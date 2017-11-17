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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Зрители: 14650
1:2
Конец матча
0:1
17' ГолСукута-Пасу Ричард
42' Желтая карточкаГросскройц Кевин
45' Желтая карточкаХолланд Фабиан
55' Желтая карточкаАлтынтоп Хамит
60' Желтая карточкаСулу Айтач
64' Желтая карточкаДагфоус Неймеддин
65' Желтая карточкаMaximilian Jansen
0:2
71' ГолСукута-Пасу Ричард
1:2
84' ГолБангор Патрик
87' Желтая карточкаБангор Патрик
90' Желтая карточкаМелем Марвин
|
17'
0:1
42'
45'
55'
60'
71'
0:2
84'
1:2
87'
90'
Состав команд
23
Малл
Джоэл
15
Бойд
Терренс
14
Кистер
Тим
34
Книппинг
Тим
Дармштадт 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Малл Джоэл Вратарь
- 19 Гросскройц Кевин Защитник
- 26 Бангор Патрик Защитник
- 4 Сулу Айтач Защитник
- 32 Холланд Фабиан Защитник
- 36 Камавуака Уилсон Полузащитник
- 34 Алтынтоп Хамит Полузащитник
- 17 Сиригу Сандро Полузащитник
- 8 Фон Хаке Юлиан Полузащитник
- 6 Мелем Марвин Полузащитник
- 15 Бойд Терренс Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Штритцель Флориан Вратарь
- 13 Штайнхефер Маркус Защитник
- 21 Хён Иммануэль Защитник
- 25 Штарк Янник Полузащитник
- 10 Розентал Ян Полузащитник
- 20 Собех Артур Нападающий
- 9 Макларен Джейми Нападающий
- Главный тренер: Фрингс Торстен
Зандхаузен 4-4-2
- Основной состав
- 16 Marcel Schuhen Вратарь
- 24 Клингманн Филипп Защитник
- 14 Кистер Тим Защитник
- 34 Книппинг Тим Защитник
- 19 Пакарада Леарт Защитник
- 8 Дагфоус Неймеддин Полузащитник
- 6 Линсмайер Денис Полузащитник
- 31 Куловиц Штефан Полузащитник
- 21 Manuel Stiefler Полузащитник
- 10 Сукута-Пасу Ричард Нападающий
- 9 Lucas Hoeler Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Карачич Горан Вратарь
- 23 Карл Маркус Защитник
- 37 Дерстрофф Юлиан Полузащитник
- 27 Maximilian Jansen Полузащитник
- 26 Ali Ibrahimaj Полузащитник
- 28 Philipp Foerster Полузащитник
- 25 Райт Хаджи Нападающий
- Главный тренер: Kenan Kocak
Предыдущие игры
Дармштадт (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 04.11.2017 Айнтрахт Бр 2:2 Дармштадт Б2
- 28.10.2017 Дармштадт 1:1 Хольштайн Киль Б2
- 20.10.2017 Фортуна 1:0 Дармштадт Б2
- 16.10.2017 Дармштадт 3:4 Нюрнберг Б2
- 29.09.2017 Ингольштадт 3:0 Дармштадт Б2
- 24.09.2017 Дармштадт 3:3 Динамо Дрезден Б2
- 20.09.2017 Хайденхайм 2:2 Дармштадт Б2
- 17.09.2017 Дармштадт 4:3 Арминия Б2
- 10.09.2017 Дармштадт 1:2 Бохум Б2
- 25.08.2017 Дуйсбург 1:2 Дармштадт Б2
- 18.08.2017 Дармштадт 3:0 Санкт-Паули Б2
- 12.08.2017 Ян 3:1 Дармштадт КГ
- 04.08.2017 Кайзерслаутерн 1:1 Дармштадт Б2
- 29.07.2017 Дармштадт 1:0 Гройтер Фюрт Б2
- 22.07.2017 Дармштадт 2:2 Фулхэм ТМК
- 20.05.2017 Боруссия М 2:2 Дармштадт Б
- 13.05.2017 Дармштадт 0:2 Герта Б
- 06.05.2017 Бавария 1:0 Дармштадт Б
- 29.04.2017 Дармштадт 3:0 Фрайбург Б
- 22.04.2017 Гамбург 1:2 Дармштадт Б
Зандхаузен (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 10.11.2017 Айнтрахт Фр 5:3 Зандхаузен ТМК
- 03.11.2017 Зандхаузен 0:1 Дуйсбург Б2
- 28.10.2017 Гройтер Фюрт 2:1 Зандхаузен Б2
- 23.10.2017 Зандхаузен 1:1 Санкт-Паули Б2
- 14.10.2017 Бохум 2:0 Зандхаузен Б2
- 05.10.2017 Майнц 2:1 Зандхаузен ТМК
- 01.10.2017 Зандхаузен 2:0 Ян Б2
- 22.09.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Зандхаузен Б2
- 19.09.2017 Зандхаузен 1:0 Унион Берлин Б2
- 16.09.2017 Зандхаузен 1:0 Кайзерслаутерн Б2
- 10.09.2017 Айнтрахт Бр 1:1 Зандхаузен Б2
- 01.09.2017 Страсбург 1:0 Зандхаузен ТМК
- 27.08.2017 Зандхаузен 1:2 Фортуна Б2
- 19.08.2017 Динамо Дрезден 0:4 Зандхаузен Б2
- 13.08.2017 Швайнфурт 2:1 Зандхаузен КГ
- 04.08.2017 Зандхаузен 1:0 Ингольштадт Б2
- 30.07.2017 Хольштайн Киль 2:2 Зандхаузен Б2
- 23.07.2017 Зандхаузен 3:2 Байер Л ТМК
- 18.07.2017 Зандхаузен 3:2 Хаддерсфилд Таун ТМК
- 14.07.2017 Фрайбург 0:3 Зандхаузен ТМК
Последние игры между собой
Дармштадт: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Зандхаузен: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
- 30.01.2015 Дармштадт 1:0 Зандхаузен Товарищеские матчи. Сборные
- 17.12.2014 Зандхаузен 1:2 Дармштадт Бундеслига 2
- 03.08.2014 Дармштадт 1:0 Зандхаузен Бундеслига 2
- 21.01.2012 Дармштадт 4:1 Зандхаузен Бундеслига 3
- 06.08.2011 Зандхаузен 2:0 Дармштадт Бундеслига 3
- 18.01.2009 Зандхаузен 1:0 Дармштадт Товарищеские матчи. Сборные
Дармштадт
Зандхаузен
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
6 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|13
|9
|3
|1
|23 - 12
|30
|2.
|Хольштайн Киль
|13
|9
|2
|2
|32 - 16
|29
|3.
|Унион Берлин
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|4.
|Нюрнберг
|13
|7
|1
|5
|27 - 18
|22
|5.
|Зандхаузен
|14
|6
|3
|5
|17 - 13
|21
|6.
|Ингольштадт
|13
|6
|2
|5
|23 - 16
|20
|7.
|Санкт-Паули
|13
|5
|4
|4
|12 - 15
|19
|8.
|Арминия
|14
|5
|4
|5
|20 - 23
|19
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|13
|5
|3
|5
|15 - 16
|18
|10.
|Айнтрахт Бр
|14
|3
|9
|2
|18 - 15
|18
|11.
|Дармштадт
|14
|4
|5
|5
|24 - 25
|17
|12.
|Дуйсбург
|13
|4
|4
|5
|16 - 20
|16
|13.
|Ян
|13
|5
|0
|8
|17 - 20
|15
|14.
|Бохум
|13
|4
|3
|6
|12 - 16
|15
|15.
|Динамо Дрезден
|13
|3
|5
|5
|17 - 23
|14
|16.
|Хайденхайм
|13
|3
|3
|7
|15 - 25
|12
|17.
|Гройтер Фюрт
|13
|3
|1
|9
|14 - 26
|10
|18.
|Кайзерслаутерн
|13
|1
|4
|8
|8 - 22
|7
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Мелем Марвин получает желтую карточку.
87'
Зандхаузен производит замену. Lucas Hoeler уходит, и Дерстрофф Юлиан заменяет его
87'
Бангор Патрик получает желтую карточку.
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бангор Патрик.
71'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сукута-Пасу Ричард.
67'
СК Дармштадт производит замену. Сиригу Сандро уходит, и Собех Артур заменяет его
65'
Maximilian Jansen получает желтую карточку.
64'
Дагфоус Неймеддин получает желтую карточку.
60'
Сулу Айтач получает желтую карточку.
56'
Зандхаузен производит замену. Куловиц Штефан уходит, и Maximilian Jansen заменяет его
55'
Алтынтоп Хамит получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Холланд Фабиан получает желтую карточку.
42'
Гросскройц Кевин получает желтую карточку.
41'
СК Дармштадт производит замену. Камавуака Уилсон уходит, и Штарк Янник заменяет его
40'
СК Дармштадт производит замену. Фон Хаке Юлиан уходит, и Макларен Джейми заменяет его
39'
Зандхаузен производит замену. Пакарада Леарт уходит, и Карл Маркус заменяет его
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сукута-Пасу Ричард.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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