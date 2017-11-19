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Стадион: Анкара 19 Майис
1:2
Второй тайм: 87'
0:1
28' ГолБулут Умут
1:1
32' ГолJailton Paraiba
43' Желтая карточкаTiago Lopes
1:2
58' ГолБолдрин Фернандо
|
28'
0:1
32'
1:1
43'
58'
1:2
76'
Состав команд
Генчлербирлиги
- Основной состав
- 1 Хопф Йоханнес Вратарь
- 18 Н'Диайе Усман Защитник
- 3 Чифтчи Угюр Защитник
- 2 Огюз Ахмет Защитник
- 20 Исса Камал Полузащитник
- 55 Халили Абдул Полузащитник
- 8 Шчекич Александар Полузащитник
- 7 Озек Ахмет Полузащитник
- 32 Шкулетич Петар Нападающий
- 77 Jailton Paraiba
- 4 Yildirim Cetin
- Запасные игроки
- 25 Улудаг Алпер Защитник
- 67 Шам Орхан Защитник
- 91 Таш Мехмет Полузащитник
- 22 Гуйдилейе Диалло Полузащитник
- 17 Дуруэр Мурат Полузащитник
- 10 Ману Элвис Полузащитник
- 9 Мурики Ведат Нападающий
- 29 Taha Demirtas
- Главный тренер: Баккал Месут
Кайсериспор
- Основной состав
- 1 Йилдирим Муаммер Вратарь
- 50 Кучер Александр Защитник
- 76 Кана-Бийик Жан-Армель Защитник
- 89 Туран Атила Защитник
- 2 Tiago Lopes Защитник
- 25 Баджи Стефан Полузащитник
- 23 Болдрин Фернандо Полузащитник
- 6 Чиназ Самил Полузащитник
- 7 Вурал Гюрай Полузащитник
- 20 Мендеш Райан Нападающий
- 9 Булут Умут Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Сэпунару Кристиан Защитник
- 4 Гюлен Левент Защитник
- 28 Озтюрк Эрдаль Полузащитник
- 63 Муянги Биа Джеффри Полузащитник
- 8 Мелег Деян Полузащитник
- 5 Gonzalo Espinoza Полузащитник
- 19 Стоилькович Никола Нападающий
- 98 Vedat Karakus
- Главный тренер: Шумудикэ Мариус
Предыдущие игры
Генчлербирлиги (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 12.11.2017 Коньяспор 2:1 Генчлербирлиги ТМК
- 03.11.2017 Галатасарай 5:1 Генчлербирлиги С
- 28.10.2017 Генчлербирлиги 0:1 Малатьяспор С
- 25.10.2017 Генчлербирлиги 3:0 Тузласпор К
- 21.10.2017 Акхисар Беледиеспор 3:3 Генчлербирлиги С
- 13.10.2017 Генчлербирлиги 2:1 Бешикташ С
- 07.10.2017 Генчлербирлиги 0:1 Карабюкспор ТМК
- 01.10.2017 Аланьяспор 4:1 Генчлербирлиги С
- 23.09.2017 Генчлербирлиги 1:0 Истанбул Башакшехир С
- 17.09.2017 Гёзтепе 3:2 Генчлербирлиги С
- 10.09.2017 Трабзонспор 3:1 Генчлербирлиги С
- 27.08.2017 Генчлербирлиги 1:2 Фенербахче С
- 21.08.2017 Коньяспор 3:0 Генчлербирлиги С
- 12.08.2017 Генчлербирлиги 1:1 Карабюкспор С
- 05.08.2017 Генчлербирлиги 1:2 Османлыспор ТМК
- 04.08.2017 Генчлербирлиги 1:0 Малатьяспор ТМК
- 27.07.2017 Гранада 0:0 Генчлербирлиги ТМК
- 25.07.2017 Реал Сосьедад 1:1 Генчлербирлиги ТМК
- 21.07.2017 Генчлербирлиги 0:2 ПЕК Зволле ТМК
- 18.07.2017 НАК Бреда 2:2 Генчлербирлиги ТМК
Кайсериспор (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 11.11.2017 Кайсериспор 2:1 Газиантеп ББ ТМК
- 04.11.2017 Кайсериспор 0:0 Трабзонспор С
- 30.10.2017 Фенербахче 3:3 Кайсериспор С
- 26.10.2017 Йешил Бурса 1:2 Кайсериспор К
- 22.10.2017 Кайсериспор 2:1 Коньяспор С
- 14.10.2017 Карабюкспор 1:0 Кайсериспор С
- 30.09.2017 Кайсериспор 3:1 Бурсаспор С
- 24.09.2017 Касымпаша 1:1 Кайсериспор С
- 19.09.2017 Бююкшехир 0:1 Кайсериспор К
- 15.09.2017 Кайсериспор 2:0 Антальяспор С
- 09.09.2017 Сивасспор 0:2 Кайсериспор С
- 02.09.2017 Бешикташ 1:1 Кайсериспор ТМК
- 26.08.2017 Кайсериспор 2:2 Османлыспор С
- 20.08.2017 Кайсериспор 1:0 Гёзтепе С
- 14.08.2017 Галатасарай 4:1 Кайсериспор С
- 08.08.2017 Кайсериспор 3:0 Тарсус ТМК
- 27.07.2017 Кайсериспор 4:2 Ганновер 96 ТМК
- 23.07.2017 Удинезе 2:2 Кайсериспор ТМК
- 21.07.2017 Кайсериспор 1:2 Зброёвка ТМК
- 03.06.2017 Кайсериспор 0:1 Истанбул Башакшехир С
Последние игры между собой
Генчлербирлиги: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Кайсериспор: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
- 22.04.2017 Генчлербирлиги 2:1 Кайсериспор Суперлига
- 04.02.2017 Генчлербирлиги 2:3 Кайсериспор Кубок
- 20.11.2016 Кайсериспор 0:2 Генчлербирлиги Суперлига
- 05.03.2016 Кайсериспор 0:2 Генчлербирлиги Суперлига
- 03.10.2015 Генчлербирлиги 2:0 Кайсериспор Суперлига
- 15.02.2014 Кайсериспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига
- 15.09.2013 Генчлербирлиги 1:1 Кайсериспор Суперлига
- 24.02.2013 Кайсериспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига
- 30.09.2012 Генчлербирлиги 4:0 Кайсериспор Суперлига
- 02.05.2012 Генчлербирлиги 0:1 Кайсериспор Spor Toto Cup
- 27.04.2012 Кайсериспор 0:3 Генчлербирлиги Spor Toto Cup
- 05.02.2012 Кайсериспор 2:3 Генчлербирлиги Суперлига
- 27.10.2011 Генчлербирлиги 1:0 Кайсериспор Суперлига
- 10.04.2011 Генчлербирлиги 4:1 Кайсериспор Суперлига
- 05.11.2010 Кайсериспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига
- 24.01.2010 Кайсериспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига
- 09.08.2009 Генчлербирлиги 0:0 Кайсериспор Суперлига
- 30.05.2009 Генчлербирлиги 0:4 Кайсериспор Суперлига
- 24.01.2009 Кайсериспор 1:3 Генчлербирлиги Суперлига
- 07.05.2008 Генчлербирлиги 0:0 Кайсериспор Кубок
Генчлербирлиги
Кайсериспор
-
6 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 14
|26
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 14
|26
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 12
|22
|4.
|Кайсериспор
|2:1 Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 14
|22
|5.
|Сивасспор
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 15
|19
|6.
|Бурсаспор
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 15
|18
|7.
|Гёзтепе
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 21
|18
|8.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 19
|18
|9.
|Фенербахче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|21 - 16
|17
|10.
|Аланьяспор
|1:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|25 - 22
|17
|11.
|Малатьяспор
|0:1 Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 20
|14
|12.
|Трабзонспор
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 23
|13
|13.
|Антальяспор
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 21
|13
|14.
|Касымпаша
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|18 - 21
|12
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 16
|11
|16.
|Карабюкспор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 19
|8
|17.
|Османлыспор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 22
|8
|18.
|Генчлербирлиги
|1:2 Заявка
|12
|2
|2
|8
|14 - 28
|8
Второй тайм
76'
Генчлербирлиги производит замену. Озек Ахмет уходит, и Ману Элвис заменяет его
74'
Кайсериспор производит замену. Мендеш Райан уходит, и Гюлен Левент заменяет его
61'
Генчлербирлиги производит замену. Халили Абдул уходит, и Мурики Ведат заменяет его
61'
Генчлербирлиги производит замену. Исса Камал уходит, и Гуйдилейе Диалло заменяет его
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Болдрин Фернандо.
46'
Кайсериспор производит замену. Tiago Lopes уходит, и Стоилькович Никола заменяет его
46'
Кайсериспор производит замену. Туран Атила уходит, и Сэпунару Кристиан заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
Tiago Lopes получает желтую карточку.
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Jailton Paraiba.
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Булут Умут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ankara 19 Mayis Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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