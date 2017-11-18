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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Стад Гастон Жерар
10' Желтая карточкаКвон Чхан Хун
0:1
18' ГолСук Юн-Чжун
1:1
29' ГолТавареш Жулио
|
10'
18'
0:1
29'
1:1
Состав команд
30
Рейне
Батист
27
Варро
Седрик
26
Шафик
Фуад
14
Мари
Жордан
22
Эрей
Кристоф
17
Обьянг
Жоанн
Дижон 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Рейне Батист Вратарь
- 19 Росье Валентен Защитник
- 4 Джилободжи Папи Защитник
- 27 Варро Седрик Защитник
- 26 Шафик Фуад Защитник
- 14 Мари Жордан Полузащитник
- 8 Абейд Мехди Полузащитник
- 22 Квон Чхан Хун Полузащитник
- 20 Амальфитано Ромен Полузащитник
- 7 Саммаритано Фредерик Полузащитник
- 11 Тавареш Жулио Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Аллен Бобби Вратарь
- 25 Муту Арнольд Защитник
- 2 Ланг Адам Защитник
- 28 Шека Полузащитник
- 15 Бальмон Флорен Полузащитник
- 24 Баамбула Дилан Полузащитник
- 9 Саид Уэсли Нападающий
- Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Лаутоа Веслей Травмирован
- Хаддади Уссама Дисквалифицирован
- Ямбере Седрик Дисквалифицирован
- Жано Бенжамин Дисквалифицирован
Труа 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Самасса Мамаду II Вратарь
- 12 Депланье Матье Защитник
- 24 Жиродон Джимми Защитник
- 22 Эрей Кристоф Защитник
- 17 Обьянг Жоанн Защитник
- 14 Беллюгу Франсуа Полузащитник
- 19 Дингом Тристан Полузащитник
- 29 Грандсир Самуэль Полузащитник
- 13 Хауи Саиф-Эдин Полузащитник
- 8 Дарбион Стефан Полузащитник
- 9 Сук Юн-Чжун Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Желязны Эрвин Вратарь
- 3 Габриэль дос Сантос Защитник
- 2 Кордовал Жереми Защитник
- 28 Пеле Брайан Полузащитник
- 6 Азамум Карим Полузащитник
- 10 Ниве Бенжамен Полузащитник
- 20 Тинан Жонатан Нападающий
- Главный тренер: Гарсия Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Вискаррондо Освальдо Дисквалифицирован
- Траоре Шарль Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Дижон (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 05.11.2017 Ницца 1:0 Дижон Л1
- 28.10.2017 Дижон 1:0 Нант Л1
- 25.10.2017 Дижон 1:2 Ренн КЛ
- 21.10.2017 Метц 1:2 Дижон Л1
- 14.10.2017 Дижон 1:2 ПСЖ Л1
- 06.10.2017 Сошо 3:2 Дижон ТМК
- 30.09.2017 Дижон 1:1 Страсбург Л1
- 23.09.2017 Лион 3:3 Дижон Л1
- 16.09.2017 Дижон 0:1 Сент-Этьен Л1
- 09.09.2017 Кан 2:1 Дижон Л1
- 26.08.2017 Дижон 2:1 Монпелье Л1
- 19.08.2017 Ренн 2:2 Дижон Л1
- 13.08.2017 Дижон 1:4 Монако Л1
- 06.08.2017 Марсель 3:0 Дижон Л1
- 29.07.2017 Дижон 0:0 Страсбург ТМК
- 22.07.2017 Бур-Перонна 2:0 Дижон ТМК
- 19.07.2017 Дижон 2:0 Ле Пюи ТМК
- 15.07.2017 Дижон 0:4 Сент-Этьен ТМК
- 12.07.2017 Сошо 2:3 Дижон ТМК
- 08.07.2017 Дижон 1:2 Нанси ТМК
Труа (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 04.11.2017 Труа 3:0 Страсбург Л1
- 28.10.2017 Кан 1:0 Труа Л1
- 25.10.2017 Труа 1:2 Амьен КЛ
- 22.10.2017 Труа 0:5 Лион Л1
- 14.10.2017 Лилль 2:2 Труа Л1
- 06.10.2017 Орлеан 1:1 Труа ТМК
- 01.10.2017 Труа 2:1 Сент-Этьен Л1
- 23.09.2017 Метц 0:1 Труа Л1
- 16.09.2017 Труа 0:1 Монпелье Л1
- 09.09.2017 Труа 0:0 Тулуза Л1
- 01.09.2017 Труа 0:0 Париж ТМК
- 26.08.2017 Бордо 2:1 Труа Л1
- 19.08.2017 Труа 0:1 Нант Л1
- 11.08.2017 Ницца 1:2 Труа Л1
- 05.08.2017 Труа 1:1 Ренн Л1
- 29.07.2017 Труа 2:1 Амьен ТМК
- 21.07.2017 Осер 1:2 Труа ТМК
- 15.07.2017 Труа 0:1 УНФП ТМК
- 12.07.2017 Труа 2:1 Ланс ТМК
- 08.07.2017 Труа 0:0 Орлеан ТМК
Последние игры между собой
Дижон: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Труа: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
- 22.07.2016 Труа 0:3 Дижон Товарищеские матчи. Клубы
- 04.04.2015 Дижон 0:1 Труа Лига 2
- 25.10.2014 Труа 1:0 Дижон Лига 2
- 21.03.2014 Труа 2:0 Дижон Лига 2
- 18.10.2013 Дижон 2:1 Труа Лига 2
- 11.03.2011 Труа 2:0 Дижон Лига 2
- 01.10.2010 Дижон 0:1 Труа Лига 2
- 08.05.2009 Труа 2:1 Дижон Лига 2
- 05.12.2008 Дижон 1:1 Труа Лига 2
- 05.07.2008 Дижон 1:1 Труа Товарищеские матчи. Сборные
- 22.04.2008 Дижон 2:2 Труа Лига 2
- 06.11.2007 Труа 3:0 Дижон Лига 2
Дижон
Труа
-
1 Голы 1
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
3 Дистанция, км 4
-
4 Количество передач 4
-
61 Владение мячом, % 39
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|43 - 9
|35
|2.
|Монако
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|35 - 13
|29
|3.
|Лион
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|32 - 15
|25
|4.
|Марсель
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 17
|24
|5.
|Нант
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|12 - 13
|23
|6.
|Кан
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|8 - 13
|18
|7.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 18
|18
|8.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|9 - 8
|16
|9.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 18
|16
|10.
|Труа
|1:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|11.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 17
|16
|12.
|Ренн
|0:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 16
|15
|13.
|Генгам
|1:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 22
|15
|14.
|Анже
|1:1 Заявка
|13
|2
|8
|3
|17 - 20
|14
|15.
|Ницца
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 19
|13
|16.
|Дижон
|1:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 22
|13
|17.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 23
|13
|18.
|Лилль
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|19.
|Амьен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 15
|12
|20.
|Метц
|0:0 Заявка
|13
|1
|1
|11
|5 - 24
|4
Первый тайм
29'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Тавареш Жулио!
29'
Сук Юн-Чжун нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
ШТАНГА! Мари Жордан попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
29'
Дарбион Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон делает пас партнеру.
29'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа делает пас партнеру.
29'
Мари Жордан выбил мяч подальше от ворот.
28'
Дингом Тристан из команды Труа играет в стеночку с партнером по команде. Хауи Саиф-Эдин это был.
28'
После дальнего удара, который нанес Квон Чхан Хун мяч отбит вратарем
27'
Тавареш Жулио из команды Дижон в офсайде
27'
Росье Валентен из команды Дижон делает передачу за спину защитников.
26'
Сук Юн-Чжун из команды Труа в офсайде
25'
Самасса Мамаду II вышел из ворот и забрал мяч.
25'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон подал угловой слева.
25'
Жиродон Джимми выбил мяч на угловой.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
24'
24'
Обьянг Жоанн из команды Труа делает навес
24'
Дарбион Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Грандсир Самуэль из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
23'
23'
Абейд Мехди отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
22'
21'
Росье Валентен из команды Дижон делает неудачный навес.
21'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Шафик Фуад из команды Дижон делает подножку. Эрей Кристоф заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
20'
Сук Юн-Чжун из команды Труа. Это Варро Седрик заработал фол.
18'
Хауи Саиф-Эдин сделал результативную передачу.
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сук Юн-Чжун из клуба "Труа" отправил мяч головой в ворота.
18'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой слева.
18'
Дингом Тристан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
18'
Дарбион Стефан из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
16'
Шафик Фуад бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Игроки ФК "Труа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
Беллюгу Франсуа из команды Труа. Это Мари Жордан заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
15'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон в офсайде
14'
Квон Чхан Хун из команды Дижон разыграл угловой с левого угла.
14'
Абейд Мехди из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Абейд Мехди из команды Дижон. Это Жиродон Джимми заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
10'
Квон Чхан Хун получает желтую карточку.
9'
Амальфитано Ромен ныряет в штрафной
9'
Квон Чхан Хун на финте ушёл от оппонента.
9'
Игроки ФК "Дижон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
9'
Абейд Мехди блокирует соперника. Сук Юн-Чжун заработал своей команде штрафной.
8'
Сук Юн-Чжун наказан за толчок Джилободжи Папи
7'
7'
Обьянг Жоанн из команды Труа делает неудачный навес.
7'
Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой слева.
6'
Варро Седрик выбил мяч на угловой.
6'
Хауи Саиф-Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Варро Седрик из команды Дижон делает подножку. Дарбион Стефан заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
4'
Обьянг Жоанн из команды Труа опасно играет. Чуть не пострадал Шафик Фуад.
3'
Абейд Мехди из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон делает навес
2'
2'
Варро Седрик сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
2'
Грандсир Самуэль из команды Труа делает навес
2'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Труа". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дижон 1:1 Труа
Дижон
65.4% (119)
Ничья:
26.9% (49)
Труа
7.7% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Дижон:
41.8% (76)
1:1 Ничья:
24.7% (45)
2:1 Дижон:
16.5% (30)
2:0 Дижон:
4.9% (9)
1:2 Труа:
3.3% (6)
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