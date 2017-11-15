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Стадион:
ПСЖ
 
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Нант
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 32 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ПСЖ - Нант, который состоится 18.11.2017.
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Прогнозы на матч ПСЖ - Нант
ПСЖ
92.9% (65)
Ничья:
2.9% (2)
Нант
4.3% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
37.1% (26)
ПСЖ:
21.4% (15)
ПСЖ:
11.4% (8)
ПСЖ:
10% (7)
ПСЖ:
5.7% (4)
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