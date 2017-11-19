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Стадион: Стад де Суиз
8' Желтая карточкаФрай Микаэль
|
8'
Состав команд
43
Мбабу
Кевин
24
Нуху
Касим
35
Саного
Секу
17
Ассале
Рожер
22
Рюэгг
Кевин
29
Сарр
Сангоне
Янг Бойз 4-4-2
- Основной состав
- 26 Фон Балльмоос Давид Вратарь
- 43 Мбабу Кевин Защитник
- 24 Нуху Касим Защитник
- 5 Фон Берген Стив Защитник
- 29 Лотомба Жордан Защитник
- 16 Фасснахт Кристиан Полузащитник
- 8 Соу Джибриль Полузащитник
- 35 Саного Секу Полузащитник
- 7 Сулеймани Миралем Полузащитник
- 17 Ассале Рожер Нападающий
- 18 Нсаме Жан-Пьер Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Марцино Дарио Вратарь
- 22 Вютрих Грегори Защитник
- 23 Бенито Лорис Защитник
- 20 Эбишер Мишель Полузащитник
- 19 Шик Торстен Полузащитник
- 13 Нгамелеу Муми Полузащитник
- 99 Оаро Гийом Нападающий
- Главный тренер: Хюттер Ади
Цюрих 3-5-2
- Основной состав
- 1 Ванин Андрис Вратарь
- 4 Теландер Расмус Защитник
- 17 Бангура Умару Защитник
- 26 Бруннер Седрик Защитник
- 7 Винтер Адриан Полузащитник
- 22 Рюэгг Кевин Полузащитник
- 6 Палссон Виктор Полузащитник
- 29 Сарр Сангоне Полузащитник
- 18 Жанье Па-Моду Полузащитник
- 11 Двамена Рафаэль Нападающий
- 9 Фрай Микаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Бреше Янник Вратарь
- 13 Неф Алайн Защитник
- 3 Хайле-Селассие Марен Полузащитник
- 68 Родригес Роберто Нападающий
- 23 Ронер Фабиан Нападающий
- 14 Коне Мусса II Нападающий
- 15 Stephen Odey
- Главный тренер: Ульрих Форте
Предыдущие игры
Янг Бойз (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 05.11.2017 Базель 1:1 Янг Бойз С
- 02.11.2017 Янг Бойз 0:1 Динамо Киев ЛЕ
- 29.10.2017 Янг Бойз 5:1 Сьон С
- 25.10.2017 Мюнзинген 0:3 Янг Бойз К
- 22.10.2017 Люцерн 0:1 Янг Бойз С
- 19.10.2017 Динамо Киев 2:2 Янг Бойз ЛЕ
- 14.10.2017 Лозанна 2:1 Янг Бойз С
- 01.10.2017 Янг Бойз 6:1 Санкт-Галлен С
- 28.09.2017 Скендербеу 1:1 Янг Бойз ЛЕ
- 24.09.2017 Сьон 0:1 Янг Бойз С
- 20.09.2017 Янг Бойз 4:1 Люцерн С
- 17.09.2017 Олд Бойз 0:4 Янг Бойз К
- 14.09.2017 Янг Бойз 1:1 Партизан ЛЕ
- 10.09.2017 Янг Бойз 3:0 Лугано С
- 27.08.2017 Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз С
- 23.08.2017 ЦСКА Москва 2:0 Янг Бойз ЛЧ
- 19.08.2017 Цюрих 0:0 Янг Бойз С
- 15.08.2017 Янг Бойз 0:1 ЦСКА Москва ЛЧ
- 12.08.2017 Брайтенрайн 0:3 Янг Бойз К
- 09.08.2017 Янг Бойз 0:4 Тун С
Цюрих (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 04.11.2017 Сьон 1:1 Цюрих С
- 28.10.2017 Цюрих 0:0 Базель С
- 24.10.2017 Стад Лозанна-Уши 1:4 Цюрих К
- 21.10.2017 Цюрих 0:4 Грасcхоппер С
- 15.10.2017 Тун 1:3 Цюрих С
- 05.10.2017 Цюрих 3:1 Вадуц ТМК
- 01.10.2017 Цюрих 3:0 Лугано С
- 23.09.2017 Базель 1:0 Цюрих С
- 20.09.2017 Лозанна 1:1 Цюрих С
- 16.09.2017 Бассерсдорф 0:3 Цюрих К
- 09.09.2017 Цюрих 1:1 Санкт-Галлен С
- 30.08.2017 Цюрих 2:0 Винтертур ТМК
- 30.08.2017 Устер 0:5 Цюрих ТМК
- 27.08.2017 Люцерн 1:1 Цюрих С
- 19.08.2017 Цюрих 0:0 Янг Бойз С
- 13.08.2017 Чиппис 0:10 Цюрих К
- 10.08.2017 Цюрих 2:0 Сьон С
- 05.08.2017 Лугано 0:0 Цюрих С
- 30.07.2017 Цюрих 2:1 Тун С
- 23.07.2017 Грасcхоппер 0:2 Цюрих С
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Цюрих: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
- 19.08.2017 Цюрих 0:0 Янг Бойз Суперлига
- 24.04.2016 Янг Бойз 3:0 Цюрих Суперлига
- 27.02.2016 Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 01.11.2015 Янг Бойз 1:1 Цюрих Суперлига
- 29.10.2015 Янг Бойз 1:3 Цюрих Кубок
- 18.07.2015 Цюрих 1:1 Янг Бойз Суперлига
- 03.05.2015 Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 22.03.2015 Янг Бойз 3:0 Цюрих Суперлига
- 28.09.2014 Янг Бойз 2:1 Цюрих Суперлига
- 03.08.2014 Цюрих 2:1 Янг Бойз Суперлига
- 13.04.2014 Цюрих 2:2 Янг Бойз Суперлига
- 09.03.2014 Янг Бойз 1:3 Цюрих Суперлига
- 29.09.2013 Янг Бойз 0:1 Цюрих Суперлига
- 04.08.2013 Цюрих 1:3 Янг Бойз Суперлига
- 26.05.2013 Янг Бойз 2:4 Цюрих Суперлига
- 23.02.2013 Цюрих 4:0 Янг Бойз Суперлига
- 07.10.2012 Цюрих 1:1 Янг Бойз Суперлига
- 12.08.2012 Янг Бойз 4:1 Цюрих Суперлига
- 01.05.2012 Янг Бойз 1:0 Цюрих Суперлига
- 01.04.2012 Цюрих 2:2 Янг Бойз Суперлига
Янг Бойз
Цюрих
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|33 - 12
|31
|2.
|Базель
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 14
|26
|3.
|Цюрих
|0:0 Заявка
|15
|5
|8
|2
|16 - 11
|23
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|20 - 29
|21
|5.
|Грасcхоппер
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|23 - 20
|21
|6.
|Люцерн
|1:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 21
|17
|7.
|Лозанна
|0:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|22 - 27
|16
|8.
|Тун
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|23 - 26
|16
|9.
|Лугано
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 24
|16
|10.
|Сьон
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 27
|11
Первый тайм
8'
Фрай Микаэль получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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