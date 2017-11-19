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Стадион:
Бордо
1:0
Первый тайм: 14'
Марсель
0'
1:0
3' Гол
Де Превиль Николя
14'
Первый тайм
13'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Амави Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Малком Филипе из команды Бордо устремляется вперед с мячом.
13'
Малком Филипе на финте ушёл от оппонента.
11'
Удар от ворот произведет Бордо
11'
Товен Флорьян бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
10'
Отавио Пассос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
10'
Пайе Димитри бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
9'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает подножку. Замбо-Ангисса Андре заработал фол.
8'
Отавио Пассос нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Митроглу Константинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой слева.
Фол, нарушение
8'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает подножку. Камано Франсуа заработал фол.
7'
Удар от ворот произведет Марсель
7'
Отавио Пассос бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой слева.
6'
Рами Адиль выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
5'
Пайе Димитри из команды Марсель делает подножку. Камано Франсуа заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
Описание гола
3'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Де Превиль Николя!
3'
Де Превиль Николя из команды Бордо устремляется вперед с мячом.
3'
Игроки ФК "Бордо" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
3'
Замбо-Ангисса Андре ошибается в защите.
2'
Камано Франсуа из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
2'
Камано Франсуа из команды Бордо устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
1'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает подножку. Митроглу Константинос заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бордо". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Бордо 1:0 Марсель
Бордо
20.6% (39)
Ничья:
45.5% (86)
Марсель
33.9% (64)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
38.6% (73)
Марсель:
19.6% (37)
Бордо:
10.6% (20)
Бордо:
7.4% (14)
Марсель:
7.4% (14)
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