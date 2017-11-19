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0:0
Первый тайм: 14'
3' Желтая карточкаМоралес Альфредо
Состав команд
34
Матип
Марвин
25
Валь
Хауке
19
Гауз
Марсель
30
Пледль
Томас
13
Бодзек
Адам
39
Циммер
Жан
Ингольштадт 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Нюланд Эрьян Вратарь
- 28 Трэш Кристиан Защитник
- 34 Матип Марвин Защитник
- 25 Валь Хауке Защитник
- 3 Левельс Тобиас Защитник
- 19 Гауз Марсель Полузащитник
- 30 Пледль Томас Полузащитник
- 6 Моралес Альфредо Полузащитник
- 8 Коэн Альмог Полузащитник
- 10 Киттель Сонни Полузащитник
- 20 Кутшке Штефан Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Кналлер Марко Вратарь
- 18 Брежери Ромен Защитник
- 5 Кристиансен Макс Полузащитник
- 21 Tobias Schroeck Полузащитник
- 13 Лайпертц Роберт Нападающий
- 14 Лекс Стефан Нападающий
- 11 Лескано Дарио Нападающий
- Главный тренер: Валпургис Майк
Фортуна 4-1-4-1
- Основной состав
- 30 Вольф Рафаэль Вратарь
- 4 Шауэрте Юлиан Защитник
- 3 Хоффманн Андре Защитник
- 32 Robin Bormuth Защитник
- 23 Гисельман Нико Защитник
- 13 Бодзек Адам Полузащитник
- 39 Циммер Жан Полузащитник
- 31 Зоботка Марсель Полузащитник
- 16 Нильсен Ховард Полузащитник
- 9 Раман Бенито Полузащитник
- 28 Хеннингс Роувен Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Шмиц Лукаш Защитник
- 18 Goekhan Guel Защитник
- 36 Anderson Lucoqui Полузащитник
- 19 Ловрен Давор Полузащитник
- 21 Куйович Эмир Нападающий
- 33 Усами Такаси Нападающий
- 38 Tim Wiesner
- Главный тренер: Фридхельм Фанкел
Предыдущие игры
Ингольштадт (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 06.11.2017 Нюрнберг 1:2 Ингольштадт Б2
- 27.10.2017 Арминия 1:3 Ингольштадт Б2
- 24.10.2017 Гройтер Фюрт 1:3 Ингольштадт КГ
- 20.10.2017 Ингольштадт 3:0 Хайденхайм Б2
- 14.10.2017 Динамо Дрезден 2:2 Ингольштадт Б2
- 29.09.2017 Ингольштадт 3:0 Дармштадт Б2
- 24.09.2017 Бохум 2:0 Ингольштадт Б2
- 19.09.2017 Ингольштадт 2:2 Дуйсбург Б2
- 16.09.2017 Санкт-Паули 0:4 Ингольштадт Б2
- 09.09.2017 Ингольштадт 1:2 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 31.08.2017 Штуттгарт 0:1 Ингольштадт ТМК
- 25.08.2017 Гройтер Фюрт 0:1 Ингольштадт Б2
- 20.08.2017 Ингольштадт 2:4 Ян Б2
- 13.08.2017 Мюнхен-1860 1:2 Ингольштадт КГ
- 04.08.2017 Зандхаузен 1:0 Ингольштадт Б2
- 29.07.2017 Ингольштадт 0:1 Унион Берлин Б2
- 22.07.2017 Ингольштадт 2:0 Нант ТМК
- 20.05.2017 Ингольштадт 1:1 Шальке 04 Б
- 13.05.2017 Фрайбург 1:1 Ингольштадт Б
- 06.05.2017 Ингольштадт 1:1 Байер Л Б
Фортуна (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 05.11.2017 Фортуна 2:2 Хайденхайм Б2
- 30.10.2017 Бохум 0:0 Фортуна Б2
- 24.10.2017 Фортуна 0:1 Боруссия М КГ
- 20.10.2017 Фортуна 1:0 Дармштадт Б2
- 14.10.2017 Арминия 0:2 Фортуна Б2
- 02.10.2017 Фортуна 3:1 Дуйсбург Б2
- 23.09.2017 Санкт-Паули 1:2 Фортуна Б2
- 20.09.2017 Фортуна 1:0 Ян Б2
- 17.09.2017 Гройтер Фюрт 3:1 Фортуна Б2
- 10.09.2017 Фортуна 3:2 Унион Берлин Б2
- 27.08.2017 Зандхаузен 1:2 Фортуна Б2
- 19.08.2017 Фортуна 2:0 Кайзерслаутерн Б2
- 12.08.2017 Арминия 1:3 Фортуна КГ
- 06.08.2017 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Фортуна Б2
- 31.07.2017 Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр Б2
- 22.07.2017 Фортуна 0:2 Шарлеруа ТМК
- 14.07.2017 Фортуна 0:2 Брайтон ТМК
- 21.05.2017 Фортуна 1:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 14.05.2017 Нюрнберг 2:3 Фортуна Б2
- 06.05.2017 Фортуна 1:1 Вюрцбург Кикерс Б2
Последние игры между собой
Ингольштадт: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Фортуна: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
- 17.04.2015 Ингольштадт 3:2 Фортуна Бундеслига 2
- 31.10.2014 Фортуна 0:0 Ингольштадт Бундеслига 2
- 28.03.2014 Фортуна 0:0 Ингольштадт Бундеслига 2
- 20.10.2013 Ингольштадт 1:2 Фортуна Бундеслига 2
- 04.02.2012 Ингольштадт 1:1 Фортуна Бундеслига 2
- 05.08.2011 Фортуна 4:1 Ингольштадт Бундеслига 2
- 13.02.2011 Фортуна 3:1 Ингольштадт Бундеслига 2
- 22.09.2010 Ингольштадт 3:0 Фортуна Бундеслига 2
Ингольштадт
Фортуна
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|0:0
|14
|9
|4
|1
|23 - 12
|31
|2.
|Хольштайн Киль
|14
|9
|3
|2
|34 - 18
|30
|3.
|Унион Берлин
|14
|7
|4
|3
|28 - 18
|25
|4.
|Нюрнберг
|14
|7
|2
|5
|29 - 20
|23
|5.
|Ингольштадт
|0:0
|14
|6
|3
|5
|23 - 16
|21
|6.
|Зандхаузен
|14
|6
|3
|5
|17 - 13
|21
|7.
|Санкт-Паули
|0:0
|14
|5
|5
|4
|12 - 15
|20
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0
|14
|5
|4
|5
|15 - 16
|19
|9.
|Арминия
|14
|5
|4
|5
|20 - 23
|19
|10.
|Айнтрахт Бр
|14
|3
|9
|2
|18 - 15
|18
|11.
|Дармштадт
|14
|4
|5
|5
|24 - 25
|17
|12.
|Дуйсбург
|0:0
|14
|4
|5
|5
|16 - 20
|17
|13.
|Ян
|0:0
|14
|5
|1
|8
|17 - 20
|16
|14.
|Бохум
|14
|4
|4
|6
|13 - 17
|16
|15.
|Хайденхайм
|14
|4
|3
|7
|19 - 28
|15
|16.
|Динамо Дрезден
|13
|3
|5
|5
|17 - 23
|14
|17.
|Гройтер Фюрт
|14
|3
|2
|9
|15 - 27
|11
|18.
|Кайзерслаутерн
|13
|1
|4
|8
|8 - 22
|7
Первый тайм
3'
Моралес Альфредо получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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