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Зрители: 14650
Дармштадт
1:2
Конец матча
Зандхаузен
0'
0:1
17' Гол
Сукута-Пасу Ричард
42' Желтая карточка
Гросскройц Кевин
45' Желтая карточка
Холланд Фабиан
55' Желтая карточка
Алтынтоп Хамит
60' Желтая карточка
Сулу Айтач
64' Желтая карточка
Дагфоус Неймеддин
65' Желтая карточка
Maximilian Jansen
0:2
71' Гол
Сукута-Пасу Ричард
1:2
84' Гол
Бангор Патрик
87' Желтая карточка
Бангор Патрик
90' Желтая карточка
Мелем Марвин
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Мелем Марвин получает желтую карточку.
87'
Зандхаузен производит замену. Lucas Hoeler уходит, и Дерстрофф Юлиан заменяет его
Желтая карточка
87'
Бангор Патрик получает желтую карточку.
Описание гола
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бангор Патрик.
Описание гола
71'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сукута-Пасу Ричард.

67'
СК Дармштадт производит замену. Сиригу Сандро уходит, и Собех Артур заменяет его
Желтая карточка
65'
Maximilian Jansen получает желтую карточку.
Желтая карточка
64'
Дагфоус Неймеддин получает желтую карточку.
Желтая карточка
60'
Сулу Айтач получает желтую карточку.
56'
Зандхаузен производит замену. Куловиц Штефан уходит, и Maximilian Jansen заменяет его
Желтая карточка
55'
Алтынтоп Хамит получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Холланд Фабиан получает желтую карточку.
Желтая карточка
42'
Гросскройц Кевин получает желтую карточку.
41'
СК Дармштадт производит замену. Камавуака Уилсон уходит, и Штарк Янник заменяет его
40'
СК Дармштадт производит замену. Фон Хаке Юлиан уходит, и Макларен Джейми заменяет его
39'
Зандхаузен производит замену. Пакарада Леарт уходит, и Карл Маркус заменяет его
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сукута-Пасу Ричард.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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