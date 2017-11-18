Стадион: Башакшехир Фатих Терим
5:1
Конец матча
20' Желтая карточкаФернандо Режес
1:0
25' ГолАттама Джозеф
2:0
41' ГолАдебайор Эммануэль
2:1
55' ГолГомис Бафетимби
3:1
58' ГолАдебайор Эммануэль
65' Желтая карточкаН'Диайе Папа
4:1
76' ПенальтиАдебайор Эммануэль
5:1
89' ГолФрей Керим
Второй тайм
92'
Судья свистит, и матч окончен
92'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай подал угловой справа.
92'
Тактическая замена. Адебайор Эммануэль уходит с поля и его заменяет Эрдинг Мевлут
91'
[1] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
89'
Клиши Гаэль сделал результативную передачу.
89'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фрей Керим записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
89'
Фрей Керим на финте ушёл от оппонента.
88'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
88'
Игроки ФК "Буюкшехир" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
87'
86'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
86'
Тактическая замена. Элия Эльеро уходит с поля и его заменяет Фрей Керим
84'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
84'
Гомис Бафетимби отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
84'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает навес
83'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
83'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай делает неудачный навес.
82'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
81'
Дердийок Эрен из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Фернандо Режес из команды Галатасарай подал угловой справа.
80'
Элия Эльеро выбил мяч на угловой.
80'
80'
Инлер Гёкхан из команды Буюкшехир делает подножку. Фернандо Режес заработал фол.
79'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
79'
Тактическая замена. Беланда Юнес уходит с поля и его заменяет Родригес Гарри II
79'
Гомис Бафетимби отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
78'
Беланда Юнес из команды Галатасарай делает пас партнеру.
78'
Латовлевич Ясмин мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
77'
Тактическая замена. Кавечи Ирфан уходит с поля и его заменяет Озмерт Хакан
76'
Г О О О О О Л - Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир забивает пенальти
75'
ПЕНАЛЬТИ! – Майкон Перейра фолит в штрафной площади. Элия Эльеро пострадал
75'
Игроки ФК "Буюкшехир" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
74'
Дердийок Эрен пробил головой, вратарь справился с ударом.
74'
Майкон Перейра из команды Галатасарай делает навес
74'
74'
Вишча Эдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
72'
Муслера Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
Латовлевич Ясмин выбил мяч на угловой.
71'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Чигерчи Толга мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
70'
Клиши Гаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Игрок из команды Галатасарай делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
69'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
68'
Игроки ФК "Буюкшехир" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
66'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Н'Диайе Папа получает желтую карточку.
65'
Н'Диайе Папа атакует сзади соперника. Адебайор Эммануэль пострадал.
65'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
62'
Епуряну Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
62'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир в офсайде
61'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
61'
Латовлевич Ясмин из команды Галатасарай наносит неточный удар с лета
59'
Фернандо Режес пробил головой, вратарь справился с ударом.
59'
58'
Моссоро Марсио сделал результативную передачу.
58'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Адебайор Эммануэль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
58'
Моссоро Марсио из команды Буюкшехир делает пас партнеру.
58'
Элия Эльеро из команды Буюкшехир делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Гомис Бафетимби нарушил правила.
57'
Вишча Эдин нарушил правила.
56'
Латовлевич Ясмин из команды Галатасарай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
55'
Латовлевич Ясмин сделал результативную передачу.
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гомис Бафетимби из клуба "Галатасарай" отправил мяч головой в ворота.
55'
55'
Беланда Юнес из команды Галатасарай разыграл угловой с правого угла.
55'
Фернандо Режес бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
54'
Майкон Перейра бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
54'
Беланда Юнес из команды Галатасарай подал угловой справа.
54'
Учар Угур выбил мяч на угловой.
53'
53'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
53'
Н'Диайе Папа бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
51'
51'
Учар Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Беланда Юнес из команды Галатасарай подал угловой справа.
51'
Аттама Джозеф выбил мяч на угловой.
51'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай делает навес
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир в офсайде
48'
Кавечи Ирфан из команды Буюкшехир. Это Н'Диайе Папа заработал фол.
48'
48'
Кавечи Ирфан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
Беланда Юнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Вишча Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Латовлевич Ясмин наказан за толчок Вишча Эдин
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
45'
Денайе Джейсон выбил мяч на угловой.
45'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
44'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
41'
Вишча Эдин сделал результативную передачу.
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Адебайор Эммануэль из клуба "Буюкшехир" отправил мяч головой в ворота.
41'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает навес прямо в штрафную.
41'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай в офсайде
41'
Беланда Юнес бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
39'
Бабаджан Волкан вышел из ворот и забрал мяч.
39'
38'
38'
Кавечи Ирфан из команды Буюкшехир. Это Беланда Юнес заработал фол.
35'
Дердийок Эрен из команды Галатасарай делает подножку. Бабаджан Волкан заработал фол.
35'
35'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
32'
Игроки ФК "Буюкшехир" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Дердийок Эрен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
32'
Епуряну Александр сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
32'
31'
Епуряну Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай делает навес
31'
30'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
30'
Майкон Перейра из команды Галатасарай бьет головой мимо ворот
30'
Фернандо Режес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Клиши Гаэль атакует сзади соперника. Дердийок Эрен пострадал.
29'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир в офсайде
29'
Чигерчи Толга бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
28'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир. Это Фернандо Режес заработал фол.
25'
Вишча Эдин сделал результативную передачу.
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Аттама Джозеф из клуба "Буюкшехир" отправил мяч головой в ворота.
25'
Вишча Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Майкон Перейра наказан за толчок Вишча Эдин
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
23'
21'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
21'
Элия Эльеро из команды Буюкшехир делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
20'
Фернандо Режес получает желтую карточку.
20'
Фернандо Режес из команды Галатасарай опасно играет. Чуть не пострадал Учар Угур.
19'
Мариано Феррейра нарушил правила.
18'
Епуряну Александр нарушает правила. Дердийок Эрен пострадал
18'
Муслера Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Дердийок Эрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
Беланда Юнес выбил мяч на угловой.
18'
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
17'
Фернандо Режес выбил мяч на угловой.
17'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Латовлевич Ясмин выбил мяч на угловой.
15'
Клиши Гаэль из команды Буюкшехир делает навес
14'
Муслера Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Адебайор Эммануэль на финте ушёл от оппонента.
14'
13'
13'
13'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир делает навес
12'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
11'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
10'
Гомис Бафетимби бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Элия Эльеро из команды Буюкшехир делает подножку. Н'Диайе Папа заработал фол.
7'
Адебайор Эммануэль коснулся мяча рукой.
7'
Адебайор Эммануэль атакует сзади соперника. Беланда Юнес пострадал.
5'
5'
Аттама Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
2'
Фернандо Режес из команды Галатасарай. Это Адебайор Эммануэль заработал фол.
1'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай в офсайде
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Галатасарай". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Basaksehir Fatih Terim Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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