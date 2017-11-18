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Стадион: Бурса Бююкшехир Беледие
15' Желтая карточкаТраоре Адама IV
29' Желтая карточкаЯхович Адис
|
15'
29'
Состав команд
Бурсаспор
- Основной состав
- 1 Текин Харун Вратарь
- 26 Йардымджи Барис Защитник
- 93 Трост-Эконг Виллиам Защитник
- 4 Эрсой Эртугрул Защитник
- 22 Экоко Жирес Полузащитник
- 77 Агеманг-Баду Эммануэль Полузащитник
- 14 Фати Рикардо Полузащитник
- 10 Баталья Пабло Полузащитник
- 12 Бакыш Синан Полузащитник
- 8 Хоркера Кристобаль Полузащитник
- 28 Станку Богдан Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Шенгезер Мухаммед Вратарь
- 29 Делардж Джон Защитник
- 17 Соялп Фуркан Защитник
- 21 Конук Исмаил Защитник
- 7 Юдже Мертер Полузащитник
- 24 Джон Джошуа Полузащитник
- 11 Йилмаз Дениз Нападающий
- 18 Канатсизкуш Кубилай Нападающий
- 30 Rustu Hanli
- 91 Kofi Atta
- Главный тренер: Ле Гуэн Поль
Гёзтепе
- Основной состав
- 13 Бету Антониу Вратарь
- 33 Косанович Милош Защитник
- 3 Траоре Адама IV Защитник
- 44 Каду Рикардо II Защитник
- 22 Кайхан Танжу Защитник
- 7 Акбунар Халиль Полузащитник
- 8 Каштру Андре Полузащитник
- 6 Ротман Райко Полузащитник
- 94 Гуффран Йоан Нападающий
- 18 Яхович Адис Нападающий
- 21 Selcuk Sahin II
- Запасные игроки
- 23 Гювенч Гюнай Вратарь
- 55 Сарыоглу Сабри Защитник
- 32 Кылыч Доганай Полузащитник
- 14 Сегбефия Косси Полузащитник
- 75 Бингол Тайфур Полузащитник
- 11 Нгандо Аксель Полузащитник
- 67 Дурмуш Мухаммед Полузащитник
- 77 Шишманоглу Эмер Нападающий
- 9 Гилас Набиль Нападающий
- 4 Эмре Кошкюн
- Главный тренер: Туна Тамер
Предыдущие игры
Бурсаспор (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 04.11.2017 Касымпаша 2:2 Бурсаспор С
- 29.10.2017 Бурсаспор 4:0 Антальяспор С
- 26.10.2017 Ени-Алтындаг 0:0 Бурсаспор К
- 22.10.2017 Сивасспор 0:0 Бурсаспор С
- 16.10.2017 Бурсаспор 3:1 Османлыспор С
- 08.10.2017 Бурсаспор 1:1 Болуспор ТМК
- 30.09.2017 Кайсериспор 3:1 Бурсаспор С
- 24.09.2017 Бурсаспор 1:2 Галатасарай С
- 20.09.2017 Бурсаспор 4:0 Тарсус К
- 16.09.2017 Малатьяспор 2:4 Бурсаспор С
- 10.09.2017 Бурсаспор 3:0 Акхисар Беледиеспор С
- 03.09.2017 Бурсаспор 4:1 Сакарьяспор ТМК
- 26.08.2017 Бешикташ 2:1 Бурсаспор С
- 19.08.2017 Бурсаспор 3:2 Аланьяспор С
- 11.08.2017 Истанбул Башакшехир 1:0 Бурсаспор С
- 04.08.2017 Балыкесирспор 2:1 Бурсаспор ТМК
- 25.07.2017 Судтирол 1:3 Бурсаспор ТМК
- 20.07.2017 Бурсаспор 0:0 Аль Фейха ТМК
- 03.06.2017 Трабзонспор 1:2 Бурсаспор С
- 28.05.2017 Бурсаспор 1:2 Генчлербирлиги С
Гёзтепе (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 11.11.2017 Гёзтепе 2:0 Манисаспор ТМК
- 05.11.2017 Гёзтепе 1:3 Бешикташ С
- 27.10.2017 Касымпаша 3:1 Гёзтепе С
- 20.10.2017 Гёзтепе 3:3 Аланьяспор С
- 14.10.2017 Антальяспор 1:3 Гёзтепе С
- 01.10.2017 Гёзтепе 1:2 Истанбул Башакшехир С
- 24.09.2017 Сивасспор 2:3 Гёзтепе С
- 20.09.2017 Бэтман Петролспор 3:1 Гёзтепе К
- 17.09.2017 Гёзтепе 3:2 Генчлербирлиги С
- 10.09.2017 Османлыспор 0:2 Гёзтепе С
- 26.08.2017 Гёзтепе 3:2 Трабзонспор С
- 20.08.2017 Кайсериспор 1:0 Гёзтепе С
- 12.08.2017 Гёзтепе 2:2 Фенербахче С
- 27.07.2017 Аль-Садд 4:4 Гёзтепе ТМК
- 22.07.2017 Яблонец 1:2 Гёзтепе ТМК
- 16.07.2017 Цюрих 6:1 Гёзтепе ТМК
- 04.06.2017 Эскишехирспор 1:1 Гёзтепе ПЛТ
- 29.05.2017 Болуспор 0:2 Гёзтепе ПЛТ
- 25.05.2017 Гёзтепе 2:0 Болуспор ПЛТ
- 20.05.2017 Денизлиспор 1:1 Гёзтепе ПЛТ
Бурсаспор
Гёзтепе
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|26 - 9
|26
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 13
|23
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 12
|22
|4.
|Сивасспор
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 15
|19
|5.
|Кайсериспор
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 13
|19
|6.
|Бурсаспор
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 15
|18
|7.
|Гёзтепе
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 21
|18
|8.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 19
|18
|9.
|Фенербахче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|21 - 16
|17
|10.
|Аланьяспор
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|24 - 22
|14
|11.
|Малатьяспор
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 19
|14
|12.
|Трабзонспор
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 23
|13
|13.
|Касымпаша
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|18 - 21
|12
|14.
|Антальяспор
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 20
|12
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 15
|10
|16.
|Карабюкспор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 19
|8
|17.
|Османлыспор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 22
|8
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 26
|8
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
29'
Яхович Адис получает желтую карточку.
15'
Траоре Адама IV получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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