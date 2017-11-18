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Стадион:
Дижон
1:1
Первый тайм: 31'
Труа
0'
10' Желтая карточка
Квон Чхан Хун
0:1
18' Гол
Сук Юн-Чжун
1:1
29' Гол
Тавареш Жулио
31'
Первый тайм
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Тавареш Жулио!
29'
Сук Юн-Чжун нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
ШТАНГА! Мари Жордан попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
29'
Дарбион Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон делает пас партнеру.
29'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа делает пас партнеру.
29'
Мари Жордан выбил мяч подальше от ворот.
28'
Дингом Тристан из команды Труа играет в стеночку с партнером по команде. Хауи Саиф-Эдин это был.
28'
После дальнего удара, который нанес Квон Чхан Хун мяч отбит вратарем
Офсайд
27'
Тавареш Жулио из команды Дижон в офсайде
27'
Росье Валентен из команды Дижон делает передачу за спину защитников.
Офсайд
26'
Сук Юн-Чжун из команды Труа в офсайде
25'
Самасса Мамаду II вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
25'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон подал угловой слева.
25'
Жиродон Джимми выбил мяч на угловой.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
24'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
24'
Обьянг Жоанн из команды Труа делает навес
24'
Дарбион Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Грандсир Самуэль из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
23'
Удар от ворот произведет Труа
23'
Абейд Мехди отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
22'
Удар от ворот произведет Труа
21'
Росье Валентен из команды Дижон делает неудачный навес.
21'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
21'
Шафик Фуад из команды Дижон делает подножку. Эрей Кристоф заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
20'
Сук Юн-Чжун из команды Труа. Это Варро Седрик заработал фол.
18'
Хауи Саиф-Эдин сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сук Юн-Чжун из клуба "Труа" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
18'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой слева.
18'
Дингом Тристан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
18'
Дарбион Стефан из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Удар от ворот произведет Труа
16'
Шафик Фуад бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Игроки ФК "Труа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
15'
Беллюгу Франсуа из команды Труа. Это Мари Жордан заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Офсайд
15'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон в офсайде
Угловой
14'
Квон Чхан Хун из команды Дижон разыграл угловой с левого угла.
14'
Абейд Мехди из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
13'
Абейд Мехди из команды Дижон. Это Жиродон Джимми заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Желтая карточка
10'
Квон Чхан Хун получает желтую карточку.
Фол, нарушение
9'
Амальфитано Ромен ныряет в штрафной
9'
Квон Чхан Хун на финте ушёл от оппонента.
9'
Игроки ФК "Дижон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
9'
Абейд Мехди блокирует соперника. Сук Юн-Чжун заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
8'
Сук Юн-Чжун наказан за толчок Джилободжи Папи
7'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Обьянг Жоанн из команды Труа делает неудачный навес.
7'
Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой слева.
6'
Варро Седрик выбил мяч на угловой.
6'
Хауи Саиф-Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Варро Седрик из команды Дижон делает подножку. Дарбион Стефан заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
4'
Обьянг Жоанн из команды Труа опасно играет. Чуть не пострадал Шафик Фуад.
3'
Абейд Мехди из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон делает навес
2'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Варро Седрик сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
2'
Грандсир Самуэль из команды Труа делает навес
2'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Труа". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дижон 1:1 Труа
Дижон
65.4% (119)
Ничья:
26.9% (49)
Труа
7.7% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Дижон:
41.8% (76)
Ничья:
24.7% (45)
Дижон:
16.5% (30)
Дижон:
4.9% (9)
Труа:
3.3% (6)
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