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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Летцигрунд
0:0
Первый тайм: 29'
Состав команд
28
Petar
Pusic
20
Каблан
Крис
14
Гельми
Рой
13
Рапп
Симоне
Грасcхоппер 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Линднер Хайнц Вратарь
- 13 Бергстрём Эмиль Защитник
- 4 Вилотич Милан Защитник
- 22 Зесигер Седрик Защитник
- 28 Petar Pusic Полузащитник
- 30 Байрами Недим Полузащитник
- 8 Башич Марко Полузащитник
- 15 Думбия Сулейман Полузащитник
- 16 Хеффрен Суарес Полузащитник
- 10 Андерсен Лукас Полузащитник
- 9 Джуричин Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Васич Васо Вратарь
- 14 Лаванши Нума Полузащитник
- 17 Фашко Михал Полузащитник
- 7 Сигурьонссон Рунар Полузащитник
- 31 Авдияй Альбион Нападающий
- 21 Бауи Набиль Нападающий
- 29 Arijan Qollaku
- Главный тренер: Murat Yakin
Тун 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Руберто Франческо Вратарь
- 20 Каблан Крис Защитник
- 14 Гельми Рой Защитник
- 5 Бюрги Николас Защитник
- 31 Гларнер Штефан Защитник
- 30 Лаупер Сандро Полузащитник
- 17 Хедигер Деннис Полузащитник
- 24 Да Силва Нуну Полузащитник
- 16 Костанцо Морено Полузащитник
- 33 Шпильман Марвин Полузащитник
- 13 Рапп Симоне Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Colin Trachsel Защитник
- 21 Феррейру Нельсон Полузащитник
- 19 Дзонлагич Омер Полузащитник
- 9 Соргич Деян Нападающий
- 23 Timo Righetti
- 22 Felix Hornung
- Главный тренер: Шнайдер Марк
Предыдущие игры
Грасcхоппер (последние 20 матчей: +9 =8 -3)
- 14.11.2017 Грасcхоппер 3:3 Волен ТМК
- 04.11.2017 Грасcхоппер 2:0 Лозанна С
- 29.10.2017 Санкт-Галлен 3:1 Грасcхоппер С
- 25.10.2017 Лозанна 0:1 Грасcхоппер К
- 21.10.2017 Цюрих 0:4 Грасcхоппер С
- 18.10.2017 Грасcхоппер 3:3 Арау ТМК
- 15.10.2017 Грасcхоппер 1:1 Люцерн С
- 10.10.2017 Грасcхоппер 2:0 Виль ТМК
- 10.10.2017 Грасcхоппер 0:0 Шаффхаузен ТМК
- 30.09.2017 Грасcхоппер 0:0 Базель С
- 24.09.2017 Лугано 0:3 Грасcхоппер С
- 21.09.2017 Тун 2:2 Грасcхоппер С
- 17.09.2017 Биль Бьенн 0:5 Грасcхоппер К
- 10.09.2017 Грасcхоппер 3:2 Сьон С
- 26.08.2017 Лозанна 1:1 Грасcхоппер С
- 20.08.2017 Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен С
- 13.08.2017 Ромонтуа 0:10 Грасcхоппер К
- 10.08.2017 Базель 3:2 Грасcхоппер С
- 06.08.2017 Люцерн 2:2 Грасcхоппер С
- 29.07.2017 Грасcхоппер 0:4 Янг Бойз С
Тун (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 05.11.2017 Тун 1:1 Лугано С
- 28.10.2017 Лозанна 1:3 Тун С
- 25.10.2017 Стад де Ньон 1:3 Тун К
- 21.10.2017 Базель 2:1 Тун С
- 15.10.2017 Тун 1:3 Цюрих С
- 01.10.2017 Тун 2:0 Люцерн С
- 24.09.2017 Санкт-Галлен 3:0 Тун С
- 21.09.2017 Тун 2:2 Грасcхоппер С
- 17.09.2017 Виль 0:3 Тун К
- 10.09.2017 Люцерн 2:2 Тун С
- 26.08.2017 Лугано 4:1 Тун С
- 19.08.2017 Тун 5:2 Лозанна С
- 12.08.2017 Стад Паерне 1:2 Тун К
- 09.08.2017 Янг Бойз 0:4 Тун С
- 05.08.2017 Тун 0:3 Базель С
- 30.07.2017 Цюрих 2:1 Тун С
- 23.07.2017 Тун 0:1 Сьон С
- 15.07.2017 Тун 5:1 Кьяссо ТМК
- 08.07.2017 Тун 2:0 Винтертур ТМК
- 07.07.2017 Тун 1:2 Шаффхаузен ТМК
Последние игры между собой
Грасcхоппер: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Тун: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
- 21.09.2017 Тун 2:2 Грасcхоппер Суперлига
- 17.05.2017 Тун 3:1 Грасcхоппер Суперлига
- 04.02.2017 Грасcхоппер 0:1 Тун Суперлига
- 19.11.2016 Грасcхоппер 1:1 Тун Суперлига
- 11.08.2016 Тун 2:1 Грасcхоппер Суперлига
- 22.05.2016 Грасcхоппер 0:0 Тун Суперлига
- 03.04.2016 Тун 2:1 Грасcхоппер Суперлига
- 31.10.2015 Грасcхоппер 1:2 Тун Суперлига
- 19.07.2015 Тун 3:5 Грасcхоппер Суперлига
- 29.04.2015 Грасcхоппер 0:0 Тун Суперлига
- 14.03.2015 Тун 2:2 Грасcхоппер Суперлига
- 04.10.2014 Тун 3:2 Грасcхоппер Суперлига
- 26.07.2014 Грасcхоппер 2:3 Тун Суперлига
- 27.06.2014 Тун 2:0 Грасcхоппер Товарищеские матчи. Сборные
- 16.04.2014 Грасcхоппер 0:5 Тун Суперлига
- 30.03.2014 Тун 1:3 Грасcхоппер Суперлига
- 04.12.2013 Тун 0:0 Грасcхоппер Кубок Швейцарии
- 06.10.2013 Тун 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 22.09.2013 Грасcхоппер 2:1 Тун Суперлига
- 27.04.2013 Грасcхоппер 0:2 Тун Суперлига
Грасcхоппер
Тун
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|33 - 12
|31
|2.
|Базель
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 14
|26
|3.
|Цюрих
|0:0 Заявка
|15
|5
|8
|2
|16 - 11
|23
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|20 - 29
|21
|5.
|Грасcхоппер
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|23 - 20
|21
|6.
|Люцерн
|1:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 21
|17
|7.
|Лозанна
|0:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|22 - 27
|16
|8.
|Тун
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|23 - 26
|16
|9.
|Лугано
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 24
|16
|10.
|Сьон
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 27
|11
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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