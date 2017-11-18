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Стадион:
Генгам
1:1
Первый тайм: 31'
Анже
0'
11' Желтая карточка
До Лука
1:0
14' Гол
Камара Абдул
17' Желтая карточка
Павлович Матео
1:1
23' Гол
Андро Йоанн
27' Желтая карточка
Тюрам Маркус
31'
Первый тайм
31'
Кривелли Энцо нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Кулибали Лассана из команды Анже делает пас партнеру.
30'
Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Табану Франк из команды Генгам делает навес
30'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Камара Абдул из команды Генгам делает навес
30'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Табану Франк из команды Генгам делает навес
30'
Камара Абдул из команды Генгам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Табану Франк из команды Генгам делает передачу за спину защитников.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
29'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
27'
Жан Мехди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
27'
Тюрам Маркус сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
27'
Тюрам Маркус из команды Генгам опасно играет. Чуть не пострадал Жан Мехди.
Фол, нарушение
27'
Жан Мехди нарушает правила. Тюрам Маркус пострадал
26'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
25'
Бриан Джимми из команды Генгам опасно играет. Чуть не пострадал Экамби Карл Токо.
25'
Салибур Янис из команды Генгам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Перейра Жонатан из команды Генгам делает навес
23'
Экамби Карл Токо сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
ГОЛ! - Андро Йоанн из команды Анже наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
23'
Кулибали Лассана из команды Анже делает неудачный навес.
22'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Удар от ворот произведет Генгам
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
20'
Мангани Томас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Салибур Янис из команды Генгам делает навес
19'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Мангани Томас из команды Анже делает неудачный навес.
18'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает навес
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
17'
Павлович Матео из команды Анже был наказан за старое нарушение.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Травма, повреждение
15'
Тюрам Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Табану Франк сделал результативную передачу.
Описание гола
14'
Камара Абдул из команды Генгам добил мяч в ворота.
14'
Табану Франк из команды Генгам делает навес прямо в штрафную.
14'
Табану Франк из команды Генгам устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
14'
Павлович Матео из команды Анже нарушает. Тюрам Маркус пострадал, однако рефери не останавливает игру.
14'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
11'
До Лука сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Травма, повреждение
10'
Тэт Флавьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
10'
До Лука совершает грубый фол. Тэт Флавьен был жертвой
8'
Удар от ворот произведет Анже
8'
Тюрам Маркус бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
Игроки ФК "Генгам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
8'
Жан Мехди из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
8'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
8'
Кулибали Лассана из команды Анже делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
7'
Кулибали Лассана из команды Анже устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
6'
Кулибали Лассана коснулся мяча рукой.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
5'
Удар от ворот произведет Анже
5'
Тюрам Маркус из команды Генгам наносит неточный удар с лета
5'
Табану Франк из команды Генгам делает навес
Фол, нарушение
4'
Табану Франк из команды Генгам делает подножку. Тэт Флавьен заработал фол.
3'
Салибур Янис из команды Генгам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Кулибали Лассана выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Кербра Кристоф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Тэт Флавьен из команды Анже делает подножку. Табану Франк заработал фол.
2'
Салибур Янис из команды Генгам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
2'
Кулибали Лассана из команды Анже делает подножку. Салибур Янис заработал фол.
1'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Генгам". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Генгам 1:1 Анже
Генгам
60.9% (112)
Ничья:
34.2% (63)
Анже
4.9% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Генгам:
38% (70)
Ничья:
27.2% (50)
Генгам:
17.9% (33)
Ничья:
5.4% (10)
Анже:
3.3% (6)
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