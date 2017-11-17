Стадион: Водафон
0:0
Конец матча
10' Желтая карточкаКелеш Кадир
0:0
11' Не забитый пенальтиКуарежма Рикарду
47' Желтая карточкаТошич Душко
62' Желтая карточкаХатчинсон Атиба
76' Желтая карточкаЭнрике Пауло
78' Желтая карточкаБабель Райан
79' Красная карточкаЭнрике Пауло
79' Желтая карточкаМедель Гари
81' Желтая карточкаЭзтюрк Фатих
88' Желтая карточкаХора Иоан
90' Желтая карточкаЛукач Милан
Второй тайм
98'
Судья свистит, и матч окончен
98'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
98'
98'
97'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
97'
Бабель Райан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
96'
Лукач Милан получил жёлтую карточку за затяжку времени.
96'
Тошич Душко наказан за толчок Лукач Милан
96'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
96'
96'
95'
95'
95'
95'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ разыграл угловой с правого угла.
95'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
95'
94'
Ларссон Даниэль из команды Акхизар Беледье разыграл угловой с левого угла.
94'
Ларссон Даниэль бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
94'
Игроки ФК "Акхизар Беледье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
Тошич Душко пробил головой, вратарь справился с ударом.
93'
93'
Тосун Дженк нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
92'
Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает передачу одноклубнику.
92'
92'
92'
Адриано Коррея из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
91'
91'
91'
91'
[7] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
Лукач Милан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ опасно играет. Чуть не пострадал Лукач Милан.
88'
Хора Иоан получает желтую карточку.
88'
Хора Иоан из команды Акхизар Беледье опасно играет. Чуть не пострадал Тошич Душко.
88'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
88'
Лукач Милан вышел из ворот и забрал мяч.
88'
88'
88'
87'
Талиска Андерсон наказан за толчок Юмлу Мустафа
87'
87'
87'
86'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников.
86'
Хора Иоан наказан за толчок Хатчинсон Атиба
86'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
85'
Тошич Душко бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
85'
85'
84'
Келеш Кадир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
84'
83'
83'
83'
Адриано Коррея нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
82'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
82'
81'
Юмлу Мустафа из команды Акхизар Беледье в офсайде
81'
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Эзтюрк Фатих получает желтую карточку за споры
79'
Медель Гари получает желтую карточку за неспортивное поведение
79'
УДАЛЕНИЕ! Энрике Пауло удаляет рефери за жёсткий фол.
78'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
78'
Бабель Райан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
78'
Бабель Райан из команды Бешикташ. Это Энрике Пауло заработал фол.
77'
76'
76'
76'
Энрике Пауло получил жёлтую карточку за затяжку времени.
76'
Айдогду Сонер из команды Акхизар Беледье делает подножку. Хатчинсон Атиба заработал фол.
75'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
75'
Тактическая замена. Джевикер Айкут уходит с поля и его заменяет Атасевен Эрай
75'
Тактическая замена. Арслан Толгай-Али уходит с поля и его заменяет Озьякуп Огузхан
75'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
74'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
74'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ бьет головой мимо ворот
74'
73'
Энрике Пауло из команды Акхизар Беледье в офсайде
73'
Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизар Беледье делает передачу за спину защитников.
73'
Тосун Дженк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Айдогду Сонер из команды Акхизар Беледье подал угловой справа.
72'
Арслан Толгай-Али выбил мяч на угловой.
72'
Энрике Пауло из команды Акхизар Беледье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Игроки ФК "Акхизар Беледье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
71'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
71'
Талиска Андерсон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
70'
После дальнего удара, который нанес Бабель Райан мяч отбит вратарем
69'
Тосун Дженк из команды Бешикташ опасно играет. Чуть не пострадал Юмлу Мустафа.
69'
69'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
68'
Талиска Андерсон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
68'
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
68'
68'
Игрок из команды Бешикташ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
68'
68'
68'
67'
Османпаша Джанер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
67'
67'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Вратарь парирует удар, который нанес Ларссон Даниэль, и мяч снова в игре
66'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
66'
66'
66'
65'
65'
65'
Тактическая замена. Негредо Альваро уходит с поля и его заменяет Бабель Райан
65'
Сиссоко Абдулвхаид выбил мяч на угловой.
65'
Хатчинсон Атиба сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
65'
Айик Онур из команды Акхизар Беледье делает навес прямо в штрафную.
64'
Ларссон Даниэль из команды Акхизар Беледье делает навес
64'
Игроки ФК "Акхизар Беледье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
64'
Келеш Кадир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
63'
Негредо Альваро из команды Бешикташ в офсайде
63'
Айик Онур из команды Акхизар Беледье в офсайде
63'
Келеш Кадир из команды Акхизар Беледье делает навес
62'
Хатчинсон Атиба получает желтую карточку за неспортивное поведение
62'
Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ делает подножку. Энрике Пауло заработал фол.
62'
Энрике Пауло наказан за толчок Медель Гари
61'
Негредо Альваро из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
61'
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Генюл Гёкхан совершает грубый фол. Келеш Кадир был жертвой
60'
Арслан Толгай-Али наказан за толчок Энрике Пауло
59'
Тактическая замена. Эмнес Марвин уходит с поля и его заменяет Энрике Пауло
58'
Лукач Милан вышел из ворот и забрал мяч.
58'
58'
Юмлу Мустафа атакует сзади соперника. Негредо Альваро пострадал.
57'
Адриано Коррея наказан за толчок Эмнес Марвин
57'
Куарежма Рикарду нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
После штрафного удара, который произвел Талиска Андерсон мяч попадает в штангу
56'
Айик Онур из команды Акхизар Беледье опасно играет. Чуть не пострадал Куарежма Рикарду.
55'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Талиска Андерсон и мяч снова в игре
55'
55'
54'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
54'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ бьет головой мимо ворот
54'
54'
54'
54'
53'
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
52'
52'
52'
52'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ разыграл угловой с левого угла.
52'
Талиска Андерсон имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
52'
52'
Тошич Душко из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
52'
51'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Сиссоко Абдулвхаид атакует сзади соперника. Хатчинсон Атиба пострадал.
51'
Лопеш Мигел пробил головой, вратарь справился с ударом.
51'
50'
Арслан Толгай-Али наказан за толчок Сиссоко Абдулвхаид
50'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Ларссон Даниэль из команды Акхизар Беледье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Генюл Гёкхан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
47'
Тошич Душко получает желтую карточку.
47'
Тошич Душко совершает грубый фол. Айик Онур был жертвой
46'
Тактическая замена. Ленс Джермейн уходит с поля и его заменяет Тосун Дженк
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
46'
Айик Онур атакует сзади соперника. Тошич Душко пострадал.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает подножку. Лопеш Мигел заработал фол.
45'
Арслан Толгай-Али коснулся мяча рукой.
44'
44'
Джевикер Айкут из команды Акхизар Беледье. Это Адриано Коррея заработал фол.
44'
Лопеш Мигел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Лопеш Мигел из команды Акхизар Беледье делает подножку. Куарежма Рикарду заработал фол.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
42'
41'
Джевикер Айкут выбил мяч на угловой.
41'
Фабрисио Агосто вышел из ворот и забрал мяч.
41'
41'
Генюл Гёкхан наказан за толчок Ларссон Даниэль
40'
После дальнего удара, который нанес Куарежма Рикарду мяч отбит вратарем
39'
39'
38'
38'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает навес
37'
Лопеш Мигел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
37'
Фабрисио Агосто вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Эмнес Марвин из команды Акхизар Беледье устремляется вперед с мячом.
36'
Игроки ФК "Акхизар Беледье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
36'
36'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
34'
Куарежма Рикарду бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
33'
Айик Онур наказан за толчок Талиска Андерсон
33'
Айдогду Сонер из команды Акхизар Беледье. Это Хатчинсон Атиба заработал фол.
32'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
32'
Ленс Джермейн имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
32'
Негредо Альваро из команды Бешикташ делает пас партнеру.
32'
31'
31'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
30'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
29'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
29'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
28'
Эмнес Марвин из команды Акхизар Беледье нарушает. Тошич Душко пострадал, однако рефери не останавливает игру.
28'
28'
26'
Негредо Альваро из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
25'
Ларссон Даниэль нарушает правила. Тошич Душко пострадал
25'
Эмнес Марвин из команды Акхизар Беледье делает пас партнеру.
25'
Эмнес Марвин из команды Акхизар Беледье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
24'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
23'
Удар от ворот произведет Бешикташ
23'
Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизар Беледье бьет головой мимо ворот
23'
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
22'
Лопеш Мигел нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
После удара головой, который нанес Юмлу Мустафа, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
22'
21'
Генюл Гёкхан выбил мяч на угловой.
21'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Юмлу Мустафа атакует сзади соперника. Негредо Альваро пострадал.
20'
Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Келеш Кадир из команды Акхизар Беледье делает навес
19'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
19'
19'
Айдогду Сонер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает навес
19'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ разыграл угловой с правого угла.
19'
Келеш Кадир выбил мяч на угловой.
18'
18'
Лукач Милан выбил мяч на угловой.
18'
Лопеш Мигел сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
18'
18'
Османпаша Джанер выбил мяч на угловой.
17'
17'
Эмнес Марвин из команды Акхизар Беледье. Это Хатчинсон Атиба заработал фол.
16'
Талиска Андерсон атакует сзади соперника. Ларссон Даниэль пострадал.
15'
Эмнес Марвин из команды Акхизар Беледье в офсайде
15'
Келеш Кадир из команды Акхизар Беледье делает передачу за спину защитников.
15'
Негредо Альваро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
14'
Медель Гари выбил мяч на угловой.
13'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ в офсайде
13'
Османпаша Джанер из команды Акхизар Беледье в офсайде
13'
12'
Адриано Коррея из команды Бешикташ делает подножку. Эмнес Марвин заработал фол.
12'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
11'
Негредо Альваро бьет в штангу и упускает момент забить!
11'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Куарежма Рикарду бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
10'
Келеш Кадир получает желтую карточку.
10'
ПЕНАЛЬТИ! – Келеш Кадир сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Талиска Андерсон заработал пенальти для своей команды
9'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ играет в стеночку. Негредо Альваро был стеночкой.
9'
9'
Лопеш Мигел из команды Акхизар Беледье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
8'
8'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Келеш Кадир сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
8'
7'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Айдогду Сонер наказан за толчок Талиска Андерсон
5'
Негредо Альваро из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Эмнес Марвин из команды Акхизар Беледье в офсайде
2'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
1'
Ленс Джермейн имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
1'
1'
1'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Ларссон Даниэль из команды Акхизар Беледье делает навес
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Акхизар Беледье". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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