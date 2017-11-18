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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Мунисипал
16' Желтая карточкаНьякат Мусса
23' Красная карточкаДианье Фаллу
|
16'
23'
Состав команд
40
Лафон
Альбан
27
Блен
Алексис
10
Делор
Анди
21
Ньякат
Мусса
26
Кафу
Карлуш
24
Коад
Рено
11
Нгетт
Опа
9
Ру
Нолан
Тулуза 4-2-3-1
- Основной состав
- 40 Лафон Альбан Вратарь
- 2 Амьен-Аду Кельвен Защитник
- 5 Диоп Исса Защитник
- 6 Жюльен Кристофер Защитник
- 13 Мишлен Клеман Защитник
- 25 Имбула Ганелли Полузащитник
- 27 Блен Алексис Полузащитник
- 8 Жан Корентин Полузащитник
- 19 Сомалиа Вергитон Полузащитник
- 7 Градель Макс-Ален Полузащитник
- 10 Делор Анди Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гойкоэчеа Мауро Вратарь
- 20 Яго Стив Защитник
- 12 Силла Иссиага Защитник
- 21 Дурмаз Джимми Полузащитник
- 17 Сангаре Ибрахим Полузащитник
- 11 Тойвонен Ола Нападающий
- 9 Саного Яя Нападающий
- Главный тренер: Дюпре Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Мубандже Жак-Франсуа Травмирован
- Каюзак Янник Дисквалифицирован
Метц 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Дидийон Томас Вратарь
- 28 Ривьерес Жонатан Защитник
- 6 Бишевац Милан Защитник
- 21 Ньякат Мусса Защитник
- 32 Ассу-Экотто Бенуа Защитник
- 3 Дианье Фаллу Полузащитник
- 17 Доссеви Матьё Полузащитник
- 26 Кафу Карлуш Полузащитник
- 24 Коад Рено Полузащитник
- 11 Нгетт Опа Полузащитник
- 9 Ру Нолан Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Кавасима Эйдзи Вратарь
- 33 Басен Николя Защитник
- 14 Гудиаби Лемуйя Защитник
- 5 Поблет Херонимо Полузащитник
- 19 Молле Флоран Полузащитник
- 8 Жуффре Ян Полузащитник
- 7 Ньяне Ибраима Нападающий
- Главный тренер: Frederic Hantz
- Травмы и дисквалификации
- Джаллов Аблие Травмирован
- Ривьер Эммануэль Травмирован
- Филиппс Крис Дисквалифицирован
- Балью Иван Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Тулуза (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 04.11.2017 Нант 2:1 Тулуза Л1
- 29.10.2017 Тулуза 0:0 Сент-Этьен Л1
- 25.10.2017 Тулуза 4:2 Клермон Фут КЛ
- 21.10.2017 Анже 0:1 Тулуза Л1
- 14.10.2017 Тулуза 1:0 Амьен Л1
- 30.09.2017 Генгам 1:1 Тулуза Л1
- 24.09.2017 Марсель 2:0 Тулуза Л1
- 15.09.2017 Тулуза 0:1 Бордо Л1
- 09.09.2017 Труа 0:0 Тулуза Л1
- 26.08.2017 Тулуза 3:2 Ренн Л1
- 20.08.2017 ПСЖ 6:2 Тулуза Л1
- 12.08.2017 Тулуза 1:0 Монпелье Л1
- 04.08.2017 Монако 3:2 Тулуза Л1
- 28.07.2017 Тулуза 1:0 Осасуна ТМК
- 22.07.2017 Монпелье 1:1 Тулуза ТМК
- 19.07.2017 Алавес 0:0 Тулуза ТМК
- 13.07.2017 Тулуза 1:1 Ним ТМК
- 07.07.2017 Родез 1:0 Тулуза ТМК
- 20.05.2017 Тулуза 0:0 Дижон Л1
- 14.05.2017 Метц 1:1 Тулуза Л1
Метц (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 05.11.2017 Метц 0:3 Лилль Л1
- 29.10.2017 Лион 2:0 Метц Л1
- 25.10.2017 Метц 1:0 Ред Стар КЛ
- 21.10.2017 Метц 1:2 Дижон Л1
- 14.10.2017 Сент-Этьен 3:1 Метц Л1
- 06.10.2017 Метц 3:0 Шарлеруа ТМК
- 30.09.2017 Нант 1:0 Метц Л1
- 23.09.2017 Метц 0:1 Труа Л1
- 17.09.2017 Анже 0:1 Метц Л1
- 08.09.2017 Метц 1:5 ПСЖ Л1
- 26.08.2017 Кан 1:0 Метц Л1
- 18.08.2017 Метц 0:1 Монако Л1
- 12.08.2017 Бордо 2:0 Метц Л1
- 05.08.2017 Метц 1:3 Генгам Л1
- 29.07.2017 Метц 1:1 Кристал Пэлас ТМК
- 22.07.2017 Стандард 1:1 Метц ТМК
- 19.07.2017 Эйпен 0:2 Метц ТМК
- 14.07.2017 Метц 1:4 Осер ТМК
- 08.07.2017 Метц 2:0 Тубице ТМК
- 01.07.2017 Сент-Коломбан 1:2 Метц ТМК
Последние игры между собой
Тулуза: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Метц: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Тулуза
Метц
-
0 Голы 0
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
10 Дистанция, км 3
-
3 Количество передач 1
-
58 Владение мячом, % 42
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|43 - 9
|35
|2.
|Монако
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|35 - 13
|29
|3.
|Лион
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|32 - 15
|25
|4.
|Марсель
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 17
|24
|5.
|Нант
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|12 - 13
|23
|6.
|Кан
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|8 - 13
|18
|7.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 18
|18
|8.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|9 - 8
|16
|9.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 18
|16
|10.
|Труа
|1:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|11.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 17
|16
|12.
|Ренн
|0:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 16
|15
|13.
|Генгам
|1:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 22
|15
|14.
|Анже
|1:1 Заявка
|13
|2
|8
|3
|17 - 20
|14
|15.
|Ницца
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 19
|13
|16.
|Дижон
|1:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 22
|13
|17.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 23
|13
|18.
|Лилль
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|19.
|Амьен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 15
|12
|20.
|Метц
|0:0 Заявка
|13
|1
|1
|11
|5 - 24
|4
Первый тайм
28'
Дидийон Томас вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
Мишлен Клеман атакует сзади соперника. Нгетт Опа пострадал.
27'
27'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза бьет головой мимо ворот
27'
27'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
27'
26'
26'
26'
25'
25'
Мишлен Клеман из команды Тулуза делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
25'
25'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает навес
24'
24'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
УДАЛЕНИЕ! Дианье Фаллу получил жёлтую карточку и покинул поле.
22'
Делор Анди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Дианье Фаллу совершает грубый фол. Делор Анди был жертвой
21'
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
20'
После дальнего удара, который нанес Кафу Карлуш мяч отбит вратарем
18'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Ривьерес Жонатан из команды Метц делает навес
18'
Ассу-Экотто Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Мишлен Клеман из команды Тулуза делает навес
18'
17'
17'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Ньякат Мусса получает желтую карточку.
16'
Ньякат Мусса совершает грубый фол. Жан Корентин был жертвой
16'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
14'
14'
14'
Диоп Исса отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
13'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой справа.
13'
12'
Имбула Ганелли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Кафу Карлуш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает подножку. Доссеви Матьё заработал фол.
11'
Делор Анди из команды Тулуза в офсайде
11'
11'
10'
Градель Макс-Ален бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
10'
Дианье Фаллу из команды Метц делает подножку. Градель Макс-Ален заработал фол.
9'
Нгетт Опа нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
8'
Кафу Карлуш из команды Метц подал угловой справа.
8'
Ру Нолан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
8'
Доссеви Матьё из команды Метц делает пас партнеру.
8'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза опасно играет. Чуть не пострадал Нгетт Опа.
8'
7'
Сомалиа Вергитон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
6'
Делор Анди из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
5'
5'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой слева.
5'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
4'
Удар от ворот произведет Тулуза
4'
Коад Рено бьет из пределов штрафной и упускает момент!
3'
Удар от ворот произведет Тулуза
3'
Дианье Фаллу бьет из пределов штрафной и упускает момент!
2'
2'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Кафу Карлуш из команды Метц подал угловой справа.
2'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
2'
Мишлен Клеман выбил мяч на угловой.
1'
Нгетт Опа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Жан Корентин из команды Тулуза делает подножку. Доссеви Матьё заработал фол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тулуза". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Тулуза 0:0 Метц
Тулуза
89.6% (164)
Ничья:
6.6% (12)
Метц
3.8% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Тулуза:
40.4% (74)
2:0 Тулуза:
23% (42)
2:1 Тулуза:
23% (42)
1:1 Ничья:
4.9% (9)
1:2 Метц:
2.2% (4)
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