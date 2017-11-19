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Стадион: Bahcesehir Okullari Stadyumu
1:0
Второй тайм: 81'
1:0
50' ГолВагнер Лав
|
50'
1:0
Состав команд
Аланьяспор
- Основной состав
- 1 Йилмаз Хайдар Вратарь
- 31 Цавелас Георгиос Защитник
- 15 Фофана Мамаду Защитник
- 21 Н'Сакала Фабрис Защитник
- 23 Велинтон Соуза Защитник
- 89 Гассама Ламин Защитник
- 9 Этаме Мбилла Полузащитник
- 10 Акбаба Эмре Полузащитник
- 7 Караджа Эфеджан Полузащитник
- 88 Ялчынер Таха Полузащитник
- 99 Вагнер Лав Нападающий
- Запасные игроки
- 69 Риу Реми Вратарь
- 86 Джейлан Уфук Вратарь
- 8 Маниатис Яннис Защитник
- 16 Ландель Гуй Защитник
- 4 Парлак Бирол Защитник
- 3 Эмир Беркан Защитник
- 12 Лунгу Чисамба Полузащитник
- 2 Сакей Айзаак Полузащитник
- 17 Алкылыч Дженк Ахмет Полузащитник
- 20 Нефиз Эмре Нападающий
- Главный тренер: Сафет Сушич
Малатьяспор
- Основной состав
- 25 Озбир Эртач Вратарь
- 22 Сиссоко Али Защитник
- 27 Шебаке Иссам Защитник
- 16 Sadik Ciftpinar Защитник
- 2 Айхан Ялчын Защитник
- 21 Бюйюк Адем Полузащитник
- 10 Баразит Насер Полузащитник
- 7 Перейра Мишель Полузащитник
- 33 Алтынтас Батуфан Нападающий
- 35 Aytac Kara II
- 8 Murat Yildirim II
- Запасные игроки
- 30 Фарноль Фабьен Вратарь
- 37 Мина Артуро Защитник
- 28 Акча Мурат Защитник
- 88 Emanuel Dening Полузащитник
- 90 Диалло Садио Полузащитник
- 87 Диа Иссиар Полузащитник
- 20 Ferhat Canli Полузащитник
- 11 Тозлу Эрен Полузащитник
- 14 Okechukwu Godson Azubuike Полузащитник
- 18 Sincere Seth
- Главный тренер: Erol Bulut
Предыдущие игры
Аланьяспор (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 12.11.2017 Аланьяспор 0:0 Карабюкспор ТМК
- 05.11.2017 Акхисар Беледиеспор 0:4 Аланьяспор С
- 28.10.2017 Аланьяспор 1:2 Бешикташ С
- 24.10.2017 Аланьяспор 2:0 Эдирнеспор К
- 20.10.2017 Гёзтепе 3:3 Аланьяспор С
- 14.10.2017 Истанбул Башакшехир 2:1 Аланьяспор С
- 01.10.2017 Аланьяспор 4:1 Генчлербирлиги С
- 22.09.2017 Трабзонспор 3:4 Аланьяспор С
- 17.09.2017 Аланьяспор 1:4 Фенербахче С
- 09.09.2017 Коньяспор 0:2 Аланьяспор С
- 25.08.2017 Аланьяспор 1:1 Карабюкспор С
- 19.08.2017 Бурсаспор 3:2 Аланьяспор С
- 12.08.2017 Аланьяспор 1:3 Касымпаша С
- 05.08.2017 Аланьяспор 3:3 Антальяспор ТМК
- 30.07.2017 Аланьяспор 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд ТМК
- 29.07.2017 Аланьяспор 1:3 Эйбар ТМК
- 25.07.2017 Аланьяспор 2:1 Астерас ТМК
- 23.07.2017 Аланьяспор 0:3 Аль-Ахли Джидда ТМК
- 03.06.2017 Ризеспор 1:0 Аланьяспор С
- 29.05.2017 Аланьяспор 2:3 Галатасарай С
Малатьяспор (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 05.11.2017 Малатьяспор 0:2 Истанбул Башакшехир С
- 28.10.2017 Генчлербирлиги 0:1 Малатьяспор С
- 25.10.2017 Офспор 1:3 Малатьяспор К
- 21.10.2017 Малатьяспор 1:0 Трабзонспор С
- 15.10.2017 Фенербахче 3:1 Малатьяспор С
- 01.10.2017 Малатьяспор 1:1 Коньяспор С
- 24.09.2017 Карабюкспор 2:4 Малатьяспор С
- 20.09.2017 Инегёлспор 0:2 Малатьяспор К
- 16.09.2017 Малатьяспор 2:4 Бурсаспор С
- 11.09.2017 Касымпаша 3:2 Малатьяспор С
- 26.08.2017 Малатьяспор 1:1 Антальяспор С
- 19.08.2017 Сивасспор 2:0 Малатьяспор С
- 13.08.2017 Малатьяспор 3:1 Османлыспор С
- 05.08.2017 Карабюкспор 1:1 Малатьяспор ТМК
- 04.08.2017 Генчлербирлиги 1:0 Малатьяспор ТМК
- 27.07.2017 Малатьяспор 1:1 Аданаспор ТМК
- 20.05.2017 Сивасспор 4:0 Малатьяспор ПЛТ
- 14.05.2017 Малатьяспор 1:1 Болуспор ПЛТ
- 08.05.2017 Адана Демирспор 1:2 Малатьяспор ПЛТ
- 03.05.2017 Бандырмаспор 5:0 Малатьяспор ПЛТ
Последние игры между собой
Аланьяспор: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Малатьяспор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
- 06.02.2016 Аланьяспор 2:0 Малатьяспор Первая лига Турции
- 30.08.2015 Малатьяспор 2:1 Аланьяспор Первая лига Турции
- 23.03.2013 Аланьяспор 1:2 Малатьяспор Любители
- 04.11.2012 Малатьяспор 0:0 Аланьяспор Любители
Аланьяспор
Малатьяспор
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 14
|26
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 14
|26
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 12
|22
|4.
|Кайсериспор
|2:1 Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 14
|22
|5.
|Сивасспор
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 15
|19
|6.
|Бурсаспор
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 15
|18
|7.
|Гёзтепе
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 21
|18
|8.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 19
|18
|9.
|Фенербахче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|21 - 16
|17
|10.
|Аланьяспор
|1:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|25 - 22
|17
|11.
|Малатьяспор
|0:1 Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 20
|14
|12.
|Трабзонспор
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 23
|13
|13.
|Антальяспор
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 21
|13
|14.
|Касымпаша
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|18 - 21
|12
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 16
|11
|16.
|Карабюкспор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 19
|8
|17.
|Османлыспор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 22
|8
|18.
|Генчлербирлиги
|1:2 Заявка
|12
|2
|2
|8
|14 - 28
|8
Второй тайм
72'
Аланьяспор производит замену. Этаме Мбилла уходит, и Нефиз Эмре заменяет его
62'
Малатьяспор производит замену. Баразит Насер уходит, и Okechukwu Godson Azubuike заменяет его
62'
Аланьяспор производит замену. Вагнер Лав уходит, и Лунгу Чисамба заменяет его
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вагнер Лав.
46'
Малатьяспор производит замену. Алтынтас Батуфан уходит, и Диа Иссиар заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
19'
Аланьяспор производит замену. Ялчынер Таха уходит, и Маниатис Яннис заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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