попа Рэзван заменяет его
67'
Ювентус Бухарести производит замену. Дзаламидзе Ника уходит, и Чиприан Каталин Петре заменяет его
Описание гола
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Густаво Важенин.
62'
Университатя Крайова производит замену. Митрицэ Александру уходит, и Густаво Важенин заменяет его
56'
Ювентус Бухарести производит замену. Liviu Dorin Bajenaru уходит, и Stefan Catalin Tira заменяет его
Желтая карточка
50'
Мартич Иван получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Ювентус Бухарести производит замену. George Calintaru уходит, и Alexandru Zaharia заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Митрицэ Александру.
Описание гола
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Митрицэ Александру.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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