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Стадион: Парк де Пренс
Предыдущие игры
ПСЖ (последние 20 матчей: +16 =2 -2)
- 04.11.2017 Анже 0:5 ПСЖ Л1
- 31.10.2017 ПСЖ 5:0 Андерлехт ЛЧ
- 27.10.2017 ПСЖ 3:0 Ницца Л1
- 22.10.2017 Марсель 2:2 ПСЖ Л1
- 18.10.2017 Андерлехт 0:4 ПСЖ ЛЧ
- 14.10.2017 Дижон 1:2 ПСЖ Л1
- 30.09.2017 ПСЖ 6:2 Бордо Л1
- 27.09.2017 ПСЖ 3:0 Бавария ЛЧ
- 23.09.2017 Монпелье 0:0 ПСЖ Л1
- 17.09.2017 ПСЖ 2:0 Лион Л1
- 12.09.2017 Селтик 0:5 ПСЖ ЛЧ
- 08.09.2017 Метц 1:5 ПСЖ Л1
- 25.08.2017 ПСЖ 3:0 Сент-Этьен Л1
- 20.08.2017 ПСЖ 6:2 Тулуза Л1
- 13.08.2017 Генгам 0:3 ПСЖ Л1
- 05.08.2017 ПСЖ 2:0 Амьен Л1
- 29.07.2017 Монако 1:2 ПСЖ С
- 27.07.2017 ПСЖ 2:3 Ювентус МКЧ
- 23.07.2017 ПСЖ 2:4 Тоттенхэм МКЧ
- 20.07.2017 Рома 1:1 ПСЖ МКЧ
Нант (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 04.11.2017 Нант 2:1 Тулуза Л1
- 28.10.2017 Дижон 1:0 Нант Л1
- 25.10.2017 Тур 3:1 Нант КЛ
- 21.10.2017 Нант 2:1 Генгам Л1
- 15.10.2017 Бордо 1:1 Нант Л1
- 06.10.2017 Нант 1:2 Ньор ТМК
- 30.09.2017 Нант 1:0 Метц Л1
- 24.09.2017 Страсбург 1:2 Нант Л1
- 16.09.2017 Нант 1:0 Кан Л1
- 09.09.2017 Монпелье 0:1 Нант Л1
- 26.08.2017 Нант 0:0 Лион Л1
- 19.08.2017 Труа 0:1 Нант Л1
- 12.08.2017 Нант 0:1 Марсель Л1
- 06.08.2017 Лилль 3:0 Нант Л1
- 29.07.2017 Нант 0:1 Дженоа ТМК
- 25.07.2017 Халл Сити 0:0 Нант ТМК
- 22.07.2017 Ингольштадт 2:0 Нант ТМК
- 12.07.2017 Нант 2:0 Серветт ТМК
- 08.07.2017 Лозанна 2:2 Нант ТМК
- 20.05.2017 Лилль 3:0 Нант Л1
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 12, ничьи: 0, поражения: 0
Нант: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 12
- 21.01.2017 Нант 0:2 ПСЖ Лига 1
- 19.11.2016 ПСЖ 2:0 Нант Лига 1
- 14.05.2016 ПСЖ 4:0 Нант Лига 1
- 26.09.2015 Нант 1:4 ПСЖ Лига 1
- 03.05.2015 Нант 0:2 ПСЖ Лига 1
- 11.02.2015 ПСЖ 2:0 Нант Кубок Франции
- 06.12.2014 ПСЖ 2:1 Нант Лига 1
- 05.02.2014 Нант 1:2 ПСЖ Кубок лиги
- 20.01.2014 ПСЖ 5:0 Нант Лига 1
- 25.08.2013 Нант 1:2 ПСЖ Лига 1
- 07.02.2009 Нант 1:4 ПСЖ Лига 1
- 14.09.2008 ПСЖ 1:0 Нант Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|39 - 8
|32
|2.
|Монако
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|34 - 12
|28
|3.
|Лион
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|32 - 15
|25
|4.
|Марсель
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 17
|24
|5.
|Нант
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|11 - 9
|23
|6.
|Кан
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|8 - 13
|18
|7.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 15
|18
|8.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|9 - 8
|16
|9.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 18
|16
|10.
|Ренн
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 15
|15
|11.
|Труа
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|12.
|Тулуза
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|13.
|Генгам
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 21
|14
|14.
|Ницца
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 19
|13
|15.
|Анже
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 19
|13
|16.
|Дижон
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 21
|12
|17.
|Амьен
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|7 - 14
|11
|18.
|Страсбург
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 23
|10
|19.
|Лилль
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 15
|9
|20.
|Метц
|Заявка
|12
|1
|0
|11
|5 - 24
|3
-
До начала матча осталось 2 дня 17 часов 32 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ПСЖ - Нант, который состоится 18.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ПСЖ - Нант, который состоится 18.11.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч ПСЖ - Нант
ПСЖ
92.9% (65)
Ничья:
2.9% (2)
Нант
4.3% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 ПСЖ:
37.1% (26)
3:0 ПСЖ:
21.4% (15)
3:1 ПСЖ:
11.4% (8)
2:1 ПСЖ:
10% (7)
4:0 ПСЖ:
5.7% (4)
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