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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Стад дю Рудуру
11' Желтая карточкаДо Лука
1:0
14' ГолКамара Абдул
17' Желтая карточкаПавлович Матео
1:1
23' ГолАндро Йоанн
27' Желтая карточкаТюрам Маркус
|
11'
14'
1:0
17'
23'
1:1
27'
Состав команд
27
Табану
Франк
19
Салибур
Янис
8
До
Лука
17
Дидо
Этьен
23
Бриан
Джимми
21
Тюрам
Маркус
29
Манко
Венсан
24
Томас
Ромен
26
Жан
Мехди
20
Тэт
Флавьен
Генгам 4-4-2
- Основной состав
- 1 Юнссон Карл-Юхан Вратарь
- 22 Перейра Жонатан Защитник
- 29 Кербра Кристоф Защитник
- 15 Сорбон Жереми Защитник
- 27 Табану Франк Защитник
- 19 Салибур Янис Полузащитник
- 8 До Лука Полузащитник
- 17 Дидо Этьен Полузащитник
- 9 Камара Абдул Полузащитник
- 23 Бриан Джимми Нападающий
- 21 Тюрам Маркус Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Кайяр Марк-Орель Вратарь
- 20 Эбоа Феликс Защитник
- 3 Ребошу Педру Защитник
- 7 Блас Людовик Полузащитник
- 5 Диалло Мустафа Полузащитник
- 10 Бенезе Николя Нападающий
- 24 Коко Маркус Нападающий
- Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Икоко Джордан Травмирован
Анже 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Мишель Матьё Вратарь
- 29 Манко Венсан Защитник
- 4 Павлович Матео Защитник
- 24 Томас Ромен Защитник
- 3 Андро Йоанн Защитник
- 26 Жан Мехди Полузащитник
- 20 Тэт Флавьен Полузащитник
- 12 Кулибали Лассана Полузащитник
- 5 Мангани Томас Полузащитник
- 7 Экамби Карл Токо Полузащитник
- 9 Кривелли Энцо Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Летелье Александр Вратарь
- 8 Траоре Исмаэль Защитник
- 21 Пуйо Лоик Полузащитник
- 18 Сантамария Батист Полузащитник
- 19 Гийом Батист Нападающий
- 10 Суну Жиль Нападающий
- 14 Кеткеофомфон Билли Нападающий
- Главный тренер: Мулен Стефан
Предыдущие игры
Генгам (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 04.11.2017 Монако 6:0 Генгам Л1
- 28.10.2017 Генгам 1:1 Амьен Л1
- 24.10.2017 Генгам 0:2 Монпелье КЛ
- 21.10.2017 Нант 2:1 Генгам Л1
- 14.10.2017 Генгам 2:0 Ренн Л1
- 30.09.2017 Генгам 1:1 Тулуза Л1
- 23.09.2017 Бордо 3:1 Генгам Л1
- 16.09.2017 Генгам 1:0 Лилль Л1
- 10.09.2017 Лион 2:1 Генгам Л1
- 27.08.2017 Генгам 2:0 Страсбург Л1
- 19.08.2017 Ницца 2:0 Генгам Л1
- 13.08.2017 Генгам 0:3 ПСЖ Л1
- 05.08.2017 Метц 1:3 Генгам Л1
- 29.07.2017 Генгам 0:2 Торино ТМК
- 21.07.2017 Бордо 1:0 Генгам ТМК
- 18.07.2017 Генгам 1:0 Брест ТМК
- 15.07.2017 Лорьян 3:2 Генгам ТМК
- 07.07.2017 Генгам 2:1 Тур ТМК
- 20.05.2017 Генгам 1:0 Метц Л1
- 14.05.2017 Нант 4:1 Генгам Л1
Анже (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 04.11.2017 Анже 0:5 ПСЖ Л1
- 28.10.2017 Страсбург 2:2 Анже Л1
- 25.10.2017 Анже 3:2 Нанси КЛ
- 21.10.2017 Анже 0:1 Тулуза Л1
- 14.10.2017 Кан 0:2 Анже Л1
- 01.10.2017 Анже 3:3 Лион Л1
- 22.09.2017 Ницца 2:2 Анже Л1
- 17.09.2017 Анже 0:1 Метц Л1
- 10.09.2017 Сент-Этьен 1:1 Анже Л1
- 01.09.2017 Анже 2:1 Шатору ТМК
- 27.08.2017 Анже 1:1 Лилль Л1
- 20.08.2017 Марсель 1:1 Анже Л1
- 12.08.2017 Амьен 0:2 Анже Л1
- 06.08.2017 Анже 2:2 Бордо Л1
- 29.07.2017 Кан 0:1 Анже ТМК
- 22.07.2017 Риу Аве 0:1 Анже ТМК
- 19.07.2017 Брага 0:2 Анже ТМК
- 15.07.2017 Анже 1:0 Тур ТМК
- 12.07.2017 Анже 0:2 Орлеан ТМК
- 08.07.2017 Шоле 2:2 Анже ТМК
Последние игры между собой
Генгам: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Анже: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
- 25.04.2017 Анже 2:0 Генгам Кубок Франции
- 18.03.2017 Анже 3:0 Генгам Лига 1
- 29.10.2016 Генгам 1:0 Анже Лига 1
- 03.08.2016 Анже 4:3 Генгам Товарищеские матчи. Клубы
- 27.02.2016 Генгам 2:2 Анже Лига 1
- 24.10.2015 Анже 0:0 Генгам Лига 1
- 05.02.2013 Генгам 2:1 Анже Лига 2
- 10.08.2012 Анже 1:2 Генгам Лига 2
- 23.03.2012 Анже 1:0 Генгам Лига 2
- 28.10.2011 Генгам 1:0 Анже Лига 2
- 16.01.2010 Анже 1:0 Генгам Лига 2
- 14.08.2009 Генгам 0:0 Анже Лига 2
- 10.04.2009 Анже 0:1 Генгам Лига 2
- 31.10.2008 Генгам 0:0 Анже Лига 2
- 15.02.2008 Генгам 1:0 Анже Лига 2
Генгам
Анже
-
1 Голы 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
9 Дистанция, км 4
-
4 Количество передач 2
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|43 - 9
|35
|2.
|Монако
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|35 - 13
|29
|3.
|Лион
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|32 - 15
|25
|4.
|Марсель
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 17
|24
|5.
|Нант
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|12 - 13
|23
|6.
|Кан
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|8 - 13
|18
|7.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 18
|18
|8.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|9 - 8
|16
|9.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 18
|16
|10.
|Труа
|1:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|11.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 17
|16
|12.
|Ренн
|0:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 16
|15
|13.
|Генгам
|1:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 22
|15
|14.
|Анже
|1:1 Заявка
|13
|2
|8
|3
|17 - 20
|14
|15.
|Ницца
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 19
|13
|16.
|Дижон
|1:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 22
|13
|17.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 23
|13
|18.
|Лилль
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|19.
|Амьен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 15
|12
|20.
|Метц
|0:0 Заявка
|13
|1
|1
|11
|5 - 24
|4
Первый тайм
31'
Кривелли Энцо нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Кулибали Лассана из команды Анже делает пас партнеру.
30'
Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Камара Абдул из команды Генгам делает навес
30'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
Камара Абдул из команды Генгам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Табану Франк из команды Генгам делает передачу за спину защитников.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
29'
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Жан Мехди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Тюрам Маркус сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
27'
Тюрам Маркус из команды Генгам опасно играет. Чуть не пострадал Жан Мехди.
27'
Жан Мехди нарушает правила. Тюрам Маркус пострадал
26'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
25'
Бриан Джимми из команды Генгам опасно играет. Чуть не пострадал Экамби Карл Токо.
25'
Салибур Янис из команды Генгам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
24'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Перейра Жонатан из команды Генгам делает навес
23'
Экамби Карл Токо сделал результативную передачу.
23'
ГОЛ! - Андро Йоанн из команды Анже наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
23'
Кулибали Лассана из команды Анже делает неудачный навес.
22'
22'
21'
Удар от ворот произведет Генгам
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
20'
Мангани Томас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Салибур Янис из команды Генгам делает навес
19'
18'
Мангани Томас из команды Анже делает неудачный навес.
18'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает навес
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Павлович Матео из команды Анже был наказан за старое нарушение.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
Тюрам Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Табану Франк сделал результативную передачу.
14'
Камара Абдул из команды Генгам добил мяч в ворота.
14'
Табану Франк из команды Генгам делает навес прямо в штрафную.
14'
Табану Франк из команды Генгам устремляется вперед с мячом.
14'
Павлович Матео из команды Анже нарушает. Тюрам Маркус пострадал, однако рефери не останавливает игру.
14'
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
До Лука сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
Тэт Флавьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
До Лука совершает грубый фол. Тэт Флавьен был жертвой
8'
Удар от ворот произведет Анже
8'
Тюрам Маркус бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
Игроки ФК "Генгам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
8'
8'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
8'
Кулибали Лассана из команды Анже делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
7'
Кулибали Лассана из команды Анже устремляется вперед с мячом.
6'
Кулибали Лассана коснулся мяча рукой.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
5'
Удар от ворот произведет Анже
5'
Тюрам Маркус из команды Генгам наносит неточный удар с лета
5'
4'
Табану Франк из команды Генгам делает подножку. Тэт Флавьен заработал фол.
3'
Салибур Янис из команды Генгам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Кулибали Лассана выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Кербра Кристоф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Тэт Флавьен из команды Анже делает подножку. Табану Франк заработал фол.
2'
Салибур Янис из команды Генгам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Кулибали Лассана из команды Анже делает подножку. Салибур Янис заработал фол.
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Генгам". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Генгам 1:1 Анже
Генгам
60.9% (112)
Ничья:
34.2% (63)
Анже
4.9% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Генгам:
38% (70)
1:1 Ничья:
27.2% (50)
2:1 Генгам:
17.9% (33)
0:0 Ничья:
5.4% (10)
1:2 Анже:
3.3% (6)
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