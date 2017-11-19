Стадион: Шюкрю Сараджоглу
2:1
Второй тайм: 69'
1:0
31' ГолДирар Набиль
1:1
47' ГолТьеви Бифума
54' Желтая карточкаОзбайракли Шенер
55' Желтая карточкаAuremir
57' Желтая карточкаТопал Мехмет
2:1
61' ГолСольдадо Роберто
64' Желтая карточкаТьеви Бифума
64' Желтая карточкаН'Динга Дельвин
64' Вторая желтая карточкаТьеви Бифума
64' Желтая карточкаЭрдал Зия
Второй тайм
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает подножку. Эрдал Зия заработал фол.
68'
Emre Kilinc возвращается на поле, всё в порядке.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Emre Kilinc получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
66'
Emre Kilinc на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Emre Kilinc из команды Сивасспор делает подножку. Нойштедтер Роман заработал фол.
66'
66'
Жулиано де Паула навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
64'
Эрдал Зия получает желтую карточку за споры
64'
УДАЛЕНИЕ! - Тьеви Бифума получает вторую желтую за споры
64'
Н'Динга Дельвин получает желтую карточку за споры
64'
Тьеви Бифума получает желтую карточку.
64'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
64'
Тьеви Бифума из команды Сивасспор опасно играет. Чуть не пострадал Озбайракли Шенер.
63'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает подножку. Рыбалка Сергей заработал фол.
61'
После удара головой, который сделал Янссен Винсент мяч попадает в перекладину
61'
После удара головой, который сделал Янссен Винсент мяч попадает в перекладину
61'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче делает пас партнеру.
61'
Нойштедтер Роман из команды Фенербахче делает передачу одноклубнику.
61'
Коне Аруна выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
Тактическая замена. Шахешух Атиф уходит с поля и его заменяет Сольдадо Роберто
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сольдадо Роберто выполнил настоящий акробатический приём и забил ударом через себя.
61'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
61'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче делает навес
60'
Бьярсмюр Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче подал угловой справа.
60'
Янссен Винсент бьет и мяч от рикошета проходит мимо
60'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Н'Динга Дельвин возвращается на поле, всё в порядке.
59'
58'
Матч возобновится спорным мячом
58'
Н'Динга Дельвин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
58'
Н'Динга Дельвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Топал Мехмет получает желтую карточку.
57'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает подножку. Хакан Арслан заработал фол.
57'
Дирар Набиль из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
56'
56'
55'
Auremir получает желтую карточку.
55'
Auremir из команды Сивасспор делает подножку. Соуза Жосеф заработал фол.
55'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Н'Динга Дельвин из команды Сивасспор делает навес
54'
Озбайракли Шенер получил жёлтую карточку за "нырок".
53'
Эрдал Зия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Дирар Набиль из команды Фенербахче в офсайде
52'
52'
Нойштедтер Роман отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
51'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче подал угловой справа.
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Рочет Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Дьяков Виталий выбил мяч на угловой.
50'
Янссен Винсент из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Рочет Серхио ошибается в защите.
50'
Жулиано де Паула навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Н'Динга Дельвин из команды Сивасспор. Это Соуза Жосеф заработал фол.
49'
49'
Хакан Арслан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
49'
Рыбалка Сергей из команды Сивасспор подал угловой справа.
48'
Коне Аруна из команды Сивасспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Emre Kilinc сделал результативную передачу.
47'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Тьеви Бифума записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
47'
Emre Kilinc из команды Сивасспор делает передачу за спину защитников.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
45'
Рыбалка Сергей из команды Сивасспор бьет головой мимо ворот
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
44'
44'
Шахешух Атиф бьет из пределов штрафной и упускает момент!
44'
Emre Kilinc из команды Сивасспор делает подножку. Соуза Жосеф заработал фол.
43'
Янссен Винсент из команды Фенербахче остановил атаку, перехватив мяч.
43'
Рыбалка Сергей из команды Сивасспор делает навес
43'
Топал Мехмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Рыбалка Сергей из команды Сивасспор подал угловой справа.
43'
Коне Аруна из команды Сивасспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
41'
Auremir из команды Сивасспор делает подножку. Шахешух Атиф заработал фол.
41'
41'
Рыбалка Сергей бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Коне Аруна из команды Сивасспор опасно играет. Чуть не пострадал Нойштедтер Роман.
37'
37'
Дирар Набиль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
Коне Аруна коснулся мяча рукой.
35'
Топал Мехмет атакует сзади соперника. Эрдал Зия пострадал.
35'
Янссен Винсент коснулся мяча рукой.
35'
31'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Дирар Набиль!
31'
Янссен Винсент нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
30'
Дирар Набиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Рыбалка Сергей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает подножку. Коне Аруна заработал фол.
29'
29'
29'
Тьеви Бифума из команды Сивасспор делает подножку. Кейбаши Исмаил заработал фол.
27'
27'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Хакан Арслан.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Янссен Винсент из команды Фенербахче в офсайде
25'
После дальнего удара, который нанес Шахешух Атиф мяч отбит вратарем
25'
25'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче делает навес
25'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче разыграл угловой с правого угла.
24'
Эрдал Зия выбил мяч на угловой.
24'
Дирар Набиль из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Тьеви Бифума из команды Сивасспор в офсайде
22'
Бьярсмюр Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
22'
Тьеви Бифума нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
21'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает навес
21'
Коне Аруна выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
21'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
20'
Топал Мехмет бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
20'
20'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче бьет головой мимо ворот
20'
20'
19'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает подножку. Рыбалка Сергей заработал фол.
19'
18'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче в офсайде
17'
Бьярсмюр Маттиас из команды Сивасспор остановил атаку, перехватив мяч.
17'
16'
15'
15'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче делает навес
14'
14'
Дирар Набиль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
14'
13'
Тьеви Бифума из команды Сивасспор опасно играет. Чуть не пострадал Шкртел Мартин.
12'
11'
Коне Аруна из команды Сивасспор опасно играет. Чуть не пострадал Демирель Волкан.
11'
Рыбалка Сергей из команды Сивасспор подал угловой слева.
11'
Дирар Набиль выбил мяч на угловой.
11'
Н'Динга Дельвин из команды Сивасспор делает навес
10'
Янссен Винсент из команды Фенербахче. Это Бьярсмюр Маттиас заработал фол.
10'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Рыбалка Сергей из команды Сивасспор делает навес
8'
7'
7'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
7'
Коне Аруна из команды Сивасспор в офсайде
6'
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
5'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает подножку. Auremir заработал фол.
5'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
Н'Динга Дельвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
Жулиано де Паула бьет и мяч от рикошета проходит мимо
3'
Н'Динга Дельвин из команды Сивасспор делает подножку. Шахешух Атиф заработал фол.
3'
Эрдал Зия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
2'
Рыбалка Сергей коснулся мяча рукой.
1'
1'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает навес
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фенербахче". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sukru Saracoglu Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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