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Стадион:
Лион
 
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Монпелье
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 11 часов 44 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Лион - Монпелье, который состоится 19.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Лион - Монпелье
Лион
90.2% (74)
Ничья:
3.7% (3)
Монпелье
6.1% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
34.1% (28)
Лион:
31.7% (26)
Лион:
18.3% (15)
Лион:
3.7% (3)
Лион:
2.4% (2)
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