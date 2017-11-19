  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Турция
  5. Суперлига
Стадион:
Генчлербирлиги
1:2
Второй тайм: 87'
Кайсериспор
0'
0:1
28' Гол
Булут Умут
1:1
32' Гол
Jailton Paraiba
43' Желтая карточка
Tiago Lopes
1:2
58' Гол
Болдрин Фернандо
87'
Второй тайм
76'
Генчлербирлиги производит замену. Озек Ахмет уходит, и Ману Элвис заменяет его
74'
Кайсериспор производит замену. Мендеш Райан уходит, и Гюлен Левент заменяет его
61'
Генчлербирлиги производит замену. Халили Абдул уходит, и Мурики Ведат заменяет его
61'
Генчлербирлиги производит замену. Исса Камал уходит, и Гуйдилейе Диалло заменяет его
Описание гола
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Болдрин Фернандо.
46'
Кайсериспор производит замену. Tiago Lopes уходит, и Стоилькович Никола заменяет его
46'
Кайсериспор производит замену. Туран Атила уходит, и Сэпунару Кристиан заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
43'
Tiago Lopes получает желтую карточку.
Описание гола
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Jailton Paraiba.
Описание гола
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Булут Умут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ankara 19 Mayis Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация