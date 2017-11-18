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Стадион:
Базель
0:1
Второй тайм: 54'
Сьон
0'
0:1
3' Гол
Шнойвли Марко
15' Желтая карточка
Учан Салих
21' Желтая карточка
Анга-Лётшер Мартин
54'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
21'
Анга-Лётшер Мартин получает желтую карточку.
Желтая карточка
15'
Учан Салих получает желтую карточку.
Описание гола
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шнойвли Марко.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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