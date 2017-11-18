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Стадион: АФГ Арена
0:1
Второй тайм: 75'
27' Желтая карточкаЛедесма Кристиан
29' Желтая карточкаДапрела Фабио
0:1
72' ГолСаббатини Джонатан
|
27'
29'
72'
0:1
Состав команд
22
Руй
Стив
Санкт-Галлен 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Лопар Даниэль Вратарь
- 50 Люхингер Николас Защитник
- 3 Хагги Карим Защитник
- 5 Мусаву-Кинг Ирунду Защитник
- 16 Виттвер Андреас Защитник
- 26 Чернегг Петер Полузащитник
- 8 Таипи Гьелбрим Полузащитник
- 23 Алексич Даниел Полузащитник
- 10 Барнетта Транквилло Полузащитник
- 22 Араторе Марко Полузащитник
- 9 Буэсс Роман Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Стоянович Деян Вратарь
- 53 Гёнитцер Сильван Защитник
- 11 Тафер Яннис Полузащитник
- 6 Уисс Алан Полузащитник
- 7 Кукурузович Степан Полузащитник
- 34 Бабич Борис Нападающий
- 29 Alessandro Kraeuchi
- Главный тренер: Контини Джорджо
Лугано 4-1-4-1
- Основной состав
- 23 Кьяссумбуа Жоэль Вратарь
- 91 Михайлович Драган Защитник
- 28 Сульмони Фульвио Защитник
- 22 Руй Стив Защитник
- 30 Дапрела Фабио Защитник
- 24 Ледесма Кристиан Полузащитник
- 11 Карлиньос Жуниор Полузащитник
- 18 Пиччинокки Марио Полузащитник
- 14 Саббатини Джонатан Полузащитник
- 8 Мариани Давид Полузащитник
- 19 Герндт Александр Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Да Коста Давид Вратарь
- 96 Яо Элож Защитник
- 35 Амузи Стэнли Полузащитник
- 17 Вечеи Балинт Полузащитник
- 10 Боттани Маттиа Нападающий
- 9 Чулина Антонини Нападающий
- 95 Carlo Manicone
- Главный тренер: Тами Пьерлуиджи
Предыдущие игры
Санкт-Галлен (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 05.11.2017 Люцерн 3:0 Санкт-Галлен С
- 29.10.2017 Санкт-Галлен 3:1 Грасcхоппер С
- 26.10.2017 Делемон 1:2 Санкт-Галлен К
- 22.10.2017 Санкт-Галлен 0:4 Лозанна С
- 15.10.2017 Сьон 1:2 Санкт-Галлен С
- 05.10.2017 Альтах 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 01.10.2017 Янг Бойз 6:1 Санкт-Галлен С
- 24.09.2017 Санкт-Галлен 3:0 Тун С
- 20.09.2017 Санкт-Галлен 2:1 Базель С
- 17.09.2017 Линт 1:1 Санкт-Галлен К
- 09.09.2017 Цюрих 1:1 Санкт-Галлен С
- 31.08.2017 Фрайбург 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 27.08.2017 Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз С
- 20.08.2017 Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен С
- 16.08.2017 Лугано 0:1 Санкт-Галлен С
- 13.08.2017 Баден 3:8 Санкт-Галлен К
- 09.08.2017 Санкт-Галлен 0:2 Люцерн С
- 06.08.2017 Санкт-Галлен 2:0 Сьон С
- 22.07.2017 Лозанна 3:3 Санкт-Галлен С
- 15.07.2017 Санкт-Галлен 0:0 Саутгемптон ТМК
Лугано (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 05.11.2017 Тун 1:1 Лугано С
- 02.11.2017 Виктория Пльзень 4:1 Лугано ЛЕ
- 29.10.2017 Лугано 1:0 Люцерн С
- 26.10.2017 Шёц 2:3 Лугано К
- 22.10.2017 Сьон 2:2 Лугано С
- 19.10.2017 Лугано 3:2 Виктория Пльзень ЛЕ
- 14.10.2017 Лугано 0:4 Базель С
- 01.10.2017 Цюрих 3:0 Лугано С
- 28.09.2017 Лугано 1:2 Стяуа ЛЕ
- 24.09.2017 Лугано 0:3 Грасcхоппер С
- 21.09.2017 Лугано 1:2 Сьон С
- 17.09.2017 Кёниц 0:1 Лугано К
- 14.09.2017 Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Лугано ЛЕ
- 10.09.2017 Янг Бойз 3:0 Лугано С
- 26.08.2017 Лугано 4:1 Тун С
- 20.08.2017 Базель 1:1 Лугано С
- 16.08.2017 Лугано 0:1 Санкт-Галлен С
- 12.08.2017 Бассекурт 0:6 Лугано К
- 09.08.2017 Лозанна 2:3 Лугано С
- 05.08.2017 Лугано 0:0 Цюрих С
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 8
Лугано: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 6
- 16.08.2017 Лугано 0:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 16.05.2017 Лугано 3:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 26.02.2017 Санкт-Галлен 0:1 Лугано Суперлига
- 06.11.2016 Лугано 2:3 Санкт-Галлен Суперлига
- 11.09.2016 Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига
- 25.05.2016 Лугано 3:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 28.02.2016 Санкт-Галлен 3:3 Лугано Суперлига
- 18.10.2015 Лугано 3:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 19.07.2015 Санкт-Галлен 2:0 Лугано Суперлига
- 15.09.2013 Лугано 1:3 Санкт-Галлен Кубок Швейцарии
- 16.04.2012 Лугано 3:1 Санкт-Галлен Челлендж Лига
- 15.08.2011 Санкт-Галлен 1:0 Лугано Челлендж Лига
- 10.07.2010 Санкт-Галлен 1:3 Лугано Товарищеские матчи. Сборные
- 25.05.2009 Лугано 3:1 Санкт-Галлен Челлендж Лига
- 01.12.2008 Санкт-Галлен 2:1 Лугано Челлендж Лига
Санкт-Галлен
Лугано
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 12
|30
|2.
|Базель
|0:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 14
|23
|3.
|Цюрих
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|16 - 11
|22
|4.
|Санкт-Галлен
|0:1 Заявка
|15
|6
|3
|6
|20 - 28
|21
|5.
|Грасcхоппер
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|23 - 20
|20
|6.
|Лозанна
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 26
|16
|7.
|Лугано
|1:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 24
|16
|8.
|Тун
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 26
|15
|9.
|Люцерн
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 21
|14
|10.
|Сьон
|1:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 22
|14
Второй тайм
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Саббатини Джонатан.
56'
Лугано производит замену. Ледесма Кристиан уходит, и Боттани Маттиа заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
29'
Дапрела Фабио получает желтую карточку.
27'
Ледесма Кристиан получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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