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Стадион: Конья Бююкшехир
1:1
Конец матча
15' Желтая карточкаВенкёр Вильям
30' Желтая карточкаЧамдалы Али
1:0
75' ГолФофана Морике
1:1
85' ГолЭто'О Самюэль
88' Желтая карточкаЧико Луис
90' Желтая карточкаФофана Морике
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15'
30'
64'
75'
1:0
85'
1:1
88'
90'
Состав команд
Коньяспор
- Основной состав
- 1 Кырынтылы Серкан Вратарь
- 4 Туран Али Защитник
- 5 Ай Селим Защитник
- 87 Озторун Ферхат Защитник
- 89 Скубич Нейц Защитник
- 8 Чамдалы Али Полузащитник
- 11 Милошевич Дени Полузащитник
- 53 Араз Муса Полузащитник
- 7 Шахинер Омер Али Полузащитник
- 68 Бурабья Мехди Полузащитник
- 39 Эзекиль Имох Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Карлгрен Патрик Вратарь
- 42 Филипович Петар Защитник
- 19 Моке Вильфрид Защитник
- 2 Фындыклы Волкан Полузащитник
- 20 Бора Ведат Полузащитник
- 21 Фофана Морике Полузащитник
- 9 Эвуна Малик Нападающий
- 18 Хаджиахметович Амир Нападающий
- 45 Эже Патрик Нападающий
- 24 Kaan Ozdemir
- Главный тренер: Мехмет Оздилек
Антальяспор
- Основной состав
- 35 Каплан Ферхат Вратарь
- 23 Айтач Сакыб Защитник
- 28 Челюстка Ондржей Защитник
- 20 Чико Луис Защитник
- 3 Анжело Диего Защитник
- 22 Алпсой Харун Полузащитник
- 19 Венкёр Вильям Полузащитник
- 13 Насри Самир Полузащитник
- 11 Майкон Маркес Полузащитник
- 63 Кадах Дениз Нападающий
- 9 Это'О Самюэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Озенч Озан Вратарь
- 25 Боффин Рууд Вратарь
- 70 Низам Муса Защитник
- 17 Карабулут Айдын Полузащитник
- 18 Куртулуш Йекта Полузащитник
- 14 Эль-Кабир Мустафа Полузащитник
- 10 Менез Жереми Полузащитник
- 6 Сангаре Назим Полузащитник
- 77 Гюрал Эмре Нападающий
- Главный тренер: Леонардо
Предыдущие игры
Коньяспор (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 12.11.2017 Коньяспор 2:1 Генчлербирлиги ТМК
- 05.11.2017 Сивасспор 2:1 Коньяспор С
- 02.11.2017 Ред Булл Зальцбург 0:0 Коньяспор ЛЕ
- 29.10.2017 Коньяспор 1:0 Османлыспор С
- 22.10.2017 Кайсериспор 2:1 Коньяспор С
- 19.10.2017 Коньяспор 0:2 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 14.10.2017 Коньяспор 0:2 Галатасарай С
- 01.10.2017 Малатьяспор 1:1 Коньяспор С
- 28.09.2017 Коньяспор 2:1 Витория Гимарайнш ЛЕ
- 23.09.2017 Коньяспор 2:0 Акхисар Беледиеспор С
- 18.09.2017 Бешикташ 2:0 Коньяспор С
- 14.09.2017 Марсель 1:0 Коньяспор ЛЕ
- 09.09.2017 Коньяспор 0:2 Аланьяспор С
- 27.08.2017 Истанбул Башакшехир 2:1 Коньяспор С
- 21.08.2017 Коньяспор 3:0 Генчлербирлиги С
- 13.08.2017 Трабзонспор 2:1 Коньяспор С
- 06.08.2017 Бешикташ 1:2 Коньяспор С
- 27.07.2017 Коньяспор 4:0 Аль-Ахли Джидда ТМК
- 25.07.2017 РБ Лейпциг 1:0 Коньяспор ТМК
- 22.07.2017 Коньяспор 2:2 Аль Фейха ТМК
Антальяспор (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 04.11.2017 Антальяспор 2:1 Карабюкспор С
- 29.10.2017 Бурсаспор 4:0 Антальяспор С
- 24.10.2017 Этимесгут 0:1 Антальяспор К
- 20.10.2017 Антальяспор 2:1 Касымпаша С
- 14.10.2017 Антальяспор 1:3 Гёзтепе С
- 30.09.2017 Сивасспор 3:1 Антальяспор С
- 25.09.2017 Антальяспор 3:0 Османлыспор С
- 15.09.2017 Кайсериспор 2:0 Антальяспор С
- 10.09.2017 Антальяспор 1:1 Галатасарай С
- 26.08.2017 Малатьяспор 1:1 Антальяспор С
- 20.08.2017 Антальяспор 2:2 Акхисар Беледиеспор С
- 13.08.2017 Бешикташ 2:0 Антальяспор С
- 05.08.2017 Аланьяспор 3:3 Антальяспор ТМК
- 31.07.2017 Гамбург 0:2 Антальяспор ТМК
- 27.07.2017 Байер Л 1:1 Антальяспор ТМК
- 23.07.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Антальяспор ТМК
- 02.06.2017 Антальяспор 4:1 Газиантепспор С
- 27.05.2017 Касымпаша 0:3 Антальяспор С
- 20.05.2017 Антальяспор 2:1 Бурсаспор С
- 13.05.2017 Фенербахче 0:1 Антальяспор С
Последние игры между собой
Коньяспор: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
Антальяспор: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
- 12.02.2017 Коньяспор 1:1 Антальяспор Суперлига
- 11.09.2016 Антальяспор 1:3 Коньяспор Суперлига
- 01.05.2016 Антальяспор 1:0 Коньяспор Суперлига
- 31.01.2016 Коньяспор 1:0 Антальяспор Кубок
- 05.12.2015 Коньяспор 3:2 Антальяспор Суперлига
- 05.04.2014 Антальяспор 1:1 Коньяспор Суперлига
- 10.11.2013 Коньяспор 2:0 Антальяспор Суперлига
- 19.03.2011 Коньяспор 0:0 Антальяспор Суперлига
- 23.10.2010 Антальяспор 1:0 Коньяспор Суперлига
- 21.02.2009 Коньяспор 2:0 Антальяспор Суперлига
- 21.09.2008 Антальяспор 0:1 Коньяспор Суперлига
Коньяспор
Антальяспор
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
104 Владение мячом, % 112
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|26 - 9
|26
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 13
|23
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 12
|22
|4.
|Сивасспор
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 15
|19
|5.
|Кайсериспор
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 13
|19
|6.
|Бурсаспор
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 15
|18
|7.
|Гёзтепе
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 21
|18
|8.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 19
|18
|9.
|Фенербахче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|21 - 16
|17
|10.
|Аланьяспор
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|24 - 22
|14
|11.
|Малатьяспор
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 19
|14
|12.
|Трабзонспор
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 23
|13
|13.
|Антальяспор
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 21
|13
|14.
|Касымпаша
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|18 - 21
|12
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 16
|11
|16.
|Карабюкспор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 19
|8
|17.
|Османлыспор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 22
|8
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 26
|8
Второй тайм
90'
Фофана Морике получает желтую карточку.
88'
Чико Луис получает желтую карточку.
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Это'О Самюэль.
82'
Коньяспор производит замену. Шахинер Омер Али уходит, и Хаджиахметович Амир заменяет его
78'
Антальяспор производит замену. Алпсой Харун уходит, и Менез Жереми заменяет его
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фофана Морике.
69'
Антальяспор производит замену. Венкёр Вильям уходит, и Куртулуш Йекта заменяет его
64'
Коньяспор производит замену. Араз Муса уходит, и Эже Патрик заменяет его
62'
Антальяспор производит замену. Майкон Маркес уходит, и Эль-Кабир Мустафа заменяет его
52'
Коньяспор производит замену. Эзекиль Имох уходит, и Фофана Морике заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
30'
Чамдалы Али получает желтую карточку.
15'
Венкёр Вильям получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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