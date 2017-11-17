  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Турция
  5. Суперлига
Стадион:
Бешикташ
0:0
Конец матча
Акхисар Беледиеспор
0'
10' Желтая карточка
Келеш Кадир
0:0
11' Не забитый пенальти
Куарежма Рикарду
47' Желтая карточка
Тошич Душко
62' Желтая карточка
Хатчинсон Атиба
76' Желтая карточка
Энрике Пауло
78' Желтая карточка
Бабель Райан
79' Красная карточка
Энрике Пауло
79' Желтая карточка
Медель Гари
81' Желтая карточка
Эзтюрк Фатих
88' Желтая карточка
Хора Иоан
90' Желтая карточка
Лукач Милан
90'+8
Второй тайм
Свисток
98'
Судья свистит, и матч окончен
98'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
98'
Османпаша Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
98'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает навес
97'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
97'
Бабель Райан бьет из пределов штрафной и упускает момент!

Желтая карточка
96'
Лукач Милан получил жёлтую карточку за затяжку времени.
Фол, нарушение
96'
Тошич Душко наказан за толчок Лукач Милан
96'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
96'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
96'
Лукач Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Адриано Коррея из команды Бешикташ делает навес
95'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
Угловой
95'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ разыграл угловой с правого угла.
95'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
95'
Адриано Коррея из команды Бешикташ делает навес
Угловой
94'
Ларссон Даниэль из команды Акхизар Беледье разыграл угловой с левого угла.
94'
Ларссон Даниэль бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
94'
Игроки ФК "Акхизар Беледье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
Тошич Душко пробил головой, вратарь справился с ударом.
93'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
93'
Тосун Дженк нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает навес
92'
Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает передачу одноклубнику.
92'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
92'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Адриано Коррея из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
91'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает навес
91'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[7] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
90'
Лукач Милан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
89'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ опасно играет. Чуть не пострадал Лукач Милан.
Желтая карточка
88'
Хора Иоан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
88'
Хора Иоан из команды Акхизар Беледье опасно играет. Чуть не пострадал Тошич Душко.
88'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
88'
Лукач Милан вышел из ворот и забрал мяч.
88'
Адриано Коррея из команды Бешикташ делает навес
88'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
87'
Талиска Андерсон наказан за толчок Юмлу Мустафа
87'
Адриано Коррея из команды Бешикташ делает навес
87'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Османпаша Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
86'
Хора Иоан наказан за толчок Хатчинсон Атиба
86'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
85'
Тошич Душко бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
85'
Лукач Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой слева.
85'
Тактическая замена. Айик Онур уходит с поля и его заменяет Хора Иоан
84'
Келеш Кадир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
84'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
83'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Османпаша Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Адриано Коррея нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Тошич Душко из команды Бешикташ делает навес
82'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
82'
Адриано Коррея из команды Бешикташ делает навес
Офсайд
81'
Юмлу Мустафа из команды Акхизар Беледье в офсайде
81'
Айдогду Сонер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
81'
Эзтюрк Фатих получает желтую карточку за споры
Желтая карточка
79'
Медель Гари получает желтую карточку за неспортивное поведение
79'
УДАЛЕНИЕ! Энрике Пауло удаляет рефери за жёсткий фол.
78'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Желтая карточка
78'
Бабель Райан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
78'
Бабель Райан из команды Бешикташ. Это Энрике Пауло заработал фол.
77'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Тошич Душко из команды Бешикташ делает навес
Желтая карточка
76'
Энрике Пауло получил жёлтую карточку за затяжку времени.
Фол, нарушение
76'
Айдогду Сонер из команды Акхизар Беледье делает подножку. Хатчинсон Атиба заработал фол.
75'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
75'
Тактическая замена. Джевикер Айкут уходит с поля и его заменяет Атасевен Эрай
75'
Тактическая замена. Арслан Толгай-Али уходит с поля и его заменяет Озьякуп Огузхан
75'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
74'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
74'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ бьет головой мимо ворот
74'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает навес
Офсайд
73'
Энрике Пауло из команды Акхизар Беледье в офсайде
73'
Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизар Беледье делает передачу за спину защитников.
73'
Тосун Дженк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Айдогду Сонер из команды Акхизар Беледье подал угловой справа.
72'
Арслан Толгай-Али выбил мяч на угловой.
72'
Энрике Пауло из команды Акхизар Беледье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Игроки ФК "Акхизар Беледье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
71'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
71'
Талиска Андерсон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
70'
После дальнего удара, который нанес Бабель Райан мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
69'
Тосун Дженк из команды Бешикташ опасно играет. Чуть не пострадал Юмлу Мустафа.
69'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает навес
69'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
68'
Талиска Андерсон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
68'
Адриано Коррея из команды Бешикташ делает навес
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
68'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Игрок из команды Бешикташ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
68'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
68'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Османпаша Джанер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
67'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
67'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Вратарь парирует удар, который нанес Ларссон Даниэль, и мяч снова в игре
66'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
66'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает навес
66'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
Лукач Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой слева.
65'
Тактическая замена. Негредо Альваро уходит с поля и его заменяет Бабель Райан
65'
Сиссоко Абдулвхаид выбил мяч на угловой.
65'
Хатчинсон Атиба сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
65'
Айик Онур из команды Акхизар Беледье делает навес прямо в штрафную.
64'
Ларссон Даниэль из команды Акхизар Беледье делает навес
64'
Игроки ФК "Акхизар Беледье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
64'
Келеш Кадир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Адриано Коррея из команды Бешикташ делает навес
Офсайд
63'
Негредо Альваро из команды Бешикташ в офсайде
Офсайд
63'
Айик Онур из команды Акхизар Беледье в офсайде
63'
Келеш Кадир из команды Акхизар Беледье делает навес
Желтая карточка
62'
Хатчинсон Атиба получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
62'
Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ делает подножку. Энрике Пауло заработал фол.
Фол, нарушение
62'
Энрике Пауло наказан за толчок Медель Гари
61'
Негредо Альваро из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
61'
Игроки ФК "Бешикташ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
60'
Генюл Гёкхан совершает грубый фол. Келеш Кадир был жертвой
Фол, нарушение
60'
Арслан Толгай-Али наказан за толчок Энрике Пауло
59'
Тактическая замена. Эмнес Марвин уходит с поля и его заменяет Энрике Пауло
58'
Лукач Милан вышел из ворот и забрал мяч.
58'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
Фол, нарушение
58'
Юмлу Мустафа атакует сзади соперника. Негредо Альваро пострадал.
Фол, нарушение
57'
Адриано Коррея наказан за толчок Эмнес Марвин
57'
Куарежма Рикарду нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
После штрафного удара, который произвел Талиска Андерсон мяч попадает в штангу
Фол, нарушение
56'
Айик Онур из команды Акхизар Беледье опасно играет. Чуть не пострадал Куарежма Рикарду.
55'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Талиска Андерсон и мяч снова в игре
55'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
54'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ бьет головой мимо ворот
54'
Тошич Душко из команды Бешикташ делает навес
54'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Османпаша Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
53'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Османпаша Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает навес
52'
Лукач Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
Угловой
52'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ разыграл угловой с левого угла.
52'
Талиска Андерсон имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
Угловой
52'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой слева.
52'
Тошич Душко из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
52'
Османпаша Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Сиссоко Абдулвхаид атакует сзади соперника. Хатчинсон Атиба пострадал.
51'
Лопеш Мигел пробил головой, вратарь справился с ударом.
51'
Айдогду Сонер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Ларссон Даниэль из команды Акхизар Беледье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Генюл Гёкхан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Желтая карточка
47'
Тошич Душко получает желтую карточку.
Фол, нарушение
47'
Тошич Душко совершает грубый фол. Айик Онур был жертвой
46'
Тактическая замена. Ленс Джермейн уходит с поля и его заменяет Тосун Дженк
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
Фол, нарушение
46'
Айик Онур атакует сзади соперника. Тошич Душко пострадал.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает подножку. Лопеш Мигел заработал фол.
Фол, нарушение
45'
Арслан Толгай-Али коснулся мяча рукой.
44'
Адриано Коррея из команды Бешикташ делает навес
Фол, нарушение
44'
Джевикер Айкут из команды Акхизар Беледье. Это Адриано Коррея заработал фол.
44'
Лопеш Мигел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Лопеш Мигел из команды Акхизар Беледье делает подножку. Куарежма Рикарду заработал фол.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Лукач Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой слева.
41'
Джевикер Айкут выбил мяч на угловой.
41'
Фабрисио Агосто вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Айдогду Сонер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Генюл Гёкхан наказан за толчок Ларссон Даниэль
40'
После дальнего удара, который нанес Куарежма Рикарду мяч отбит вратарем
39'
Османпаша Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Адриано Коррея из команды Бешикташ делает навес
38'
Османпаша Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает навес
37'
Лопеш Мигел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
37'
Фабрисио Агосто вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Эмнес Марвин из команды Акхизар Беледье устремляется вперед с мячом.
36'
Игроки ФК "Акхизар Беледье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Османпаша Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Тошич Душко из команды Бешикташ делает навес
36'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
34'
Куарежма Рикарду бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
33'
Айик Онур наказан за толчок Талиска Андерсон
Фол, нарушение
33'
Айдогду Сонер из команды Акхизар Беледье. Это Хатчинсон Атиба заработал фол.
32'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
32'
Ленс Джермейн имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
32'
Негредо Альваро из команды Бешикташ делает пас партнеру.
32'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
31'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
30'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
29'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
29'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
Фол, нарушение
28'
Эмнес Марвин из команды Акхизар Беледье нарушает. Тошич Душко пострадал, однако рефери не останавливает игру.
28'
Османпаша Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Тошич Душко из команды Бешикташ делает навес
26'
Негредо Альваро из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
25'
Ларссон Даниэль нарушает правила. Тошич Душко пострадал
25'
Эмнес Марвин из команды Акхизар Беледье делает пас партнеру.
25'
Эмнес Марвин из команды Акхизар Беледье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
24'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
23'
Удар от ворот произведет Бешикташ
23'
Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизар Беледье бьет головой мимо ворот
Угловой
23'
Айдогду Сонер из команды Акхизар Беледье подал угловой слева.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
22'
Лопеш Мигел нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
После удара головой, который нанес Юмлу Мустафа, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Угловой
22'
Айдогду Сонер из команды Акхизар Беледье подал угловой слева.
21'
Генюл Гёкхан выбил мяч на угловой.
21'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
20'
Юмлу Мустафа атакует сзади соперника. Негредо Альваро пострадал.
20'
Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Келеш Кадир из команды Акхизар Беледье делает навес
19'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
19'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Айдогду Сонер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает навес
Угловой
19'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ разыграл угловой с правого угла.
19'
Келеш Кадир выбил мяч на угловой.
Угловой
18'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
18'
Лукач Милан выбил мяч на угловой.
18'
Лопеш Мигел сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
18'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
18'
Османпаша Джанер выбил мяч на угловой.
17'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
Фол, нарушение
17'
Эмнес Марвин из команды Акхизар Беледье. Это Хатчинсон Атиба заработал фол.
Фол, нарушение
16'
Талиска Андерсон атакует сзади соперника. Ларссон Даниэль пострадал.
Офсайд
15'
Эмнес Марвин из команды Акхизар Беледье в офсайде
15'
Келеш Кадир из команды Акхизар Беледье делает передачу за спину защитников.
15'
Негредо Альваро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Айдогду Сонер из команды Акхизар Беледье подал угловой слева.
14'
Медель Гари выбил мяч на угловой.
Офсайд
13'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ в офсайде
Офсайд
13'
Османпаша Джанер из команды Акхизар Беледье в офсайде
13'
Айдогду Сонер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Адриано Коррея из команды Бешикташ делает подножку. Эмнес Марвин заработал фол.
12'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
11'
Негредо Альваро бьет в штангу и упускает момент забить!
Описание гола
11'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Куарежма Рикарду бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
Желтая карточка
10'
Келеш Кадир получает желтую карточку.
Фол, нарушение
10'
ПЕНАЛЬТИ! – Келеш Кадир сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Талиска Андерсон заработал пенальти для своей команды
9'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ играет в стеночку. Негредо Альваро был стеночкой.
9'
Игроки ФК "Бешикташ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
9'
Лопеш Мигел из команды Акхизар Беледье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
8'
Тошич Душко из команды Бешикташ делает навес
8'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Келеш Кадир сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
8'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
7'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
6'
Айдогду Сонер наказан за толчок Талиска Андерсон
5'
Негредо Альваро из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
3'
Эмнес Марвин из команды Акхизар Беледье в офсайде
2'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
1'
Ленс Джермейн имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
1'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
1'
Игроки ФК "Бешикташ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
1'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Ларссон Даниэль из команды Акхизар Беледье делает навес
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Акхизар Беледье". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация