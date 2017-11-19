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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Матмю Атлантик
1:0
3' ГолДе Превиль Николя
|
3'
1:0
Состав команд
20
Сабали
Юссуф
21
Пелленар
Тео
23
Рами
Адиль
18
Амави
Жордан
10
Пайе
Димитри
Бордо 4-3-3
- Основной состав
- 1 Костил Бенуа Вратарь
- 20 Сабали Юссуф Защитник
- 6 Левчук Игор Защитник
- 14 Тулалан Жереми Защитник
- 21 Пелленар Тео Защитник
- 19 Лерагер Лукас Полузащитник
- 5 Отавио Пассос Полузащитник
- 13 Санхаре Юнусс Полузащитник
- 7 Малком Филипе Нападающий
- 12 Де Превиль Николя Нападающий
- 11 Камано Франсуа Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Приор Жером Вратарь
- 26 Вердон Оливье Защитник
- 2 Гаич Милан II Защитник
- 23 Вада Валентин Полузащитник
- 18 Плашил Ярослав Полузащитник
- 15 Менди Александр Нападающий
- 22 Кафу Жонатан Нападающий
- Главный тренер: Гурвенье Жоселен
- Травмы и дисквалификации
- Лаборд Гаэтан Травмирован
- Йованович Вукашин Дисквалифицирован
Марсель 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Манданда Стив Вратарь
- 2 Сакаи Хироки Защитник
- 23 Рами Адиль Защитник
- 6 Роланду Жорже Защитник
- 18 Амави Жордан Защитник
- 29 Замбо-Ангисса Андре Полузащитник
- 8 Сансон Морган Полузащитник
- 26 Товен Флорьян Полузащитник
- 10 Пайе Димитри Полузащитник
- 5 Окампос Лукас Полузащитник
- 11 Митроглу Константинос Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Пеле Йоанн Вратарь
- 13 Абденнур Аймен Защитник
- 17 Сарр Буна Защитник
- 3 Дория Матеус Защитник
- 27 Лопес Максим Полузащитник
- 28 Жермен Валер Нападающий
- 14 Н'Джие Клинтон Нападающий
- Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Густаво Луис Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Бордо (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 03.11.2017 Ренн 1:0 Бордо Л1
- 28.10.2017 Бордо 0:2 Монако Л1
- 21.10.2017 Амьен 1:0 Бордо Л1
- 15.10.2017 Бордо 1:1 Нант Л1
- 30.09.2017 ПСЖ 6:2 Бордо Л1
- 23.09.2017 Бордо 3:1 Генгам Л1
- 15.09.2017 Тулуза 0:1 Бордо Л1
- 08.09.2017 Лилль 0:0 Бордо Л1
- 01.09.2017 Бордо 0:0 Эйбар ТМК
- 26.08.2017 Бордо 2:1 Труа Л1
- 19.08.2017 Лион 3:3 Бордо Л1
- 12.08.2017 Бордо 2:0 Метц Л1
- 06.08.2017 Анже 2:2 Бордо Л1
- 03.08.2017 Видеотон 1:0 Бордо ЛЕ
- 27.07.2017 Бордо 2:1 Видеотон ЛЕ
- 21.07.2017 Бордо 1:0 Генгам ТМК
- 18.07.2017 Реал Сосьедад 0:1 Бордо ТМК
- 15.07.2017 Бордо 2:0 По ТМК
- 08.07.2017 Бордо 2:1 Ньор ТМК
- 20.05.2017 Лорьян 1:1 Бордо Л1
Марсель (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 05.11.2017 Марсель 5:0 Кан Л1
- 02.11.2017 Витория Гимарайнш 1:0 Марсель ЛЕ
- 29.10.2017 Лилль 0:1 Марсель Л1
- 22.10.2017 Марсель 2:2 ПСЖ Л1
- 19.10.2017 Марсель 2:1 Витория Гимарайнш ЛЕ
- 15.10.2017 Страсбург 3:3 Марсель Л1
- 01.10.2017 Ницца 2:4 Марсель Л1
- 28.09.2017 Ред Булл Зальцбург 1:0 Марсель ЛЕ
- 24.09.2017 Марсель 2:0 Тулуза Л1
- 17.09.2017 Амьен 0:2 Марсель Л1
- 14.09.2017 Марсель 1:0 Коньяспор ЛЕ
- 10.09.2017 Марсель 1:3 Ренн Л1
- 27.08.2017 Монако 6:1 Марсель Л1
- 24.08.2017 Марсель 3:0 Домжале ЛЕ
- 20.08.2017 Марсель 1:1 Анже Л1
- 17.08.2017 Домжале 1:1 Марсель ЛЕ
- 12.08.2017 Нант 0:1 Марсель Л1
- 06.08.2017 Марсель 3:0 Дижон Л1
- 03.08.2017 Остенде 0:0 Марсель ЛЕ
- 27.07.2017 Марсель 4:2 Остенде ЛЕ
Последние игры между собой
Бордо: победы: 4, ничьи: 11, поражения: 5
Марсель: победы: 5, ничьи: 11, поражения: 4
- 14.05.2017 Бордо 1:1 Марсель Лига 1
- 30.10.2016 Марсель 0:0 Бордо Лига 1
- 10.04.2016 Марсель 0:0 Бордо Лига 1
- 20.12.2015 Бордо 1:1 Марсель Лига 1
- 12.04.2015 Бордо 1:0 Марсель Лига 1
- 23.11.2014 Марсель 3:1 Бордо Лига 1
- 10.05.2014 Бордо 1:1 Марсель Лига 1
- 22.12.2013 Марсель 2:2 Бордо Лига 1
- 05.04.2013 Марсель 1:0 Бордо Лига 1
- 19.11.2012 Бордо 1:0 Марсель Лига 1
- 21.04.2012 Бордо 2:1 Марсель Лига 1
- 11.12.2011 Марсель 0:0 Бордо Лига 1
- 16.01.2011 Марсель 2:1 Бордо Лига 1
- 29.08.2010 Бордо 1:1 Марсель Лига 1
- 27.03.2010 Марсель 3:1 Бордо Кубок лиги
- 17.01.2010 Бордо 1:1 Марсель Лига 1
- 30.08.2009 Марсель 0:0 Бордо Лига 1
- 21.07.2009 Бордо 2:1 Марсель Товарищеские матчи. Сборные
- 08.02.2009 Марсель 1:0 Бордо Лига 1
- 13.09.2008 Бордо 1:1 Марсель Лига 1
Бордо
Марсель
-
1 Голы 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Дистанция, км 0
-
1 Количество передач 0
-
35 Владение мячом, % 65
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|43 - 9
|35
|2.
|Монако
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|35 - 13
|29
|3.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|32 - 15
|26
|4.
|Марсель
|0:1 Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 18
|24
|5.
|Нант
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|12 - 13
|23
|6.
|Кан
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|9 - 14
|19
|7.
|Бордо
|1:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 18
|19
|8.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 18
|18
|9.
|Монпелье
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|9 - 8
|17
|10.
|Тулуза
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 17
|16
|11.
|Ренн
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|12.
|Дижон
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 22
|15
|13.
|Труа
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 18
|15
|14.
|Генгам
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 22
|15
|15.
|Ницца
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 20
|14
|16.
|Анже
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|17 - 20
|14
|17.
|Страсбург
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 24
|13
|18.
|Лилль
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|19.
|Амьен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 15
|12
|20.
|Метц
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|5 - 24
|4
Первый тайм
13'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Амави Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Малком Филипе из команды Бордо устремляется вперед с мячом.
13'
Малком Филипе на финте ушёл от оппонента.
11'
Удар от ворот произведет Бордо
11'
Товен Флорьян бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
10'
Отавио Пассос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
10'
Пайе Димитри бьет и мяч от рикошета проходит мимо
9'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает подножку. Замбо-Ангисса Андре заработал фол.
8'
Отавио Пассос нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Митроглу Константинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой слева.
8'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает подножку. Камано Франсуа заработал фол.
7'
Удар от ворот произведет Марсель
7'
Отавио Пассос бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой слева.
6'
Рами Адиль выбил мяч на угловой.
5'
Пайе Димитри из команды Марсель делает подножку. Камано Франсуа заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
3'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Де Превиль Николя!
3'
Де Превиль Николя из команды Бордо устремляется вперед с мячом.
3'
Игроки ФК "Бордо" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
3'
Замбо-Ангисса Андре ошибается в защите.
2'
Камано Франсуа из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
2'
Камано Франсуа из команды Бордо устремляется вперед с мячом.
1'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает подножку. Митроглу Константинос заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бордо". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
-
"Марсель" избавился от Эвра — 20:32
Прогнозы на матч Бордо 1:0 Марсель
Бордо
20.6% (39)
Ничья:
45.5% (86)
Марсель
33.9% (64)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
38.6% (73)
1:2 Марсель:
19.6% (37)
2:1 Бордо:
10.6% (20)
1:0 Бордо:
7.4% (14)
0:1 Марсель:
7.4% (14)
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