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Стадион:
Истанбул Башакшехир
5:1
Конец матча
Галатасарай
0'
20' Желтая карточка
Фернандо Режес
1:0
25' Гол
Аттама Джозеф
2:0
41' Гол
Адебайор Эммануэль
2:1
55' Гол
Гомис Бафетимби
3:1
58' Гол
Адебайор Эммануэль
65' Желтая карточка
Н'Диайе Папа
4:1
76' Пенальти
Адебайор Эммануэль
5:1
89' Гол
Фрей Керим
90'+2
Второй тайм
Свисток
92'
Судья свистит, и матч окончен
Угловой
92'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай подал угловой справа.
92'
Тактическая замена. Адебайор Эммануэль уходит с поля и его заменяет Эрдинг Мевлут
91'
[1] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
89'
Клиши Гаэль сделал результативную передачу.

Описание гола
89'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фрей Керим записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
89'
Фрей Керим на финте ушёл от оппонента.
88'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
88'
Игроки ФК "Буюкшехир" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
87'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
86'
Тактическая замена. Элия Эльеро уходит с поля и его заменяет Фрей Керим
84'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
84'
Гомис Бафетимби отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
84'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает навес
83'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
83'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай делает неудачный навес.
82'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Дердийок Эрен из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
81'
Фернандо Режес из команды Галатасарай подал угловой справа.
80'
Элия Эльеро выбил мяч на угловой.
80'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
80'
Инлер Гёкхан из команды Буюкшехир делает подножку. Фернандо Режес заработал фол.
79'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
79'
Тактическая замена. Беланда Юнес уходит с поля и его заменяет Родригес Гарри II
79'
Гомис Бафетимби отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
78'
Беланда Юнес из команды Галатасарай делает пас партнеру.
78'
Латовлевич Ясмин мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
77'
Тактическая замена. Кавечи Ирфан уходит с поля и его заменяет Озмерт Хакан
Описание гола
76'
Г О О О О О Л - Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир забивает пенальти
Фол, нарушение
75'
ПЕНАЛЬТИ! – Майкон Перейра фолит в штрафной площади. Элия Эльеро пострадал
75'
Игроки ФК "Буюкшехир" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
74'
Дердийок Эрен пробил головой, вратарь справился с ударом.
74'
Майкон Перейра из команды Галатасарай делает навес
74'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Вишча Эдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай делает навес
72'
Муслера Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир подал угловой справа.
71'
Латовлевич Ясмин выбил мяч на угловой.
71'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Чигерчи Толга мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
70'
Клиши Гаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Игрок из команды Галатасарай делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
69'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
68'
Игроки ФК "Буюкшехир" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
66'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
65'
Н'Диайе Папа получает желтую карточку.
Фол, нарушение
65'
Н'Диайе Папа атакует сзади соперника. Адебайор Эммануэль пострадал.
65'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
62'
Епуряну Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Латовлевич Ясмин из команды Галатасарай делает навес
Офсайд
62'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир в офсайде
61'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
61'
Латовлевич Ясмин из команды Галатасарай наносит неточный удар с лета
59'
Фернандо Режес пробил головой, вратарь справился с ударом.
59'
Латовлевич Ясмин из команды Галатасарай делает навес
58'
Моссоро Марсио сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Адебайор Эммануэль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
58'
Моссоро Марсио из команды Буюкшехир делает пас партнеру.
58'
Элия Эльеро из команды Буюкшехир делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
57'
Гомис Бафетимби нарушил правила.
Фол, нарушение
57'
Вишча Эдин нарушил правила.
56'
Латовлевич Ясмин из команды Галатасарай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Латовлевич Ясмин сделал результативную передачу.
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гомис Бафетимби из клуба "Галатасарай" отправил мяч головой в ворота.
55'
Латовлевич Ясмин из команды Галатасарай делает навес
Угловой
55'
Беланда Юнес из команды Галатасарай разыграл угловой с правого угла.
55'
Фернандо Режес бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
54'
Майкон Перейра бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
Угловой
54'
Беланда Юнес из команды Галатасарай подал угловой справа.
54'
Учар Угур выбил мяч на угловой.
53'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
53'
Н'Диайе Папа бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
51'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Учар Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Беланда Юнес из команды Галатасарай подал угловой справа.
51'
Аттама Джозеф выбил мяч на угловой.
51'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай делает навес
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
49'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир в офсайде
Фол, нарушение
48'
Кавечи Ирфан из команды Буюкшехир. Это Н'Диайе Папа заработал фол.
48'
Удар от ворот произведет Галатасарай
48'
Кавечи Ирфан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
Беланда Юнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Вишча Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Латовлевич Ясмин наказан за толчок Вишча Эдин
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Удар от ворот произведет Галатасарай
Угловой
45'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир подал угловой справа.
45'
Денайе Джейсон выбил мяч на угловой.
45'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
44'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
41'
Вишча Эдин сделал результативную передачу.
Описание гола
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Адебайор Эммануэль из клуба "Буюкшехир" отправил мяч головой в ворота.
41'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает навес прямо в штрафную.
Офсайд
41'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай в офсайде
41'
Беланда Юнес бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
39'
Бабаджан Волкан вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай делает навес
38'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
38'
Кавечи Ирфан из команды Буюкшехир. Это Беланда Юнес заработал фол.
Фол, нарушение
35'
Дердийок Эрен из команды Галатасарай делает подножку. Бабаджан Волкан заработал фол.
35'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай делает навес
35'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
32'
Игроки ФК "Буюкшехир" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Дердийок Эрен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
32'
Епуряну Александр сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
32'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай делает навес
31'
Епуряну Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай делает навес
31'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
30'
Майкон Перейра из команды Галатасарай бьет головой мимо ворот
30'
Фернандо Режес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Клиши Гаэль атакует сзади соперника. Дердийок Эрен пострадал.
Офсайд
29'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир в офсайде
29'
Чигерчи Толга бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
Фол, нарушение
28'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир. Это Фернандо Режес заработал фол.
25'
Вишча Эдин сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Аттама Джозеф из клуба "Буюкшехир" отправил мяч головой в ворота.
25'
Вишча Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Майкон Перейра наказан за толчок Вишча Эдин
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
23'
Удар от ворот произведет Галатасарай
21'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
21'
Элия Эльеро из команды Буюкшехир делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
Желтая карточка
20'
Фернандо Режес получает желтую карточку.
Фол, нарушение
20'
Фернандо Режес из команды Галатасарай опасно играет. Чуть не пострадал Учар Угур.
Фол, нарушение
19'
Мариано Феррейра нарушил правила.
Фол, нарушение
18'
Епуряну Александр нарушает правила. Дердийок Эрен пострадал
18'
Муслера Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Дердийок Эрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир подал угловой справа.
18'
Беланда Юнес выбил мяч на угловой.
Угловой
18'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир подал угловой справа.
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
17'
Фернандо Режес выбил мяч на угловой.
17'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Латовлевич Ясмин выбил мяч на угловой.
15'
Клиши Гаэль из команды Буюкшехир делает навес
14'
Муслера Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Адебайор Эммануэль на финте ушёл от оппонента.
14'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай делает навес
13'
Удар от ворот произведет Галатасарай
13'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир делает навес
12'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
11'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
10'
Гомис Бафетимби бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
9'
Элия Эльеро из команды Буюкшехир делает подножку. Н'Диайе Папа заработал фол.
Фол, нарушение
7'
Адебайор Эммануэль коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
7'
Адебайор Эммануэль атакует сзади соперника. Беланда Юнес пострадал.
5'
Удар от ворот произведет Галатасарай
5'
Аттама Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Латовлевич Ясмин из команды Галатасарай делает навес
Фол, нарушение
2'
Фернандо Режес из команды Галатасарай. Это Адебайор Эммануэль заработал фол.
Офсайд
1'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай в офсайде
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Галатасарай". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Basaksehir Fatih Terim Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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