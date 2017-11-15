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Стадион:
СКА-Хабаровск
 
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ЦСКА Москва
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До начала матча осталось 2 дня 10 часов 32 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча СКА-Хабаровск - ЦСКА Москва, который состоится 18.11.2017.
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:
Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - ЦСКА Москва
СКА-Хабаровск
3.6% (3)
Ничья:
13.3% (11)
ЦСКА Москва
83.1% (69)

Вы не участвовали в прогнозе

ЦСКА Москва:
34.9% (29)
ЦСКА Москва:
21.7% (18)
ЦСКА Москва:
18.1% (15)
Ничья:
8.4% (7)
ЦСКА Москва:
6% (5)
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