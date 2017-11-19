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Стадион:
Перт Глори
0:2
Второй тайм: 77'
Мельбурн Виктори
0'
14' Желтая карточка
Николс Митч
17' Желтая карточка
Броксхэм Ли
0:1
56' Гол
Бериша Бесарт
0:2
67' Гол
Джордж Лерой
77'
Второй тайм
Описание гола
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Джордж Лерой.
64'
Перт Глори производит замену. Brandon Wilson уходит, и Jake Brimmer заменяет его
64'
Перт Глори производит замену. Крис Харелд уходит, и Майкл Малья заменяет его
Описание гола
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бериша Бесарт.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
17'
Броксхэм Ли получает желтую карточку.
Желтая карточка
14'
Николс Митч получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NIB Stadium/Perth Oval. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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