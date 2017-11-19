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Стадион:
Аланьяспор
1:0
Второй тайм: 81'
Малатьяспор
0'
1:0
50' Гол
Вагнер Лав
81'
Второй тайм
72'
Аланьяспор производит замену. Этаме Мбилла уходит, и Нефиз Эмре заменяет его
62'
Малатьяспор производит замену. Баразит Насер уходит, и Okechukwu Godson Azubuike заменяет его
62'
Аланьяспор производит замену. Вагнер Лав уходит, и Лунгу Чисамба заменяет его
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вагнер Лав.
46'
Малатьяспор производит замену. Алтынтас Батуфан уходит, и Диа Иссиар заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
19'
Аланьяспор производит замену. Ялчынер Таха уходит, и Маниатис Яннис заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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