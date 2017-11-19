  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Турция
  5. Суперлига
Стадион:
Фенербахче
2:1
Второй тайм: 69'
Сивасспор
0'
1:0
31' Гол
Дирар Набиль
1:1
47' Гол
Тьеви Бифума
54' Желтая карточка
Озбайракли Шенер
55' Желтая карточка
Auremir
57' Желтая карточка
Топал Мехмет
2:1
61' Гол
Сольдадо Роберто
64' Желтая карточка
Тьеви Бифума
64' Желтая карточка
Н'Динга Дельвин
64' Вторая желтая карточка
Тьеви Бифума
64' Желтая карточка
Эрдал Зия
69'
Второй тайм
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
69'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает подножку. Эрдал Зия заработал фол.
Травма, повреждение
68'
Emre Kilinc возвращается на поле, всё в порядке.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
67'
Emre Kilinc получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
66'
Emre Kilinc на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
66'
Emre Kilinc из команды Сивасспор делает подножку. Нойштедтер Роман заработал фол.
66'
Рочет Серхио вышел из ворот и забрал мяч.
66'
Жулиано де Паула навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Желтая карточка
64'
Эрдал Зия получает желтую карточку за споры
64'
УДАЛЕНИЕ! - Тьеви Бифума получает вторую желтую за споры
Желтая карточка
64'
Н'Динга Дельвин получает желтую карточку за споры
Желтая карточка
64'
Тьеви Бифума получает желтую карточку.
64'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
64'
Тьеви Бифума из команды Сивасспор опасно играет. Чуть не пострадал Озбайракли Шенер.
Фол, нарушение
63'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает подножку. Рыбалка Сергей заработал фол.
61'
После удара головой, который сделал Янссен Винсент мяч попадает в перекладину
61'
После удара головой, который сделал Янссен Винсент мяч попадает в перекладину
61'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче делает пас партнеру.
61'
Нойштедтер Роман из команды Фенербахче делает передачу одноклубнику.
61'
Коне Аруна выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче подал угловой слева.
61'
Тактическая замена. Шахешух Атиф уходит с поля и его заменяет Сольдадо Роберто
Описание гола
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сольдадо Роберто выполнил настоящий акробатический приём и забил ударом через себя.
61'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
61'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче делает навес
60'
Бьярсмюр Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче подал угловой справа.
60'
Янссен Винсент бьет и мяч от рикошета проходит мимо
60'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Травма, повреждение
59'
Н'Динга Дельвин возвращается на поле, всё в порядке.
59'
Игрок клуба "Сивасспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
58'
Н'Динга Дельвин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
58'
Н'Динга Дельвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
57'
Топал Мехмет получает желтую карточку.
Фол, нарушение
57'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает подножку. Хакан Арслан заработал фол.
57'
Дирар Набиль из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Дьяков Виталий выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает навес
Желтая карточка
55'
Auremir получает желтую карточку.
Фол, нарушение
55'
Auremir из команды Сивасспор делает подножку. Соуза Жосеф заработал фол.
55'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Н'Динга Дельвин из команды Сивасспор делает навес
Желтая карточка
54'
Озбайракли Шенер получил жёлтую карточку за "нырок".
53'
Эрдал Зия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает навес
Офсайд
53'
Дирар Набиль из команды Фенербахче в офсайде
52'
Удар от ворот произведет Сивасспор
52'
Нойштедтер Роман отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
51'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче подал угловой справа.
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
51'
Рочет Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Дьяков Виталий выбил мяч на угловой.
50'
Янссен Винсент из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Рочет Серхио ошибается в защите.
50'
Жулиано де Паула навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Н'Динга Дельвин из команды Сивасспор. Это Соуза Жосеф заработал фол.
49'
Удар от ворот произведет Фенербахче
49'
Хакан Арслан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
49'
Рыбалка Сергей из команды Сивасспор подал угловой справа.
48'
Коне Аруна из команды Сивасспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Emre Kilinc сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Тьеви Бифума записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
47'
Emre Kilinc из команды Сивасспор делает передачу за спину защитников.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Удар от ворот произведет Фенербахче
45'
Рыбалка Сергей из команды Сивасспор бьет головой мимо ворот
45'
Эрдал Зия из команды Сивасспор делает навес
45'
Игрок клуба "Сивасспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
44'
Удар от ворот произведет Сивасспор
44'
Шахешух Атиф бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
44'
Emre Kilinc из команды Сивасспор делает подножку. Соуза Жосеф заработал фол.
43'
Янссен Винсент из команды Фенербахче остановил атаку, перехватив мяч.
43'
Рыбалка Сергей из команды Сивасспор делает навес
43'
Топал Мехмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Рыбалка Сергей из команды Сивасспор подал угловой справа.
43'
Коне Аруна из команды Сивасспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Удар от ворот произведет Сивасспор
Фол, нарушение
41'
Auremir из команды Сивасспор делает подножку. Шахешух Атиф заработал фол.
41'
Удар от ворот произведет Фенербахче
41'
Рыбалка Сергей бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
Эрдал Зия из команды Сивасспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
38'
Коне Аруна из команды Сивасспор опасно играет. Чуть не пострадал Нойштедтер Роман.
37'
Удар от ворот произведет Сивасспор
37'
Дирар Набиль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
36'
Коне Аруна коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
35'
Топал Мехмет атакует сзади соперника. Эрдал Зия пострадал.
Фол, нарушение
35'
Янссен Винсент коснулся мяча рукой.
35'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Дирар Набиль!
31'
Янссен Винсент нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
Игрок клуба "Сивасспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Дирар Набиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Рыбалка Сергей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает подножку. Коне Аруна заработал фол.
29'
Дьяков Виталий выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает навес
Фол, нарушение
29'
Тьеви Бифума из команды Сивасспор делает подножку. Кейбаши Исмаил заработал фол.
27'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
27'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Хакан Арслан.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
25'
Янссен Винсент из команды Фенербахче в офсайде
25'
После дальнего удара, который нанес Шахешух Атиф мяч отбит вратарем
25'
Дьяков Виталий выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче делает навес
Угловой
25'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче разыграл угловой с правого угла.
24'
Эрдал Зия выбил мяч на угловой.
24'
Дирар Набиль из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
24'
Тьеви Бифума из команды Сивасспор в офсайде
22'
Бьярсмюр Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает навес
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
22'
Тьеви Бифума нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Рочет Серхио вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает навес
21'
Коне Аруна выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
21'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче подал угловой слева.
21'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
20'
Топал Мехмет бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
20'
Удар от ворот произведет Сивасспор
20'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче бьет головой мимо ворот
20'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает навес
20'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
19'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает подножку. Рыбалка Сергей заработал фол.
19'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
18'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче в офсайде
17'
Бьярсмюр Маттиас из команды Сивасспор остановил атаку, перехватив мяч.
17'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает навес
16'
Игрок клуба "Сивасспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Рочет Серхио вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче делает навес
14'
Удар от ворот произведет Сивасспор
14'
Дирар Набиль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
14'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
13'
Тьеви Бифума из команды Сивасспор опасно играет. Чуть не пострадал Шкртел Мартин.
12'
Удар от ворот произведет Сивасспор
Фол, нарушение
11'
Коне Аруна из команды Сивасспор опасно играет. Чуть не пострадал Демирель Волкан.
Угловой
11'
Рыбалка Сергей из команды Сивасспор подал угловой слева.
11'
Дирар Набиль выбил мяч на угловой.
11'
Н'Динга Дельвин из команды Сивасспор делает навес
Фол, нарушение
10'
Янссен Винсент из команды Фенербахче. Это Бьярсмюр Маттиас заработал фол.
10'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Рыбалка Сергей из команды Сивасспор делает навес
8'
Игрок клуба "Сивасспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Сивасспор
7'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Офсайд
7'
Коне Аруна из команды Сивасспор в офсайде
6'
Игрок клуба "Сивасспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
5'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает подножку. Auremir заработал фол.
5'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
Н'Динга Дельвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче подал угловой слева.
5'
Жулиано де Паула бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
3'
Н'Динга Дельвин из команды Сивасспор делает подножку. Шахешух Атиф заработал фол.
3'
Эрдал Зия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает навес
Фол, нарушение
2'
Рыбалка Сергей коснулся мяча рукой.
1'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает навес
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фенербахче". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sukru Saracoglu Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация