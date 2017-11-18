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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: де ла Мейно
1:0
28' ГолБлайак Жереми
|
28'
1:0
Состав команд
27
Лала
Кенни
26
Коне
Бакари
22
Сека
Эрнес
28
Мартин
Йонас
40
Коубек
Томаш
27
Траоре
Амари
26
Желен
Жереми
23
Эну
Адриен
Страсбург 4-1-3-2
- Основной состав
- 30 Камара Бингуру Вратарь
- 27 Лала Кенни Защитник
- 21 Сальмье Йоанн Защитник
- 26 Коне Бакари Защитник
- 22 Сека Эрнес Защитник
- 8 Аолу Жан-Эде Полузащитник
- 11 Льенар Димитри Полузащитник
- 28 Мартин Йонас Полузащитник
- 17 Гонсальвес Антони Полузащитник
- 13 Блайак Жереми Нападающий
- 19 Баокен Стефан Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Укидья Александр Вратарь
- 12 Мангане Кадер Защитник
- 6 Гримм Жереми Полузащитник
- 5 Ногейра Венсан Полузащитник
- 34 Отон Кентен Полузащитник
- 9 Саади Идрисс Нападающий
- 7 Сакко Ихсан Нападающий
- Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Да Кошта Нуну Дисквалифицирован
- Терье Мартен Дисквалифицирован
Ренн 4-2-3-1
- Основной состав
- 40 Коубек Томаш Вратарь
- 27 Траоре Амари Защитник
- 26 Желен Жереми Защитник
- 4 Мешер Андре Защитник
- 25 Фигейреду Афоншу Защитник
- 21 Андре Бенжамин Полузащитник
- 12 Силики Джеймс Полузащитник
- 18 Амальфитано Морган Полузащитник
- 23 Эну Адриен Полузащитник
- 11 Брэндон Льямас Полузащитник
- 9 Мубеле Фирмин Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Диалло Абдулайе Вратарь
- 5 Ньяньон Жорис Защитник
- 29 Данзе Ромен Защитник
- 2 Зеффан Мехди Защитник
- 19 Телль Жордан Полузащитник
- 28 Гуркюфф Йоанн Полузащитник
- 35 Жанвье Николя Полузащитник
- Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Сарр Исмаила Травмирован
- Прчич Саньин Травмирован
- Хазри Вахби Дисквалифицирован
- Буриго Бенжамен Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Страсбург (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 04.11.2017 Труа 3:0 Страсбург Л1
- 28.10.2017 Страсбург 2:2 Анже Л1
- 25.10.2017 Страсбург 1:1 Сент-Этьен КЛ
- 22.10.2017 Ницца 1:2 Страсбург Л1
- 15.10.2017 Страсбург 3:3 Марсель Л1
- 05.10.2017 Фрайбург 1:2 Страсбург ТМК
- 30.09.2017 Дижон 1:1 Страсбург Л1
- 24.09.2017 Страсбург 1:2 Нант Л1
- 16.09.2017 Монако 3:0 Страсбург Л1
- 09.09.2017 Страсбург 0:1 Амьен Л1
- 01.09.2017 Страсбург 1:0 Зандхаузен ТМК
- 27.08.2017 Генгам 2:0 Страсбург Л1
- 19.08.2017 Монпелье 1:1 Страсбург Л1
- 13.08.2017 Страсбург 3:0 Лилль Л1
- 05.08.2017 Лион 4:0 Страсбург Л1
- 30.07.2017 Страсбург 4:1 УНФП ТМК
- 29.07.2017 Дижон 0:0 Страсбург ТМК
- 21.07.2017 Страсбург 3:2 Сошо ТМК
- 15.07.2017 Страсбург 1:0 Нанси ТМК
- 08.07.2017 Страсбург 4:4 Люцерн ТМК
Ренн (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 03.11.2017 Ренн 1:0 Бордо Л1
- 28.10.2017 Монпелье 0:1 Ренн Л1
- 25.10.2017 Дижон 1:2 Ренн КЛ
- 21.10.2017 Ренн 1:0 Лилль Л1
- 14.10.2017 Генгам 2:0 Ренн Л1
- 06.10.2017 Динамо-Брест 0:2 Ренн ТМК
- 30.09.2017 Ренн 0:1 Кан Л1
- 24.09.2017 Сент-Этьен 2:2 Ренн Л1
- 17.09.2017 Ренн 0:1 Ницца Л1
- 10.09.2017 Марсель 1:3 Ренн Л1
- 26.08.2017 Тулуза 3:2 Ренн Л1
- 19.08.2017 Ренн 2:2 Дижон Л1
- 11.08.2017 Ренн 1:2 Лион Л1
- 05.08.2017 Труа 1:1 Ренн Л1
- 29.07.2017 Лилль 4:2 Ренн ТМК
- 22.07.2017 Кан 1:2 Ренн ТМК
- 15.07.2017 Брест 1:2 Ренн ТМК
- 08.07.2017 Сьон 1:0 Ренн ТМК
- 20.05.2017 Ренн 2:3 Монако Л1
- 14.05.2017 Кан 0:1 Ренн Л1
Последние игры между собой
Страсбург
Ренн
-
1 Голы 0
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
5 Дистанция, км 7
-
1 Количество передач 4
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|43 - 9
|35
|2.
|Монако
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|35 - 13
|29
|3.
|Лион
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|32 - 15
|25
|4.
|Марсель
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 17
|24
|5.
|Нант
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|12 - 13
|23
|6.
|Кан
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|8 - 13
|18
|7.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 18
|18
|8.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|9 - 8
|16
|9.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 18
|16
|10.
|Труа
|1:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|11.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 17
|16
|12.
|Ренн
|0:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 16
|15
|13.
|Генгам
|1:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 22
|15
|14.
|Анже
|1:1 Заявка
|13
|2
|8
|3
|17 - 20
|14
|15.
|Ницца
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 19
|13
|16.
|Дижон
|1:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 22
|13
|17.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 23
|13
|18.
|Лилль
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|19.
|Амьен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 15
|12
|20.
|Метц
|0:0 Заявка
|13
|1
|1
|11
|5 - 24
|4
Первый тайм
32'
31'
Амальфитано Морган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Мартин Йонас из команды Страсбург опасно играет. Чуть не пострадал Траоре Амари.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
30'
Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Амальфитано Морган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Лала Кенни из команды Страсбург делает подножку. Брэндон Льямас заработал фол.
28'
Сальмье Йоанн сделал результативную передачу.
28'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Блайак Жереми записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
28'
Сальмье Йоанн нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Игрок из команды Страсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
27'
Андре Бенжамин наказан за толчок Мартин Йонас
27'
27'
Андре Бенжамин из команды Ренн наносит неточный удар с лета
26'
Силики Джеймс из команды Ренн подал угловой справа.
26'
Сальмье Йоанн выбил мяч на угловой.
26'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает навес
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
Мартин Йонас из команды Страсбург опасно играет. Чуть не пострадал Андре Бенжамин.
24'
Удар от ворот произведет Ренн
24'
Блайак Жереми имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
24'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает отличный навес.
23'
23'
Брэндон Льямас из команды Ренн делает передачу за спину защитников.
22'
Брэндон Льямас коснулся мяча рукой.
22'
Баокен Стефан коснулся мяча рукой.
20'
Силики Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
20'
Блайак Жереми из команды Страсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
19'
19'
Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
17'
Андре Бенжамин из команды Ренн. Это Лала Кенни заработал фол.
17'
15'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Игрок из команды Страсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
14'
Траоре Амари нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Брэндон Льямас из команды Ренн делает навес
14'
Мубеле Фирмин из команды Ренн делает пас партнеру.
13'
Сека Эрнес бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
13'
12'
Мубеле Фирмин из команды Ренн делает навес
12'
Силики Джеймс из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
12'
Коне Бакари ошибается в защите.
11'
Аолу Жан-Эде из команды Страсбург опасно играет. Чуть не пострадал Амальфитано Морган.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
9'
Брэндон Льямас мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
9'
Эну Адриен из команды Ренн делает навес
9'
Траоре Амари из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Блайак Жереми из команды Страсбург делает подножку. Силики Джеймс заработал фол.
7'
Баокен Стефан наказан за толчок Мешер Андре
7'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
7'
Баокен Стефан из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Силики Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
5'
Удар от ворот произведет Ренн
4'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает неудачный навес.
2'
Аолу Жан-Эде наказан за толчок Мубеле Фирмин
2'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает навес
2'
Мартин Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
2'
Баокен Стефан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
1'
Блайак Жереми из команды Страсбург делает навес
1'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
1'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает навес
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ренн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Страсбург 1:0 Ренн
Страсбург
29% (53)
Ничья:
41% (75)
Ренн
30.1% (55)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
36.1% (66)
1:2 Ренн:
13.7% (25)
1:0 Страсбург:
13.7% (25)
0:1 Ренн:
12.6% (23)
2:1 Страсбург:
12% (22)
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