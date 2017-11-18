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Стадион:
Санкт-Галлен
0:1
Второй тайм: 75'
Лугано
0'
27' Желтая карточка
Ледесма Кристиан
29' Желтая карточка
Дапрела Фабио
0:1
72' Гол
Саббатини Джонатан
75'
Второй тайм
Описание гола
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Саббатини Джонатан.
56'
Лугано производит замену. Ледесма Кристиан уходит, и Боттани Маттиа заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
29'
Дапрела Фабио получает желтую карточку.
Желтая карточка
27'
Ледесма Кристиан получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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