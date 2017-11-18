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Стадион:
Страсбург
1:0
Первый тайм: 32'
Ренн
0'
1:0
28' Гол
Блайак Жереми
32'
Первый тайм
32'
Камара Бингуру вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Амальфитано Морган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Мартин Йонас из команды Страсбург опасно играет. Чуть не пострадал Траоре Амари.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
30'
Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Амальфитано Морган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Лала Кенни из команды Страсбург делает подножку. Брэндон Льямас заработал фол.
28'
Сальмье Йоанн сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Блайак Жереми записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
28'
Сальмье Йоанн нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Игрок из команды Страсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
27'
Андре Бенжамин наказан за толчок Мартин Йонас
27'
Удар от ворот произведет Страсбург
27'
Андре Бенжамин из команды Ренн наносит неточный удар с лета
Угловой
26'
Силики Джеймс из команды Ренн подал угловой справа.
26'
Сальмье Йоанн выбил мяч на угловой.
26'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает навес
26'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
25'
Мартин Йонас из команды Страсбург опасно играет. Чуть не пострадал Андре Бенжамин.
24'
Удар от ворот произведет Ренн
24'
Блайак Жереми имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
24'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает отличный навес.
23'
Удар от ворот произведет Страсбург
23'
Брэндон Льямас из команды Ренн делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
22'
Брэндон Льямас коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
22'
Баокен Стефан коснулся мяча рукой.
20'
Силики Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
20'
Блайак Жереми из команды Страсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
19'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
19'
Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
17'
Андре Бенжамин из команды Ренн. Это Лала Кенни заработал фол.
17'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Игрок из команды Страсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
14'
Траоре Амари нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Брэндон Льямас из команды Ренн делает навес
14'
Мубеле Фирмин из команды Ренн делает пас партнеру.
13'
Сека Эрнес бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
13'
Камара Бингуру вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Мубеле Фирмин из команды Ренн делает навес
Угловой
12'
Силики Джеймс из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
12'
Коне Бакари ошибается в защите.
Фол, нарушение
11'
Аолу Жан-Эде из команды Страсбург опасно играет. Чуть не пострадал Амальфитано Морган.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
9'
Брэндон Льямас мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
9'
Эну Адриен из команды Ренн делает навес
9'
Траоре Амари из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
9'
Блайак Жереми из команды Страсбург делает подножку. Силики Джеймс заработал фол.
Фол, нарушение
7'
Баокен Стефан наказан за толчок Мешер Андре
Угловой
7'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
7'
Баокен Стефан из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Удар от ворот произведет Страсбург
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
6'
Силики Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
5'
Удар от ворот произведет Ренн
4'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает неудачный навес.
Фол, нарушение
2'
Аолу Жан-Эде наказан за толчок Мубеле Фирмин
2'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает навес
2'
Мартин Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
2'
Баокен Стефан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
1'
Блайак Жереми из команды Страсбург делает навес
1'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Камара Бингуру вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает навес
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ренн". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Страсбург 1:0 Ренн
Страсбург
29% (53)
Ничья:
41% (75)
Ренн
30.1% (55)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
36.1% (66)
Ренн:
13.7% (25)
Страсбург:
13.7% (25)
Ренн:
12.6% (23)
Страсбург:
12% (22)
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