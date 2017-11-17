Стадион: Пьер Моруа Зрители: 28019
3:1
Конец матча
12' Желтая карточкаПеррен Лоик
19' Желтая карточкаПьер-Габриэль Ронаэль
1:0
20' ГолПепе Николя
25' Желтая карточкаМалку Кевин
1:1
45' ПенальтиБамба Джонатан
2:1
71' ГолМендес Тьяго
76' Желтая карточкаДабо Брайан
81' Желтая карточкаБалло Фоде
3:1
89' ГолПонсе Эсекиэль
Новости после матча
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 28019 болельщиков
92'
Араужо Луис нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Дьони Луа оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
90'
Содерлунд Александер из команды Сент-Этьен делает передачу одноклубнику.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
89'
Эль-Гази Анвар сделал результативную передачу.
89'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Понсе Эсекиэль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
89'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает пас партнеру.
89'
Перрен Лоик пробил головой, вратарь справился с ударом.
88'
Маига Хабиб из команды Сент-Этьен делает навес
88'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
88'
Амаду Ибрагим выбил мяч на угловой.
88'
Дьони Луа из команды Сент-Этьен делает навес прямо в штрафную.
87'
86'
86'
Пажо Венсан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
86'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен делает навес прямо в штрафную.
85'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
83'
82'
Тактическая замена. Пепе Николя уходит с поля и его заменяет Boubakary Soumare
81'
Балло Фоде получает желтую карточку.
81'
Балло Фоде из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Пажо Венсан.
80'
80'
Вратарь парирует удар, который нанес Араужо Луис, и мяч снова в игре
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
79'
79'
Тактическая замена. Дабо Брайан уходит с поля и его заменяет Содерлунд Александер
79'
Араужо Луис из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
77'
Дабо Брайан из команды Сент-Этьен делает подножку. Алонсо Хуниор заработал фол.
76'
Дабо Брайан получает желтую карточку за неспортивное поведение
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
75'
Дабо Брайан из команды Сент-Этьен. Это Мендес Тьяго заработал фол.
75'
Янко Саиди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
74'
74'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен делает навес
71'
ГОООООЛ - Мендес Тьяго из команды Лилль забивает из-за штрафной площади
71'
Янко Саиди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Араужо Луис из команды Лилль делает навес
71'
Араужо Луис из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
70'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен делает неудачный навес.
69'
68'
Араужо Луис из команды Лилль. Это Маига Хабиб заработал фол.
67'
Дьони Луа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
Эль-Гази Анвар исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Перрен Лоик из команды Сент-Этьен. Это Пепе Николя заработал фол.
65'
Рюффье Стефан вышел из ворот и забрал мяч.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
65'
Тактическая замена. Бензия Яссин уходит с поля и его заменяет Понсе Эсекиэль
64'
Араужо Луис бьет и мяч от рикошета проходит мимо
63'
63'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен разыграл угловой с левого угла.
63'
Дьони Луа нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
63'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников.
62'
61'
Малку Кевин из команды Лилль делает подножку. Маига Хабиб заработал фол.
61'
60'
Тактическая замена. Монне-Паке Кевин уходит с поля и его заменяет Дьони Луа
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
59'
Дабо Брайан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Тьяго Маия из команды Лилль делает навес
59'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль разыграл угловой с левого угла.
59'
59'
Эль-Гази Анвар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Маига Хабиб из команды Сент-Этьен делает подножку. Эль-Гази Анвар заработал фол.
58'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
57'
Дабо Брайан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Малку Кевин из команды Лилль делает навес
57'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль разыграл угловой с правого угла.
57'
Малку Кевин из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен делает подножку. Тьяго Маия заработал фол.
55'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен делает навес
55'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
54'
Араужо Луис из команды Лилль делает подножку. Дабо Брайан заработал фол.
53'
Рюффье Стефан вышел из ворот и забрал мяч.
53'
53'
Погба Флорентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
52'
Погба Флорентин из команды Сент-Этьен делает подножку. Пепе Николя заработал фол.
52'
Алонсо Хуниор наказан за толчок Пажо Венсан
51'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
51'
Сент-Этьен совершает вбрасывание на своей половине поля
51'
Балло Фоде из команды Лилль делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
50'
Бензия Яссин нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
50'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль подал угловой справа.
50'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Эль-Гази Анвар исполняет штрафной удар, но его блокируют
48'
Маига Хабиб из команды Сент-Этьен делает подножку. Пепе Николя заработал фол.
47'
Пьер-Габриэль Ронаэль попал в створ, но вратарь справился с ударом.
46'
46'
Араужо Луис из команды Лилль делает навес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен делает подножку. Мендес Тьяго заработал фол.
45'
Г О О О О О Л - Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен забивает пенальти
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
45'
ПЕНАЛЬТИ! – Тьяго Маия сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Дабо Брайан заработал пенальти для своей команды
44'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Мендес Тьяго из команды Лилль делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
43'
Пьер-Габриэль Ронаэль наказан за толчок Малку Кевин
42'
Янко Саиди наказан за толчок Бензия Яссин
42'
Тьяго Маия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
41'
Перрен Лоик из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
40'
Бамба Джонатан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
40'
Пепе Николя из команды Лилль делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
38'
38'
Мендес Тьяго выбил мяч на угловой.
37'
37'
Погба Флорентин бьет и мяч от рикошета проходит мимо
37'
35'
Дабо Брайан из команды Сент-Этьен делает подножку. Тьяго Маия заработал фол.
35'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
33'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
32'
32'
Балули Фарес получил травму и заменен. Араужо Луис выходит на поле.
32'
Пепе Николя из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
30'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Малку Кевин из команды Лилль делает навес
30'
Пьер-Габриэль Ронаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
29'
Маига Хабиб из команды Сент-Этьен делает подножку. Тьяго Маия заработал фол.
28'
Дабо Брайан из команды Сент-Этьен делает подножку. Бензия Яссин заработал фол.
27'
27'
Дабо Брайан из команды Сент-Этьен наносит неточный удар с лета
25'
Малку Кевин получает желтую карточку.
25'
Малку Кевин из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Монне-Паке Кевин.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
25'
25'
24'
24'
Пажо Венсан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
23'
Мендес Тьяго из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Маига Хабиб.
22'
22'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Дабо Брайан коснулся мяча рукой.
21'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Эль-Гази Анвар сделал результативную передачу.
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Пепе Николя из клуба "Лилль" отправил мяч головой в ворота.
20'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает отличный навес.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Балули Фарес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Пьер-Габриэль Ронаэль получает желтую карточку.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Балули Фарес.
18'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
18'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль бьет головой мимо ворот
18'
Балули Фарес из команды Лилль подал угловой справа.
18'
Тьяго Маия бьет и мяч от рикошета проходит мимо
17'
17'
Балули Фарес из команды Лилль делает навес
16'
Пепе Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Амаду Ибрагим из команды Лилль делает подножку. Бамба Джонатан заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
14'
14'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Пепе Николя из команды Лилль делает подножку. Перрен Лоик заработал фол.
12'
Перрен Лоик получает желтую карточку.
11'
Перрен Лоик из команды Сент-Этьен делает подножку. Мендес Тьяго заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
9'
8'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьен в офсайде
6'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
6'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
5'
Бензия Яссин из команды Лилль бьет головой мимо ворот
5'
Мендес Тьяго из команды Лилль делает навес
5'
Малку Кевин бьет и мяч от рикошета проходит мимо
5'
Монне-Паке Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Балули Фарес из команды Лилль подал угловой слева.
3'
2'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьен делает навес
2'
Меньян Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
2'
Маига Хабиб бьет и мяч от рикошета проходит мимо
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лилль". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лилль 3:1 Сент-Этьен
Лилль
45.6% (88)
Ничья:
37.8% (73)
Сент-Этьен
16.6% (32)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34.2% (66)
1:0 Лилль:
21.2% (41)
2:1 Лилль:
17.6% (34)
1:2 Сент-Этьен:
7.8% (15)
0:1 Сент-Этьен:
6.2% (12)
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