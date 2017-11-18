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Стадион:
Коньяспор
1:1
Конец матча
Антальяспор
0'
15' Желтая карточка
Венкёр Вильям
30' Желтая карточка
Чамдалы Али
1:0
75' Гол
Фофана Морике
1:1
85' Гол
Это'О Самюэль
88' Желтая карточка
Чико Луис
90' Желтая карточка
Фофана Морике
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Фофана Морике получает желтую карточку.
Желтая карточка
88'
Чико Луис получает желтую карточку.
Описание гола
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Это'О Самюэль.
82'
Коньяспор производит замену. Шахинер Омер Али уходит, и Хаджиахметович Амир заменяет его
78'
Антальяспор производит замену. Алпсой Харун уходит, и Менез Жереми заменяет его
Описание гола
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фофана Морике.

69'
Антальяспор производит замену. Венкёр Вильям уходит, и Куртулуш Йекта заменяет его
64'
Коньяспор производит замену. Араз Муса уходит, и Эже Патрик заменяет его
62'
Антальяспор производит замену. Майкон Маркес уходит, и Эль-Кабир Мустафа заменяет его
52'
Коньяспор производит замену. Эзекиль Имох уходит, и Фофана Морике заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
30'
Чамдалы Али получает желтую карточку.
Желтая карточка
15'
Венкёр Вильям получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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