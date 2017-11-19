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Стадион: NIB Stadium/Perth Oval
0:2
Второй тайм: 77'
14' Желтая карточкаНиколс Митч
17' Желтая карточкаБроксхэм Ли
0:1
56' ГолБериша Бесарт
0:2
67' ГолДжордж Лерой
|
14'
17'
56'
0:1
67'
0:2
Состав команд
Перт Глори
- Основной состав
- 33 Liam Reddy Вратарь
- 4 Лоури Шейн Защитник
- 2 Alexander Grant Защитник
- 29 Jeremy Walker Защитник
- 9 Кио Эндрю Полузащитник
- 6 Николс Митч Полузащитник
- 8 Торрес Хави Полузащитник
- 16 Joseph Mills
- 26 Jacob Italiano
- 15 Brandon Wilson
- 14 Chris Harold
- Запасные игроки
- 5 Jacob Poscoliero Защитник
- 20 Jake Brimmer
- 19 Joseph Knowles
- 11 Mitchell Mallia
- 13 Nick Feely
- Главный тренер: Kenny Lowe
Мельбурн Виктори
- Основной состав
- 20 Лоуренс Том II Вратарь
- 4 Уильямс Рис Защитник
- 10 Троизи Джеймс Полузащитник
- 41 Джордж Лерой Полузащитник
- 8 Бериша Бесарт Полузащитник
- 21 Валери Карл Полузащитник
- 5 Миллиган Марк Полузащитник
- 23 Ингхэм Джей Нападающий
- 2 Герия Джейсон
- 6 Броксхэм Ли
- 14 Thomas Deng
- Запасные игроки
- 31 Christian Theoharous
- 22 Нигро Стефан
- 18 Matias Sanchez I
- 7 Kenjok Athiu
- 1 Matt Acton
- Главный тренер: Kevin Muscat
Предыдущие игры
Перт Глори (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 12.11.2017 Веллингтон Феникс 5:2 Перт Глори ЭЛ
- 04.11.2017 Перт Глори 1:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 27.10.2017 Сидней 2:0 Перт Глори ЭЛ
- 22.10.2017 Перт Глори 2:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 15.10.2017 Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори ЭЛ
- 08.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 01.08.2017 Хейдельберг Юнайтед 1:0 Перт Глори КФ
- 29.04.2017 Сидней 3:0 Перт Глори ЭЛ
- 23.04.2017 Мельбурн Сити 0:2 Перт Глори ЭЛ
- 16.04.2017 Перт Глори 5:4 Мельбурн Сити ЭЛ
- 08.04.2017 Перт Глори 3:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 31.03.2017 Аделаида Юнайтед 1:1 Перт Глори ЭЛ
- 26.03.2017 Перт Глори 0:3 Сидней ЭЛ
- 11.03.2017 Мельбурн Виктори 4:1 Перт Глори ЭЛ
- 04.03.2017 Веллингтон Феникс 3:3 Перт Глори ЭЛ
- 25.02.2017 Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 18.02.2017 Перт Глори 2:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 10.02.2017 Аделаида Юнайтед 0:5 Перт Глори ЭЛ
- 04.02.2017 Перт Глори 3:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 28.01.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Перт Глори ЭЛ
Мельбурн Виктори (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 11.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 06.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 29.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 20.10.2017 Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 14.10.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 07.10.2017 Мельбурн Виктори 0:1 Сидней ЭЛ
- 23.08.2017 Аделаида Юнайтед 3:0 Мельбурн Виктори КФ
- 09.08.2017 Брисбен Роар 1:5 Мельбурн Виктори КФ
- 07.05.2017 Сидней 1:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 30.04.2017 Мельбурн Виктори 1:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 14.04.2017 Мельбурн Виктори 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 08.04.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 02.04.2017 Мельбурн Виктори 0:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 25.03.2017 Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 11.03.2017 Мельбурн Виктори 4:1 Перт Глори ЭЛ
- 03.03.2017 Сидней 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 25.02.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 19.02.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 13.02.2017 Ньюкасл Джетс 0:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 04.02.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
Последние игры между собой
Перт Глори: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Мельбурн Виктори: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
- 11.03.2017 Мельбурн Виктори 4:1 Перт Глори Эй-Лига
- 21.01.2017 Перт Глори 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 02.12.2016 Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори Эй-Лига
- 30.01.2016 Перт Глори 3:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 27.12.2015 Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори Эй-Лига
- 16.12.2015 Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 07.11.2015 Мельбурн Виктори 2:0 Перт Глори Кубок ФФА
- 07.03.2015 Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори Эй-Лига
- 25.01.2015 Перт Глори 3:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 02.01.2015 Мельбурн Виктори 1:2 Перт Глори Эй-Лига
- 15.03.2014 Перт Глори 1:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 31.01.2014 Перт Глори 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 13.12.2013 Мельбурн Виктори 2:0 Перт Глори Эй-Лига
- 05.04.2013 Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори Эй-Лига
- 23.03.2013 Мельбурн Виктори 2:3 Перт Глори Эй-Лига
- 19.01.2013 Перт Глори 0:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 30.11.2012 Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори Эй-Лига
- 24.03.2012 Перт Глори 4:2 Мельбурн Виктори Хёндай А-Лига
- 22.01.2012 Перт Глори 4:1 Мельбурн Виктори Хёндай А-Лига
- 21.11.2011 Мельбурн Виктори 2:2 Перт Глори Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|2.
|Ньюкасл Джетс
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|3.
|Мельбурн Сити
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|5.
|Аделаида Юнайтед
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|6.
|Перт Глори
|0:2
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|7.
|Мельбурн Виктори
|2:0
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|8.
|Брисбен Роар
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|10.
|Веллингтон Феникс
|6
|1
|2
|3
|11 - 13
|5
Второй тайм
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Джордж Лерой.
64'
Перт Глори производит замену. Brandon Wilson уходит, и Jake Brimmer заменяет его
64'
Перт Глори производит замену. Крис Харелд уходит, и Майкл Малья заменяет его
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бериша Бесарт.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
17'
Броксхэм Ли получает желтую карточку.
14'
Николс Митч получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NIB Stadium/Perth Oval. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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