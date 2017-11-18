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Стадион:
Тулуза
0:0
Первый тайм: 29'
Метц
0'
16' Желтая карточка
Ньякат Мусса
23' Красная карточка
Дианье Фаллу
29'
Первый тайм
28'
Дидийон Томас вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
28'
Мишлен Клеман атакует сзади соперника. Нгетт Опа пострадал.
27'
Удар от ворот произведет Метц
27'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза бьет головой мимо ворот
27'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес
27'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
27'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес
26'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес
26'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Мишлен Клеман из команды Тулуза делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
25'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает навес
24'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
УДАЛЕНИЕ! Дианье Фаллу получил жёлтую карточку и покинул поле.
Травма, повреждение
22'
Делор Анди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
22'
Дианье Фаллу совершает грубый фол. Делор Анди был жертвой
21'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
20'
После дальнего удара, который нанес Кафу Карлуш мяч отбит вратарем
18'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Ривьерес Жонатан из команды Метц делает навес
18'
Ассу-Экотто Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Мишлен Клеман из команды Тулуза делает навес
18'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
16'
Ньякат Мусса получает желтую карточку.
Фол, нарушение
16'
Ньякат Мусса совершает грубый фол. Жан Корентин был жертвой
16'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
14'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Удар от ворот произведет Метц
14'
Диоп Исса отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
13'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой справа.
13'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Имбула Ганелли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Кафу Карлуш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает подножку. Доссеви Матьё заработал фол.
Офсайд
11'
Делор Анди из команды Тулуза в офсайде
11'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Метц
10'
Градель Макс-Ален бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
10'
Дианье Фаллу из команды Метц делает подножку. Градель Макс-Ален заработал фол.
9'
Нгетт Опа нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
Угловой
8'
Кафу Карлуш из команды Метц подал угловой справа.
8'
Ру Нолан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
8'
Доссеви Матьё из команды Метц делает пас партнеру.
Фол, нарушение
8'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза опасно играет. Чуть не пострадал Нгетт Опа.
8'
Удар от ворот произведет Метц
7'
Сомалиа Вергитон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Офсайд
6'
Ру Нолан из команды Метц в офсайде
6'
Делор Анди из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
5'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой слева.
5'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
4'
Удар от ворот произведет Тулуза
4'
Коад Рено бьет из пределов штрафной и упускает момент!
3'
Удар от ворот произведет Тулуза
3'
Дианье Фаллу бьет из пределов штрафной и упускает момент!
2'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Кафу Карлуш из команды Метц подал угловой справа.
2'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
2'
Мишлен Клеман выбил мяч на угловой.
1'
Нгетт Опа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Жан Корентин из команды Тулуза делает подножку. Доссеви Матьё заработал фол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тулуза". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Тулуза 0:0 Метц
Тулуза
89.6% (164)
Ничья:
6.6% (12)
Метц
3.8% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Тулуза:
40.4% (74)
Тулуза:
23% (42)
Тулуза:
23% (42)
Ничья:
4.9% (9)
Метц:
2.2% (4)
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